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Все про:влада (215) олігарх (121) Портников (6) популізм (42)

 "Актуальна влада - плід олігархічного реваншу, який замасковано під охлократію і тріумф популізму", - Портников

Чинна українська влада мусить стримуватися активною частиною суспільства, щоб не допустити прийняття незворотних для країни рішень.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Віталій Портников, інформує Цензор.НЕТ.

"Актуальна влада - наслідок олігархічного реваншу, який замасковано під охлократичний наступ та тріумф популізму. Вона складається з декількох кадрових шарів. Є просто відверті ідіоти і дилетанти, які нічого ні в чому не розуміють, але вірять, що здатні управляти. Є пройдисвіти, які розраховують збагатитися в хаосі, що насувається. І є професіонали, які проміняли честь на посади", - пише журналіст.

На його думку, така кадрова суміш обіцяє Україні політичний провал, економічну кризу і соціальну катастрофу.

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Портников вважає, що це буде "необхідне щеплення для відновлення процесу державного будівництва".

"Але важливо, щоб влада олігархів і популістів не змогла прийняти рішень, які матимуть незворотний характер.
Саме тому активна частина суспільства має стримувати владу", - зазначив він.

Актуальна влада - плід олігархічного реваншу, який замасковано під охлократію і тріумф популізму, - Портников 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152377
 
   
 Топ коментарі
 
Если Зеленский попробует замутить антимайдан то сотником у него будет:
"Актуальная власть - плод олигархического реванша, который замаскирован под охлократию и триумф популизма", - Портников - Цензор.НЕТ 5607

"Актуальная власть - плод олигархического реванша, который замаскирован под охлократию и триумф популизма", - Портников - Цензор.НЕТ 4538

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Так, я про це завжди кажу. Народ заслуговує на свою владу. І те, що ми маємо - це результат 400- річного москалячого поневоленя, знищення національного генофонду, голодоморів, гулагів і репресій
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Все правильно, мы потомки быдла, иначе бы не опустились до того чтоб нами управлял ручной шут продавца воздуха
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Національний генофонд в Україні знищувався впродовж століть, особливо в останні 100 років
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А кучмо, а овоч, а петя чимось кращі за зеленого скомороха ?
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В поляків і олгархів то нема бо після розвалу совка, національно свідомі поляки не дозволили утворитися клану кримінальної олігархії - гібриду злигання криміналу і комуністичної номенклатури
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Та вже так не палися , рашистська ти прокладка . Те саме заявляє і Зливний Бачок на своїх телешоу для козлорожих олігофренів
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Правда очі коле ? На тебе, чорноротого петюшку без честі і гідності, тре намордник одягти
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Не кумкай, бридка жабо з московитських драговин
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Мне очень жаль ,но Бортников умышленно впал в политический маразьм.Возраст и доллары сказываются.
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ВАЙ, какой гадкий Портников, Зюзю не лизнул..😀
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Портникову респект и уважуха!!! Это один из лучших современных украинских публицистов и аналитиков, интереснейший и умнейший человек, буквально "ходячая энциклопедия"... Так лаконично и точно давать определения процессам в обществе это реально восхищает.
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Все гомосексуалисты хорошо работают языком.
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Вы экспериментируйте, но только осторожно...
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Ваша пещерная гомофобия не делает вам чести. Не желаете ли высказаться по существу вопроса, не залезая людям в постель?
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Народ дійсно повинен пройти цей період ЗЕленої овощізації, яка страшна тому , що вже не совкова, а тупо диджиталізовна . Головне, щоб вистачило сили в українців пережити цю навалу саранчі. Не всі ж післясовкові перекотипольні нащадки серед саранчі...
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На активную часть общества есть Нацгвардия , которая будет лупить эту часть, ведь они не наши сограждане, не наши дети, не на наши налоги откормленны, а приглашенные варяги....Так?
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Головне , щоб нацЖЬОНИ Авакова не виконали роль тітушок під запальничку від БЄбушки
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Нынешняя власть ввиду своей глубинной совковости, искренне считает что о народе надо думать только во время выборов, а потом хоть трава не расти, демократия же предполагает постоянное взаимодействие с общественным мнением и корректировку политик, это было во многом свойственно и Порошенко, чего греха таить, однако столь наглое пренебрежение мнением народа и бесстыдные манипуляции что мы видим сейчас значительно ускорят крах этого олигархического проекта.
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Ну на счёт "реванша олигархов" так себе заявление, Порошенко ведь тоже олигарх, и Ахметов при нём отлично себя чувствовал. Тут правильней сказать что война олигархов за сферы влияния продолжается. А страдает от этого Украина, и украинский народ.
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Все правильно сказал, а то устроили тут автократию, а вот хрен им в задницу, что бы штаны не спадали. Свою сущность эти трусы показали, опять брехня, да еще какая!! Наперсточник зе, и пианист.
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Все вірно сказав Портников.....

Зеленський не опирається на ці свої 73% лекторату, тому що розуміє що це пасіонарне і неактивне бидло,.... воно й пальцем не ворухне,щоб захистити владу Зебобиків в разі чого...... а якщо й вийде, то тільки за гроші і маленькими групками (як це було з тим антимайданом в 14 році), а цього не достатньо... Тобто Зелінський точно не збирається повторювати помилок Януковича з тими антимайданами!!!!!

Він збирається опиратися тільки на цей ОЛІГАРХІЧНИЙ КОНСЕНСУС, який довший час правив країною.... За гроші олігарха Бені, за допомогою його каналу 1+1, він став президентом і надибав найбільшу фракцію у ВР..... Наступний крок... він повертає пристарылого Кучму у переговорний процес... тобто таким хитрим чином кладе ПІНЧУКА, у свою колоду.... Далі, на угоду Ахмєтова, він збирається говорити з Путіним про Донбас..... Тобто збирається повертати цей пустий оріх у тіло України.... При чому у будья-якому статусі (хоч в статусі федеративної землі, що суперечить Конституції країни), лиш би покласти ще й Ахмєтова у цю колоду........
Залишається у цю колоду з олігархами, покласти братів Сурків, Медведчука,Фірташа..... Ну це він буде робити через Путіна, через особисті і добрі стосунки з Путіним....
Ну а олігарха Порошенка він не покладе у цю колоду,тому що зрозуміло, що у них особиста неприязнь......

Але є й погані новини для Зебобиків.... олігархічний консенсус, який був до 14 року... не такий вже стабільний і тривкий... По крайній мірі вже Порошенко поза ним... Порошенко може реально відтягнути Ахмєтова або Пінчука від Зеленського.... Тим більше з Коломойським,Фірташем,Суркісами, Медведчуком.... Пінчуку і Ахмєтову перебувати в одній колоді дуже небезпечно..... Фірташ під американським слідством, йому загрожує великий термін, Коломойський під наглядоом ФБР, всі інші (Суркіси, Медведчук) не в"їздні у США,
Та й сам Беня дуже нестабільна людина..... ЙОМУ МОЖЕ ОБРИДНУТИ ВЕЛИКА ПОЛІТИКА (як обрид великий футбол, ФК Дніпро доходив навіть до фінала ЛЕ!!!!).... а потім це все Зешобло у Раді, і самого Зелінського, залишити без фінансування і розпустити, як розпустив славетний ФК ДНІПРО...
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Ого какой провидец Портников! Олигарх президент это не плод олиргахического реванша, а клоун олигарха это плод? Все эти прозрения ничего не меняют, как и президенты.
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