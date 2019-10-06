 Син Байдена отримував від Burisma щомісяця $100 тис., хоча не мав досвіду роботи в енергетиці, - Трамп

Про це Трамп написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, Гантер Байден отримував від Burisma щомісяця 100 тисяч доларів, водночас не маючи досвіду роботи в енергетиці.

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"Він також отримав 1,5 млрд доларів від Китаю, попри відсутність досвіду і без видимих ​​причин", - зазначив Трамп.

Він підкреслив, посилаючись на юристів, що як президент зобов'язаний вивчити цю ймовірну корупцію.

"Джо заявляв, що він ніколи не мав справ з українською компанією, а потім стало відомо, що він грав у гольф із босом компанії і Гантером", - додав Трамп.

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Нагадаємо, Гантер Байден - колишній член ради директорів найбільшого приватного газовидобувача в Україні Burisma Holdings, кінцевим власником якого є колишній міністр в уряді Миколи Азарова Микола Злочевський. Він займався юридичними питаннями і підтримкою компанії міжнародними організаціями.

У 2014 році Генеральна прокуратура України пред'явила Злочевському підозру в незаконному збагаченні. Слідство вважало, що він незаконно надав Burisma Holdings право на користування нафтогазоносними надрами.

У грудні 2015 року генпрокурор Віктор Шокін передав справи Злочевського і Burisma в НАБУ і САП. Навесні 2016 року Шокін був звільнений з посади генпрокурора. У лютому 2018 року стало відомо, що САП закрила справу про видачу ліцензій фірмам Злочевського.

У березні 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко відновив розслідування щодо компанії Burisma, в якій раніше працював Гантер Байден. При цьому, за словами генерального прокурора України, той не порушував жодних українських законів.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 вересня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

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Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.