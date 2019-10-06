EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
  5482  263
Матеріали за темою:
Все про:законопроект (788) Донбас (13214) Разумков Дмитро (223)

 Під час підготовки закону щодо Донбасу ніхто не порушуватиме "червоних ліній", адже від них залежить суверенітет України, - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявляє, що під час підготовки нового закону про особливий статус Донбасу не буде перейдено жодної "червоної лінії".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Громадське з посиланням на телеканал "Україна".

"Ключовим питанням є питання про вибори. Вибори можуть відбуватися лише за українським законодавством, і це одна з тих червоних ліній, про які ми говорили. По-друге, вибори можуть відбуватися лише тоді, коли немає кулеметів, танків, іншої зброї. Бо все це не дозволяє провести вибори. Коли буде досягнуто безпекового компонента, про що говорять усі політики, а насамперед президент і я, і представники нашої політичної сили, тоді ми зможемо винятково за українським законодавством провести вибори на поки що тимчасово окупованій території. Коли в нас буде контроль над кордоном, коли ОБСЄ визнає ці вибори, саме тоді почне працювати так званий новий закон про особливий статус Донбасу", - заявив Разумков.

Дивіться також: "Це наш останній блокпост, і ми ніколи його не покинемо", - Білецький пообіцяв захищати Золоте в разі відведення ЗСУ. ВIДЕО

Разумков наголосив, що ніхто не буде порушувати "червоних ліній", які було зазначено раніше, адже від них залежить територіальна цілісність і суверенітет України.

"Ми справді розуміємо, що так званий закон про особливий статус тимчасово окупованих територій закінчується цього року. І треба знаходити новий механізм, новий закон, і президент про це говорив, що це буде публічна позиція, це не буде писатися в Офісі президента або в закритому комітеті Верховної Ради. Цей закон буде писатися разом із суспільством, бо це питання дуже важливе для всієї держави", - зауважив Разумков.

За його словами, для того, щоб ні в кого не було думки, що новий закон про особливий статус передбачатиме федералізацію України, він має розроблятися із залученням експертів, громадськості, Верховної Ради, Офісу президента, а також закордонних партнерів.

Голова Верховної Ради також сподівається, що перемовини в "нормандському форматі" зможуть дати поштовх, який допоможе вийти з глухого кута. Разумков також зауважив, що під час відведення військ із лінії розмежування безпека буде зберігатися за рахунок Національної гвардії, правоохоронців, які там перебуватимуть.

Дивіться також: Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва. ФОТОрепортаж

"Це українська територія, і на ній будуть зберігатися закони України. А за дотриманням законів України і безпекою будуть наглядати правоохоронні органи України. Я впевнений, що до нього долучаться і представники організації ОБСЄ, і журналісти, які теж дуже часто беруть участь у цьому процесі. Я впевнений, що ми таким чином, на жаль, не швидко, але зможемо вийти з тієї патової ситуації, яку ми спостерігаємо протягом вже декількох років, і зможемо почати реалізовувати Мінські домовленості. І у такий спосіб, виконуючи ті пункти, які зазначені в Мінську, вийдемо на повернення, насамперед, людей і своїх територій", - наголосив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152398
 
   
 Топ коментарі
 
Цікаво де саме ця червона лінія для Разумкова.
 показати весь коментар
 
РОЗУМКОВ предатель Украины
 показати весь коментар
 
Какое ты , сопляк РОЗУМКОВ, имеешь право отводить войска НЕ ЗАМЕНИВ ИЗ МИРОТВОРЦАМИ ООН?
Хочешь, скотина, чтобы с людьми сепары расправлялись?
ВСПОРОТЫЙ ЖИВОТ РЫБАКА ЗАБЫЛ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
коментар відмічено як спам  
 
Оголошено, що наступна явка в наступну неділю. А задарма ніхто не вийде.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ориентируются на три выходных дня?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Бюджеты тоже не резиновые
 показати весь коментар
 
 
ваша подружка Танька вже погодилась, що відбудовувати Дамбас має Україна, щоправда вона посилалась ще і на західних партнері, але ми ж розуміємо, що, наприклад, та ж Німеччина нас самих пошле та подалі. Ну а росія, внаслідок Зелькіного міру, офіційно умиє ручки, лише дьоргатиме за ниточки своїх маріонеток.
 показати весь коментар
 
