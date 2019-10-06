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Все про:Білорусь (848) мітинг (499)

 У Мінську відбулась акція проти інтеграції Білорусі з Росією. ФОТО

У Мінську відбулась акція під назвою "Мітинг за незалежність". Її учасники протестували проти імовірної інтеграції Білорусі з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У Мінську відбулась акція проти інтеграції Білорусі з Росією 01

Організатором протестного заходу виступив опозиційний політик Микола Статкевич, лідер незареєстрованої в Білорусі партії "Народна грамада". Він заявив, що вважає своїм обов'язком сприяти усуненню Лукашенка від влади, і закликав білорусів до об'єднання, щоб "країну не змогли продати нікому".

У Мінську відбулась акція проти інтеграції Білорусі з Росією 02

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У Мінську відбулась акція проти інтеграції Білорусі з Росією 03

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що уряди Росії та Білорусі на початку вересня погодили програму економічної інтеграції двох країн. Вона передбачає часткове об'єднання їхніх економічних систем до січня 2021 року, створення єдиних Податкового та Цивільного кодексів та єдиного зовнішньоторговельного режиму, а також централізованого регулювання паливної сфери та інших галузей.

Читайте також: Росія і Білорусь почали масштабні спільні військові навчання

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152390
 
   
 Топ коментарі
 
Пока Украина не победит, паРаша будет всех давить...
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Нічого це не дасть..
На жаль...
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Круто у вас усатьій гайки закрутил.
К нам недавно приезжал, довольньій такой, а наше бьідло ему хлопало.
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А если посмотреть с другого бока, то - Потому и "оказаться на сутках, или под уголовкой, быть избитым, получить большой штраф, навсегда лишиться работы в Беларуси и тд.... ", что людей мало ...
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За себя отвечайте, значительная часть людей просто не видит вменяемой альтернативы.
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У вас еще и единства нет. Большая часть вашего народа хочет быть с Россией.
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ТО, что не считают ее прямым врагом - это да, но тамошние порядки в плане коррупционности и беспредела никого не устраивают. Если и хотят быть с ней, то в надежде на ее возможное экономико-политическое позитивное преобразование, т.е. не сейчас.
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Ты видел как на майдане убивали и жгли Беркут? Они тоже были любители побить людей без оружия. И чувствовали себя непобедимыми и крутыми, пока народ не показал кто в Украине хозяин. А митинг в 100 человек ничего не даст, вас должны быть миллионы. Да будет кровь, да будут убитые,но свободу без крови вам не получить.
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А то, можна подумати,їх хтось слухати буде... вам,сябрам,ще жити і жити,поки ваш ************ не здохне...я надіюсь,що сябри мене зрозуміли...сябри -це названня вокально,пля,інструментального ансамбля...якщо що...
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Ничего они уже не сделают. ***** уже вошел в азарт, нагнув Украину раком. беларашка тем более не устоит.
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Нічого, у ***** на підході більш великий улов ніж Бєларусь, - Україна.
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На пiдходi? Мордва, вы какими переводчиками пользуетесь? Убогие, школ нет, кроме бояры нихрена
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Моя Красунька из Минска пишет: Усатый ******!
...хм... ...даже я у неё на такой эпитет не заслужил...*)
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Нет ребята не все так просто,лука хоть и г...к,но не идиот,он прекрасно понимает,чем русский мир для него обернется,это будет конец его безграничной власти, а не исключено,что и его.
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От і розбирайтесь у себе,а ви до нас лізете як саранча. Давай за порєбрік. У Мінську відбулась акція проти інтеграції Білорусі з Росією - Цензор.НЕТ 7988
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- Задовбали ці бульбани. Лізуть і лізуть сюди. Своїх проблем мало? Без вас розберемось. У Мінську відбулась акція проти інтеграції Білорусі з Росією - Цензор.НЕТ 7840
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"Пора менять льісую резину!" - хороший бьіл лозунг у оппозиции на прошльіх президентских вьіборах в Беларуси.
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Беларусы..! Дай Вам Бог отстоять свою страну...Украина-с Вами...!!!
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Беларусы, не покупайте джавелины и саксоны, оно вам не надо. Хотя если хотите в поляндию на зароботки можете купить и угля впридачу.
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радуися Украина VM idret завоевала медаль, красавица девка.
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ЗЕкурва до цього часу ніяк не прокоментував сьогоднішн віче, бо його ходячі мозги - Богдан відпочиває у Туреччині:
Богдан відпочиває у Туреччині і звідти розказує, що Майдан у Києві проплачений

Богдан і забудовник Вавриш полетіли на відпочинок
Керівник офісу президента Андрій Богдан полетів до Туреччини на відпочинок із забудовником Андрієм Вавришем, якого називають «новим смотрящим за Києвом».
Про це повідомила журналістка Соня Кошкіна, яка поширила в соцмережах фото Богдана і Вавриша по прибуттю у аеропорту Анкари 3 жовтня.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/bogdan-vidpochivaje-u-turechchini-i-zvidti-rozkazuje-shcho-majdan-u-kijevi-proplachenij-foto-630550.html?fbclid=IwAR083EZbR1HXc9fifrS6uQXYaGpiQqKerTPhxg7DHFrkKrJM2dOJREcSNn0
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Поболтали и по домам разошлись, что здесь можно коментировать
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Xoroso sto jest liudi kto protiv .Netu nekakix perspektiv zyt luce dlia strany, jesly imejes delo s rosijanami У Мінську відбулась акція проти інтеграції Білорусі з Росією - Цензор.НЕТ 3441
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