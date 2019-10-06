 Ще один інформатор надав інформацію про розмову Трампа та Зеленського, - ABC News

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в неділю телеканал ABC News.

За словами юриста Марка Зайда, який представляє інтереси цієї людини, у нього є конкретніші дані щодо розмови президентів США й України.

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Він звернувся до Аткінсона, щоб заявити про намір поділитися цією інформацією. Передбачається, що дані цієї людини підтверджують інформацію про розмову, раніше передану першим інформатором, зазначають американські ЗМІ.

Згідно з повідомленням, новий інформатор є співробітником однієї з розвідслужб США. Зайд зазначив, що з конгресменами безпосередньо ця людина ще не контактувала. Зайд також представляє інтереси першого інформатора у цій справі.

ABC News зазначає, що, за словами першого інформатора, даними про телефонну розмову Трампа та Зеленського володіють кілька чиновників адміністрації США.

Білий дім раніше опублікував стенограму розмови Трампа із Зеленським. З документа випливає, що американський президент під час бесіди дійсно торкався справ колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Гантера в Україні. Однак, виходячи з опублікованого документа, не можна зробити однозначний висновок про тиск на Зеленського під час розмови. Президент України раніше заявив, що Трамп тиску на нього не чинив.

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Нагадаємо, як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.