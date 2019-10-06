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 Від початку доби на Донбасі - 17 обстрілів, один боєць ОС загинув, одного поранено, - пресцентр

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції Об'єднаних сил неподалік Павлополя (зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета), Новотроїцького (з автоматичного гранатомета й озброєння БМП), Авдіївки (з автоматичного гранатомета, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів), Богданівки (з гранатометів різних систем), Красногорівки (зі снайперської та стрілецької зброї).

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі зробив обстріли позицій Об'єднаних сил біля Новолуганського (з мінометів калібру 82 мм, а також підствольного гранатомета і стрілецької зброї), крім того, вогонь вівся в районі Попасної (зі стрілецької зброї), Золотого-4 (зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї), Луганського (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї), Золотого (зі станкового протитанкового гранатомета), Зайцевого (з міномета калібру 82 мм).

"Упродовж поточної доби унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один військовослужбовець зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська на Донбасі 5 жовтня 24 рази порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення, а ще один - бойової травми.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152393
 
 
 Топ коментарі
 
оце гавнокомандуючого вибрали..... главноє пєрєстать стрєлять.... С начала суток на Донбассе - 17 обстрелов, один боец ОС погиб, один - ранен, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 3827
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це тільки початок,завтра хочуть хлопців з бліндажів в поле вигнати для російских снайперів
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Співчуття родині полеглого Героя України((( Пораненному воїну скорішого одужання!!! смерть клятой расії!!
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оце гавнокомандуючого вибрали..... главноє пєрєстать стрєлять....
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це тільки початок,завтра хочуть хлопців з бліндажів в поле вигнати для російских снайперів
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Максим , разведение войск как раз для того и делается , чтобьі избежать потерь от стрелкового оружия , в т.ч. и снайперского.
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работа у наемников суровая или ты или тебя.
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кожен його наступний подібний вибрик може стати останнім
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в армії вже невдоволення цим дибілом..... з відведення і почнеться його імпісьмент
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Ти з окопу пишеш?
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А чим країна НАТО Польща гірша від не країни НАТО України?
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Нічим. Але він обурююється капітуляцією з рідної воюючої країни, а ти мрієш про мир сховавшись в ситій і мирній Польщі. Отака собі різниця.
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Він тупо "обурюється" з дивану тим, чого немає і не буде. А я в Польщі другий рік, працюю і годую сім'ю, і знаю, що Україна, скориставшись слабкістю ворога від санкцій, повинна вести переговори. І отримати вкрай необхідний країні мир, якщо окупант буде змушений це зробити, або отримати привід до нових санкцій проти нього, якщо відмовиться.
Проте якщо обжертись сойОвої чеколяди або бути вдареним головою вишиватником, то таких простих та елементарних речей можна і не розуміти.
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а ты с Поляндии переживаешь за Украину дезертир? Сам когда в окопы, или ты пока из за пАребрика посрёшь??
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Я давно знятий з військового обліку, і тому плюю в твоє тупе рило.
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Дезертир как запел. Унитазы уже перемыл панам??
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сидів би ти в групі "типовий Вроцлав", тобі не пох що в Україні?
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Ты дезертир сбежавший с Украины и визжащий что мол тебя сняли с военного учёта. Сиди там в Польше и не пикай.
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к разводу войск имени ЗЕ-БЕ-XU готовы - с наступающим днем рождения ***** Владимирович !
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***** Владимирович - я для Вас днюху развеселю , развод выполню.только попросите там своих завтра не стрелять , только завтра - я туда собрался поехать ...
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Насправді вівдівд війска українського , ну тіпа разводняк українців в честь днюхи *****...
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Вечный и бесконечный тошнотворный Минск....
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развідніє,дайош развіденіє ...плюс богдан-удмурдт....
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Співчуття родині полеглого Героя України((( Пораненному воїну скорішого одужання!!! смерть клятой расії!!
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Каждый день убивают наших военных, а клоун отступает... сдаёт украинскую землю и украинцев.
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Макаки зеленые, кто там стреляет? Не ваши братья- кацапы?
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Зекоманда це що означає!? Формула Штаймаєра в дії чи як?! Ніяких поступок, забор, мінування лінії розмежування шириною 500 метрів і огонь на враження всього живого.
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ЗРАДА. ЗРАДА. ЗРАДА.
Закон про особливий статус Донбасу почне діяти після повернення контролю України над захопленою ділянкою кордону на сході країни.

Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в інтерв'ю каналу "Україна", пише РБК-Україна.

"Ми дійсно розуміємо, що так званий закон про особливий статус тимчасово окупованої території закінчується в цьому році. Треба знайти новий механізм, новий закон. Президент говорив, що це буде публічна позиція. Він не буде писатися в Офісі президента, парламенті чи в закритому комітеті Верховної ради . Цей закон буде писатися разом з громадськістю", - заявив Разумков.

За його словами, закон про особливий статус Донбасу не є законом про федералізацію.

"Для того, щоб ні у кого не було думки, (Про те, що це закон про федералізацію, - ред.) що цей закон має опрацьовуватися з залученням багатьох експертів, громадськості, Верховної ради, Офісу президента і, я думаю, наших зарубіжних партнерів. Таким чином в цій дискусії ми отримаємо якісний законопроект, який буде розглянуто у Верховній раді України. Дискусія повинна бути в цьому питанні. Залишаючись у тих червоних лініях, ми зможемо розробити таке законодавство, яке зможе зберегти інтереси держави, і повернути території і людей ", - додав він.

Голова ВР також зазначив, що закон почне діяти після повернення контролю України над захопленим ділянкою кордону на сході.

"Коли буде досягнутий компонент безпеки, тоді ми зможемо виключно за українським законодавством провести вибори поки на тимчасово окупованій території. Коли у нас буде контроль над кордоном, коли ОБСЄ визнає ці вибори, саме тоді почне працювати новий закон про особливий статус Донбасу", - додав він.
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ЄЙ ЗЕБІЛИ не повторюйте за кремлем -«особливий порядок» самоврядування в ОРДЛО - А НЕ ОСОБЛИВИЙ СТАТУС ДОНБАСУ
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на вуха спеціально вішають це формулювання і Вовка у зверненні поспіхом, перед тим як до дітей побігти , й тепер оце молодое регіональное чмо Разумков...
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А громадськість из второй по величине партии "За життя" будут, или как всегда?
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для упоротоЗЕлених повторюю - -закон про «особливий порядок» самоврядування в ОРДЛО
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Да всё оно видит, оно специально делает, осознанно. Кремлёвская ЗЕкрыса.
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Самое время армию отводить..Сепарня там наверно угорает ..таких ЗЕбилов даже сепары не видели, шоб они сами сливались..
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