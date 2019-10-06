 Український дует фігуристів Назарова-Нікітін здобув перемогу на міжнародному турнірі в Італії. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Харків’яни, які виступали в категорії сеньйори, виграли обидві програми. У ритмічному танці вони показали результат 69.51 і мали мінімальну перевагу - трохи більше бала над французьким дуетом Аделіною Галявієвою та Луї Тероном, що передбачало гостру боротьбу за лідерство у другому прокаті. Але довільний танець не залишив жодних сумнівів у тому, хто підніметься на найвищу сходинку п’єдесталу.

Свою яскраву програму, де фігуристи постають в образах французьких мімів, українці відкатали впевнено, емоційно, на хорошій швидкості, якісно та технічно виконавши всі елементи. Судді високо оцінили також художній аспект танцю. Загалом за довільну програму учні Галини Чурілової отримали 109.44 бала, обійшовши французів більше, ніж на 5 балів. Підсумкова ж оцінка за два виступи становила 178.95.

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Галявієва/Терон залишилися на другому місці – 172.52, третю позицію зберіг за собою італійський дует Жасмін Тессарі/Франческо Фіоретті – 171.16.

Українські танцюристи везуть додому ще дві нагороди. У категорії Advanced Novice перемогли Ліка Бондар/Артем Коваль – 104.58, а Марія Пінчук та Олексій Щуров посіли третє призове місце – 94.00.

У юніорській категорії четверте місце за підсумками двох танців посіли українці Анна Чернявська та Олег Муратов – 135.24, восьме - Софія Лизогуб та Данило Єфременко - 117.86.

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Нагадаємо, міжнародний турнір Mezzaluna Cup проводиться лише у спортивних танцях на льоду в різних вікових категоріях.