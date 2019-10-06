 Пашинський у 2014-му дав наказ атакувати Гіркіна і став ворогом Путіна, - Ігор Луценко

Про це написала в блозі на Цензор.НЕТ народний депутат ВР VIII скликання Тетяна Чорновол.

За її словами, в 2014 році Сергій Пашинський отримав повноваження від Олександра Турчинова і відправився "розібратися, що відбувається" в Краматорську. До його "бойової групи" входили він сам, Степан Полторак і двоє охоронців. Зі зброї - пістолети.

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В Ізюмі "бойова група" побачила деморалізованих, неозброєних і голодних військових. Відразу за Ізюмом на трасі на Слов'янськ вже розташовувався блокпост "із нахабними і впевненими бойовиками Гіркіна".

"У Краматорську на базі спецназу, куди Пашинського і Полторака відразу після Ізюму доставив вертоліт, навпаки, цілковита розслабуха і всі радощі життя: весна, сонце, на молодій травичці "лежбище котиків" - понад сто спецназівців розляглися.

Пашинський не стримує роздратування, коли бачить командира АТЦ Крутова, у якого теж все добре: "Чого розвалилися, мать вашу! Ви не в курсі, що пост Гіркіна вже, вважай, в Харківській області за 8 км під Ізюмом? Чому допустили?" - запитує Пашинський.

- А що? Там же мирні люди, - вальяжно відповідає Крутов.

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- Так це мирні люди озброєні до зубів? - запитує Пашинський, і додає, що це наказ: послати спецназ і звільнити дорогу. Крутов відмовляється брати на себе відповідальність і віддавати такий наказ. На що Пашинський вимагає від Крутова надрукувати письмовий бойовий наказ.

За годину Пашинському приносять папірець, на якому зверху надруковано: "Бойовий наказ №1".

Пашинський бере і підписує - в.о. глави Адміністрації Президента України С.В. Пашинський.

Ось так вийшло, що це був перший бойовий наказ на Донбасі. Його було підписано і ... виконано (про це пізніше).

Через цей бойовий наказ №1 для Путіна Пашинський - особистий ворог, адже, виходить, саме він почав проти агресора визвольну війну на Донбасі", - пише Чорновол.

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Вона зазначає, що за військовим званням Пашинський лише старший сержант, "значить, перший бойовий наказ був підписаний сержантом".

Виконувати наказ спецназівці не поспішали, і Полторак, за словами Чорновол, припустив, що їх здали Гіркіну. Проте вдалося покинути базу спецназу, і вони зупинилися в "Семи вітрах" в Ізюмі.

"Тоді, в 2014 році, тут планувалося виконання першого бойового наказу. Після "бази спецназу" опускалися руки, і Пашинський поставив просте запитання: "Чи є в усіх українських силах нацбезпеки і оборони хоч один бойовий підрозділ?" Це запитання всіх загнало в повний ступор. Але ситуацію раптово врятував Юрій Аллеров (один із командирів у Національній гвардії), який зауважив, що є один бойовий підрозділ, який може виконати наказ. "Вега", - сказав Аллеров.

Що таке "Вега"? Україна - велика країна. Коли "покопатися", завжди можна щось знайти. Так сталося і в цьому випадку. "Вега" - маленький, але елітний підрозділ спецназу, який "відкопали" в охороні президенської резиденції Януковича в… Карпатах. Це був реально спецназ! Вони могли з легкістю пробігти 40 км горами. А ще він був найідейнішим. Проти Майдану цих хлопців не кидали, а ще на Івано-Франківщині вони достатньо "обандерились". І, на щастя, за "Вегою" не треба було посилати на Франківщину. Їх відшукали тут таки, на базі в Крутова, на тому самому "лежбищі морських котиків".

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Але спецназівці висунули свої вимоги: їм потрібні були "очі" (тепловізори або приціли нічного бачення). У квітні 2014 року це була суцільна "екзотика". Це зараз навіть діти знають, що таке тепловізор. А тоді, на початку 2014-го, в "Семи вітрах" запала тиша. І хто б міг подумати - зірки неочікувано зійшлися - тут же виявилося, що власник "Семи вітрів" торгує оптикою, а Пашинський про всяк випадок перед поїздкою згріб із дому всю готівку, що лежала там із часів Майдану (щоб дружині було за що тікати, якщо його раптом уб’ють), і взяв із собою чималу суму.

Всі гроші пішли на оптику. Впевнена, що переплатив він удвічі, але за терміновість... Увечері "очі" у спецназівців уже були. А вранці дорога з Ізюма до самого Слов'янська була вільна. Цю першу спецоперацію очолив син Аллерова - Владислав.

Ось така вона історія першого бойового наказу. Нічого особливого, нічого особливо героїчного. Але це був прецедент, який став переломним для психології військових. Історія про вдалу спецоперацію поширилася, як лісова пожежа. Якщо змогли одні, то почали спроби й інші. І від того маленького поштовху система раптом запрацювала, Збройні сили почали воювати", - пише Чорновол.

Народний депутат ВР VIII скликання Ігор Луценко на своїй сторінці у фейсбуці зазначив, що написана Чорновол історія - правда.

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"Я переконаний, що є за що постати перед судом. Але суд цей має бути наш, а не ворогів. Написана Тетяною Чорновол історія - правда. Звичайно, крім Пашинського, були інші люди, які, не чекаючи нічийого наказу, пішли атакою на інший блокпост, але це не так важливо", - зазначив Луценко.

Він також уточнив, що запитання щодо бойового підрозділу звучало дещо конкретніше: "Чи є у нас хоч один бойовий підрозді, котрий здатен вбивати гіркінців?" І підкреслив, що героїзм - не індульгенція від злочинів.