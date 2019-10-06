 В Україні відбулись акції "Ні капітуляції". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Львові участь в акції взяли кілька політичних партій, Комітет Майдану Львівщини та Студентське братство, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Акція відбулась без партійних прапорів, обласне та міське керівництво мітинг проігнорувало. Серед понад тисячі львів'ян, які прийшли на віче, були місцеві громадські діячі, представники кримської громади, політики, більшість - учасники Революції Гідності.
У Сумах учасники акції тримали українські прапори і плакати з написами: "Не дамо злити країну", "Україна - не рояль!", "Ні капітуляції!", "Ти загрався!", повідомляє Радіо Свобода. Захід відбувся у форматі "відкритого мікрофона", де кожен охочий міг виступити. На захід прийшли представники різних політичних партій і громадських організацій, а також деякі депутати міської та обласної рад Сум. У своїй резолюції учасники віче закликали "всіх небайдужих громадян до загальнонаціональної мобілізації для організації широкого спротиву незаконним і антиконституційним діям влади".
За інформацією UA: Харків, близько сотні людей зібралися на площі Свободи біля намету "Все для перемоги". Серед учасників - представники проукраїнських громадських організацій та Євромайдану Харкова. Пікетувальники тримали в руках плакати "Вороги України, геть із нашої землі", "Відведення тільки за поребрик". Вигукували гасла: "Ні капітуляції".
Подібні акції також відбулись у Запоріжжі, Херсоні, Івано-Франківську, Дніпрі, Чернівцях, Вінниці, Тернополі, Кропивницькому, Миколаєві, Хмельницькому, Полтаві, Одесі, Чернігові, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Ужгороді, Кривому Розі, Маріуполі, Краматорську, Сєверодонецьку, Мелітополі, Нікополі, Рівному, Козятині, Славуті, Бердянську, Кременчуці.
Нагадаємо, 6 жовтня в центрі Києва відбулась акція "Зупинимо капітуляцію".
Две фабрики Порошенко возобновляют работу в России
Кондитерский концерн Roshen, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко, возобновляет работу фабрик в Липецке. Отгрузка продукции потребителям начнется уже 8 октября.
Кондитерский концерн Roshen, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко, с 7 октября возобновляет производство на фабриках в Липецке. Об этом сообщила старший менеджер ООО "Рошен" по связям с общественностью Ирина Вахонина 6 октября.
По словам Вахониной, 7 октября на первой фабрике Roshen в Липецке начнутся пусконаладочные работы на технологических линиях, а уже 8 октября начнется отгрузка продукции потребителям. Вторая фабрика - в селе Сенцово Липецкого района - возобновит работу 13 октября.
Сокращение производства
Обе фабрики, приостановившие производство 15 сентября, будут работать не на полную мощность из-за падения спроса на их продукцию. В связи с уменьшением объемов производства планируется сокращение персонала. Официальные предупреждения получили 400 работников предприятий в Липецке и Сенцово.
Ранее Ирина Вахонина отметила, что из-за политической ситуации спрос на конфеты Roshen в России упал на 30 процентов, компания терпит огромные убытки. Недавно президент Украины Порошенко заявил о намерении продать российские активы своего кондитерского концерна, напоминает агентство "Интерфакс".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/332912-dve_fabriki_poroshenko_vozobnovljajut_rabotu_v_rossii
Но политика - вещь тонкая, деликатная. Надо медленно и верно добиваться своей цели - дистанцироваться от россии, делать все, чтобы от нее совсем ни в чем не зависеть.
И делать это так, чтобы лишний раз особо не накалять отношения, потому что сосед у нас - агрессивный и придурковатый.
Чем же занимались наши политики еще со времен ющенко? Только призывами и громкими заявлениями, Голодомором, вступлением в НАТО и ЕС. Придурковатому соседу это не нравилось, и это понятно.
Но наши политики, кроме громких заявлений, больше ничего не делали: мы не разрабатывали свои газовые месторождения, не делали реконструкцию ТЭЦ, чтобы они больше не зависели от ордловского угля и т.д.
Я что-то ни разу не помню, чтобы эти патриоты-националисты вышли именно против коррупции, просто уже совсем разъевшую страну изнутри.
Вот и сейчас эти люди занимаются только популизмом: "не знаю, як, але не так!"
Потому и создается впечатление, что всю эту пену опять собирают наши враги.
Так что завидуй молча, а то как только ты, и такие как ты, открывают рот - сразу видна вся глубина их ничтожности и убожества.