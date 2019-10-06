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Все про:Луганщина (1852) Нацполіція (8297) Правоохоронні органи (213) Троян (147)

 Поліцейські продовжать нести службу в Золотому-4 та Катеринівці після розведення сил, - Троян

Попри анонсоване розведення військових сил на ділянці поблизу м. Золоте, поліцейські продовжать нести службу в м. Золоте-4 і с. Катеринівка.

Про це заступник голови Національної поліції України Вадим Троян заявив під час зустрічі з жителями м. Золоте-4 на Луганщині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Уже сьогодні ми збільшуємо кількість співробітників поліції, які в складі піших і автопатрулів реагуватимуть на виклики і повідомлення громадян і гарантуватимуть публічну безпеку в населених пунктах на лінії зіткнення", - зазначив Троян.

Також заступник голови Нацполіції анонсував у місті Золоте-4 особистий прийом громадян начальником поліції в Луганській області Сергієм Колесником для вирішення всіх нагальних проблем жителів, що належать до компетенції поліції.

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"Ми вже маємо приклад успішної роботи правоохоронців після розведення військ у стратегічному смт. Станиця Луганська. Там місцеві жителі теж мали побоювання щодо своєї долі після переміщення військових на нові рубежі. На передовій лінії тоді виявилися бійці батальйону поліції "Луганськ-1", нацгвардійці та прикордонники. І вони в повному обсязі виконують покладені на них завдання щодо гарантування правопорядку і безпеки українських громадян", - зазначив Троян.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152376
 
   
 Топ коментарі
 
Против ДРГ??? Сука вас всех под трибунал надо!
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Оставить полицейских на растерзание обдроченцам! Браво, зебильё!
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Мне вот интересно, если за Украину на майда вышло 10 тыс человек, то где антимайдан за Зеленского? Полицейские продолжат нести службу в Золотом-4 и Катериновке после разведения сил, - Троян - Цензор.НЕТ 7369 или они как их гарант ссут в баночку? Полицейские продолжат нести службу в Золотом-4 и Катериновке после разведения сил, - Троян - Цензор.НЕТ 3059
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Против ДРГ??? **** вас всех под трибунал надо!
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Мне вот интересно, если за Украину на майда вышло 10 тыс человек, то где антимайдан за Зеленского? Полицейские продолжат нести службу в Золотом-4 и Катериновке после разведения сил, - Троян - Цензор.НЕТ 7369 или они как их гарант ссут в баночку? Полицейские продолжат нести службу в Золотом-4 и Катериновке после разведения сил, - Троян - Цензор.НЕТ 3059
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бОгдан не встиг проплатити антимайдан.
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Ты чё! Их же 73%! Ща как ....... как ........ как .......
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Оставить полицейских на растерзание обдроченцам! Браво, зебильё!
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Так они просто переедут в другое место в случае чего как в 14 году.
Это уже отработанный механизм.
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В каком качестве? В качестве республиканской милиции?
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Коли туди расіянське бидло з автоматами зайде на броньованій техніці де будуть поліцейські службу нести? Чи разом будуть?
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Честно, если бы из нашего города уходила Украина, мы бы поперек дороги легли!
Не дай Бог, с такой властью разведение может и до нас добраться....
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Истерики продолжаются...Властелины клавиатуры и повелители монитора с диванов брызжут жидкой соей. В чём задержка? В военкомат и ребят поменяйте на передке!
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А ты с какого, говоришь, окопа брызжешь жидким?
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Ты уже пакуешь рюкзак со сменными кальсонами и на пути в военкомат?
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Уже. Но тебе чуточку придётся обосранным посидеть,пока эти сменные кальсоны тебе передадут.
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ты памперс на голове поменяй.
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Цікаво, якщо зеленьского лупашити *********** палками, він буде виробляти електроенергію для бєні?
Щоб бєня у рф не купляв.
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Казламордый надо будет спакуем! Не сци!
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3.147дрилло шмякнись об стенку, пороходупное.
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ну не пылай ты так зевата! мы знаем что ты патриот- росии.
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мы? вы слуги барыги, коррупционера, мародёра. Иди на ху.....тор бабочек ловить Путлер ***** тебе на рыло!
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все сказал? а теперь читай внимательно- пнх быдло малоросское!
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Этот калашников когда-то трепался,что он переселенец с Луганска.Врет наверное,живёт где-то в своей лынырии и срет на украинских сайтах.
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Кацап, це в тебе на козломордії цього не розуміють, а ми в Україні вже всі знаємо, що всі не помістяться на пЄрЄдку. Не хвилюйся, якщо потрібно буде то і старі люди та діти за зброю візьмуться щоб віт таких кацапсин як ти відбитись. Прикладів цьому дуже багато.
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Представляю как мусора против танков воевать будут. Шоу буде хорошее))), если не сбегут разумеется.
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НикоХунта‏ @NikoHunta 13 ч.13 часов назад

