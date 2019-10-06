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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:віче (9) Київ (6557) майдан (519) Береза Борислав (107)

 "Такої кількості на Майдані не бачив давно. Нехай хтось спробує сказати про куплених людей", - Береза. ФОТО

Колишній народний депутат Борислав Береза відзначає масовість акції на Майдані Незалежності в Києві і не вірить, що стільки людей могло зібратися за гроші.

Про це екснардеп написав на своїй сторінці  в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Такої кількості на Майдані не бачив давно. Нехай хтось спробує сказати про куплених людей, - Береза 01

"Такої кількості людей на Майдані я не бачив дуже давно. Тепер нехай хтось спробує розповісти казку про куплених або завезених людей на Майдан", - зазначив політик.

Такої кількості на Майдані не бачив давно. Нехай хтось спробує сказати про куплених людей, - Береза 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сьогоднішній Майдан - це меседж владі: зупинитися", - Гайдукевич

Такої кількості на Майдані не бачив давно. Нехай хтось спробує сказати про куплених людей, - Береза 03

Нагадуємо, 6 жовтня в центрі Києва, на Майдані Незалежності, відбувається акція "Зупинимо капітуляцію".

Такої кількості на Майдані не бачив давно. Нехай хтось спробує сказати про куплених людей, - Береза 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152371
 
   
 Топ коментарі
 
зе скажуть Порох проплаив , адназначно , не дають маладому лідеру здавати Неньку.
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не.. до дідро тобі далеко ти пУТІНСЬКЕ ДІДЛО
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Кацапчик, сам то готов пушечним мясом стать на Донбассе за свое Пуйло и "срюзький мир"?
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А кто будет размазывать? Сам Богдан или те ребята из полиции, которые в абсолютном большинстве прошли через фронт? Что- я сомневаюсь, что они будут защищать предателя и капитулянта, а не присоединятся к протестующим Ну а сам Богдан не справится.
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помнится, в 2014 такие как ты тоже орали про "проплаченные" митинги "Такої кількості на Майдані не бачив давно. Нехай хтось спробує сказати про куплених людей", - Береза - Цензор.НЕТ 3543
И шо, помогло это вите, понравились печенки Госдепа?
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зебил, то же самое орал витя януковощ в 2013 "Такої кількості на Майдані не бачив давно. Нехай хтось спробує сказати про куплених людей", - Береза - Цензор.НЕТ 822.. да и в 2005 тоже))
Доречі, коли мітинг 73% в підтримку преЗЕдьониша з гаслом #МиНеМоніки ?


так понимаю - у моники шмаркль вообще НЕТ поддержки, кроме кучки зе-ботов из лахти??
И НИКТО не придет на митинги в поддержку капитуляции, верно?))
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Як організувати Майдан. Швидко та ефективно.
Інструкція для влади.
(с)Свирид Опанасович
Алгоритм дій:
1. Учудить якусь вопіющу херню.
2. Потурбуватися, аби небайдужі громадяни дізналися про вопіющу херню випадково. Або повідомити про неї у якійсь ізвращонній формі.
3. Початок протестів обов'язково ігнорувати. На цьому етапі владі рекомендується якомога сильніше тупити і гальмувати.
4. Визнати нарешті, що совершили вопіющу херню, але назвати її охренєнним здобутком.
5. Наростаючі протести назвати проплаченими. На цьому етапі владі слід уже не лише тупити, але й потроху бикувати.
6. По мірі наростання протесту підтримувати градус його кипіння хитрими технологіями: вироки судів, тітушки, провокації і т.п. Що більше буде технологічних новинок, то грандіознішим у вас вийде Майдан. І він неодмінно порадує вас у відповідь такими креативними родзинками, які вам і не снилися.
7. Запросити лідерів Майдану на переговори. Дискредитувати їх. Паралельно організувати Антимайдан.
8. Із здивуванням дізнаватися, що Майдан не розходиться, а його вимоги з кожним днем стають жорсткіші. Продовжувати тупити і бикувати.
9. Вдатися до силових акцій. Насолоджуватися миттєвою появою самооборони Майдану та його стрімкою радикалізацією.
10. ???????
11. PROFIT.
На підсумковій прес-конференції зламати авторучку.
Не дякуй. Те😂
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Хорошо предположим «проплаченная» , а где не проплаченная группа поддержки формулы штанмаера???
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Ну давай выйди с зелёным флагом и лозунгом да капитуляции. И если президент говорит именам народа где это видно хоть кто то с одиночным пикетом вышел?
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дилдо, пока что только ты обосралось и запостило номер Розетки.. :D

