 "Це наш останній блокпост, і ми ніколи його не покинемо", - Білецький пообіцяв захищати Золоте в разі відведення ЗСУ. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Білецького, опублікованому пресслужбою Нацкорпусу.

За словами лідера Нацкорпусу, найбільшої підтримки сьогодні потребують "ті, кого завтра ця влада хоче залишити без прикриття, в жертву так званим "ЛДНР". Це, насамперед, жителі Золотого, Петрівського, Станиці Луганської".

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"Сьогодні ми тут, всього кілометр залишився до Золотого. Тут сотні молодих хлопців, літніх жінок з Золотого, Сєвєродонецька, всієї Луганщини, які запросили нас. І ми сьогодні організували великий автопробіг на підтримку українців Золотого", - розповів лідер Нацкорпусу.

Білецький зазначив, що ветерани, які в 2014-му взяли в руки зброю для того, щоб боротися за країну, приїхали сьогодні на свою рідну землю в Золоте і залишаться тут "навіть якщо влада кине їх напризволяще, навіть якщо будуть виведені війська .





"Якщо свій прямий обов'язок – захищати кожного українця, кожен сантиметр української землі – не виконує президент, влада, того його виконаємо ще раз ми, ветерани-добровольці. Це наш останній блокпост, і ми даємо слово, що його ніколи не покинемо! Вірю, що не буде відведення, а буде лише велика українська перемога" - заявив він.

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