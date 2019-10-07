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Все про:заборона (597) Польща (1964) Росія (20121)

 Путін насамперед боїться правди, і я проповідую цю правду, - віцеспікерка Сейму Польщі Госевська про заборону на в'їзд до РФ

Віцеспікерка Сейму Республіки Польща Малгожата Госевська сказала, що заборона в'їзду до Росії - це помста за її демократичну діяльність у Східній Європі.

Політикиня прокоментувала свою присутність у списку осіб, в’їзд яких до Росії небажаний, під час перебування в Чикаго, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Госевська наголосила, що очікувала такого кроку від російської влади. На її думку, це пов’язано з тим, що вона багато років підтримує продемократичні сили в Росії. "Я знаю, чого боїться президент Путін. Перш за все він боїться правди і я проповідую цю правду", - сказала віцеспікерка Сейму.

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Як "дивну" вона описала форму, в якій дізналася про заборону в’їзду до Росії. Це сталося на польсько-білоруському кордоні. Про рішення російської влади повідомив їй співробітник білоруських прикордонних служб. Після цього випадку Міністерство закордонних справ Росії підтвердило це рішення, відповідаючи на запитання Польського радіо.

Під час перебування в Чикаго Малгожата Госевська має зустрітися, серед інших, із місцевою українською меншиною. Під час цієї події вперше у США мають показати фільм під назвою "Дружба в тіні Кремля. Завтра Україна".

Нагадаємо, Росія заборонила в'їзд до країни віцеспікерці Сейму Польщі Малгожаті Госевській. Про це вона дізналася 29 вересня за перетині польсько-білоруського кордону.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152406
 
   
 Топ коментарі
 
Тот кто говорит правду про РФ, тот затевает русофобию Путин, прежде всего, боится правды, и я проповедую эту правду, - вице-спикер Сейма Польши Госевская о запрете на въезд в РФ - Цензор.НЕТ 4793
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Тот кто говорит правду про РФ, тот затевает русофобию
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Все боятся полной правды. Каждый пропагандирует такую правду, которая ему выгодна в данный момент. Скажи поляку про 1938 год или операцию "Висла", и посмотри их реакцию на эту правду.
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Вранье это база существования кгбшной банды.У них это называется развод лохов,также как у мошенников и прочих бандитов
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Малгожата Госевская прокомментировала свое присутствие в списке лиц, въезд которых в Россию нежелателен, во время пребывания в Чикаго.
Моніка Зєлєнскі в цей час шастала в пошуках 30 ********* по рашці по корпоративах.
От вам і сита Європа....
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Путин, прежде всего, боится правды,как и парашенко и поэтому он запугивает свой народ "врагами у ворот",а парашенко "капитуляцией"
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...эх -- в кои веки по Кресту, аж до Динамо прогулялся в хорошей компании...*) Ахти!
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Кацапской своре дали методичку мочить Зе и пытаться стравить украинцев Одного не поймут что украинцы не кацапня и на такую дешевку не клюют
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Основное-"не все понимаю и не во всем разбираюсь". А так,можно поставить "удовлетворительно" зеботоферме за креатив.
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Путин, прежде всего, боится правды

