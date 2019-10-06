 Фігуранта "справи Пашинського" Хімікуса неодноразово обвинувачували в хуліганстві та побитті, - ESPRESO. ВIДЕО

У матеріалі ESPRESO.TV йдеться, що сторона Пашинського дізналася про відновлення провадження зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ..
Зазначається, що прокуратура в 2017 році двічі закривала провадження через відсутність складу злочину.
Тоді дії екснардепа кваліфікувалися як самооборона. Дії ж Хімікуса було кваліфіковано як хуліганство, а матеріали направлено до суду для притягнення до відповідальності.
"Після зміни влади захист Хімікуса звернувся до Генпрокуратури для повторного розслідування події, аргументувавши це зміною політичної ситуації в країні", - наголошується в сюжеті.
Повідомляється, що юридичний супровід Хімікусу організував заступник голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрій Портнов. "Відтоді з п'яного забіяки почали ліпити образ нещасного громадянина, безсилого перед впливовим політиком", - стверджують журналісти.
Їм вдалося з'ясувати, що, починаючи з 2011 року, біографія В'ячеслава Хімікуса містить справи за хуліганство, погрози та побиття. Сам фігурант це заперечує, а його колишня дружина підтверджує.
Крім дружини, журналістам вдалося розшукати й іншу жертву Хімікуса. Він украв авто у жінки і погрожував їй.
Адвокат Пашинського Ігор Негієвич знову ініціював досудове розслідування інциденту.
Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.
Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.
Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.
Вообще оружие должно быть у любого гражданина для самообороны.
С нашей то работой полиции...
А если сепары придут миролюбиво грабить ваш дом чем отбиваться?
Тяпкой?
А все к тому и идет...
Сразу видно заказную статью.
То что Химикус не святой было известно ещё в самом начале.
Но это не даёт пашику право использовать огнестрельное против бутылки.
Причём все остальные граждане иметь, носить и защищаться огнестрельным не имеют право.
Овцам и быдлоте не положено.....
А что можно использовать против бутылки?
Если у Вас нет бутылки тогда что?
Вы идиот или притворяетесь?
Конечно в машине ничего против бутылки нет...
И уехать не возможно.... И заблокировать замки и вызвать новую рехформированую полицию...
И дорога гладенькая гладенькая....
И травматов и огнегасителей в жизни не существует, как и домкратов и отвёрток....
Ты бы не позорился так....
Или у тебя на самом деле с мозгами не все хорошо...
А я над тобой болезным издеваюсь....
Прости....
А если бы он отверткой нанес ему телесные повреждения то это можно?
А какая разница?
Превышение пределов необходимой обороны это когда глупые дети стрельнули в тебя бумажкой из рогатки а ты достал пистолет и выстрелил в голову.