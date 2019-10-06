 Депутат від "Слуги народу" Мотовиловець закликав прем'єра очистити Кабмін від корупціонерів

Про це Мотовиловець заявив із парламентської трибуни, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель. Зокрема, він зажадав звільнити заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка.
"Хочу вам нагадати його (Лавренюка. - Ред.) досягнення. Три роки тому Міністерство інфраструктури за квотним принципом відійшло "Народному фронту". Ми отримали міністра, який писав пости у фейсбуці, а його заступник будував корупційні схеми через підприємства, які контролює Міністерство інфраструктури. Зараз він (Лавренюк. - Ред.) залишається на посаді", - сказав депутат.
Мотовиловець нагадав, що представники морського співтовариства України неодноразово зверталися до президента і прем'єр-міністра з проханнями навести порядок у галузі.
"Я прошу вас провести кадрові зміни. Я прошу вас почути галузь, яка привернула найбільші інвестиції", - звернувся депутат до прем'єр-міністра під оплески залу.
Нагадаємо, Юрій Лавренюк працює заступником міністра інфраструктури України з травня 2016 року. Курує морський і річковий транспорт, поштовий зв'язок, підприємства Міністерства інфраструктури України, а також питання внутрішнього контролю та безпеки на транспорті. Раніше він обіймав оперативні та керівні посади в підрозділах СБУ і МВС, а також був помічником у двох народних депутатів Блоку Юлії Тимошенко (ВО "Батьківщина") - Олександра Рябеки й Івана Кириленка. ЗМІ називають Лавренюка людиною міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Вимога звільнити Лавренюка містилася в листі колишнього заступника міністра інфраструктури Володимира Шульмейстера на адресу Олексія Гончарука, а також у колективних листах стивідорів та інших учасників ринку президенту Володимиру Зеленському. Стивідори назвали заступника міністра "уособленням і автором буквально всіх корупційних схем, які досі працюють на українському ринку морських вантажних перевезень".
У ЗМІ неодноразово наводилися приклади корупційних схем з участю Лавренюка. Це, зокрема, нав'язування судновласникам буксирних і швартових послуг певних фірм, махінації з тепловозами в порту "Південний", створення власного днопоглиблювального флоту АМПУ, хабарництво під час дипломування моряків, діяльність сумнівних охоронних структур та інші протиправні дії.
Президент Володимир Зеленський 13 липня приїжджав до Одеси, де в жорсткій формі звинуватив у корупції чиновників морської галузі.
К тому же он не сможет держать враждебно настроенную к нему толпу. Он, как и любой истерик, испытывает подъём только когда находится среди одобряющих и восхищающихся им людей.
Во враждебной среде он быстро раздражается и становится агрессивным.
А с предложениям нельзя? 😁
Но в стране кадровый голод а не были прекрасные кандидатуры а выбрали этого
Но пусть все равно предлагает достойные кадры
- ТАК ЯК НАРОД УКРАЇНИ, ПЕРЕПЛУТАВ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ГОЛОБОРОДЬКОМ,
ТАК І ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ПЕРЕПЛУТАВ НАРОД УКРАЇНИ З ГЛЯДАЧАМИ «СВАТІВ».
Просто себя не жалеет, о народе думает, СЛУЖИТ НАРОДУ!
Нос то по ветру. Поздно, клеймо "СН" на лбу уже выжжено.
Ср, 02/10/2019 - 19:23
Закон, предусматривающий введение обязательной регистрации расчетных операций для физлиц-предпринимателей, лоббирует партнер бывшего «регионала».
Фракция "Слуга народа" в Раде проголосовала за законопроект нардепа Данила Гетманцева, предусматривающий введение обязательной регистрации расчетных операций (РРО) для физлиц-предпринимателей на едином налоге. Целью парламентария может быть не легализация бизнеса, как это официально заявляется, а заработок на поборах вместе со своим давним партнером - экс-нардепом Виталием Хомутынником.
Схему с РРО запустили еще при министре доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко. Сейчас же новые правила позволят значительно увеличить масштабы. О том, кто и как берет плату "за воздух" и за что бизнес платит Хомутыннику, пишет Обозреватель.
Как работает схема:
- бизнес, который пользуется РРО, обязан платить 1 грн в день якобы за информационный эквайринг;
- деньги передают не напрямую налоговикам, а сторонним фирмам;
- разрешение заниматься эквайрингом выдали двум связанным с окружением Януковича и Виталием Хомутынником компаниям;
- ежемесячно за счет скрытых поборов предприниматели платят десятки миллионов гривен;
- Гетманцев своим законом обяжет устанавливать РРО практически всех бизнесменов, и каждому из них придется отдавать "дань".Как зарабатывают на РРО
Данил Гетманцев вместе со своим партнером Виталием Хомутынником, судя по всему, вспомнили о давно существующей схеме и решили ее масштабировать. Так, еще в 2013-м изменили правила работы с РРО. Бизнес обязали платить за обслуживание и отдельно 1 грн в день - за так называемый информационный эквайринг. Простыми словами, эти деньги предприниматели платят за передачу информации налоговикам о том, что операция состоялась. Но платят сторонней компании...
Почему именно одна гривня - не известно. Более того, сама передача информации могла бы происходить и без посредников. Однако, на тот момент глава НБУ Сергей Арбузов и профильный министр Александр Клименко приняли другое решение.
В 2013-м про упомянутую схему писал целый ряд СМИ, однако эти медийные откровения на ситуацию не повлияли: для бизнеса поборы в 1 грн/день показался не столь существенным, а правоохранители просто закрыли глаза на то, что несколько компаний, по данным журналистов, связанных с Арбузовым и Клименко, собирают миллионы гривен на РРО.
Одна гривна - сумма мизерная. Но только не в том случае, если ежедневно столько платят сотни тысяч бизнесменов. В итоге эти гривни составляют сотни миллионов в год. Так, только "Укркарт" за 2017-й собрал 60 млн грн, а "Интерплат", который владеет куда более существенной частью рынка - и того больше.Хомутынник и ко: кто стоит за компаниями
Изначально, лицензии на "информационный эквайринг" получили всего две компании: "Укркарт" и "Интерплат". В итоге команда Януковича обязала предпринимателей платить по гривне за ту услугу, без которой легко можно было бы обойтись.
"Укркарт". Компания принадлежит экс-главе "Партии регионов" в Киевсовете Алексею Омельяненко. Он широко известен благодаря своим схемам в Укргазбанке, где он являлся одним из руководителей. Сейчас правоохранители вменяют ему кражу 100 млн грн. Связь с властью времен Януковича позволила ему не только проводить махинации в финучреждении, но и собирать миллионы гривен с предпринимателей.
"Интерплат". На этой фирме зарабатывают, судя по всему, бывший партнер Клименко и Арбузова: экс-нардеп Виталий Хомутынник (партнер олигарха Павла Фукса). "Хомут" (как его называют коллеги по ВР) в указанной схеме, очевидно, участвует с помощью Ильи Серикова, учредителя "Интерплата" и крупного производителя кассовых аппаратов "Юнисистем".
О связи Хомутынника с Сериковым говорят все участника рынка. Более того, их отношения можно проследить и юридически - через череду партнерских проектов и "Каскад-Инвест" (принадлежит экс-нардепу).При чем здесь Гетманцев?
После принятия законопроекта №1073 количество предпринимателей, обязанных использовать с РРО, значительно увеличится. Без регистратора смогут только те ФЛПники, которые не используют труд нанятого сотрудника, и зарабатывают до 300 тыс. грн. в год.
То есть, ФЛП на второй и третьей группе единого налога будут вынуждены вести учет. Исключение коснется только единщиков на первой группе. Аналитики Youcontrol подсчитали, что на данный момент в Украине на второй группе единого налога оформлены 198 тыс. предпринимателей, а на третьей - 589 тысяч. То есть уже вскоре появятся сотни тысяч новых плательщиков "дани".