Полицейские продолжат нести службу в Золотом-4 и Катериновке после разведения сил, - Троян - Цензор.НЕТ 6572

Глянул результаты 2 тура по Станице и Золотому Клоун: Станица - в среднем 83%, Золотое - 93%
Так а какого хера вы там протестуете? Вы сами выбрали свое будущее Если шо ЗСУ вернется Хуже ж не будет.
Клоун отвечает
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Ну значит не бросают на произвол как последнее время страхов нагоняют
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да все пошутили немного и хватит... шановний пане Верховний головнокомандувач Збройних Сил України ПЕТРО ПОРОШЕНКО армия чекае на вашi вказiвки
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Воскркесенье...в дурдоме каникулы. Или сбежало?
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Только прицепят колорадские ленточки и продолжат. Они этого 5 лет ждали.
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Ну если там так безопасно то бери Ленку-бренд и дитей да на отдых туда
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хм, Маринку с выводком и на Мальдивы и это реальность.
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Евген, ты наконец то выучил кроме абрвал, еще фамилию Порошенко. Браво, теперь тебе ***** медаль в бетон подарит. Поліцейські продовжать нести службу в Золотому-4 та Катеринівці після розведення сил, - Троян - Цензор.НЕТ 8026
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Так отправьте их сразу в Донецк,Луганск, раз они такие робокопы. Совсем ипанулись...
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Шо оно несет. И что полицейские смогут сделать против бурятов на БМП, снайперов и минометов как минимум.
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А как милиция отворачивалась от сепаратистов в 2014 году, а потом рассказывали, что задерживать сепаратистов не их дело .
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Сейчас ситуация уже немного другая, их там просто перестреляют если свалить не успеют.
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а потом подтянутся "милиция лнр", "кгб лнр", "шахтеры", "трактористы" - они же "имеют право за порядком следить". гибридный отжим территорий - это фишка кремля. а то что творит зе - как минимум "политическая наивность".
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В принципе согласен, кроме наивности Зе. Какой хай был за обмен и Цемаха.
Посмотрим на встречу в Париже, и что Зе принесет в ВР, тогда можно сделать окончательный вывод.
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Надо быть имбецилом в последней стадии, чтобы не понимать, что возврат ВСУ на свои позиции будет использован как прямое нарушение Украиной своих обязательств.
А чтобы спровоцировать такое возвращение всего то нужно будет пролить невинную кровь, а потом требовать доказательств, которых у Украины не будет.
Раз провокация, два провокация. ВСУ возвращаются - санкции с России снимаются.
Лох подаёт в оставку, но дело сделано.
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Так там же наші люди, тільки донецькі, чи тільки земля наша?
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Полиция контролирует Станицу Луганскую? Ето последний анекдот от Троянского коня Полицейские продолжат нести службу в Золотом-4 и Катериновке после разведения сил, - Троян - Цензор.НЕТ 4672
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продолжат нести службу в Золотом-4 и Катериновке после разведения сил, - Троян
МОЖНТ НЕ ТРОЯН А ТРОЯНСКИЙ КОНЬ???
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Перенесите туда офис президента. Для орков он теперь как священная корова - его никто не тронет.
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раньше когда строили мост то строители становились под ним а на свежий мост заводили телеги груженые камнем. Проверяли так сказать соответствие ТУ.
Если зеля "гарантирует" безопасность в Золотом и выполнение орками обязательств то пусть докажет на своей шкуре - отправит туда свою семью
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формула штанмаєра це троянська кобила