факт в том, что у моники нет поддержки.. абсолютно. Ибо "уставшие от вайны и галасававшие по-приколу" могут ТОЛЬКО смотреть зомбоящики
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и поэтому ты в соседнем коменте разоралось что "из Днепра", и когда от тебя потребовали доказательств - тупо обосралось и съехало с темы - запостив номер Розетки?))/
зебильная логика во всей красе "Такої кількості на Майдані не бачив давно. Нехай хтось спробує сказати про куплених людей", - Береза - Цензор.НЕТ 7560
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до речи, Розетка изза действий твоего моники шмаркль - закрывается..., как и тысячи фопов по всей Украине
вы сделали это вместе(с)
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моника - честный: никому ничего не должен...
А без оплаты - зебилы на митинги не ходят "Такої кількості на Майдані не бачив давно. Нехай хтось спробує сказати про куплених людей", - Береза - Цензор.НЕТ 9396
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молодцы!
зеЛю на ростов вместе с богданом и портновым! "Такого количества на Майдане не видел давно. Пусть кто-то попробует сказать про купленных людей", - Береза - Цензор.НЕТ 4710
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Главный вопрос сколько это продлится. После 14-го года протестующие обычно больше одного дня не выдерживают.
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Я думаю протестующих специально будут дразнить и нагнетать чтоб собирались почаще и побольше. Так что в ближайшее время стоит ждать дурацких законов и тупых действий, так почти всегда делают, зачем-не могу обьяснить
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Головне - не піддаватися на провокації. Бо там чимало персонажів, які б хотіли скористатися протестами на догоду власним шкурним інтересам.
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Береза сбитый хитрожопый летчик который ищет новых лохов для того что бы обратно пролезть в власть. "Такого количества на Майдане не видел давно. Пусть кто-то попробует сказать про купленных людей", - Береза - Цензор.НЕТ 6404
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Вопрос то в чём: ЗЕ не решил ни одного вопроса в экономике но родину уже продаёт - немедленно. Спешит Овощу в Ростове корпоративы закатывать
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Вечером посмотрим как будут деньги раздавать.
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бляхер шукає нових лохів, які б його годували?
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Та пофиг на рыгозебилов, их и так права голоса лишат
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Настоящее имя бывшего нардепа Березы - Борислав Фимович Бляхер. А вообще евреи обожают устраивать любые! революции и активнейшим образом в них участвуют и неважно какая цель и программа, главное - личная выгода,драйв и самозанятость.
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Берёза на данный момент, как, в прочем, и всегда, находится ха территорией Украины. То есть на Октоберфесте (Мюнхен). Он такого чудного праздника не пропустит. И вообще очень любит разъезжать по миру вместе со своей семьей. По сто раз побывали и еще хотят вернуться в каждую страну. чтобы насладиться прекрасными видами и подышать свежим воздухом там, где он лично ничего для счастья НЕ сделал. А хвалиииит от всей души - заметьте, чужие. другие, ему якобы не родные страны)). Комплименты пишет в адрес Украины и Киева в частности только у себя на Фейсбуке)). Что он сделал для того, что стране легче дышалось и жилось, остается догадываться)).
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Кацап, так твои любимие членини-сралини тоже евреи били, но ти ведь дрочешь на них!
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"били" по башке только тебя, с тех пор ты такой умный, веселый и находчивый долбодятел ))
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О, любители теорий заговора повылазили. Всё правильно, Порох вообще рептилоид.