 
Кто то может назвать зачем Украине ето все? В законе штанмаера и федерализации, как и в отводе войск в результате которого линия вронта только расширяется и перестает контролироваться, только одни минусы против Украины
 показати весь коментар
 
 
Нехає Разумков чітко сформулює зелені ''червоні лінії''. Тоді можна розмовляти. А поки що суцільна брехня і словоблудіє.
 показати весь коментар
 
 
Клоун, отвод войск , когда каждый день стреляют и восстановление моста , который Украина не разрушала ,это уже Красная линия и вы Уроды ее уже перешли Під час підготовки закону щодо Донбасу ніхто не порушуватиме "червоних ліній", адже від них залежить суверенітет України, - Разумков - Цензор.НЕТ 378
 показати весь коментар
 
 
Я уверен, что мы таким образом, к сожалению, не быстро, но сможем выйти из той патовой ситуации, которую мы наблюдаем на протяжении уже нескольких лет, и сможем начать реализовывать Минские договоренности. И таким образом, выполняя те пункты, указанные в Минске, выйдем на возвращение, в первую очередь, людей и своих территорий", - подчеркнул он. Источник: https://censor.net.ua/n3152398

Так і ***** у тій же ПАТОВІЙ ситуації !!!!!!
Так що ми перші «ЗМОРГНУЛИ»?
Тоді ми ПРОГРАЛИ !!!
 показати весь коментар
 
 
На те деньги,которые пойдут на восстановление лынырыдыныры,у которых ***** вывез, с их молчаливого согласия, все заводы и предприятия,которые имели реальную ценность,можно в Украине построить людям дома или выкупить у населения продаваемые квартиры,их миллион,и не обязательно в Киеве,чуть что.Дать народу год на решение а потом отрезать этих предателей нахрен, пусть живут с рашкой,они будут только тянуть страну назад.
 показати весь коментар
 
 
а де Крим? Чому в пакеті немає ще однієї території? Без Криму ніяких формул. Все має бути пакетно
 показати весь коментар
 
 
з Кримом будується кордон. Це і є відповідь.
 показати весь коментар
 
Почему когда он говорит, что новый закон будет разрабатываться в т.ч. с зарубежными партнёрами я начинаю думать , что это он про пуйло?
 показати весь коментар
 
 
Гниды зелёные...
Вы гореть в аду будете вместе с Моникой, и всей зелёной шоблой...
Ну ни чего..
Если Петр Алексеевич появился на майдане, значит Майдану быть..
Так что зетитушки, будем вы вас ******* люто...
 показати весь коментар
 
 
не имея контроля над границей и с коцапскими танками (которые никуда не уберут) это не по украинскому законодательству. и какой вы им особый статус хотите дать, с теми же танками в армии дыры? дапашли вы с таким счастьем в составе
 показати весь коментар
 
 
Так до сих пор и не понятно -- контроль над границей до выборов или после? Не было ни одного внятного заявления ни от кого. А вот вся эта свора из ДНР-ЛНР сразу же заявила, что никакого контроля над границей Украина не получит!
 показати весь коментар
 
 
Были неоднократно заявления об этом. Лично Зеленский заявлял об этом напрямую
Более того контроль над границей должна подтвердить ещё и ОБСЕ
 показати весь коментар
 
 
Скорее всего ни выборов, ни границы не будет.
 показати весь коментар
 
 
Какие конкретные вопросы???? Начало контроля над границей в первый день ПОСЛЕ местных выборов.....
 показати весь коментар
 
Это обман народа Украина Зеленским и его бандой с целью реализации всех хотелок Кремля.
 показати весь коментар
 
Бодан сьогодні заявив офіційно що сьтгоднішній Майдан був проплачений, він повинен відповісти за свою брехню? Я думаю так.
 показати весь коментар
 
 
А знаешь, почему сегодня на Майдане никого не было из организации С14? А им не заплатили!
 показати весь коментар
 
Мені особисто посрати на всіх проплачених, бо сьогодні на Майдані був НАРОД, який не купиш! Грошей не стачить.
 показати весь коментар
 
Когда Петро приехал в конце акции - посчитал, сделал селфи и уехал, сразу понятно стало чей это народ!
 показати весь коментар
 
 
А звідки ти знаєш, що їх там не було? Однією з умов проведення сьогоднішнього Віче, щоб не було взагалі ніякої партійної символіки.
 показати весь коментар
 
