 Ще один інформатор надав інформацію про розмову Трампа та Зеленського, - ABC News

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в неділю телеканал ABC News.
За словами юриста Марка Зайда, який представляє інтереси цієї людини, у нього є конкретніші дані щодо розмови президентів США й України.
Він звернувся до Аткінсона, щоб заявити про намір поділитися цією інформацією. Передбачається, що дані цієї людини підтверджують інформацію про розмову, раніше передану першим інформатором, зазначають американські ЗМІ.
Згідно з повідомленням, новий інформатор є співробітником однієї з розвідслужб США. Зайд зазначив, що з конгресменами безпосередньо ця людина ще не контактувала. Зайд також представляє інтереси першого інформатора у цій справі.
ABC News зазначає, що, за словами першого інформатора, даними про телефонну розмову Трампа та Зеленського володіють кілька чиновників адміністрації США.
Білий дім раніше опублікував стенограму розмови Трампа із Зеленським. З документа випливає, що американський президент під час бесіди дійсно торкався справ колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Гантера в Україні. Однак, виходячи з опублікованого документа, не можна зробити однозначний висновок про тиск на Зеленського під час розмови. Президент України раніше заявив, що Трамп тиску на нього не чинив.
Нагадаємо, як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.
виженуть тебе за таку бездарну хєрню
*********
А інспектором виявився брат Роуена Аткінсона. )))
***************
\\\\\
Posted By: anti-colorados Жовтень 4, 2019
Из серии "До кави"
Вчера строгий Разумков, имитирующий главу Верховной Рады, на следующий день после того, как стало известно о согласии зе с формулой «швайнмайер-путин», выступил с трибуны с важным заявлением, без которого ВР просто утратила бы смысл своего существования. Он твердо и уверенно выделил главное для этого дня и сказал:
«- До мене звернулися народні депутати з таким проханням: перше - зал Верховної Ради - це не їдальня, це не місце для куріння. Включаючи Iqos… Я не бачив у залі табличок Iqos friendly. Так само я звертаюся до всіх: в залі Верховної Ради не треба задовольняти будь-які інші фізіологічні потреби».
Вдумаемся, вчера первое лицо государства, по сути - подтерся Конституцией, а в Раде обсуждается вот такой, самый злободневный вопрос. Оно, конечно, российская агрессия, санкции и прочее - дело второстепенное и не заслуживает внимания, но такой вопрос просто нельзя пропустить мимо ушей. Он упал, как мокрые штаны на кафель.
В самом деле, в Раду выбрали пациентов, которые нарушают священнодейство этой синекуры. Ведь оно как раньше было? Любой депутат мог бы забить хозяйскую пятку и пыхнуть первоклассным драпом, но не делал этого, ибо - регламент. Да, драпу этого было хоть коней корми, но никто в сессионном зале не исполнял: «Шел крокодил, трубку курил, трубка упала и написала».
Люди "сводили обхождение" (Голохвастов, х/ф "За двумя зайцами), знали время и место, чтобы где и что можно делать. Пятку можно ж дернуть в комитетах или у себя на фракции, среди своих. Залить за воротник можно в буфете. Под тигровые креветки. Пей, дорогой, никому это не мешает. Даже в сессионном зале можно было себе позволить некоторые вольности, посмотреть небольшой ролик с "Порнохаба" или если уже совсем невтерпеж - дунуть дорожку-другую за колонной.
В самом деле, пациент выходит из-за колонны с белым носом и один глаз у него смотрит в пол, а другой - на Харьков и сразу понятно, "думает человек, соображает" (По А. Райкину). Даже переживает иногда, по поводу обсуждаемого законопроекта. Он раскачивается на своем кресле, а иногда делает непонятные движения руками, то ли дирижирует, то ли поправляет невидимую прическу, расположенную намного выше головы, но никому не мешает.
Но вот депутаты стали резать сало и бухать, закусывая им, прямо на рабочих местах. Казалось бы, ничего особенного, ведь они могут надраться в кулуарах, а потом раком, паровозиком заползать в зал, а тут - если случится перебор, тушка останется в кресле, стеклянными глазами сигнализируя «мине фатит!».
Но до Разумкова дошли слухи, из его же фракции о том, что на следующей неделе зеленая ботва договорилась жарить шашлыки прямо в расположении своей фракции, посреди сессионного зала. Этого никак нельзя допустить, поскольку не эстетично, а во вторых, они же трибуны на дрова начнут ломать и кресла, как привыкли это делать у себя дома. А куда тогда карточку всовывать для голосования?
Другой вопрос. Пацаны, которые знают колонну, за которой решаются вопросы коксохимической промышленности, впали просто в ступор, поскольку сначала они обнаружили, что трускавецкие выпускники там стали справлять малую нужду, и в принципе, это можно было бы еще как-то терпеть, большинство ведь, но все изменилось.
Жалоба Разумкову была подана в связи с тем, что малой нуждой там уже не ограничились, а плюс к тому, там кто-то изобразил салют из салата. В общем, некоторых депутатов пугает не сам факт отправления физиологических потребностей прямо в зале, а тенденция наращивания разнообразия этих удовлетворенных потребностей.
Нет, пока еще никто из них не стал выпукивать речи в микрофон или делать другие упражнения, сугубо по согласию, но судя по всему, ждать этого осталось совсем недолго. Тогда главе ВР придется просить депутатов не бросать в зале мусор, а журналистов - не подбирать его и не надувать.
