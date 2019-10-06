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 Український дует фігуристів Назарова-Нікітін здобув перемогу на міжнародному турнірі в Італії. ФОТО

Український танцювальний дует фігуристів Олександра Назарова та Максим Нікітін здобув перемогу на міжнародному турнірі Mezzaluna Cup, який завершився сьогодні в Ментані (Італія).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Український дует фігуристів Назарова-Нікітін здобув перемогу на міжнародному турнірі в Італії 01

Харків’яни, які виступали в категорії сеньйори, виграли обидві програми. У ритмічному танці вони показали результат 69.51 і мали мінімальну перевагу - трохи більше бала над французьким дуетом Аделіною Галявієвою та Луї Тероном, що передбачало гостру боротьбу за лідерство у другому прокаті. Але довільний танець не залишив жодних сумнівів у тому, хто підніметься на найвищу сходинку п’єдесталу.

Свою яскраву програму, де фігуристи постають в образах французьких мімів, українці відкатали впевнено, емоційно, на хорошій швидкості, якісно та технічно виконавши всі елементи. Судді високо оцінили також художній аспект танцю. Загалом за довільну програму учні Галини Чурілової отримали 109.44 бала, обійшовши французів більше, ніж на 5 балів. Підсумкова ж оцінка за два виступи становила 178.95.

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Галявієва/Терон залишилися на другому місці – 172.52, третю позицію зберіг за собою італійський дует Жасмін Тессарі/Франческо Фіоретті – 171.16.

Українські танцюристи везуть додому ще дві нагороди. У категорії Advanced Novice перемогли Ліка Бондар/Артем Коваль – 104.58, а Марія Пінчук та Олексій Щуров посіли третє призове місце – 94.00.

Український дует фігуристів Назарова-Нікітін здобув перемогу на міжнародному турнірі в Італії 02

У юніорській категорії четверте місце за підсумками двох танців посіли українці Анна Чернявська та Олег Муратов – 135.24, восьме - Софія Лизогуб та Данило Єфременко - 117.86.

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Нагадаємо, міжнародний турнір Mezzaluna Cup проводиться лише у спортивних танцях на льоду в різних вікових категоріях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152379
 
   
 Топ коментарі
 
Я поздравляю наших ребят! Молодцы! Обожаю фигурное катание)
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за новости о спорте всегда лайк. Вездесущий дно маккартни и тут успел отметится. Кацахол, ты?
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Если бы там выступал гарант с сольным номером на рояле то получил бы приз зрительских симпатий. А так, да, молодцы наши ребята. Слава Украине!!! Украинский дуэт фигуристов Назарова - Никитин одержал победу на международном турнире в Италии - Цензор.НЕТ 2984
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Президент Финляндии после встречи с Трампом: «После этого знакомства хочу сказать, что предпочитаю компанию северных оленей и снега». https://twitter.com/LeeHolly81/status/1180566987342274561
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А Моника Зеленски молчит как буто в рот ...... ! Вы поняли
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Если бы там выступал гарант с сольным номером на рояле то получил бы приз зрительских симпатий. А так, да, молодцы наши ребята. Слава Украине!!! Украинский дуэт фигуристов Назарова - Никитин одержал победу на международном турнире в Италии - Цензор.НЕТ 2984
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Я поздравляю наших ребят! Молодцы! Обожаю фигурное катание)
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за новости о спорте всегда лайк. Вездесущий дно маккартни и тут успел отметится. Кацахол, ты?
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Молодці!!!!! Так тримати!!! А дітки взагалі чудо!!!
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С такими телодвижениями отдельных личностей скоро наших спортсменов будут называть "российскими", как и певцунов и певцуних, тем паче многие не против....
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Ну Олежа Винник может рассчитывать на рускага, народнага. Там и волчиц много на расее Украинский дуэт фигуристов Назарова - Никитин одержал победу на международном турнире в Италии - Цензор.НЕТ 6407
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