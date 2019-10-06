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Все про:Пашинський (259) Чорновол Тетяна (98) Луценко Ігор (118)

 Пашинський у 2014-му дав наказ атакувати Гіркіна і став ворогом Путіна, - Ігор Луценко

Історія про те, як "Вега" вибила гіркінців із-під Ізюма в 2014 році, - прецедент, який став переломним для психології українських військових.

Про це написала в блозі на Цензор.НЕТ народний депутат ВР VIII скликання Тетяна Чорновол.

За її словами, в 2014 році Сергій Пашинський отримав повноваження від Олександра Турчинова і відправився "розібратися, що відбувається" в Краматорську. До його "бойової групи" входили він сам, Степан Полторак і двоє охоронців. Зі зброї - пістолети.

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В Ізюмі "бойова група" побачила деморалізованих, неозброєних і голодних військових. Відразу за Ізюмом на трасі на Слов'янськ вже розташовувався блокпост "із нахабними і впевненими бойовиками Гіркіна".

"У Краматорську на базі спецназу, куди Пашинського і Полторака відразу після Ізюму доставив вертоліт, навпаки, цілковита розслабуха і всі радощі життя: весна, сонце, на молодій травичці "лежбище котиків" - понад сто спецназівців розляглися.

Пашинський не стримує роздратування, коли бачить командира АТЦ Крутова, у якого теж все добре: "Чого розвалилися, мать вашу! Ви не в курсі, що пост Гіркіна вже, вважай, в Харківській області за 8 км під Ізюмом? Чому допустили?" - запитує Пашинський.

- А що? Там же мирні люди, - вальяжно відповідає Крутов.

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- Так це мирні люди озброєні до зубів? - запитує Пашинський, і додає, що це наказ: послати спецназ і звільнити дорогу. Крутов відмовляється брати на себе відповідальність і віддавати такий наказ. На що Пашинський вимагає від Крутова надрукувати письмовий бойовий наказ.

За годину Пашинському приносять папірець, на якому зверху надруковано: "Бойовий наказ №1".

Пашинський бере і підписує - в.о. глави Адміністрації Президента України С.В. Пашинський.

Ось так вийшло, що це був перший бойовий наказ на Донбасі. Його було підписано і ... виконано (про це пізніше).

Через цей бойовий наказ №1 для Путіна Пашинський - особистий ворог, адже, виходить, саме він почав проти агресора визвольну війну на Донбасі", - пише Чорновол.

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Вона зазначає, що за військовим званням Пашинський лише старший сержант, "значить, перший бойовий наказ був підписаний сержантом".

Виконувати наказ спецназівці не поспішали, і Полторак, за словами Чорновол, припустив, що їх здали Гіркіну. Проте вдалося покинути базу спецназу, і вони зупинилися в "Семи вітрах" в Ізюмі.

"Тоді, в 2014 році, тут планувалося виконання першого бойового наказу. Після "бази спецназу" опускалися руки, і Пашинський поставив просте запитання: "Чи є в усіх українських силах нацбезпеки і оборони хоч один бойовий підрозділ?" Це запитання всіх загнало в повний ступор. Але ситуацію раптово врятував Юрій Аллеров (один із командирів у Національній гвардії), який зауважив, що є один бойовий підрозділ, який може виконати наказ. "Вега", - сказав Аллеров.

Що таке "Вега"? Україна - велика країна. Коли "покопатися", завжди можна щось знайти. Так сталося і в цьому випадку. "Вега" - маленький, але елітний підрозділ спецназу, який "відкопали" в охороні президенської резиденції Януковича в… Карпатах. Це був реально спецназ! Вони могли з легкістю пробігти 40 км горами. А ще він був найідейнішим. Проти Майдану цих хлопців не кидали, а ще на Івано-Франківщині вони достатньо "обандерились". І, на щастя, за "Вегою" не треба було посилати на Франківщину. Їх відшукали тут таки, на базі в Крутова, на тому самому "лежбищі морських котиків".