ЗЕ команда, она такая
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Это Майдан?
Тысяча-полторы?
Из 10ти милионного города? Из 40ка миллионной страны?
И это количество, которое меньше статистической погрешности, пытается изменить курс страны на прекращение войны???
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Ну а какие ж еще? Украинцы просто так собираются разве что пива забухать "Такої кількості на Майдані не бачив давно. Нехай хтось спробує сказати про куплених людей", - Береза - Цензор.НЕТ 8003
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В городе Северодонецке, что рядом с линией фронта, на акции протеста "Нет капитуляции!" активисты грозились бросаться под танки ВСУ, если Киев вздумает их отвести.
"Северодонецк боится, что власти Украины отведут войска от линии фронта. Его граждане уверены, что добром это не закончится, как и реализация всей "формулы Штайнмайера". Чтобы донести это до президента Зеленского, они вышли на акцию "Нет капитуляции!". Сергеев показал видео с заявлением северодончанки Татьяны Бровы. Волонтер и активистка категорически против отведения ВСУ. Она уверяет, что все село Золотое придерживается того же мнения. Раньше там было много любителей "русского мира", а теперь даже они готовы на все, лишь бы бойцы ООС не оставляли их. "(После отведения ВСУ - ред.) Они займут наши позиции и нам придется отступать вглубь нашей страны. Это наша земля! Мы должны до границ дойти! А не тут по своей земле сдавать назад", - подчеркнула Брова. Она вместе с другими участниками митинга грозится бросаться под танки ВСУ, если их вздумают отводить. "Будем бросаться под танки! Как в 14-м году не пускали украинскую армию на нашу территорию, а теперь будем под свои танки ложиться. Нас наши давить не будут! Они тогда тех (сепаратистов - ред.) не давили, а нас тем более", - подчеркнула она. С ее слов, в Золотом, откуда Киев намерен отвести ВСУ уже в ближайшие дни, царят панические настроения. "529 дворов намерены повесить на каждый дом флаг (Украины) и в каждую руку взять по флагу. Вчера звонили. Чтобы не отводили с Золотого войска", - подчеркнула волонтер. Другие участники митинга это подтвердили, уточнив, что жители Золотого просят прислать им украинские флаги. "После разведения жертвы будут! Те не остановятся. Мы пускаем их и они пойдут сюда. Полезут и будут нас давить", - заверила Брова. "
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Зелебобику и его команде - похер. Диванная плесень ждёт, что перестанут трылять.
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Треба було б запам"ятати нашим дебільним керманичам,що растов таки нє резінавий...
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В Магаданской области всем места хватит,почему только Ростов,тем более Богдан там даже от местных жителей отличатся не будет.
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Давайте пацаны - пишите где и когда палатки ставить. Пора зеленую шваль гнать в три шеи.
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Ставь около Глобуса, разжигай мангал, когда начнёшь мясо жарить - маякни! Возьми синие, помидоры, болгарский перец на соте.
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В первую очередь нужно взять студию коломойшеского канала гавноновин 1-1
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1+1 не опускается до уровня прямой кишки прямого, с нимфоманкой и припоцанным гавнопольским.
Очень понравились рассуждения 3 поцов(Кисилёв, Вересень и гавнопольский) о том, и зачем же Трампу Гренландия.
Политических аналитиков скоро начнут из детсада приглашать.
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*******, вы уже вернулись или не ходили?
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зебил, шо ты так зассало.. не поддержало монику зеленских? совсем у клоуна поддержки нет "Такої кількості на Майдані не бачив давно. Нехай хтось спробує сказати про куплених людей", - Береза - Цензор.НЕТ 7172
до речі, коли мітинг 73% в підтримку преЗЕдьониша з гаслом #МиНеМоніки ?
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Есть аксиома
"Донбасс Украине "и на" не нужен -- ближайшие 10 лет"
кто-то очень сильно Зеленскому помогает придерживаться этой аксиоме
Здесь Зе должен быть благодарен дурковатому Пороху.
Которому также Донбасс "на не на".
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пуйло уже составила список, чего Украине "и на" не нужно...
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Моника и банда ОП - государственные преступники, они нарушили Конституцию Украины о территориальной целостности. Отводя войска, они сдают территорию агрессору, а украинцев продают в рабство. Моника - враг.
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Зеленского насадить на кол..
Богдана повесить на фонарном столбе.
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Лучше обоих на кол, только закруглённый! Что бы органы не поранить, пусть поговорят друг с другом, времени у них будет, до 2 недель (писали)... Зато гуманно!
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Чучело, которое меняет фамилии как перчатки (он Бляхер, а не Береза), подделало диплом о высшем образовании, имеет двойное гражданство, что-то может вякать?
По данным декларации, опубликованной на сайте Верховной рады, в 2015 году Борислав Берёза заработал 76 509 гривен в виде депутатской зарплаты. 970 тысяч гривен дохода члены его семьи получили благодаря доходам от предпринимательской деятельности. Ещё 3 089 303 гривны было получено по статье "подарки, призы, выигрыши" А дальше было больше.
Обыкновенная тварь
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