--хы -- Путин уже ничего не боится!
Малгожата Госевская, просто, с ****** дела не имела... -- "девочка плачет -- шарик улетел" ...*)
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-- кложил я на ***** с прибором -- таким, как ты...
Не люблю политиков, которые лузеры.
-- эт, всё равно, шо я на работу не выйду, пока 6 Американсий Флот не уберётся из Персидского Залива! -- объявляю забастовку! *)
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Запретили въезд в залесье-и уже политик лузер? А я думал что это лишь делает ему честь.
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Чикаго откопали,также как Питер и Рим.Вот такой правды все боятся.
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ну так понятно же - это год рождения праматери жабы всех кацапов в мокшанских болотах...!)
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Кстати,в сентябре было Новолетие.("многолетние травы","малолетний ребенок","отметили 30-тилетие","скоко лет,скоко зим" ,"21 столетие".).То шо лжеПетр1,перевел на новый календарь,и велел поздравлять всех с Новым Годом(с новым богом,Good-бог.)В Европе поздравляют с новым Солнцем-Year,Яром,Ярилой.
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вероятность того, что человек создаст Бога выше - чем вероятность того, что бог создал человека...\это моё - пользуйся на здоровье...\
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О нынешнем Президенте РФ можно сказать, что он пришел к власти без шума и лестью овладел Кремлем. В политике по отношению к сопредельным государствам Князь ТЕМНОТЫ действует с помощью обмана и насилия и пока одерживает победы над малыми народами - Молдова, Чечня и Грузия.
Ложь - главное оружие православного вепса. Офицер КГБ множество раз откровенно лгал Главам западных государств, что армия Сергея Шойгу не принимала участия в захвате украинского Крыма, и российского вооружения на востоке Донбасса нет. Прошел год после аннексии украинского Крыма и хозяин Кремля на пресс-конференции заявил, что лично приказал оккупировать Крымский полуостров. Бесконечное вранье, является доминирующей скрепой умирающей Империи. Когда журналисты спросили у Президента о присутствии спецназа РФ в украинском Крыму, то Владимир Владимирович ответил: «Это были местные силы «Самообороны»». На следующий вопрос журналиста о военной форме, в которую была одета крымская «Самооборона» и которая по своей внешности напоминает российскую военную форму, Верховный Главнокомандующий Московии пояснил, что «на постсоветском пространстве военную форму и бронетранспортёры БТР-90 «Росток», можно приобрести в любом ларьке «Военторга».
В интервью немецкому телеканалу «ARD» Владимир Путин заявил, следующее:
«Да, я не скрываю, конечно, этот факт, мы никогда его не скрывали: наши Вооруженные Силы, прямо скажем, блокировали Вооруженные Силы Украины, расквартированные в Крыму…».
Послужной кровавый список лжи дракона войны аккуратно задокументирован на Западе.
Православный овен из РПЦ мп Кирилла Гундяева солгал о том, что Россия уничтожит химическое оружие у режима Асада в Сирии. Собиратель земель русских также лгал о том, что самолет, следовавший рейсом MH17, сбил украинский летчик, капитан Владислав Волошин.
Президент 1/9 части суши лгал о допинге на сочинской Олимпиаде. Всадник с голым торсом на скакуне врал о недавнем отравлении семьи Скрипалей в Англии, он также лгал о невмешательстве России в выборы в США, Великобритании, Франции, Германии и Италии.
Первое лицо РФ использует ложь даже в переговорных процессах на международном уровне. Как отметили московские журналисты, Владимир Владимирович «лжет даже тогда, когда говорит правду».
Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил РФ в интервью журналистам заявил, что им отдан Приказ о выводе российских войск из Сирии. Европа вздохнула тогда с облегчением.
Но через короткий промежуток времени в Средиземное море проложил свой курс гроза морей и океанов, наводящий ужас на флот США и НАТО атомный уголь-электроход «Адмирал Кузнецов». В ночь с 7 на 8 февраля 2018 года выяснилось, что в Сирии воюют и гибнут российские спецназовцы ЧВК «Вагнера».
Блеф бывшего заведующего клубом в Дрездене - неотъемлемый элемент его внешней политики, но на Западе уважают еще и дипломатический этикет.
В циничных планах «собирателя земель русских» было аннексировать мирные соседние страны, и, в первую очередь, захватить Украину с её трудолюбивым народом, плодородными землями, элеваторами с зерном и взять под контроль (как в Беларуси) украинскую газотранспортную систему (ГТС).
С помощью оружия, наемников и подкупа местных коллаборантов Путин совершил то, чего не делали отцы его и отцы отцов его.
Награбленное имущество, добычу и оборудование украинских предприятий «царь всея Руси» доставляет с оккупированных им территорий в Россию белыми «гуманитарными конвоями» и железнодорожным транспортом.
«Было ваше, стало наше», - с ехидной улыбочкой вещает старик Кабаев с экрана зомбоящика.
Чтобы выиграть у кремлевского шулера, есть только один метод - никогда не садиться с ним за стол переговоров.
Печальная участь ожидает лживого российского царя.
«Ибо Тофет давно уже устроен; он приготовлен и для царя, глубок и широк; в костре его много огня и дров; дуновение Господа, как поток серы, зажжет его» (Ис.30:33).
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