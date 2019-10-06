 "Актуальна влада - плід олігархічного реваншу, який замасковано під охлократію і тріумф популізму", - Портников

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Віталій Портников, інформує Цензор.НЕТ.
"Актуальна влада - наслідок олігархічного реваншу, який замасковано під охлократичний наступ та тріумф популізму. Вона складається з декількох кадрових шарів. Є просто відверті ідіоти і дилетанти, які нічого ні в чому не розуміють, але вірять, що здатні управляти. Є пройдисвіти, які розраховують збагатитися в хаосі, що насувається. І є професіонали, які проміняли честь на посади", - пише журналіст.
На його думку, така кадрова суміш обіцяє Україні політичний провал, економічну кризу і соціальну катастрофу.
Портников вважає, що це буде "необхідне щеплення для відновлення процесу державного будівництва".
"Але важливо, щоб влада олігархів і популістів не змогла прийняти рішень, які матимуть незворотний характер.
Саме тому активна частина суспільства має стримувати владу", - зазначив він.
Зеленський не опирається на ці свої 73% лекторату, тому що розуміє що це пасіонарне і неактивне бидло,.... воно й пальцем не ворухне,щоб захистити владу Зебобиків в разі чого...... а якщо й вийде, то тільки за гроші і маленькими групками (як це було з тим антимайданом в 14 році), а цього не достатньо... Тобто Зелінський точно не збирається повторювати помилок Януковича з тими антимайданами!!!!!
Він збирається опиратися тільки на цей ОЛІГАРХІЧНИЙ КОНСЕНСУС, який довший час правив країною.... За гроші олігарха Бені, за допомогою його каналу 1+1, він став президентом і надибав найбільшу фракцію у ВР..... Наступний крок... він повертає пристарылого Кучму у переговорний процес... тобто таким хитрим чином кладе ПІНЧУКА, у свою колоду.... Далі, на угоду Ахмєтова, він збирається говорити з Путіним про Донбас..... Тобто збирається повертати цей пустий оріх у тіло України.... При чому у будья-якому статусі (хоч в статусі федеративної землі, що суперечить Конституції країни), лиш би покласти ще й Ахмєтова у цю колоду........
Залишається у цю колоду з олігархами, покласти братів Сурків, Медведчука,Фірташа..... Ну це він буде робити через Путіна, через особисті і добрі стосунки з Путіним....
Ну а олігарха Порошенка він не покладе у цю колоду,тому що зрозуміло, що у них особиста неприязнь......
Але є й погані новини для Зебобиків.... олігархічний консенсус, який був до 14 року... не такий вже стабільний і тривкий... По крайній мірі вже Порошенко поза ним... Порошенко може реально відтягнути Ахмєтова або Пінчука від Зеленського.... Тим більше з Коломойським,Фірташем,Суркісами, Медведчуком.... Пінчуку і Ахмєтову перебувати в одній колоді дуже небезпечно..... Фірташ під американським слідством, йому загрожує великий термін, Коломойський під наглядоом ФБР, всі інші (Суркіси, Медведчук) не в"їздні у США,
Та й сам Беня дуже нестабільна людина..... ЙОМУ МОЖЕ ОБРИДНУТИ ВЕЛИКА ПОЛІТИКА (як обрид великий футбол, ФК Дніпро доходив навіть до фінала ЛЕ!!!!).... а потім це все Зешобло у Раді, і самого Зелінського, залишити без фінансування і розпустити, як розпустив славетний ФК ДНІПРО...