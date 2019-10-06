 Під час підготовки закону щодо Донбасу ніхто не порушуватиме "червоних ліній", адже від них залежить суверенітет України, - Разумков

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Громадське з посиланням на телеканал "Україна".
"Ключовим питанням є питання про вибори. Вибори можуть відбуватися лише за українським законодавством, і це одна з тих червоних ліній, про які ми говорили. По-друге, вибори можуть відбуватися лише тоді, коли немає кулеметів, танків, іншої зброї. Бо все це не дозволяє провести вибори. Коли буде досягнуто безпекового компонента, про що говорять усі політики, а насамперед президент і я, і представники нашої політичної сили, тоді ми зможемо винятково за українським законодавством провести вибори на поки що тимчасово окупованій території. Коли в нас буде контроль над кордоном, коли ОБСЄ визнає ці вибори, саме тоді почне працювати так званий новий закон про особливий статус Донбасу", - заявив Разумков.
Разумков наголосив, що ніхто не буде порушувати "червоних ліній", які було зазначено раніше, адже від них залежить територіальна цілісність і суверенітет України.
"Ми справді розуміємо, що так званий закон про особливий статус тимчасово окупованих територій закінчується цього року. І треба знаходити новий механізм, новий закон, і президент про це говорив, що це буде публічна позиція, це не буде писатися в Офісі президента або в закритому комітеті Верховної Ради. Цей закон буде писатися разом із суспільством, бо це питання дуже важливе для всієї держави", - зауважив Разумков.
За його словами, для того, щоб ні в кого не було думки, що новий закон про особливий статус передбачатиме федералізацію України, він має розроблятися із залученням експертів, громадськості, Верховної Ради, Офісу президента, а також закордонних партнерів.
Голова Верховної Ради також сподівається, що перемовини в "нормандському форматі" зможуть дати поштовх, який допоможе вийти з глухого кута. Разумков також зауважив, що під час відведення військ із лінії розмежування безпека буде зберігатися за рахунок Національної гвардії, правоохоронців, які там перебуватимуть.
"Це українська територія, і на ній будуть зберігатися закони України. А за дотриманням законів України і безпекою будуть наглядати правоохоронні органи України. Я впевнений, що до нього долучаться і представники організації ОБСЄ, і журналісти, які теж дуже часто беруть участь у цьому процесі. Я впевнений, що ми таким чином, на жаль, не швидко, але зможемо вийти з тієї патової ситуації, яку ми спостерігаємо протягом вже декількох років, і зможемо почати реалізовувати Мінські домовленості. І у такий спосіб, виконуючи ті пункти, які зазначені в Мінську, вийдемо на повернення, насамперед, людей і своїх територій", - наголосив він.
Так і ***** у тій же ПАТОВІЙ ситуації !!!!!!
Так що ми перші «ЗМОРГНУЛИ»?
Тоді ми ПРОГРАЛИ !!!
Вы гореть в аду будете вместе с Моникой, и всей зелёной шоблой...
Ну ни чего..
Если Петр Алексеевич появился на майдане, значит Майдану быть..
Так что зетитушки, будем вы вас ******* люто...
Более того контроль над границей должна подтвердить ещё и ОБСЕ
они уже переписывают избирательный кодекс под ЛЕГАЛИЗАЦИЮ МОТОРЫЛ...
вот такие будут выборы по украинским МАЖОРИТАРНЫМ законам..))))
без украинских партий на даунбасе
))))))))))))))
"Слуги народа" проанонсировали отмену льгот участникам боевых действий.
Плеснете бензинчику на огонек? Молодцы
"Петр Алексеевич будет отвечать перед законом и страной за бизнес на крови, за тотальное разворовывание бюджета, за финансовую пирамиду, которую он построил в Национальном банке, которая привела к тому, что золотовалютный резерв я сдавала более 30 млд, а сейчас они там наскребают едва 15-16 млрд, и то не деньгами ", - сказала Тимошенко.
Она утверждает, что действующая власть вывела из страны золотовалютный резерв.
"И я докажу каждую копейку, которую вывели. И вывели тем, что отдавали свои ресурсы в валюте под очень высокие проценты в долг Украины, и вымывали из-за таких процентов невероятные ресурсы из страны", - сказала Тимошенко.
"И за каждую эту копейку и он, и Гонтарева, и все, кто вокруг них стоял, и Коболев будут отвечать", - добавила кандидат в президенты.
Тимошенко считает, что миссия будущего президента не допустить подобных преступлений при новой власти.
Кандидат в президенты также отметила, что беда Петра Порошенко в том, что "он перешел те красные линии, которые не переходил никто из президентов".
"Он перешел все красные линии. Многие люди не знают, на чем делается бизнес. У Петра Алексеевича мощный бизнес с Кремлем", - заявила Тимошенко.
"Причем таких бизнесов три. Первый - он поставляет через свои аффилированные компании нефтепродукты через Новоград-Волынскую трубу в Украину и Европу. Это российские нефтепродукты. Причем это делается абсолютно конструктивно.
Второй бизнес - это сжиженный газ, который используется для автомобилей в Украине. Это снабжают его аффилированные компании. Это будет доказано", - сказала политик.
Третий бизнес, по убеждению Тимошенко, построенный на газе, который Украина якобы поставляет из России.
"Вы слышали от президента такую прекрасную аксиому, что мы уже 5 лет не потребляем российский газ? ... На самом деле это еще одна мегаафера, которая проводится, когда берется российский газ, технически проводится по самому короткому пути в Украину, а по документам они его проводят через "Марс" и другие европейские фирмы-прокладки. И там где-то остается 70-80 долларов на нашем украинском газе, который поставляется в Украину, но твердо из Российской Федерации", - убеждает Тимошенко. Источник: https://censor.net.ua/n3118595
а про "никто из президентов" спросите у Кучмы за Пинчука. это два.
но самое главное спросите с действующего президента Зеленского за договора по своим кинишкам в раше. это три.
Как в анєкдотє:
- очко!
- карти покажі!
- ми всє джентельмєни - ми вєрім на слово
і тут ВасільВаничу карта попьорла
Тысячи людей протестовали по всей Украине против попыток президента Владимира Зеленского положить конец пятилетнему конфликту с Россией.
https://www.wsj.com/articles/ukraine-presidents-moves-to-end-russia-conflict-spark-protests-11570388853
Какие законы, какие красные линии, какие отводы войск!
На своей территории отвод войск.