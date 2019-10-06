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 Політика України, Технології
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Все про:інтернет (398) школа (713) Міносвіти (516) Новосад (21)

 З 700 млн грн, виділених державою на інтернетизацію шкіл, на місцях освоєно лише 14, - Новосад

Станом на 1 січня 2019 року в Україні було близько 700 шкіл без інтернету, водночас кошти, виділені державою на інтернетизацію шкіл, на місцях не освоюються.

Про це повідомила міністр освіти України Ганна Новосад в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 1 січня 2019 року у нас було близько 700 шкіл, які не мали доступу до інтернету взагалі. Було близько 9 тис. шкіл в Україні, які мали доступ до інтернету менше 30 мегабіт", - розповіла міністр.

За її словами, на 2019 рік виділено кошти з субвенції на підвищення якості освіти в розмірі 700 млн гривень на інтернетизацію.

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"На жаль, ми маємо констатувати, що з 700 млн гривень на всю країну станом на 1 вересня було використано аж 14! Кошти держава виділила, але на місцях є певна неспроможність або неможливість ці кошти використати. Тепер не Міносвіти, а Міністерство діджиталізації буде займатися комплексним підходом до впровадження інтернету, зокрема в школах", - заявила Новосад.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152381
 
 
 Топ коментарі
 
Да забудьте вы наконец о Порошенко и Гройсмане. Уже пол года рулит зелибоба...
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686 миллионов значит ушли на зеленый офшор для Бени Коаломойского? Из 700 млн грн выделенных государством на интернетизацию школ на местах освоено всего 14, - Новосад - Цензор.НЕТ 6676
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это говорит о качестве местной власти)))
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686 миллионов значит ушли на зеленый офшор для Бени Коаломойского? Из 700 млн грн выделенных государством на интернетизацию школ на местах освоено всего 14, - Новосад - Цензор.НЕТ 6676
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Бюджет на це рік закладав великий друг мародьора Грося - голова як в лося Из 700 млн грн выделенных государством на интернетизацию школ на местах освоено всего 14, - Новосад - Цензор.НЕТ 5385
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Да забудьте вы наконец о Порошенко и Гройсмане. Уже пол года рулит зелибоба...
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поки Мародьор не присяде, хто ж про нього забуде Из 700 млн грн выделенных государством на интернетизацию школ на местах освоено всего 14, - Новосад - Цензор.НЕТ 5276
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Комменты пишут дебилы лишь бы погавкать, сначала на севых потом на зелёных, главно на Украину побольше насрать. А по существу -деньги лежат на счетах рай-горОНО, а те не знают или не хотят их тратить, ибо потом можно сесть за растрату, там же не депутаты и не министры.
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фактически с начала года уже шла предвыборная кампания не до диджитализации было...72% выкристаллизовывались...а девушка сказала, что минобразования этим вопросом заниматься не станет
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Щоб крали вже не підбарижники. На щастя терміново не вийде,як з ВР. А повесні для зелеків буде одна велика дуля.
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Оно то умняки толкать хорошо... Но! Каким образом провести интернет в село за 50 км от ближайшего места, где есть интнрнет и где даже мобильная связь ловит, когда на дерево залазишь? И таких сел в Украине, где есть школы, уйма. Тянуть отдельно в каждое волоконно-оптический кабель? Не круто ли?
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Не правда в рекламе киевстара даже в санджыке ловит 4 жи. У меня нет оснований не доверять девочке которая с отцом поехала в экспедицию Украиной Из 700 млн грн выделенных государством на интернетизацию школ на местах освоено всего 14, - Новосад - Цензор.НЕТ 771
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Не гони... Реклама - одно, а реал - другое... На территории Полесского заповедника куча сёл... Чтобы поговорить по мобильному, во многих местах нужно на пожарные вышки лезть...
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Ваше замечание имело бы смысл, если бы на 686 лимонов протянули интернет, но хватило только на 14 процентов школ. А так и бабло было, и школам трафик в тему, но на местах ни кто не захотел шевелиться и решать вопросы.