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Але спецназівці висунули свої вимоги: їм потрібні були "очі" (тепловізори або приціли нічного бачення). У квітні 2014 року це була суцільна "екзотика". Це зараз навіть діти знають, що таке тепловізор. А тоді, на початку 2014-го, в "Семи вітрах" запала тиша. І хто б міг подумати - зірки неочікувано зійшлися - тут же виявилося, що власник "Семи вітрів" торгує оптикою, а Пашинський про всяк випадок перед поїздкою згріб із дому всю готівку, що лежала там із часів Майдану (щоб дружині було за що тікати, якщо його раптом уб’ють), і взяв із собою чималу суму.

Всі гроші пішли на оптику. Впевнена, що переплатив він удвічі, але за терміновість... Увечері "очі" у спецназівців уже були. А вранці дорога з Ізюма до самого Слов'янська була вільна. Цю першу спецоперацію очолив син Аллерова - Владислав.

Ось така вона історія першого бойового наказу. Нічого особливого, нічого особливо героїчного. Але це був прецедент, який став переломним для психології військових. Історія про вдалу спецоперацію поширилася, як лісова пожежа. Якщо змогли одні, то почали спроби й інші. І від того маленького поштовху система раптом запрацювала, Збройні сили почали воювати", - пише Чорновол.

Народний депутат ВР VIII скликання Ігор Луценко на своїй сторінці у фейсбуці зазначив, що написана Чорновол історія - правда.

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"Я переконаний, що є за що постати перед судом. Але суд цей має бути наш, а не ворогів. Написана Тетяною Чорновол історія - правда. Звичайно, крім Пашинського, були інші люди, які, не чекаючи нічийого наказу, пішли атакою на інший блокпост, але це не так важливо", - зазначив Луценко.

Він також уточнив, що запитання щодо бойового підрозділу звучало дещо конкретніше: "Чи є у нас хоч один бойовий підрозді, котрий здатен вбивати гіркінців?" І підкреслив, що героїзм - не індульгенція від злочинів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152383
 
 
 Топ коментарі
 
Давайте зелибобы, заводите шарманку про снайперскую винтовку Пашинского Пашинский в 2014-м дал приказ атаковать Гиркина и стал врагом Путина, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 8826
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Кому он дал приказ? своей собаке? Пашинский в 2014-м дал приказ атаковать Гиркина и стал врагом Путина, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 1083
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Та он не просто дал приказ - он сам побежал в атаку в первых рядах, неся в труженических руках надежный миномет "молот" и стреляя им на ходу. Лично освободил Славянск и Краматорск. Трижды.
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Троллей понабежало...Ну да ладно. В апреле 14-го ситуация очень мутная.Я сам стоял на трассе 11.04.19, ждал пока из Башкировки вивозили на тралах бронетехнику,.... в обратную сторону от Славянска.12го сдали Славянск, а уже 13-го проезжающих за Изюм стали задерживать сепари, кое кто распрощался с машиной, деньги само собой, а кто то и пропал навеки.В Изюме питались вивешивать аквафреши.Стрельба била слишна в городе...до Харькова меньше 100 км, и там еще ерзали "повстанци" ( как теперь кажуть).
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Могу добавить, до написанного, не знаю, но Семь Ветров это ресторан на трассе Харьков - Ростов, где и остановился Пашинский, может и потратил много, но там не торгуют оптикой.
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Хорошо лизнула пашинскому чорновол,а не луценко,как можно представить из заглавия. Что неудивительно. Луценко лишь подтвердил,резонно заметив,что от остальных мутных движух пашинского это не спасает.
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Это всё нужно к военному прокурору
и пофамильно
кто сколько уже отсидел

