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Все про:ГПУ (3249) Пашинський (259) хуліганство (148)

 Фігуранта "справи Пашинського" Хімікуса неодноразово обвинувачували в хуліганстві та побитті, - ESPRESO. ВIДЕО

Оновлена Генпрокуратура взялася знову розслідувати історію трирічної давності про стрілянину з участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

У матеріалі ESPRESO.TV йдеться, що сторона Пашинського дізналася про відновлення провадження зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ..

Зазначається, що прокуратура в 2017 році двічі закривала провадження через відсутність складу злочину.

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Тоді дії екснардепа кваліфікувалися як самооборона. Дії ж Хімікуса було кваліфіковано як хуліганство, а матеріали направлено до суду для притягнення до відповідальності.

"Після зміни влади захист Хімікуса звернувся до Генпрокуратури для повторного розслідування події, аргументувавши це зміною політичної ситуації в країні", - наголошується в сюжеті.

Повідомляється, що юридичний супровід Хімікусу організував заступник голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрій Портнов. "Відтоді з п'яного забіяки почали ліпити образ нещасного громадянина, безсилого перед впливовим політиком", - стверджують журналісти.

Їм вдалося з'ясувати, що, починаючи з 2011 року, біографія В'ячеслава Хімікуса містить справи за хуліганство, погрози та побиття. Сам фігурант це заперечує, а його колишня дружина підтверджує.

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Крім дружини, журналістам вдалося розшукати й іншу жертву Хімікуса. Він украв авто у жінки і погрожував їй.

Адвокат Пашинського Ігор Негієвич знову ініціював досудове розслідування інциденту.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.

Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

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Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152395
 
 
 Топ коментарі
 
Пошла джинса на отбеливание Пашинского. Значит вердикт один: виновен.
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Тобто Пашінський зустрів Хімікуса вночі на дорозі та знаючи, що той в минулому був хуліганом, почав стріляти на випередження?
Так це ж зовсім інша справа!
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можно подумать что пашинский знал что этот химик хулиган, трижды женат, не платит алиментов и вообще бухает, пашинский быстро все просчитал и подумал можно стрелять и мне ничего не будет. пашинский а чо ж ты так плохо стреляешь? только в ногу и попал? и второе - пашинский расскажи кто это и за какие заслуги тебе "глок" задарил? ты что выдающийся военноначальник или знатный шпион из свр? и главное что и у твоей жены есть пистоль наградной.... интересно а у сынка тоже? наверное аваков подогнал? или югик луцик когда министром был? блин как у вас все просто, стреляй в человека и тебе ничего не будет! да сажать тебя надо упырек!
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Тут я с Вами соглашусь.
Вообще оружие должно быть у любого гражданина для самообороны.
С нашей то работой полиции...
А если сепары придут миролюбиво грабить ваш дом чем отбиваться?
Тяпкой?
А все к тому и идет...
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Так пусть ВР примет новый закон, разрешающий депутатам выносить и исполнять приговор без суда и следствия.
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Химикуса в ВР! В ЗЕ команду, будет самым умным!
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Так что?? Охренительное оправдание! Дайте Пашинскому звание хероя
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Еспрессо давно продалось.
Сразу видно заказную статью.
То что Химикус не святой было известно ещё в самом начале.
Но это не даёт пашику право использовать огнестрельное против бутылки.
Причём все остальные граждане иметь, носить и защищаться огнестрельным не имеют право.
Овцам и быдлоте не положено.....
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Чушь.
А что можно использовать против бутылки?
Если у Вас нет бутылки тогда что?
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Ой ржу не могу....
Вы идиот или притворяетесь?
Конечно в машине ничего против бутылки нет...
И уехать не возможно.... И заблокировать замки и вызвать новую рехформированую полицию...
И дорога гладенькая гладенькая....
И травматов и огнегасителей в жизни не существует, как и домкратов и отвёрток....
Ты бы не позорился так....
Или у тебя на самом деле с мозгами не все хорошо...
А я над тобой болезным издеваюсь....
Прости....
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Ты реальный идиот.
А если бы он отверткой нанес ему телесные повреждения то это можно?
А какая разница?
Превышение пределов необходимой обороны это когда глупые дети стрельнули в тебя бумажкой из рогатки а ты достал пистолет и выстрелил в голову.
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А еще можно извиниться перед товарищем, и качестве компенсации предложить проделать со своей женой то, что товарищ озвучил. Я уверен, вы так и поступите. Фігуранта "справи Пашинського" Хімікуса неодноразово обвинувачували в хуліганстві та побитті, - ESPRESO - Цензор.НЕТ 7467
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Яким боком всі ці проплачені журналістські фантазії до справи застосування вогнепальної зброї та нанесення важких тілесних ушкоджень?
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"неоднократно обвинялся в хулиганстве и избиениях, - ESPRESO."_________________и что это меняет в ситуации с простреленной ногой??? p.s. "ESPRESO" ангажированная помойка, про что "цензор" вряд ли что не знает и тем не менее публикует...
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Портнов работает ...... , видимо, прокуратуре нечем больше заняться ..... ничего не изменилось.
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Так там 100% перевищення самооборони, який ще відсутній склад злосину
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Политика, это не мое, я ни за, ни против. Но это животное, химикус, надо просто усыпить.
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