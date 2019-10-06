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 Суспільство
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 В Україні відбулись акції "Ні капітуляції". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У багатьох містах України, а також у Празі 6 жовтня відбулись акції "Ні капітуляції".

У Львові участь в акції взяли кілька політичних партій, Комітет Майдану Львівщини та Студентське братство, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Акція відбулась без партійних прапорів, обласне та міське керівництво мітинг проігнорувало. Серед понад тисячі львів'ян, які прийшли на віче, були місцеві громадські діячі, представники кримської громади, політики, більшість - учасники Революції Гідності.

В Україні відбулись акції Ні капітуляції 01

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В Україні відбулись акції Ні капітуляції 02

У Сумах учасники акції тримали українські прапори і плакати з написами: "Не дамо злити країну", "Україна - не рояль!", "Ні капітуляції!", "Ти загрався!", повідомляє Радіо Свобода. Захід відбувся у форматі "відкритого мікрофона", де кожен охочий міг виступити. На захід прийшли представники різних політичних партій і громадських організацій, а також деякі депутати міської та обласної рад Сум. У своїй резолюції учасники віче закликали "всіх небайдужих громадян до загальнонаціональної мобілізації для організації широкого спротиву незаконним і антиконституційним діям влади".

В Україні відбулись акції Ні капітуляції 03
В Україні відбулись акції Ні капітуляції 04

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За інформацією UA: Харків, близько сотні людей зібралися на площі Свободи біля намету "Все для перемоги". Серед учасників - представники проукраїнських громадських організацій та Євромайдану Харкова. Пікетувальники тримали в руках плакати "Вороги України, геть із нашої землі", "Відведення тільки за поребрик". Вигукували гасла: "Ні капітуляції".

Подібні акції також відбулись у Запоріжжі, Херсоні, Івано-Франківську, Дніпрі, Чернівцях, Вінниці, Тернополі, Кропивницькому, Миколаєві, Хмельницькому, Полтаві, Одесі, Чернігові, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Ужгороді, Кривому Розі, Маріуполі, Краматорську, Сєверодонецьку, Мелітополі, Нікополі, Рівному, Козятині, Славуті, Бердянську, Кременчуці.

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Нагадаємо, 6 жовтня в центрі Києва відбулась акція "Зупинимо капітуляцію".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152400
 
   
 Топ коментарі
 
Трусливую Монику чморят по всей Украине По Украине прошли акции "Нет капитуляции" - Цензор.НЕТ 5047
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Зевата видите сколько проплаченых?
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Це початок кінця казки "Голобородько"
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зеля просто уснул и потерял инстинкт самосохранения при мысли что он любимчик народа, рейтинг 73%, могу делать все что хочу. он не учел одного что 25% которые не отдали за него голоса это активное население, да и 73% превращаются в 7,3% ))) на зелю нужно давить до тех пор пока он не уволит богдана а по 1+1 будут зелю обливать дерьмом, значит и беню он послал. иначе долго зеля не продержится. если бы янек вовремя уволил азарова и захарченко то может для него все было бы по другому
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У Зеленского сейчас не больше 13% поддержки.
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Туалетний папірь з підписом Кучми,навішаний на вату,робить вату ватниками.Вата,окрім паперу,чи тряпки не бачить більше нічого.Але папір ще й вішається для того,аби захистити клан "кучма-порох 2000" від набраних тисячами їх власних компаній кредитів.Клан ховається за цією цукровою ватою вже 20-ть років.Не буде листа до Сандика-знайдуь іншу "зраду" все-одно на вату все спишуть-їй колись за це гнити десь в окопі,бо за боргом рано чи пізно приходять кредитори.
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О сдаче интересов Украины всё больше говорят те, у кого по горло интересов в россии...
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Две фабрики Порошенко возобновляют работу в России

Две фабрики Порошенко возобновляют работу в России
Кондитерский концерн Roshen, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко, возобновляет работу фабрик в Липецке. Отгрузка продукции потребителям начнется уже 8 октября.

Кондитерский концерн Roshen, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко, с 7 октября возобновляет производство на фабриках в Липецке. Об этом сообщила старший менеджер ООО "Рошен" по связям с общественностью Ирина Вахонина 6 октября.

По словам Вахониной, 7 октября на первой фабрике Roshen в Липецке начнутся пусконаладочные работы на технологических линиях, а уже 8 октября начнется отгрузка продукции потребителям. Вторая фабрика - в селе Сенцово Липецкого района - возобновит работу 13 октября.

Сокращение производства

Обе фабрики, приостановившие производство 15 сентября, будут работать не на полную мощность из-за падения спроса на их продукцию. В связи с уменьшением объемов производства планируется сокращение персонала. Официальные предупреждения получили 400 работников предприятий в Липецке и Сенцово.

Ранее Ирина Вахонина отметила, что из-за политической ситуации спрос на конфеты Roshen в России упал на 30 процентов, компания терпит огромные убытки. Недавно президент Украины Порошенко заявил о намерении продать российские активы своего кондитерского концерна, напоминает агентство "Интерфакс".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/332912-dve_fabriki_poroshenko_vozobnovljajut_rabotu_v_rossii
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Безусловно, на капитуляцию никто и не собирался идти.

Но политика - вещь тонкая, деликатная. Надо медленно и верно добиваться своей цели - дистанцироваться от россии, делать все, чтобы от нее совсем ни в чем не зависеть.
И делать это так, чтобы лишний раз особо не накалять отношения, потому что сосед у нас - агрессивный и придурковатый.

Чем же занимались наши политики еще со времен ющенко? Только призывами и громкими заявлениями, Голодомором, вступлением в НАТО и ЕС. Придурковатому соседу это не нравилось, и это понятно.
Но наши политики, кроме громких заявлений, больше ничего не делали: мы не разрабатывали свои газовые месторождения, не делали реконструкцию ТЭЦ, чтобы они больше не зависели от ордловского угля и т.д.

Я что-то ни разу не помню, чтобы эти патриоты-националисты вышли именно против коррупции, просто уже совсем разъевшую страну изнутри.
Вот и сейчас эти люди занимаются только популизмом: "не знаю, як, але не так!"
Потому и создается впечатление, что всю эту пену опять собирают наши враги.
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"Вот и сейчас эти люди занимаются только популизмом" Так займіться корупцією самі,хіба вам хто заважає.
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А... Потрошенковские придурки все никак не угомонятся... Пора закрывать этого деятеля. Не будет бабла - не будет митингов...
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В Харкові було не "біля сотні" а скоріш біля тисячи.Хоча і це мало
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Слыш, клоун, посмотри видео с интервью русскоязычного капитана армии США, где он на пальцах объясняет, что даже при наличии приказа он бы увел своих солдат с майдана - там слишком холодно в 2014 было. Такое за деньги не бывает вообще, дебил ты рашистский!!! так уродоваться можно только за идею!!! И пока вы это не поймете, колбасоеды по 2.20, вы всегда будете проигрывать и тупо злиться на людей, которым доступно то, что вам непонятно по-определению!!!
Так что завидуй молча, а то как только ты, и такие как ты, открывают рот - сразу видна вся глубина их ничтожности и убожества.
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Сподіваюся коли Порошенка закриють то все заспокоїться.
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