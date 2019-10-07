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Все про:боєприпаси (938) вибух (1780) Нацполіція (8297) Донецька область (2322)

 На ґрунті ревнощів чоловік дістав боєприпас і підірвав себе разом із дружиною, - поліція Донеччини

Загибель двох людей унаслідок вибуху в багатоквартирному житловому будинку в Кураховому на Донеччині кваліфіковано як навмисне вбивство.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці встановили, що загиблі - подружжя (51-річний чоловік і 49-річна жінка). За попередніми даними, між ними виникла сварка на ґрунті ревнощів. Чоловік дістав боєприпас і підірвав себе разом із дружиною.

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"На місці події експерти виявили залишки гранати РГО. Факт кваліфіковано за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Також слідчі перевіряють версію скоєння самогубства. Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, двоє людей загинули унаслідок вибуху в багатоквартирному житловому будинку в Донецькій області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152404
 
 
 Топ коментарі
 
Идиот! Мог замочить кого надо для страны. И писали бы о нем в учебниках истории...
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Там, где Любовь -- там всегда проливается кровь! ""
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Це було сказано про першу шлюбну ніч)
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У моєму місті аналогічна історія була кілька років тому. Також граната, п'яний чоловік та вибух. Він загинув, а дружина ще довго лікувалась.
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Там, где Любовь -- там всегда проливается кровь! ""
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...если в первую крови небыло -- во вторую -- имеет право! *)
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Идиот! Мог замочить кого надо для страны. И писали бы о нем в учебниках истории...
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Надо было сабелькой! ... помнишь -- про Брежнева? *)
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Так не доставайся же ты никому! На ґрунті ревнощів чоловік дістав боєприпас і підірвав себе разом із дружиною, - поліція Донеччини - Цензор.НЕТ 5220.
А вообще, дурня конечно......
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«Лучше чем от водки и от простуд» (с)
Владимир Шлемович Вьісоцкий.

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Які дурні чоловіки ... Абсолютно не здатні вирішувати проблеми. Або б*ють, або вбивають.
А діти ? внуки як ? Для чого ?
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маю підозру, шо то жінка підірвала той *********
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Навіть не сумніваюсь: у чоловіків завжди в усьому винна жінка.
А вони - святі і безгрішні.

Ви багато чули випадків, щоб жінка через штани щось собі заподіяла ? І =благовірному= своєму ?
Жінка завжди спочатку подумає про дітей - і не лишить їх отак. І ще про батьків. І про себе теж.
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радовался би шо жена йєщьо в почьотє
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Мендель тоже бросается на людей на почве ревности.
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Даунбаський Отелло. А якщо Дездемона була кацапкою, то тоді зрозуміло, чому він так вчинив. Кацапки дуже роспутні та дурні, їх треба всіх стерилізувати, щоб взагалі не розмножувались.
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