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Все про:ветерани (388) Зеленський (3063) майдан (519) Янукович (6985) Формула Штайнмаєра (65)

 Якби Зеленський прийшов на віче, був би несподіваний хід ферзем, а так - повторює історію Януковича, - ветеран АТО Франчук

Реакції президента Володимира Зеленського ідентичні реакціям інших президентів України - пафос і мовчання.

Про це написав у фейсбуці ветеран АТО Олександр Франчук, передає Цензор.НЕТ.

"Об'єктивна претензія: реакції Зеленського ідентичні реакціям Кучми, Януковича та Порошенка.

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Нам не потрібно пафосу. Нам потрібен живий діалог.

Щоб отримати мовчання у відповідь, народу вистачало і Кучми, і Януковича, і Порошенка.

Ви сказали, що ви слуги народу, то йдіть до народу і пояснюйте свої дії.

Поки що ви, громадяни-властителі, як ті поросятка із казки про Нуф-Нуфа, Нфі-Ніфа і Наф-Нафа: перелякані, деморалізовані і нездатні до дій.

А Вовк буде ламати ваш будиночок. Це факт.

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Якби Зеленський прийшов разом зі своїми слугами на віче, він би зробив дуже несподіваний хід ферзем...

А так - повторює історію Віктора Федоровича...

Якби Віктор Федорович вийшов на Майдан і по-батьківськи дав по дупі начальникам "беркутівців", і хоча б на публіку лютував і говорив, що він піде в ЄС, то Майдан тоді б і захлинувся... Але ж...

Правильно каже Ю.Романенко: "Тупість - це наша об'єднавча риса!" - зазначив Франчук.

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Якби Зеленський прийшов на віче, був би несподіваний хід ферзем, а так - повторює історію Януковича, - ветеран АТО Франчук 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152378
 
   
 Топ коментарі
 
Клоун хуже Овоща! Этот во время войны отдает без боя украинскую землю!
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он не может . у него выходной Если бы Зеленский пришел на Вече, был бы неожиданный ход ферзем, а так - повторяет историю Януковича, - ветеран АТО Франчук - Цензор.НЕТ 9777

