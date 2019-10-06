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Все про:Байден (151) корупція (2594) США (5587) Трамп (2113)

 Син Байдена отримував від Burisma щомісяця $100 тис., хоча не мав досвіду роботи в енергетиці, - Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп упевнений у необхідності розслідувати "імовірну корупцію" сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантера, який був членом ради директорів компанії Burisma.

Про це Трамп написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, Гантер Байден отримував від Burisma щомісяця 100 тисяч доларів, водночас не маючи досвіду роботи в енергетиці.

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"Він також отримав 1,5 млрд доларів від Китаю, попри відсутність досвіду і без видимих ​​причин", - зазначив Трамп.

Він підкреслив, посилаючись на юристів, що як президент зобов'язаний вивчити цю ймовірну корупцію.

"Джо заявляв, що він ніколи не мав справ з українською компанією, а потім стало відомо, що він грав у гольф із босом компанії і Гантером", - додав Трамп.

Син Байдена отримував від Burisma щомісяця $100 тис., хоча не мав досвіду роботи в енергетиці, - Трамп 01

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Нагадаємо, Гантер Байден - колишній член ради директорів найбільшого приватного газовидобувача в Україні Burisma Holdings, кінцевим власником якого є колишній міністр в уряді Миколи Азарова Микола Злочевський. Він займався юридичними питаннями і підтримкою компанії міжнародними організаціями.

У 2014 році Генеральна прокуратура України пред'явила Злочевському підозру в незаконному збагаченні. Слідство вважало, що він незаконно надав Burisma Holdings право на користування нафтогазоносними надрами.

У грудні 2015 року генпрокурор Віктор Шокін передав справи Злочевського і Burisma в НАБУ і САП. Навесні 2016 року Шокін був звільнений з посади генпрокурора. У лютому 2018 року стало відомо, що САП закрила справу про видачу ліцензій фірмам Злочевського.

У березні 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко відновив розслідування щодо компанії Burisma, в якій раніше працював Гантер Байден. При цьому, за словами генерального прокурора України, той не порушував жодних українських законів.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 вересня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

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Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152403
 