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"Не захотели шевелиться" и "нет смысла" - это разные понятия. Чтобы протянуть волокно за 50 км в школу, где учится 100 детей, надо отвалить за проект, экспертизу и согласование немалую сумму выделенных денег. Плюс не каждый фермер дает свое поле под прокладку там кабеля или просит за это, как за маму родную. И из таких мелких "нюансов" и выходит, что "не хотят освоить".
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Ещё раз, если Вы не поняли: деньги БЫЛИ! И дали столько, именно для того, что бы решить вопрос с волокном за 50 км. Но кто-то, чисто по привычке, забил *** и сказал что это сложно. А Вы продолжаете оправдывать эту позицию с аргументами, которые опровергает данная статья.
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Глупости. Современные технологии позволяют пользоваться интернетом на больших скоростях и на большие расстояния. Просто пример не для рекламы. https://lantorg.com/article/wifi-antenny-na-2-5-10-15-km-i-bolee
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А к базовым станциям как? По кабелю к ним идет сигнал.
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Но ведь в каждом селе было радио раньше и провода были.
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Это говорит об уровне профессионализма новой команды. Как и предыдущей, впрочем.
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При чем тут команда? Или на местах тоже уже всех поменяли? На местах те, кто был при Горбачеве, потом при Кравчуке, потом Кучме, Юще, Овоще, Пэце
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При том, что когда говорят, что беды нашей образовательной системы от отсутствия Интернета, то это говорит о том, что человек живет в своем собственном информационном пузыре.
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освоено 700, 14 бзык по глазам, где-то что-то интернетизировали. И слово же класс - освоили, все себе, без палева. Дайте больше денег, освоим
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Скажите этой дурочке, что в школах нормальных столовых нет, а она про диджитализацию. В стране нет людей, чтоб этот Интернет провести в села, все на Польшу выехали, а эта малохольная биткуется по неосвоенные деньги. В стране скоро и детей не останется. Дебилы у власти, это развал страны.
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По селах кабельний інтернет вести і не будуть. Не варта шкірка вичинки. Я Інтертелекомом користуюся. 170 гривень на місяць, безліміт.
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К Интертелекому не так просто подключиться. Не реагируют на заявки.
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Тю. Я купив модем уже з номером. Років 7-8 тому. Сусід тиждень тому теж купив.
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У нас уже пять лет как украли общий кабель. И Укртелеком новый не ставит. Приходится с Волей мучиться.
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значит, тебе повезло. у тебя кабель не украли.
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Дуже просто. Купуєте мобільний роутер з антеною і користуєтеся.
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у нас ведуть по селам оптопару, але ціни...
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по приватним будинкам рік назад 1.5 тис. коштувало провести, багатоквартирні 500, 150 грн. абон.плата за міс. до 2 мгбт. ISP ENERGY
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Справа не в тому кабельний чи Інтертелеком. Справа у самій ідеї вчити по Інтернету. До того ж де взяти стільки людей, які будуть цей Інтернет підтримувати та адмініструвати у школах? Усі у Польші.
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Конкретно о том, что интернет (не считая всякой гадости которую легко от ребенка отсечь продвинутым, и не очень, родителям) кладезь знаний, окно в мир и т.д. Это круче ТВ и книги. Это мир без границ.
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Да вы шо? А я думаю, что это у нас в городе мест в детсадах нет и школу новую собираются строить. (Райцентр далеко от Киева)
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А я думаю, что у нас детсад на четверть заполнен и две школы на отделениях прикрывать собираются. Херсонская область.
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Зараз у першачків смартфони з інтернетом.
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интернетизация неактуальна. В школе главное качество преподавания предмета. Больше знаний даст не интернет, а техническая база, химия, физика, биология. По картинке с экрана учить
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При янучаре было так: деньги которые не освоены за бюджетный год переходят на внебюджетный счет, по сути в карман к янучару. Из этих средств он позже выделял что-то на повышение пенсий и прибавку к зарплате силовиков. Часть уходила на уплату дани в )(уйлостан. Но что-то непременно прилипало к хозяйственным рукам. Сейчас уже не так?
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