Если бы Зеленский пришел на Вече, был бы неожиданный ход ферзем, а так - повторяет историю Януковича, - ветеран АТО Франчук - Цензор.НЕТ 1798
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зеля тебя ждут дома .... Если бы Зеленский пришел на Вече, был бы неожиданный ход ферзем, а так - повторяет историю Януковича, - ветеран АТО Франчук - Цензор.НЕТ 5173
Если бы Зеленский пришел на Вече, был бы неожиданный ход ферзем, а так - повторяет историю Януковича, - ветеран АТО Франчук - Цензор.НЕТ 5109
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Требую немедленно арестовать предателя, подписавшего капитуляцию в Минске!
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Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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Уявіть ," талановитий Богдан" не витримав й потролив людей з Віче , ніби вони вийшли за бабки Порошенко..." Не пускай іх оні не наші "- пам"ятаємо його висер у Дніпрі? Але Дніпро не Київ... Вони йому на Покрову покажуть ...
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нельзя им этого забывать - мы проплаченные уроды?
хорошо скоты, а ответить перед "проплаченными уродами" теперь придется! Якби Зеленський прийшов на віче, був би несподіваний хід ферзем, а так - повторює історію Януковича, - ветеран АТО Франчук - Цензор.НЕТ 5291
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ну бред, дикий совок, царя хотят, хотят чтобы папа пришел добрый царь и пришел их погладил, организовывайте группу людей с конкретными вопросами и требованиями, пишите президенту, требуйте встречи, пока люди у нас не поймут, что власть лишь найтятые менеджеры, так и будем лобизать перед властью
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ЗЕбилы так и думают. Но они - сцыкливое тупое быдло, которое своей тени боится. Скорее всего они насрут себе в штаны и обвинят в этом Пороха.
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По мнению Богдана это один из проплаченных.
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Россия готова принять участие во встречи в нормандском формате, как только Украина выполнит несколько условий. А когда Зе поставит условие от имени Украины?
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Да, а вот запэдротина выходила... вона бежала от толпы, и пузо выше подбородка дёргалось!
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Помнится, когда Порох продавливал закон об особом статусе Донбабве - в толпе нашелся идиот с гранатой. Какие гарантии, что какой-нибудь упоротый противник Зе не сделает сейчас то же самое?
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Ты окно не открывай главное а то он промахнется и тебе залетит и больше алежу винника не увидишь
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Если бы Порошенко не подаисывал всякую херню в Минске, то не нужно было искать Зеленского что бы тот все разьяснил.
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За невыполнение т. н. Минской "херни" у ***** есть санкции. А если формулу *****-зеленского будет выполнена с него санкции снимут. Улавливаешь разницу?
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дурачок, за тот "минск" топит весь Запад, включая даже Британию. И если Зеленский сейчас откажется от выполнения, то санкции с пуйла снимут, а Украина полностью потеряет поддержку со стороны Запада как не способная выполнить договоренности.
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Дооо, типа санкции Минск держит , такой дешовый гыгыгы.
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ну если, что львиная доля под минск подвязаны.
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Западу уже поперек горла стоит тема с Украиной, так что топят они за самих себя, лишь бы газ был и нефть, вернее транзит. Так что если ЗЕ, им наврал и сказал, мол это все наши виноваты и П.П., то он уже по макушку в дерьме.
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Если не выполнить фомулу кортоую согласовал Петя, тогда санкции будут у нас, а с ***** их снимут.
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Майдану не буде. за зе никто не впишеться, його просто за вухо виведуть з ОП, якщо не угомонится.
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очень подозрительно молчит держатель золотой акции Арсен Борисович Аваков..
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да он стоял у монитора где нибудь за Киевом с приготовленным вертолётом и ножки у него трусились
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Ні капітуляції,треба на Майдані повісити того хто підписав ці договорняки.
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Димка-очкошник, до сих пор не определился, вумный он али красивый!...))
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яйцезвон на руаяле выходи подлый трус...
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Какая из Моники ферзя?
Будут шах, и потом мат с поломанной ручкой в Ростове, во время прес-конференции
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Вот и довыпендривался зе, а вот нехрен было с коломоем заигрывать, реальный руль то коломой, но выйти не может,а то выйдет неудобняк. Сам же зе сидит сейчас и повторяет себе, я никому ничего не должен,я никому ничего не должен...только вам игрь валеричь.. Али того краше, бодя его убеждает, мол та постоят и уйдут, вот деньги у организаторов закончатся и майдан сам рассосется, ты главное не паникуй и вздумай выходить к ним.
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от, все одно не розумію, хоч стріляйте:
якого воно поперлося у президенти з такими вихідними даними?
які могли бути мотиви, окрім поганих?
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Вкрасти і втікти. Ось і вся його програма.
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а какие были мотивы у народа голосовать за это недоразумение? да еще и 73%)))
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Мотивы были у *****, через коломоя повлиять на ход выборов, интерес там у каждого, а зе минимум козел отпущения,скорее сам станет жертвой собственной хитрости. Те усилия которые приложил кремль что бы выбрать другого главу, просто титанические, но людишки поверили же! И внутренняя гибридная война, еще страшнее чем реальная. А теперь они начинают лечить геморой в носу, да еще и вантусом, а с начала нужно было всю границу взять под контроль и только тогда, сказать, мы проведем выборы, а не как мля не на оборот!.
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Какая из Моники ферзя?
Будут шах, и потом мат с поломанной ручкой в Ростове, во время прес-конференции
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: тупость - это наша объединяющая черта! красиво сказано, не поспоришь
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ЗЕ не прийшов,бо йому нічого сказати, бо готує зраду так само як і янік. І суфлера поруч не буде.
А народ розгніваний. Він боїться..
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зеля не приходить поки квитки не продадуть
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Вышел на улицу
В воздухе запах осени и ИМПИЧМЕНТА
за зраду
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При Пете никто и не ходил под АП. Там закрыто было, потому что пэдро - сцикунЯкби Зеленський прийшов на віче, був би несподіваний хід ферзем, а так - повторює історію Януковича, - ветеран АТО Франчук - Цензор.НЕТ 712
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Слово "Если бы", самая большая проблема человечества! как сказал Путин, если бы бабке что-то... Ход конем Зеленский не сможет сделать, под ним осел! Этот осел не проводит и не ходит на военные парады в честь Дня Независимости, не появляется на траурной церемонии в Бабьем Яру, не приходит на Майдан, когда призывают не капитулировать перед врагом, и еще много много не впереди! Человек, фальсифицировавший анализы, называвший Украину шлюхой, Томос термосом, армию, сравнивавший с бараном и уклонявшийся от службы и повесток для выполнения своего священного долга защищать Отечество, этот человек никуда не пойдет, никому не ответит, никогда не сломит народ Украины! Слава Украине! Героям слава!
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Моника не ферзь. Моника- даже не королева. Просто пешка. Причём побитая.
Якби Зеленський прийшов на віче, був би несподіваний хід ферзем, а так - повторює історію Януковича, - ветеран АТО Франчук - Цензор.НЕТ 7732
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