оно НАГЛО врет.
они уже переписывают избирательный кодекс под ЛЕГАЛИЗАЦИЮ МОТОРЫЛ...
вот такие будут выборы по украинским МАЖОРИТАРНЫМ законам..))))
без украинских партий на даунбасе
))))))))))))))
 показати весь коментар
 
 
опять оно втирает это путь к федерализации лицемер ты разумков какой нахрен особый статус завтра венгры скажут а мы что хуже?-"когда заработает так называемый новый закон об особом статусе Донбасса"
 показати весь коментар
 
 
Читай. Та знай, що минула ВР кожен рік подовжувала дію цього закону. І всіх чомусь все влаштовувало.
 показати весь коментар
 
Минула ВР хоч і продовжувала дію цього закону, та навіть і не збиралась його виконувати.
 показати весь коментар
 
проще уже сказать что вообще делала прошлая рада Приняли закон, но собирались исполнять, и сколько таких еще законов? Незаконное обогащение да?
 показати весь коментар
 
Червона лінія - це коли ****** мальдівський, засновник мирного мінського плану, не ходить на допити і немає ніякої реакції.
 показати весь коментар
 
Вот насчёт коррупции спросить, Бохдан тусит с решалами то в Франции ( на День независимости) то в Турции ( во время протестов "нет капитуляции") он кроме коррупции чем то заниматься ещё будет? Может свой-прокурор уже посадит этого воришку? Или Мандель не подпускает?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
брандсбойтами этих майданщиков и пусть наконец поймут что они в государстве живут, а не в схроне. И если зеленский выдержит, то честь ему и хвала - а если поведется на этих билецких и прочих патриотов - то грошь ему цена как президенту.
 показати весь коментар
 
 
Вы по конституции Раши живёте? Там вот это все про дубинки и брандсбойты.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
жить по украинской конституции - это в комнату смеха зайти и не смеяться.
 показати весь коментар
 
 
А вам також кортить подивитись на "червоні лінії" Разумкова - Зеленського (с)?
"Слуги народа" проанонсировали отмену льгот участникам боевых действий.
Плеснете бензинчику на огонек? Молодцы
 показати весь коментар
 
"Червоні лінії" Разумкова-Зєлжнского- 'рмака стосуються виключно їх благополуччя, а не безпеки України.
 показати весь коментар
 
Очевидно, что Европа будет снимать санкции с России. Вопрос только в том успеет ли Украина договориться по Донбассу или нет. Расклады совершенно разные.
 показати весь коментар
 
если бы при запрете открывать ответный огонь за каждого убитого солдата ВСУ публично расстреливали одного депутата от монокоалиции СН (лотерея, мля), то или решение для защиты ВСУ нашлось бы или число депутатов сократилось, как слуги предлагали...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А вот Цензор напомнил кое-что - Порошенко перешел те красные линии, которые не переходил никто из президентов, у него три бизнеса с Кремлем

"Петр Алексеевич будет отвечать перед законом и страной за бизнес на крови, за тотальное разворовывание бюджета, за финансовую пирамиду, которую он построил в Национальном банке, которая привела к тому, что золотовалютный резерв я сдавала более 30 млд, а сейчас они там наскребают едва 15-16 млрд, и то не деньгами ", - сказала Тимошенко.
Она утверждает, что действующая власть вывела из страны золотовалютный резерв.
"И я докажу каждую копейку, которую вывели. И вывели тем, что отдавали свои ресурсы в валюте под очень высокие проценты в долг Украины, и вымывали из-за таких процентов невероятные ресурсы из страны", - сказала Тимошенко.
"И за каждую эту копейку и он, и Гонтарева, и все, кто вокруг них стоял, и Коболев будут отвечать", - добавила кандидат в президенты.
Тимошенко считает, что миссия будущего президента не допустить подобных преступлений при новой власти.

Кандидат в президенты также отметила, что беда Петра Порошенко в том, что "он перешел те красные линии, которые не переходил никто из президентов".

"Он перешел все красные линии. Многие люди не знают, на чем делается бизнес. У Петра Алексеевича мощный бизнес с Кремлем", - заявила Тимошенко.

"Причем таких бизнесов три. Первый - он поставляет через свои аффилированные компании нефтепродукты через Новоград-Волынскую трубу в Украину и Европу. Это российские нефтепродукты. Причем это делается абсолютно конструктивно.

Второй бизнес - это сжиженный газ, который используется для автомобилей в Украине. Это снабжают его аффилированные компании. Это будет доказано", - сказала политик.

Третий бизнес, по убеждению Тимошенко, построенный на газе, который Украина якобы поставляет из России.

