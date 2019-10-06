 Від початку доби на Донбасі - 17 обстрілів, один боєць ОС загинув, одного поранено, - пресцентр

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції Об'єднаних сил неподалік Павлополя (зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета), Новотроїцького (з автоматичного гранатомета й озброєння БМП), Авдіївки (з автоматичного гранатомета, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів), Богданівки (з гранатометів різних систем), Красногорівки (зі снайперської та стрілецької зброї).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі зробив обстріли позицій Об'єднаних сил біля Новолуганського (з мінометів калібру 82 мм, а також підствольного гранатомета і стрілецької зброї), крім того, вогонь вівся в районі Попасної (зі стрілецької зброї), Золотого-4 (зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї), Луганського (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї), Золотого (зі станкового протитанкового гранатомета), Зайцевого (з міномета калібру 82 мм).
"Упродовж поточної доби унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один військовослужбовець зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російсько-окупаційні війська на Донбасі 5 жовтня 24 рази порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення, а ще один - бойової травми.
Проте якщо обжертись сойОвої чеколяди або бути вдареним головою вишиватником, то таких простих та елементарних речей можна і не розуміти.
Закон про особливий статус Донбасу почне діяти після повернення контролю України над захопленою ділянкою кордону на сході країни.
Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в інтерв'ю каналу "Україна", пише РБК-Україна.
"Ми дійсно розуміємо, що так званий закон про особливий статус тимчасово окупованої території закінчується в цьому році. Треба знайти новий механізм, новий закон. Президент говорив, що це буде публічна позиція. Він не буде писатися в Офісі президента, парламенті чи в закритому комітеті Верховної ради . Цей закон буде писатися разом з громадськістю", - заявив Разумков.
За його словами, закон про особливий статус Донбасу не є законом про федералізацію.
"Для того, щоб ні у кого не було думки, (Про те, що це закон про федералізацію, - ред.) що цей закон має опрацьовуватися з залученням багатьох експертів, громадськості, Верховної ради, Офісу президента і, я думаю, наших зарубіжних партнерів. Таким чином в цій дискусії ми отримаємо якісний законопроект, який буде розглянуто у Верховній раді України. Дискусія повинна бути в цьому питанні. Залишаючись у тих червоних лініях, ми зможемо розробити таке законодавство, яке зможе зберегти інтереси держави, і повернути території і людей ", - додав він.
Голова ВР також зазначив, що закон почне діяти після повернення контролю України над захопленим ділянкою кордону на сході.
"Коли буде досягнутий компонент безпеки, тоді ми зможемо виключно за українським законодавством провести вибори поки на тимчасово окупованій території. Коли у нас буде контроль над кордоном, коли ОБСЄ визнає ці вибори, саме тоді почне працювати новий закон про особливий статус Донбасу", - додав він.