Если Пашинский герой
так вперед
и до конца

а если еще никто не сел
так херою Пашинскому и Полтараку
там как раз и место

Странно, что Серене не помогал в этом эпическом случае сынок Пороха и Югы.???
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Зеленый коридор для выхода Гиркина с Славянска, тоже заслуга Пашинского.
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Украина - большая страна. Если "покопаться", то можно в Карпатах и кое что из тактического найти.
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Еще один сказочник.
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Сказку конечно хорошую написали. Самое главное,шо свидетелей даже убивать не придется .Их нет. Ну и по логике,если плешинский враг путина,что приказал убивать гиркина,то турчинов его друг,если приказал того выпустить в Донецк )) Ох уж эти сказочники-приказочники ))
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Свидетелей-добробатов эта порошенковская братия загнала в котлы и, по договору с ******, уничтожила их там.
А теперь в вышиванках благополучно продолжают воровать, потому что на всех местах в райцентрах пока еще сидят его люди.
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классика манипуляции - рассказ заангажированной черновол, для верности "подтвердил" другой "свидетель"! не удивлюсь если скоро танька расскажет как пашинский брал Рейхстаг....
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Теперь их послушать, так пашинский - главный стратег и тактик всех времен.
И главное, везде поспевал: и редерством заниматься, и Родину защищать. И по ногам стрелять невинным людям.
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А что ещё так сказать всплывёт? Как Пашинский лично водил бригады в атаку и почти взял кремль, но простудился и с насморком слег. Потому и линия контроля такая вот. Иначе по Уралу проходила бы....
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Предлагаю Пашинскому дать Героя Украины!
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Поздно.
Петин наградительный поезд уже ушёл. И пашик на него не успел. Видимо за героя много надо дать
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Даже если принять эту историю за истину от патологических лжецов, то что это меняет? Всех остальных граждан Украины эти 2 сказочника оплевали, а тут выходит весь в белом Пашинский и ему можно стрелять в кого попало? И почему сам Пашинский мастерски владеющий оружием искал кто мог бы освободить дорогу, а не повел спецназовцев на штурм? И почему карьера этого Крутова после описанных событий пошла на взлёт, если эти сказочники описывают его как саботажника по меньшей мере, а то и предателя?
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Плешивую Выхухоль запроторить на цугундер с нарами, парашей и баландой. И хорошо бы там ещё и закукарекать.
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Вот и басни пошли. Пашинский только в алкашей стрелять может, а тут прям целый рембо как куля в лоб.
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"боевой приказ № 1" - це ппц.

розсмішила крива гнида.
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Таке враження,що я тільки що прочитав якийсь витяг з якогось то роману Віктора Олеговича Пелевіна...
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Как зелебобиков от приказа #1 вспучило ! 😁
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судя по тому,как оживились на Цензоре ********** тролли-щас в Киеве решается судьба Украины!
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Тане нужно оформить серию комиксов а этот текст сделать первым выпуском - "Как Пашинский в 2014-м дал приказ атаковать Гиркина и стал врагом Путина" Дальше можно выпуски "Как Ахметов уголь возил и макаронами спас жителей донбасса" и "Как жители донбаса налоги платили и спасли Украину от голодной смерти" или "Как пашинский у чехов бтры покупал а потом у поляков" или ...
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только Путина? У нас доморощенных недороссов хватает…
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Апрель 2014 г. "В минувшее воскресенье и.о. главы Администрации президента Сергей Пашинский побывал на рыбалке в Национальном природном парке Нижесульский (Семеновский район Полтавской области). К месту отдыха господина Пашинского доставили вертолетом", - написал журналист.
"Организацией рыбалки занимался некий Юрий Антоненко, начальник Сулинского бассейнового отделения охраны, использования и воспроизводства водных биоресурсов и регулирования рыболовства", - уточнил Найем.
Поскольку в тот день сепаратисты захватили здания государственных администраций в Донецке и в Харькове, а в Луганске было захвачено областное управление СБУ, журналист провел аналогию с экс-президентом Виктором Януковичем, который во время разгона Майдана охотился на кабанов.
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Да Серёга Пашинский сам против Гиркина полки водил, а Путина чуть в плен не взял.
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Югик, бери Пашинского и иди нах быстро быстро, в вас двоих Украины как в таракане целюлита
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"Написанная Татьяной Черновол история"

Дальше можно не читать и не продолжать, это уже по умолчанию шапито рассчитанное на идиотов.
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самое печальное что одна гнида(черновол) превозносит другую гниду(пашинского) на фоне третьей гниды(гиркин)...
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