 "Такої кількості на Майдані не бачив давно. Нехай хтось спробує сказати про куплених людей", - Береза. ФОТО

Про це екснардеп написав на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Такої кількості людей на Майдані я не бачив дуже давно. Тепер нехай хтось спробує розповісти казку про куплених або завезених людей на Майдан", - зазначив політик.
Нагадуємо, 6 жовтня в центрі Києва, на Майдані Незалежності, відбувається акція "Зупинимо капітуляцію".
И шо, помогло это вите, понравились печенки Госдепа?
Доречі, коли мітинг 73% в підтримку преЗЕдьониша з гаслом #МиНеМоніки ?
так понимаю - у моники шмаркль вообще НЕТ поддержки, кроме кучки зе-ботов из лахти??
И НИКТО не придет на митинги в поддержку капитуляции, верно?))
Інструкція для влади.
(с)Свирид Опанасович
Алгоритм дій:
1. Учудить якусь вопіющу херню.
2. Потурбуватися, аби небайдужі громадяни дізналися про вопіющу херню випадково. Або повідомити про неї у якійсь ізвращонній формі.
3. Початок протестів обов'язково ігнорувати. На цьому етапі владі рекомендується якомога сильніше тупити і гальмувати.
4. Визнати нарешті, що совершили вопіющу херню, але назвати її охренєнним здобутком.
5. Наростаючі протести назвати проплаченими. На цьому етапі владі слід уже не лише тупити, але й потроху бикувати.
6. По мірі наростання протесту підтримувати градус його кипіння хитрими технологіями: вироки судів, тітушки, провокації і т.п. Що більше буде технологічних новинок, то грандіознішим у вас вийде Майдан. І він неодмінно порадує вас у відповідь такими креативними родзинками, які вам і не снилися.
7. Запросити лідерів Майдану на переговори. Дискредитувати їх. Паралельно організувати Антимайдан.
8. Із здивуванням дізнаватися, що Майдан не розходиться, а його вимоги з кожним днем стають жорсткіші. Продовжувати тупити і бикувати.
9. Вдатися до силових акцій. Насолоджуватися миттєвою появою самооборони Майдану та його стрімкою радикалізацією.
10. ???????
11. PROFIT.
На підсумковій прес-конференції зламати авторучку.
Не дякуй. Те😂
факт в том, что у моники нет поддержки.. абсолютно. Ибо "уставшие от вайны и галасававшие по-приколу" могут ТОЛЬКО смотреть зомбоящики
зебильная логика во всей красе
вы сделали это вместе(с)
А без оплаты - зебилы на митинги не ходят
зеЛю на ростов вместе с богданом и портновым!
ЗЕ команда, она такая
Тысяча-полторы?
Из 10ти милионного города? Из 40ка миллионной страны?
И это количество, которое меньше статистической погрешности, пытается изменить курс страны на прекращение войны???
"Северодонецк боится, что власти Украины отведут войска от линии фронта. Его граждане уверены, что добром это не закончится, как и реализация всей "формулы Штайнмайера". Чтобы донести это до президента Зеленского, они вышли на акцию "Нет капитуляции!". Сергеев показал видео с заявлением северодончанки Татьяны Бровы. Волонтер и активистка категорически против отведения ВСУ. Она уверяет, что все село Золотое придерживается того же мнения. Раньше там было много любителей "русского мира", а теперь даже они готовы на все, лишь бы бойцы ООС не оставляли их. "(После отведения ВСУ - ред.) Они займут наши позиции и нам придется отступать вглубь нашей страны. Это наша земля! Мы должны до границ дойти! А не тут по своей земле сдавать назад", - подчеркнула Брова. Она вместе с другими участниками митинга грозится бросаться под танки ВСУ, если их вздумают отводить. "Будем бросаться под танки! Как в 14-м году не пускали украинскую армию на нашу территорию, а теперь будем под свои танки ложиться. Нас наши давить не будут! Они тогда тех (сепаратистов - ред.) не давили, а нас тем более", - подчеркнула она. С ее слов, в Золотом, откуда Киев намерен отвести ВСУ уже в ближайшие дни, царят панические настроения. "529 дворов намерены повесить на каждый дом флаг (Украины) и в каждую руку взять по флагу. Вчера звонили. Чтобы не отводили с Золотого войска", - подчеркнула волонтер. Другие участники митинга это подтвердили, уточнив, что жители Золотого просят прислать им украинские флаги. "После разведения жертвы будут! Те не остановятся. Мы пускаем их и они пойдут сюда. Полезут и будут нас давить", - заверила Брова. "
прямой кишкипрямого, с нимфоманкой и припоцанным гавнопольским.
Очень понравились рассуждения 3 поцов(Кисилёв, Вересень и гавнопольский) о том, и зачем же Трампу Гренландия.
Политических аналитиков скоро начнут из детсада приглашать.
до речі, коли мітинг 73% в підтримку преЗЕдьониша з гаслом #МиНеМоніки ?
"Донбасс Украине "и на" не нужен -- ближайшие 10 лет"
кто-то очень сильно Зеленскому помогает придерживаться этой аксиоме
Здесь Зе должен быть благодарен дурковатому Пороху.
Которому также Донбасс "на не на".
Богдана повесить на фонарном столбе.
По данным декларации, опубликованной на сайте Верховной рады, в 2015 году Борислав Берёза заработал 76 509 гривен в виде депутатской зарплаты. 970 тысяч гривен дохода члены его семьи получили благодаря доходам от предпринимательской деятельности. Ещё 3 089 303 гривны было получено по статье "подарки, призы, выигрыши" А дальше было больше.
Обыкновенная тварь