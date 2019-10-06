 "Це наш останній блокпост, і ми ніколи його не покинемо", - Білецький пообіцяв захищати Золоте в разі відведення ЗСУ. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Білецького, опублікованому пресслужбою Нацкорпусу.
За словами лідера Нацкорпусу, найбільшої підтримки сьогодні потребують "ті, кого завтра ця влада хоче залишити без прикриття, в жертву так званим "ЛДНР". Це, насамперед, жителі Золотого, Петрівського, Станиці Луганської".
"Сьогодні ми тут, всього кілометр залишився до Золотого. Тут сотні молодих хлопців, літніх жінок з Золотого, Сєвєродонецька, всієї Луганщини, які запросили нас. І ми сьогодні організували великий автопробіг на підтримку українців Золотого", - розповів лідер Нацкорпусу.
Білецький зазначив, що ветерани, які в 2014-му взяли в руки зброю для того, щоб боротися за країну, приїхали сьогодні на свою рідну землю в Золоте і залишаться тут "навіть якщо влада кине їх напризволяще, навіть якщо будуть виведені війська .
"Якщо свій прямий обов'язок – захищати кожного українця, кожен сантиметр української землі – не виконує президент, влада, того його виконаємо ще раз ми, ветерани-добровольці. Це наш останній блокпост, і ми даємо слово, що його ніколи не покинемо! Вірю, що не буде відведення, а буде лише велика українська перемога" - заявив він.
ты же и такие как ты привели жида-шута к власти...или авакян заднюю дал??
Нужна ещё "мгновенная связь" между народными силами самооброны для мгновенной мобилизации....Но тогда пусть власть уже бежит к самолётам со всех ног.....
Тебе информация по поводу того, что произойдет, если будут выполнены требования Путина по отводу наших войск.
В этих требования русских по отводу заключается подлая ловушка для тебя лично.
Если мы отведем войска, то на переговорах это будет сильный аргумент для твоего шантажа, что дает возможность Путину заставить тебя подписал условия русских.
Подлый шантаж заключается в том, что Путин угрожать тебе, что займет своими войсками отведенные территории. Исходя из информации ниже у русских для этого все готово.
Вариант №1:
Теперь представь себе ситуацию, ты не соглашаешься на подписание и Путина занимает оставленные нашими войсками территории. Ты дал гарантии всему украинскому народу, что тогда тебя ждет дома? Как думаешь?
Вариант №2
Ты под шантажом и другими обстоятельствами подписываешь хотелки Путина.
Как ты будешь возвращаться домой? Ты Януковича хорошо помнишь? Януковиче еще крупно повезло, не было войны с русским и народ не был готов убивать.
Путина устраивают оба варианта, в обоих у нас Майдан, шины горят. А куда тебе тогда бежать?
У Путина уже все готово к провокации. А отбить назад территории потребуется много крови.
Вова, ты хоть хорошо понимаешь, что тебя в любом случае оставят в дураках. Если бы только тебя то и хрен с тобой, но есть я и есть Украина а я не потерплю позора.
Вова не выбирай позор иначе с позором не буди лихо пока оно тихо, ДУМАЙ.
Это только один из заходов.
Две ночи подряд 27-28. июня с территории россии, с Ростовской обл, Новошихтинськ, в Украину зашли регулярные воинские части РФ. Были переброшены по ж/д с Центрального, Уральского, Южного и Дальневосточного военных округов в составе 4-х батальонов.
Один танковый и один САУ и один мотопехотный в составе БМП автомобили КамАЗы, Уралы с минометами разных калибров.
Один бат с пушками 122мм + рота обеспечения.
Напрвление - конечный маршрут при делении на БТГ Район Светлодарск дуги, Попасная, Золотое и район Станица Луганская.
Тактические регулярные войска РФ мобильные, вооруженные и с запасом боеприпасов.