 Путін насамперед боїться правди, і я проповідую цю правду, - віцеспікерка Сейму Польщі Госевська про заборону на в'їзд до РФ

Політикиня прокоментувала свою присутність у списку осіб, в’їзд яких до Росії небажаний, під час перебування в Чикаго, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Госевська наголосила, що очікувала такого кроку від російської влади. На її думку, це пов’язано з тим, що вона багато років підтримує продемократичні сили в Росії. "Я знаю, чого боїться президент Путін. Перш за все він боїться правди і я проповідую цю правду", - сказала віцеспікерка Сейму.

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Як "дивну" вона описала форму, в якій дізналася про заборону в’їзду до Росії. Це сталося на польсько-білоруському кордоні. Про рішення російської влади повідомив їй співробітник білоруських прикордонних служб. Після цього випадку Міністерство закордонних справ Росії підтвердило це рішення, відповідаючи на запитання Польського радіо.

Під час перебування в Чикаго Малгожата Госевська має зустрітися, серед інших, із місцевою українською меншиною. Під час цієї події вперше у США мають показати фільм під назвою "Дружба в тіні Кремля. Завтра Україна".

Нагадаємо, Росія заборонила в'їзд до країни віцеспікерці Сейму Польщі Малгожаті Госевській. Про це вона дізналася 29 вересня за перетині польсько-білоруського кордону.

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