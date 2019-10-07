 Путін насамперед боїться правди, і я проповідую цю правду, - віцеспікерка Сейму Польщі Госевська про заборону на в'їзд до РФ

Політикиня прокоментувала свою присутність у списку осіб, в’їзд яких до Росії небажаний, під час перебування в Чикаго, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
Госевська наголосила, що очікувала такого кроку від російської влади. На її думку, це пов’язано з тим, що вона багато років підтримує продемократичні сили в Росії. "Я знаю, чого боїться президент Путін. Перш за все він боїться правди і я проповідую цю правду", - сказала віцеспікерка Сейму.
Як "дивну" вона описала форму, в якій дізналася про заборону в’їзду до Росії. Це сталося на польсько-білоруському кордоні. Про рішення російської влади повідомив їй співробітник білоруських прикордонних служб. Після цього випадку Міністерство закордонних справ Росії підтвердило це рішення, відповідаючи на запитання Польського радіо.
Під час перебування в Чикаго Малгожата Госевська має зустрітися, серед інших, із місцевою українською меншиною. Під час цієї події вперше у США мають показати фільм під назвою "Дружба в тіні Кремля. Завтра Україна".
Нагадаємо, Росія заборонила в'їзд до країни віцеспікерці Сейму Польщі Малгожаті Госевській. Про це вона дізналася 29 вересня за перетині польсько-білоруського кордону.
Моніка Зєлєнскі в цей час шастала в пошуках 30 ********* по рашці по корпоративах.
От вам і сита Європа....
--хы -- Путин уже ничего не боится!
Малгожата Госевская, просто, с ****** дела не имела... -- "девочка плачет -- шарик улетел" ...*)
Не люблю политиков, которые лузеры.
-- эт, всё равно, шо я на работу не выйду, пока 6 Американсий Флот не уберётся из Персидского Залива! -- объявляю забастовку! *)
Ложь - главное оружие православного вепса. Офицер КГБ множество раз откровенно лгал Главам западных государств, что армия Сергея Шойгу не принимала участия в захвате украинского Крыма, и российского вооружения на востоке Донбасса нет. Прошел год после аннексии украинского Крыма и хозяин Кремля на пресс-конференции заявил, что лично приказал оккупировать Крымский полуостров. Бесконечное вранье, является доминирующей скрепой умирающей Империи. Когда журналисты спросили у Президента о присутствии спецназа РФ в украинском Крыму, то Владимир Владимирович ответил: «Это были местные силы «Самообороны»». На следующий вопрос журналиста о военной форме, в которую была одета крымская «Самооборона» и которая по своей внешности напоминает российскую военную форму, Верховный Главнокомандующий Московии пояснил, что «на постсоветском пространстве военную форму и бронетранспортёры БТР-90 «Росток», можно приобрести в любом ларьке «Военторга».
В интервью немецкому телеканалу «ARD» Владимир Путин заявил, следующее:
«Да, я не скрываю, конечно, этот факт, мы никогда его не скрывали: наши Вооруженные Силы, прямо скажем, блокировали Вооруженные Силы Украины, расквартированные в Крыму…».
Послужной кровавый список лжи дракона войны аккуратно задокументирован на Западе.
Православный овен из РПЦ мп Кирилла Гундяева солгал о том, что Россия уничтожит химическое оружие у режима Асада в Сирии. Собиратель земель русских также лгал о том, что самолет, следовавший рейсом MH17, сбил украинский летчик, капитан Владислав Волошин.
Президент 1/9 части суши лгал о допинге на сочинской Олимпиаде. Всадник с голым торсом на скакуне врал о недавнем отравлении семьи Скрипалей в Англии, он также лгал о невмешательстве России в выборы в США, Великобритании, Франции, Германии и Италии.
Первое лицо РФ использует ложь даже в переговорных процессах на международном уровне. Как отметили московские журналисты, Владимир Владимирович «лжет даже тогда, когда говорит правду».
Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил РФ в интервью журналистам заявил, что им отдан Приказ о выводе российских войск из Сирии. Европа вздохнула тогда с облегчением.
Но через короткий промежуток времени в Средиземное море проложил свой курс гроза морей и океанов, наводящий ужас на флот США и НАТО атомный уголь-электроход «Адмирал Кузнецов». В ночь с 7 на 8 февраля 2018 года выяснилось, что в Сирии воюют и гибнут российские спецназовцы ЧВК «Вагнера».
Блеф бывшего заведующего клубом в Дрездене - неотъемлемый элемент его внешней политики, но на Западе уважают еще и дипломатический этикет.
В циничных планах «собирателя земель русских» было аннексировать мирные соседние страны, и, в первую очередь, захватить Украину с её трудолюбивым народом, плодородными землями, элеваторами с зерном и взять под контроль (как в Беларуси) украинскую газотранспортную систему (ГТС).
С помощью оружия, наемников и подкупа местных коллаборантов Путин совершил то, чего не делали отцы его и отцы отцов его.
Награбленное имущество, добычу и оборудование украинских предприятий «царь всея Руси» доставляет с оккупированных им территорий в Россию белыми «гуманитарными конвоями» и железнодорожным транспортом.
«Было ваше, стало наше», - с ехидной улыбочкой вещает старик Кабаев с экрана зомбоящика.
Чтобы выиграть у кремлевского шулера, есть только один метод - никогда не садиться с ним за стол переговоров.
Печальная участь ожидает лживого российского царя.
«Ибо Тофет давно уже устроен; он приготовлен и для царя, глубок и широк; в костре его много огня и дров; дуновение Господа, как поток серы, зажжет его» (Ис.30:33).