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Яке нафіг розведення??? Кажіть як є - відступ, без усілякохнеобхідності, за для подарунку путєну на день вилупання з маминої піхви... А те, що залишиться декілька поліцейських, з минулого беркуту, так вони перші допомагати сепарам будуть...
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Да какие там полицейские.
Надеяться надо только на себя.
Ничего кроме обеспокоенностей не последует в случае чего.
А жизнь у человека одна и отыграть назад не получится.
Терять жизнь ради чьих то эксперементов?
Мы отойдем и посмотрим....
Дебилы
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Тобто поліцію залишать без підтримки. Ми не забули як вбивали Рибака!
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отого главмєнта, шо перевівся із переяслава після вбивства хлопчика Кирила Тлялова, оставить в сірій зоні
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Навіщо відводити наші війська і залишати там ментів, якщо нема довіри ординцям та й Білецький туди підтягнеться з добровольцями.
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Когда полицейских там начнут отстреливать по ночам,то желание нести службу быстро пропадет.
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по ночам? конечно начнут, но только не по ночам.
вы до сих пор не можете понять, что такое дыра..... в этом то вся и беда...
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Отводить войска без миротворцев - ЗА ТАКОЕ ЗЕ ПОРА ДЕЛАТЬ ИМПИЧМЕНТ
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Дождались с новым ************ Поліцейські продовжать нести службу в Золотому-4 та Катеринівці після розведення сил, - Троян - Цензор.НЕТ 4926 . ***** Зеленому уже поручения дает Поліцейські продовжать нести службу в Золотому-4 та Катеринівці після розведення сил, - Троян - Цензор.НЕТ 410
"Выполнение этих поручений (разведение и подписание формулы Штайнмайера) как раз и открывает путь для нового саммита Нормандской четверки». В противном случае встреча ради встречи вряд ли будет востребована", - объяснил представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Вы этого хотели, зебобики?
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Тобто, ми відступаємо лише щоб Зеленський зміг нарешті зустрітися з ******.
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Якого ви хріну пристали до поліції?! Вони що, самі туди поїхали? Була команда і вони її виконують. Звертайтейся вище.
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и не только полицейские пусть остаются ! но и доровольцы которые не входят в силы ООС тоже там останутся защищать свою землю!!!
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Пусть Зеленский постоит одну смену в карауле-- с1часа ночи до3-х.
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Ни одного на посту возле моста в Станице Луганская. Все видели как оккупанты прошли и спокойно ходили по Станице Луганская. Совсем не помнит что было вчера .
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там залишаця поліцаї з колорацькими лєнтачками
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от же брехливі викидні!!! Вже відвели в Луганській...І шо??? Тепер сепарня там шляється, як в себе вдома...Де хотять!!! Навіть зривають наша прапори, і про це ані гу-гу в ЗМІ!!!! То тепер чекаємо ще гіршого після відступу??? Бо не треба маскувати під "розведення" саме відступ ЗСУ з просочених кров'ю позицій!!!І за які такі посули від *****????Це зрада держави і тих людей, для яких наші воїни стали їхніми захисниками також!!! Тобто нашими громадянами !!! Кинути тих, хто прийняв, нарешті , серцем прийняв не руський мір, а Україну, як рідну державу...
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Самые успешные действия Украинской армии были четырнадцатом году, когда освободили большую часть Донецкой и Луганской областей. С тех пор было все плохо. Какой смысл дальше терять людей. Что, бабы ещё нарожают.
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Плохо стало когда ***** свою армию ввел, а до этого артиллерия из-за "паребрика" круглосуточно работала.
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