"Вы слышали от президента такую ​​прекрасную аксиому, что мы уже 5 лет не потребляем российский газ? ... На самом деле это еще одна мегаафера, которая проводится, когда берется российский газ, технически проводится по самому короткому пути в Украину, а по документам они его проводят через "Марс" и другие европейские фирмы-прокладки. И там где-то остается 70-80 долларов на нашем украинском газе, который поставляется в Украину, но твердо из Российской Федерации", - убеждает Тимошенко. Источник: https://censor.net.ua/n3118595
 показати весь коментар
 
открою тайну: Порошенко - НЕ ПРЕЗИДЕНТ. это раз.

а про "никто из президентов" спросите у Кучмы за Пинчука. это два.
но самое главное спросите с действующего президента Зеленского за договора по своим кинишкам в раше. это три.
 показати весь коментар
 
 
Откройте для себя тайну - что Порошенко барыжил на крови во время СВОЕГО ПРЕЗИДЕНТСТВА ! Під час підготовки закону щодо Донбасу ніхто не порушуватиме "червоних ліній", адже від них залежить суверенітет України, - Разумков - Цензор.НЕТ 3280
 показати весь коментар
 
 
Откройте себе тайну, что у Вас вместо мозга-зеленая вата.
 показати весь коментар
 
ЗЕленая сопля и дауны которые за него голосовали, вследствии своего слабоумия и тотальной безграмотности не понимает, что революции, и свержения любой власти делают не 73% лохов, которые его избрали, а всего 2-3% активных патриотов!
 показати весь коментар
 
 
так уже мона! - обсє нє відіт там пулімьотов, танкоф і пушек
Как в анєкдотє:
- очко!
- карти покажі!
- ми всє джентельмєни - ми вєрім на слово
і тут ВасільВаничу карта попьорла
 показати весь коментар
 
Ко вообще такие эти ОБСЕ, что мы должны полагаться на то, что они скажут !? Пошли они на.рен - эти слепые кроты ! Нам самим решать что и когда ! Никакие выбора нам на оккупированных территориях не нужны ! И после дэоккупации - первых 5ть лет - никаких выборов, а на последующие 10 лет лишить право выбирать и избираться всех кто пребывал на оккупированных территориях !!!!
 показати весь коментар
 
 
Зе і компанія порушить Конституцію і буде стдіти за зраду
 показати весь коментар
 
Путину вообще чихать на ваши красные линии.... Накололи тупых лохов с Будапештом, киданут и с Минском. Делов-то.
 показати весь коментар
 
 
ну нельзя же из за части донбасса отдать всю Украину.
 показати весь коментар
 
Щи пишуть про мітинг за межами України, це щось.

Тысячи людей протестовали по всей Украине против попыток президента Владимира Зеленского положить конец пятилетнему конфликту с Россией.

https://www.wsj.com/articles/ukraine-presidents-moves-to-end-russia-conflict-spark-protests-11570388853
 показати весь коментар
 
adding a domestic challenge to a novice leader who is also trying to contain fallout from his phone call with President Trump.,,
 показати весь коментар
 
Какая милиция,, какая нац. гвардия? Там находится 40 тысячный корпус до зубов вооруженных опытных вояк,который может сдерживать только армия и который Россия ни за что добровольно не выведет.Какое отведение войск? Это не что иное, как наглое и сознательное предательство Украины с целью дать возможность российским наемникам захватить новые территории и проникнуть далеко вглубь Украины.. Нет никакой веры завравшимся господам Разумковым, Зеленским и прочим.
 показати весь коментар
 
 
пора ж@дів ствити на місце,при цьому кодлі нормального життя в Україні не буде
 показати весь коментар
 
пора ж@дів ствити на місце,при цьому кодлі нормального життя в Україні не буде
 показати весь коментар
 
Ложь!!!( А, мне с этим теперь жить((( Спасибо выборцы зеленского(((
 показати весь коментар
 
 
Может поменять Дохтора Хауса на три ядерные бомбы? Пусть лечит пациентов к примеру в КНДР Під час підготовки закону щодо Донбасу ніхто не порушуватиме "червоних ліній", адже від них залежить суверенітет України, - Разумков - Цензор.НЕТ 3246
 показати весь коментар
 
Разумков, на Донбассе не должно быть особого статуса.
Какие законы, какие красные линии, какие отводы войск!
На своей территории отвод войск.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору