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Все про:Донбас (13214) Білецький (104) Золоте (19) Станиця Луганська (81)

 "Це наш останній блокпост, і ми ніколи його не покинемо", - Білецький пообіцяв захищати Золоте в разі відведення ЗСУ. ВIДЕО

Лідер Нацкорпусу Андрій Білецький разом з ветеранами Операції об'єднаних сил в неділю, 6 жовтня, прибули в Золоте Луганської області та заявили про готовність захищати селище в разі відведення українських військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Білецького, опублікованому пресслужбою Нацкорпусу.

За словами лідера Нацкорпусу, найбільшої підтримки сьогодні потребують "ті, кого завтра ця влада хоче залишити без прикриття, в жертву так званим "ЛДНР". Це, насамперед, жителі Золотого, Петрівського, Станиці Луганської".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не розумію, чому влада продовжує наполягати на односторонньому відведенні наших військових, - Фріз

"Сьогодні ми тут, всього кілометр залишився до Золотого. Тут сотні молодих хлопців, літніх жінок з Золотого, Сєвєродонецька, всієї Луганщини, які запросили нас. І ми сьогодні організували великий автопробіг на підтримку українців Золотого", - розповів лідер Нацкорпусу.

Білецький зазначив, що ветерани, які в 2014-му взяли в руки зброю для того, щоб боротися за країну, приїхали сьогодні на свою рідну землю в Золоте і залишаться тут "навіть якщо влада кине їх напризволяще, навіть якщо будуть виведені війська .

"Якщо свій прямий обов'язок – захищати кожного українця, кожен сантиметр української землі – не виконує президент, влада, того його виконаємо ще раз ми, ветерани-добровольці. Це наш останній блокпост, і ми даємо слово, що його ніколи не покинемо! Вірю, що не буде відведення, а буде лише велика українська перемога" - заявив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152372
 
   
 Топ коментарі
 
Пришло время растереть зелёную шмару ошиблись бывает все мы люди так шо объединяемся нет среди нас порохоботов или зебилов мы все Украинцы и должны поставить на место этих подонков ибо единственная власть в Украине это МЫ
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Почему Украина должна отводить войска? МЫ что напали на рашку?
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Билецкий настоящий боец , работающий на задачу по уничтожению оккупантов .
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Условно говоря и Штирлиц не работал только на СССР, чтобы добраться до верхушки власти...
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Анрдрєйка продовжує боротися з мінськими угодами, а не з формулою Штанмайера. Виконує вказівки зєлі. Гнати таких "патріотів"
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Подозрения переходят в уверенность, что врёт, когда он продолжает приравнивать Минские соглашения к формуле *****, под названием Штайнмайера...
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Белецкий молодец,у Шустера пороха мордой жирной поелозил по его минским соглашениям,где прописана формула Шт.
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Гибридный он какой то стал. То есть,молодец - Мариуполь его.Но дальнейшая биография - не борьба с олигархами(как они заявляли),а с голубыми. Все олигархи спокойно живут рядом. Авакав тоже хер поймешь - хозяин или начальник его.
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Так президент был олигархом, тем более однотуровый.
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бизнес проект "титушка Авакова". Они типа в Золотом будут защищать и рассказывать нам что окупантов там нет. Это его новое задание. И кто в это поверит?
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Если не хотите мира, то идите воюйте. Формулу Штайнмаера не читал, но осуждаю ее.
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я не хочу мира ценой поражения. И когда возьму в руки оружие - первым делом повешу на первом суку таких сцучек как ты, филипов.
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А вторым делом - "возьму Луганск и Донецк?"
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Так Азов и воюет. Между прочим очень неплохо даже
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наконец от Билецкого хоть какая-то польза, трепло вонючче.
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обрезанное видео без ответа Пороха. Вырвали из контекста.
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Як тільки лялька авакова - білецький присмоктався до протесту, стало зрозуміло- через білецького будуть зливати протест.
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билецкий..а помнишь ты за мородером ездил во время през компании?? а помнишь свинарчуков???
ты же и такие как ты привели жида-шута к власти...или авакян заднюю дал??
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Он типа думал что скинет Петю и тут же Зеля и ко дадут ему должность взамен, а в итоге евреи его обвели вокруг пальца и только чудо спасет его теперь от посадки Портновым, Богданом и ко
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власти помогать нужно,поскольку пока она не сделала "зраду и продвигается дальше в направлении разрядки.НО контролировать власть народ ОБЯЗАН.И такой "предохранитель" из добровольцев нужен.народ,в случае чего,тоже должен быть готов к "набату".Пословица " Доверяй,но верблюда всё равно привяжи" как никогда актуальна.
Нужна ещё "мгновенная связь" между народными силами самооброны для мгновенной мобилизации....Но тогда пусть власть уже бежит к самолётам со всех ног.....
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Какие там настроения, можно проверить по результатам выборов в парламент. Те цифры все красноречиво покажут настроения местного населения.
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Аваков хоче перехопити ініціативу і контролювати протест.
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из-за этого Зе! Авакова оставил. Но у Авакова всего 200 чел - бывших и действующих ментов восточных областей и просто титушки. Но пока его люди - это массовка на майдане. Но могут и устроить провокации.
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Це не останній блокпост, Україна ще повоює. Слава Україні!!! #НіКапітуляції
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Владимир Зеленский, Президент Украины!!!
Тебе информация по поводу того, что произойдет, если будут выполнены требования Путина по отводу наших войск.
В этих требования русских по отводу заключается подлая ловушка для тебя лично.
Если мы отведем войска, то на переговорах это будет сильный аргумент для твоего шантажа, что дает возможность Путину заставить тебя подписал условия русских.
Подлый шантаж заключается в том, что Путин угрожать тебе, что займет своими войсками отведенные территории. Исходя из информации ниже у русских для этого все готово.
Вариант №1:
Теперь представь себе ситуацию, ты не соглашаешься на подписание и Путина занимает оставленные нашими войсками территории. Ты дал гарантии всему украинскому народу, что тогда тебя ждет дома? Как думаешь?
Вариант №2
Ты под шантажом и другими обстоятельствами подписываешь хотелки Путина.
Как ты будешь возвращаться домой? Ты Януковича хорошо помнишь? Януковиче еще крупно повезло, не было войны с русским и народ не был готов убивать.
Путина устраивают оба варианта, в обоих у нас Майдан, шины горят. А куда тебе тогда бежать?
У Путина уже все готово к провокации. А отбить назад территории потребуется много крови.
Вова, ты хоть хорошо понимаешь, что тебя в любом случае оставят в дураках. Если бы только тебя то и хрен с тобой, но есть я и есть Украина а я не потерплю позора.
Вова не выбирай позор иначе с позором не буди лихо пока оно тихо, ДУМАЙ.
Это только один из заходов.
Две ночи подряд 27-28. июня с территории россии, с Ростовской обл, Новошихтинськ, в Украину зашли регулярные воинские части РФ. Были переброшены по ж/д с Центрального, Уральского, Южного и Дальневосточного военных округов в составе 4-х батальонов.
Один танковый и один САУ и один мотопехотный в составе БМП автомобили КамАЗы, Уралы с минометами разных калибров.
Один бат с пушками 122мм + рота обеспечения.
Напрвление - конечный маршрут при делении на БТГ Район Светлодарск дуги, Попасная, Золотое и район Станица Луганская.
Тактические регулярные войска РФ мобильные, вооруженные и с запасом боеприпасов.
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Армия должна защищать народ! Отвод войск - это преступные приказы!!!
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я слышал, что русские уже свои воска не отводят, а наоборот подводят, чтобы быстро захватить позиции отведенных войск ВСУ. Это гос измена отводить свои войска со своей земли и это есть работа даже на врага потому что ему освобождается путь захвата позиций уже обустроенных.
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млять..."хєрой" Бєлєцкій начав проявляти громадянську позицію не киданням файєрів на подвір'я Пороха, а навіть "крутими заявами" після місяців бездіяльності та мовчання на всі витівки та порушення законів і Конституції, коли почали знищувати середній та малий бізнес, коли біля зєлємоніки суцільні риги, пропарашинське фуфло, українофоби, свти-брати, кварталівці та шоумени...З якого ж це "переляку", цікаво??? Чи аваков вирішивв "очолити" супротив пропарашинському кодлу олігархів та дезертиру при владі? Не вірю я цьому "товарісчу" ...
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Пустоголовые за Билецким не понимают на кого он работает.
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Зелена шмаркля - зрадник України ! Повна мобілізація добробатів, волонтерів і всіх українців проти зрадника Моніки Зєлєнської !
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Ветеран - старый воин, участвовавший в боевых действиях. В древнем Риме, служить надо было, минимум 15 лет. Не надо нивелировать понятия, не приятно читать. УЧАСТНИК АТО, или ССО, но не ветеран.
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