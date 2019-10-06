 Поліцейські продовжать нести службу в Золотому-4 та Катеринівці після розведення сил, - Троян

Про це заступник голови Національної поліції України Вадим Троян заявив під час зустрічі з жителями м. Золоте-4 на Луганщині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Уже сьогодні ми збільшуємо кількість співробітників поліції, які в складі піших і автопатрулів реагуватимуть на виклики і повідомлення громадян і гарантуватимуть публічну безпеку в населених пунктах на лінії зіткнення", - зазначив Троян.
Також заступник голови Нацполіції анонсував у місті Золоте-4 особистий прийом громадян начальником поліції в Луганській області Сергієм Колесником для вирішення всіх нагальних проблем жителів, що належать до компетенції поліції.
"Ми вже маємо приклад успішної роботи правоохоронців після розведення військ у стратегічному смт. Станиця Луганська. Там місцеві жителі теж мали побоювання щодо своєї долі після переміщення військових на нові рубежі. На передовій лінії тоді виявилися бійці батальйону поліції "Луганськ-1", нацгвардійці та прикордонники. І вони в повному обсязі виконують покладені на них завдання щодо гарантування правопорядку і безпеки українських громадян", - зазначив Троян.
Это уже отработанный механизм.
Не дай Бог, с такой властью разведение может и до нас добраться....
Щоб бєня у рф не купляв.
Глянул результаты 2 тура по Станице и Золотому Клоун: Станица - в среднем 83%, Золотое - 93%
Так а какого хера вы там протестуете? Вы сами выбрали свое будущее Если шо ЗСУ вернется Хуже ж не будет.
Клоун отвечает
Посмотрим на встречу в Париже, и что Зе принесет в ВР, тогда можно сделать окончательный вывод.
А чтобы спровоцировать такое возвращение всего то нужно будет пролить невинную кровь, а потом требовать доказательств, которых у Украины не будет.
Раз провокация, два провокация. ВСУ возвращаются - санкции с России снимаются.
Лох подаёт в оставку, но дело сделано.
МОЖНТ НЕ ТРОЯН А ТРОЯНСКИЙ КОНЬ???
Если зеля "гарантирует" безопасность в Золотом и выполнение орками обязательств то пусть докажет на своей шкуре - отправит туда свою семью
Надеяться надо только на себя.
Ничего кроме обеспокоенностей не последует в случае чего.
А жизнь у человека одна и отыграть назад не получится.
Терять жизнь ради чьих то эксперементов?
Мы отойдем и посмотрим....
Дебилы
вы до сих пор не можете понять, что такое дыра..... в этом то вся и беда...
"Выполнение этих поручений (разведение и подписание формулы Штайнмайера) как раз и открывает путь для нового саммита Нормандской четверки». В противном случае встреча ради встречи вряд ли будет востребована", - объяснил представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Вы этого хотели, зебобики?