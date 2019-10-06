 Поліцейського-наркоторговця затримано на Житомирщині, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Поліцейський налагодив схему з розповсюдження наркотичних засобів на території одного з районів Житомирської області. Він продавав наркотичні засоби і сировину розповсюджувачам для подальшої реалізації.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після збуту чергової партії наркотичних засобів.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів). Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 6 до 10 років із конфіскацією майна.
100 процентов.
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