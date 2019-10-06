 "Актуальна влада - плід олігархічного реваншу, який замасковано під охлократію і тріумф популізму", - Портников

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Віталій Портников, інформує Цензор.НЕТ.

"Актуальна влада - наслідок олігархічного реваншу, який замасковано під охлократичний наступ та тріумф популізму. Вона складається з декількох кадрових шарів. Є просто відверті ідіоти і дилетанти, які нічого ні в чому не розуміють, але вірять, що здатні управляти. Є пройдисвіти, які розраховують збагатитися в хаосі, що насувається. І є професіонали, які проміняли честь на посади", - пише журналіст.

На його думку, така кадрова суміш обіцяє Україні політичний провал, економічну кризу і соціальну катастрофу.

Читайте також: Кремль використовує Зеленського і його оточення як зграю нетямущих карасів, - Портников про "формулу Штайнмаєра"

Портников вважає, що це буде "необхідне щеплення для відновлення процесу державного будівництва".

"Але важливо, щоб влада олігархів і популістів не змогла прийняти рішень, які матимуть незворотний характер.

Саме тому активна частина суспільства має стримувати владу", - зазначив він.

Читайте також: В українській політиці потрібні люди, які усвідомлюють небезпеку від РФ, - Портников