В общем избранников навыбирали таких, что они еще покажут, что такое "новые лица" и что эти лица могут изобразить и в стенах, и на стенах парламента. Так что Разумкову пришлось проявить строгость, поскольку через месяц это заведение придется переименовать в «порноламент».\\\\\\
"Но внутри массы людей можно было заметить некоторые аномалии, которые легко заметить, если именно их и высматриваешь, а когда находишь - внимательно оцениваешь, как это смотрится. Первое, через что споткнулся, был Виталик Портников, с каким-то джентльменом его возраста. Он посматривал на сцену, как мне показалось, с какой-то недоброй улыбкой. Думаю, он что-то напишет по этому поводу и эта писанина, для меня, будет представлять чисто академический интерес. Мне его вид напомнил какого-то грифа или стервятника, который высматривает, не будет ли чем поживиться.
Собственно говоря он, и такие как он приложили максимум усилий к тому, чтобы Украина так быстро и беспричинно оказалась на грани капитуляции. Теперь же он имитирует критика режима зе и что-то там рассказывает о смерти Украины, если ничего не делать. Виталик, ты свое уже сделал, и думаю - получил свою конфету из шкафчика. А теперь имитация «белости и пушистости» смотрится как одежда патологоанатома-убийцы, который готовится вскрыть свою же собственную жертву. Но этот номер не пройдет. Во-первых: мы все помним, а во-вторых, Украину уже не раз сталкивали в пропасть, но она всегда выбиралась из нее и успешно давала обратку так, что врагу становилось душно. Нет причин сомневаться в том, что это произойдет снова."
У меня просьба к антиколорадосу, а можно подробнее и с фактами описать причину такого неприятия "Виталика Портникова"?
Каким конкретно образом "Виталик" "приложил максимум усилий к тому, чтобы Украина так быстро и беспричинно оказалась на грани капитуляции"?
В случае отсутствия аргументированных ответов на мои вопросы предлагаю считать anti-coloradosа лопнувшей консервой работающей по методу гнилой селедки.
Большое спасибо за внимание!
с Портниковым, вроде бы, он срался - выложив тройную статью. хотя, может это был и другой блогер, которого обосрал Антиколорадос, будучи сам сперва обосран тем.
Я с вами на ты не переходил.
ну так знай.те, что я не замечал(я один тут), шоб по кр. мере, три года, Антиколорадос хоть на 20% отступал от своей "генеральной линии".
плюс, есть некоторые нюансы, как то куча рекламы на сайте, т.е. он точно не "минстецевский".
плюс - обосрался, твердя шо "у Петра нас читают", а весной понял что "у Петра пофиг" на его писанину.
уяснили? ну, просто шоб понятно было что Антиколорадос - наш. типо патриот и так далее.
твари, не такие ... "честные" как кацапы, но твари. че стоит только судьба Саддамки то.
ест детейвсех нагибает?
"Русские себе позволяют больше, они сами большие и бабла больше. Им легче и Стивена Сигала приобрести - как идеальную ролевую модель для воинственных пенсионеров-кагебистив. Или Жерара Депардье. А у нас скромно и бюджетно - Том Круз, Эштон Кутчер, Мила Кунис, Дэнни Трехо. Это дешевый пиар или закрытия собственных нереализованных гештальтов? Зеленский посидит с съежившийся писюном возле американского коллеги Дональда Трампа, сфотографируется с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пожмет руку главе РФ Владимиру Путину и думает, что он уже великий человек, а не какое-то шимпанЗЕ", - иронически подчеркнул писатель.
По его словам, такое впечатление, что таким образом президент демонстрирует украинцам проведения реформ в стране. Мол, теперь следует как можно быстрее дать Тому Крузу украинское гражданство, чтобы он не успел получить российское.
"Круз может сыграть Зеленского в новом фильме об импичменте президенту США. Тайное имя агента, который уничтожит президентскую карьеру господина недели уже определили сами американцы: Monica Zelensky. А Мила Кунис взамен выступит экспертом по украинским реалиям и языке. Вот вам, дорогие избиратели, и реформы в действии. Так и играет наш пианист - как умеет и чем умеет. Не судите его строго - он еще такой неопытный. Главное, что у него все палучицца. в Москве скажут - и он выполнит", - подытожил Андрухович.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/332896-posihu_sjehivshimsja_psjunom_vozle_trampa_andruhovich_hestko_raskritikoval_zelenskogo
...
додуматься же..... круто.
чекаємо на нову версію розмови ...коли вже нам стане доступна повна версія "камасутри" ?Источник: https://censor.net.ua/n3152385
(C)
@Anakoyher
🤔
Выше сегодняшняя статья (мой перевод с небольшими сокращениями) в АссошиейтедПресс о 10-часовых показаниях Волкера в Конгрессе, где Волкер среди прочего рассказал, что Зеленский дал обещание провести расследование против Байдена в обмен на встречу с Трампом.
А вот сегодняшняя новость от Генпрокурора Рябошапки, который, по заявлению Зеленского в разговоре с Трампом, является 100% его человеком:
"У п'ятницю, 4 жовтня, генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що його відомство перегляне рішення про закриття справи компанії Burisma Group, пов'язаної з сином сенатора США Джо Байдена".
Что это значит? Это значит, что украинский президент Зеленский вмешивается - УЖЕ ВМЕШАЛСЯ - в выборы в США, что является преступлением. Это также означает, что президент Зеленский пожертвовал двухпартийной поддержкой в США в обмен на разрешение Зеленскому приехать на встречу с Трампом. Другими словами, в обмен на фоточки себя с Трампом.
Напомню также, что принятие формулы Путина-Зеленского состоялось в обмен на обещание провести встречу в Нормандском формате. Т.е. в обмен на фоточки с Путиным, Меркель и Макроном.
А это все в свою очередь означает, что все идет к тому, что такими темпами уже через год от Украины ничего не останется. В обмен на бусы и зеркальца на прекрасный фотоальбом Зеленского.