   
 Топ коментарі
 
самый тупой - Зеленский
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Преступление в тупости этого апельсина. Трамп самый тупой президент не только США.
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Зато теперь все ОК. Моника всюду понасажал 95-го квартала, своих дpузей детства и мужей бухгалтеров 95-го квартала. Все компетентны, шо ховайся, особенно летеха из 95-го , спец по чертям Баканов.
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Может я и не прав, но то что я читал про Burisma эт о то что у этого холдинга были проблемы с налоговой службы Украйны. После прихода Байдена в совет директоров холдинг согласился и заплатил все 5млрд.гр. То что я знаю о коррупции, что кража произходит в основном из государства, а не наоборот. Может Байден и не связан с этим случаем, может Байден даже не специалист, но все равно пока ещё далеко от понятия "коррупция". При каком то развитии может и появится какая то коррупция, но пока её не видно. Покрайней мере для меня
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При таких долгах в Украине при власти яныка, решали все через экспертизы, которые снижали в разы размеры налоговых долгов, но естественно все надо было через нужную фирму и занести нужным людям, кто примет потом экспертизу. А учитывая, что в то время даже моторное масло ввезти в украину мимо окружения яныка было невозможно, как то смешно слушать про белую и пушистую газодобывающую фирму, где вагон и телегу надо разрешений собирать, а рентабельность довольно высокая при условии, что дадут бурить где надо.
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Боже,какое позорище. Рыжий совсем слетел с катушек. По-моему, тут нужны санитары.
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Рыжий все в точку говорит. Байден облажался и сам с этим не спорит.
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Американцам придётся выбирать из того что есть
И хоть мне не нравится Трамп но Байден ещё хуже
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...щас мы всё бросим и начнём слухать твоё мнение! *)
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Я не знаю виноват там сын Байдена или не виноват. Но вот эти его вопли про "отсутствие опыта", выглядят какими то истерическими...
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То есть это нормально когда в совет директоров компании входит малолетний наркоман без особого рода занятий, выгнанный из армии за наркотики и получает там зарплату в 100 000$ ??? А за какие заслуги?
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Это личное дело частной компании кто там входит в совет директоров и за что получает деньги... Это не государственная структура, к которой более применимо понятие "коррупция".
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Это не частное дело частной компании в таких странах как США
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И то, что этот наркоман - сын вице-президента США совсем даже не смердит коррупцией, правда?
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и то что когда на эту частную компанию наезжают, папаша наезжает на Украину и требует отставки прокурора которые посмел открыть дело на эту компанию, иначе Украина не получит 1 млрд. помощи - это тоже "частное дело"?
Ну уж нет. Байден вляпался по-крупному. И сам это понимает, т.к. сидит тихо как мышь.
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при порошенко - это было нормально и никто не вонял. а значит - петро лексеич был в доле с байденом, и 100 000 в месяц, это лишь малая доля того, что они с байденом пилили в украине. ради таких дел порох по указанию байдена даже генпрокурора за 6 часов поменял. и кто тут тогда моника?
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В Стыцляндии, идёт слив роли Президента -- как факта. ...оно естесственно -- особенно, глядя на Зелю! *)
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Чего этот рыжий ноет - ну если это так, подай этого сына в СУД, ну не можешь доказать сиди и не ной.
Противно.
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49 раз повторив ложь...на 50 раз человек будет утверждать что это правда-гимлер
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Ну .когда это проделывал Геббельс,то ему, возможно верила половина немцев. Но когда Трамп талдычит ,,фейк ньюс,, и требует всех верить исключительно в Трампа,то получает обратный результат
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он и требует чтобы прокуратура занялась этим делом и начала расследование а потом и суд.
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вот пусть и требует - у себя в Америке, а те уже попросят в Украинской прокуратуре
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а не надо в Украинской прокуратуре. Достаточно того что Байден сам слился т.к. доказательства налицо. Будет дальше выкручиваться и врать - получит суд в США.
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а с сыном гладковского сразу же не противно. Хотя история не отличается ничем.
только тем что Гладковский старший не требовал никого уволить
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Хорошо, допустим. младший Байден не имел опыта.....А в чем имел опыт Трамп ? Несколько раз прогорая со своим бизнесом ...
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Его наградили Золотой Малиной (или как она там) - наградой самому дерьмовому актеру - за наградой он едет до сих пор
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Дело не в том сколько получал Хантер, а в том что есть документальное свидетельство того, как Джо Байден хвастается, что угрожал не дать Украине миллиард долларов если не уволят Шокина в течение 6 часов. "И что вы думаете - сукина сына уволили!"
Именно это просил проверить Трамп в телефонном разговоре.

https://www.youtube.com/watch?v=UXA--dj2-CY
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Настаивать на увольнении Шокина - это борьба за демократию в Украине.
Или Шокин не коррупционер ?
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Пока он не наехал на компанию в которой "советничал" сын Байдена, Штаты не боролись за демократию в Украине
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Ну если бы кто-то другой настаивал, не было бы вопросов. Но настаивал именно Байден, и по совершенно случайному совпадению, как раз тогда, когда Шокин расследовал дело компании, в которой работал Хантер. Син Байдена отримував від Burisma щомісяця $100 тис., хоча не мав досвіду роботи в енергетиці, - Трамп - Цензор.НЕТ 3530
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а на трампа русские жрицы любви делали золотым дождем..не имея опыта сцать на президента америки
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про золотой дождь никаких фактов нет, только бла-бла-бла.
А про Байдена - даже копать не надо, все факты налицо, тем более он сам хвастался.
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Подождите, сейчас припрётся очередная шоколадная дочь ахвицера и начнёт рассказывать.
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про байдена бла бла бла..а про трампа факты...докажи..в ольгино ночная смена???))))))))))))))
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что доказывать? Что сын Байдена был в Буризме? И еще в других компаниях включая Китай? С этим даже сам Байден не спорт.
То что Байден заставил уволить Шокина когда прокуратура наехала на Буризму, угрожая не выдать Украине помощь на 1 млрд. - это даже доказывать не надо, Байден сам хвастался, по глупости
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казань брал?? тверь брал?? пи с деть не строить...факты..доказательства
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Сам Байден не спорит, тихо слился и молча отсиживается, но ты лучше его знаешь
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свынарчукив тоже в мародерстве обвиняли...посадили??? не ..должности им дали
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у нас новый шимпанЗЕ рассказывал про бизнесс во время войны...а сам в испании домики прикупил в 2015 и в 2017
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и еще легализовал пентхаус в Крыму, по российским законам
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Это частный бизнес, там платят сколько считают нужным - так что не завидуйте.
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а папаша-высший чиновник США - служил крышей у этого бизнеса и заставил уволить прокурора когда на этот бизнес наехали. Ну конечно, никакой коррупции.
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Папаша служил крышей ?
ДОКАЖИТЕ.
Шокин и был символом коррупции в Украине - с этой коррупцией и боролся Байден.
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он стал бороться только после того как Шокин наехал на Буризму. Еще и хвастался этим фактом. До того его не волновала "коррупция".
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Если бы Байден был в чём-то виноват, его бы давно съели с потрохами.
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его и едят уже. Сам он забился в угол и молчит.
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5 лет Обама не у власти, и .Байдена почему-то никто не трогал, включая Трампа.
А как Трамп лажанулся в беседе с Зеленским, да как запахло импичментом -
возбудился ....
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Какие там ,,жрицы,,...Профессиональные фээсбешные подкладки !
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За зеленського жодного комента. Певно невисоко він цінує вплив цієї шоколаної помийки. Трольня в шоколаді. А може невдовзі прикриють ці сміттєзвалища.
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Сын Байдена перешёл дорогу Трампу, а хто виноват???
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Все было в интересах страны. За эти деньги Байден поддерживал Украину.

