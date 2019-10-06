 Від початку доби на Донбасі - 17 обстрілів, один боєць ОС загинув, одного поранено, - пресцентр

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції Об'єднаних сил неподалік Павлополя (зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета), Новотроїцького (з автоматичного гранатомета й озброєння БМП), Авдіївки (з автоматичного гранатомета, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів), Богданівки (з гранатометів різних систем), Красногорівки (зі снайперської та стрілецької зброї).

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі зробив обстріли позицій Об'єднаних сил біля Новолуганського (з мінометів калібру 82 мм, а також підствольного гранатомета і стрілецької зброї), крім того, вогонь вівся в районі Попасної (зі стрілецької зброї), Золотого-4 (зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї), Луганського (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї), Золотого (зі станкового протитанкового гранатомета), Зайцевого (з міномета калібру 82 мм).

"Упродовж поточної доби унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один військовослужбовець зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська на Донбасі 5 жовтня 24 рази порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення, а ще один - бойової травми.

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