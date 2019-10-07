 На ґрунті ревнощів чоловік дістав боєприпас і підірвав себе разом із дружиною, - поліція Донеччини

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.
Правоохоронці встановили, що загиблі - подружжя (51-річний чоловік і 49-річна жінка). За попередніми даними, між ними виникла сварка на ґрунті ревнощів. Чоловік дістав боєприпас і підірвав себе разом із дружиною.
"На місці події експерти виявили залишки гранати РГО. Факт кваліфіковано за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Також слідчі перевіряють версію скоєння самогубства. Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні поліції.
Нагадаємо, двоє людей загинули унаслідок вибуху в багатоквартирному житловому будинку в Донецькій області.
А вообще, дурня конечно......
Владимир Шлемович Вьісоцкий.
А діти ? внуки як ? Для чого ?
А вони - святі і безгрішні.
Ви багато чули випадків, щоб жінка через штани щось собі заподіяла ? І =благовірному= своєму ?
Жінка завжди спочатку подумає про дітей - і не лишить їх отак. І ще про батьків. І про себе теж.