Син Байдена отримував від Burisma щомісяця $100 тис., хоча не мав досвіду роботи в енергетиці, - Трамп - Цензор.НЕТ 6137
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Да, силён бродяга. По-прежнему придерживаюсь мнения, что с блеском выкрутиться и от всех отобьётся.
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"Бурисма" платила Хантеру Байдену сколько считала нужным - это частный бизнес.
Дональд Трамп должен стоять на страже свободы предпринимательства.
Сколько Трамп получил от путина во времена своих банкротств, что, будучи президентом,
так усердно отрабатывает ? .
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история с сыном байдена отличалась от истории с сыном гладковского только тем что гладковсий не требовал никого увольнять
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трамп просит зеленского провести расследование вмешательства байдена в дела украины и тот соглашается. мнение порохоботов: зеленский проститутка
байден требует у порошенко убрать генпрокурора, который расследует разворовывание байденом недр украины, и порошенко за 6 часов увольняет генпрокурора страны. мнение порохоботов: это в интересах страны. так и надо. все правильно.

порохоботы, что у вас в голове?
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Криминала нет. Вопросы морали это не про уголовку. А Трамп дурак. Семейство Байденов по сравнению с ним просто гении и ангелы.
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ага. конечно нету. а генпрокурора страны из-за этого дела сняли с должности наверно по чистой случайности
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Американская прокуратура притензий по этому делу не имеет.
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а при чем тут американская, если сняли генпрокурора украины, когда он попробовал на фирму байдена наехать?
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А дело идёт в контексте американской политики. Пока что факт наезда Байдена есть только в словах Трампа. А вот наезд Трампа на своего конкурента это уже факт.
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Трамп дожился до импичмента, а всё ищет коррупцию у своего конкурента на выборах.
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Идут на выборы с открытым делом по импичменту тоже только идиоты.
Демократам пора сменить рыжего лысого коррупционера Трампа.
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И республиканцам пора подыскать более честного и умного кандидата.
Трамп смешон своей "борьбой с коррупцией", вылизывая путину зад.
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Хотя тут нечего переживать. Вся эта мулька спланирована амер. спец службами в связи с предстоящими выборами (причём сценарий наверняка утверждён трампом). Наш идиот просто жертва. ЫЫЫЫ!
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ежемесячно $100 тыс. -- это всё копейки рваные...

Шрёдер в месяц, 2 лимона от ***** имеет!
...но это тоже -- мелочь на базаре!
Нормальный ВИП менеджер средней руки -- хрен с дивана рыпнется меньше, чем за 6 -- 8 лимонов в месяц.
...поищите дураков на форумах... -- там на любэ согасные специалисты парятся без дела! *)
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всё правильно Трам написал. Дави лузеров.
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Трамп облажался в разговоре с Зеленским.
Трамп сам лузер.
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ну, разговор трампа с зелей был конфиденциальным. вряд ли он думал, что у него в окружении крыса найдется
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Потому что Трамп - профан. Банкрот. Лысый лузер.
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Трамп не яыляется специалистом в политике
Однако получает деньги как президент
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