Фактически, если закон Гетманцева начнет действовать, обогащать Хомутинника начнут даже малообеспеченные слои бизнеса, - "единщики", они ежегодно будут отдавать связанным с Хомутынником компаниям десятки и сотни миллионов гривен.
Сам Гетманцев - держатель корпоративных прав и один из сооснователей компании "М.С.Л". Оператора лотерей также обслуживает его юридическая фирма Jurimex. Гетманцев в интервью фактически признался, что лотерейный оператор долгие годы работал в "тени". "Частично, возможно, в тени, частично с использованием схем, разработанных юристами, кстати, абсолютно легальных", - сказал он в ответ на прямой вопрос журналиста. То есть его же компания разработала схемы уклонения от уплаты налогов для лотерейного оператора. Здесь и прослеживается его связь с экс-нардепом.
Непублично долю в компании имеет и председатель группы "Возрождение" Виталий Хомутынник. Его тесть - Виктор Сопельник - ранее был вице-президентом "М.С.Л.". Президентом "М.С.Л." ныне является Георгий Ложенко, который, по слухам, считается человеком Хомутынника. Потому не удивительно, что партнер Гетманцева, сооснователь Jurimex Елена Полосенко - родственница Ложенко. Это также говорит о том, что один из членов команды Зеленского работает в системе координат одиозного экс-регионала.
В 2015 году "М.С.Л." попала в санкционный список из-за информации о связи с российским капиталом. Формулировка СНБО: создание угроз нацбезопасности и финансирование терроризма. Тогда "М.С.Л." инициировала уголовное производство, чтобы СБУ проверила ее на причастность к терроризму. Однако производство закрыто - финансирование терроризма не доказано.
Теперь же, вполне возможно, что благодаря связям с "М.С.Л" Хомутынник имеет влияние на Гетманцева, а тот в свою очередь под видом благих намерений может позволить своему же фактически партнеру десятки миллионов гривен, собирая с предпринимателей скрытую дань.
Ранее эксперты предполагали, что одиозного нардепа будет в первую очередь интересовать налоговая политика в парламенте. Используя теневые схемы, он уже не первый раз находит способы незаконного заработка. Теперь же на роль представителя "Хомута" поставили Данила Гетманцева. Но если ранее о последствиях их порочной связи можно было только рассуждать, сейчас их можно легко проследить.
Введение РРО для всех - правильная инициатива. Но при этом вместо того, чтобы собирать поборы, можно всего лишь напрямую связаться с системой ГФС и отменить "эквайринг". Или же вместо 1 грн/день, например, брать 10 коп. и дать возможность предоставлять услуги всем украинским банкам, а не избранным компаниям.
Кстати, таким же образом создали прокладку, которая собирала деньги с нотариусов за регистрацию оценки недвижимости. Так, Фонд госимущества выдал четырем связанным между собой фирмам право брать любую сумму за то, чтобы переслать документ об оценке недвижимости в базу и вернуть результат. И на этом также зарабатывал Хомутынник.
Ты уже десятый эту фразу с точностью до слова строчишь.
Методичка?
ольгинская.
Что хуже - кадзаб или сепар? Впрочем, тебе о то, и другое - родное.
зелебобы должны сдохнуть, на...й их лечить а их личинок учить ?
Зелені вирішили похерити соціально-економічний розвиток територій
Уряд просить Вінницю призупинити використання коштів, виділених на будівництво лікарні та школи.
На адресу Вінницької ОТГ надійшли листи з Міністерства фінансів та Міністерства розвитку територій з проханням призупинити використання коштів державних субвенцій, призначені на соціальні об'єкти.
За словами мера міста, подібні листи надійшли органам місцевого самоврядування по всій країні та стосуються коштів, призначені на соціально-економічний розвиток територій. Загалом по Україні ідеться про суму близько 4,5 мільярдів гривень.На сьогоднішній день виділення цих коштів призупинено, їх немає