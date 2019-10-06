 У Мінську відбулась акція проти інтеграції Білорусі з Росією. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Організатором протестного заходу виступив опозиційний політик Микола Статкевич, лідер незареєстрованої в Білорусі партії "Народна грамада". Він заявив, що вважає своїм обов'язком сприяти усуненню Лукашенка від влади, і закликав білорусів до об'єднання, щоб "країну не змогли продати нікому".
Раніше ЗМІ повідомляли про те, що уряди Росії та Білорусі на початку вересня погодили програму економічної інтеграції двох країн. Вона передбачає часткове об'єднання їхніх економічних систем до січня 2021 року, створення єдиних Податкового та Цивільного кодексів та єдиного зовнішньоторговельного режиму, а також централізованого регулювання паливної сфери та інших галузей.
К нам недавно приезжал, довольньій такой, а наше бьідло ему хлопало.
...хм... ...даже я у неё на такой эпитет не заслужил...*)
Богдан відпочиває у Туреччині і звідти розказує, що Майдан у Києві проплачений
Богдан і забудовник Вавриш полетіли на відпочинок
Керівник офісу президента Андрій Богдан полетів до Туреччини на відпочинок із забудовником Андрієм Вавришем, якого називають «новим смотрящим за Києвом».
Про це повідомила журналістка Соня Кошкіна, яка поширила в соцмережах фото Богдана і Вавриша по прибуттю у аеропорту Анкари 3 жовтня.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/bogdan-vidpochivaje-u-turechchini-i-zvidti-rozkazuje-shcho-majdan-u-kijevi-proplachenij-foto-630550.html?fbclid=IwAR083EZbR1HXc9fifrS6uQXYaGpiQqKerTPhxg7DHFrkKrJM2dOJREcSNn0