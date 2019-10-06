 Якби Зеленський прийшов на віче, був би несподіваний хід ферзем, а так - повторює історію Януковича, - ветеран АТО Франчук

Про це написав у фейсбуці ветеран АТО Олександр Франчук, передає Цензор.НЕТ.

"Об'єктивна претензія: реакції Зеленського ідентичні реакціям Кучми, Януковича та Порошенка.

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Нам не потрібно пафосу. Нам потрібен живий діалог.

Щоб отримати мовчання у відповідь, народу вистачало і Кучми, і Януковича, і Порошенка.

Ви сказали, що ви слуги народу, то йдіть до народу і пояснюйте свої дії.

Поки що ви, громадяни-властителі, як ті поросятка із казки про Нуф-Нуфа, Нфі-Ніфа і Наф-Нафа: перелякані, деморалізовані і нездатні до дій.

А Вовк буде ламати ваш будиночок. Це факт.

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Якби Зеленський прийшов разом зі своїми слугами на віче, він би зробив дуже несподіваний хід ферзем...

А так - повторює історію Віктора Федоровича...

Якби Віктор Федорович вийшов на Майдан і по-батьківськи дав по дупі начальникам "беркутівців", і хоча б на публіку лютував і говорив, що він піде в ЄС, то Майдан тоді б і захлинувся... Але ж...

Правильно каже Ю.Романенко: "Тупість - це наша об'єднавча риса!" - зазначив Франчук.

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