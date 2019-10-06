 Фігуранта "справи Пашинського" Хімікуса неодноразово обвинувачували в хуліганстві та побитті, - ESPRESO. ВIДЕО

У матеріалі ESPRESO.TV йдеться, що сторона Пашинського дізналася про відновлення провадження зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ..

Зазначається, що прокуратура в 2017 році двічі закривала провадження через відсутність складу злочину.

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Тоді дії екснардепа кваліфікувалися як самооборона. Дії ж Хімікуса було кваліфіковано як хуліганство, а матеріали направлено до суду для притягнення до відповідальності.

"Після зміни влади захист Хімікуса звернувся до Генпрокуратури для повторного розслідування події, аргументувавши це зміною політичної ситуації в країні", - наголошується в сюжеті.

Повідомляється, що юридичний супровід Хімікусу організував заступник голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрій Портнов. "Відтоді з п'яного забіяки почали ліпити образ нещасного громадянина, безсилого перед впливовим політиком", - стверджують журналісти.

Їм вдалося з'ясувати, що, починаючи з 2011 року, біографія В'ячеслава Хімікуса містить справи за хуліганство, погрози та побиття. Сам фігурант це заперечує, а його колишня дружина підтверджує.

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Крім дружини, журналістам вдалося розшукати й іншу жертву Хімікуса. Він украв авто у жінки і погрожував їй.

Адвокат Пашинського Ігор Негієвич знову ініціював досудове розслідування інциденту.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.

Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

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Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.