EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  1745  17
Матеріали за темою:
Все про:Житомирщина (465) наркотики (853) Правоохоронні органи (213) ДБР (543)

 Поліцейського-наркоторговця затримано на Житомирщині, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали начальника одного із секторів управління протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції в Житомирській області, підозрюваного у збуті наркотиків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Поліцейського-наркоторговця затримано на Житомирщині, - ДБР 01

Поліцейський налагодив схему з розповсюдження наркотичних засобів на території одного з районів Житомирської області. Він продавав наркотичні засоби і сировину розповсюджувачам для подальшої реалізації.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після збуту чергової партії наркотичних засобів.

Дивіться також: Співробітника податкової, що змушував підприємця купити алкогольні напої з підробленими акцизними марками, затримано на Львівщині, - ДБР. ФОТО

Поліцейського-наркоторговця затримано на Житомирщині, - ДБР 02

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів). Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

Читайте також: ДБР передало до суду справу поліцейського, який убив відвідувача у харківському супермаркеті

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152386
 
   
 Топ коментарі
 
А зеленский позавчера был в Житомире. Что ж вы так с диллером самого гидранта??? Полицейский - наркоторговец задержан на Житомирщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 3467
 показати весь коментар
 
наркополиция и наркотики под их крылом-это не новость. Вот только результатов ноль по теме крышевания. Прибыльно видимо.
 показати весь коментар
 
Как и игровые автоматы на каждом углу,которые вроде как нелегально. Самая честная полиция Полицейский - наркоторговец задержан на Житомирщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 9753
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А зеленский позавчера был в Житомире. Что ж вы так с диллером самого гидранта??? Полицейский - наркоторговец задержан на Житомирщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 3467
 показати весь коментар
 
 
не верю я в это. этоже нова полиция - очьень важьно.
 показати весь коментар
 
 
не знаю что там и кому собака мыролюбствует , но то что он соевый свинорюкзачник это факт.
 показати весь коментар
 
 
Якого залишив Коломойський. Тобто він несоєвий, а земиролюбець.
 показати весь коментар
 
 
наркополиция и наркотики под их крылом-это не новость. Вот только результатов ноль по теме крышевания. Прибыльно видимо.
 показати весь коментар
 
 
Как и игровые автоматы на каждом углу,которые вроде как нелегально. Самая честная полиция Полицейский - наркоторговец задержан на Житомирщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 9753
 показати весь коментар
 
 
Яка крупна партія наркотиків! Цілий пакетик розміром з сірникову коробку. )))
 показати весь коментар
 
 
НА украине все полицейские -нарики, бегаю, ищут, гдеб нахаряву нюхнуть или курнуть. на воров и убийц им насрать, только дурь в голове.
 показати весь коментар
 
НА украине все полицейские -нарики
**************
При Порошенку такого не було... - В Україні...
 показати весь коментар
 
ото на штири дорожки - не серйозно для наркобарона
Поліцейського-наркоторговця затримано на Житомирщині, - ДБР - Цензор.НЕТ 4334
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору