 "Такої кількості на Майдані не бачив давно. Нехай хтось спробує сказати про куплених людей", - Береза. ФОТО

Про це екснардеп написав на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Такої кількості людей на Майдані я не бачив дуже давно. Тепер нехай хтось спробує розповісти казку про куплених або завезених людей на Майдан", - зазначив політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сьогоднішній Майдан - це меседж владі: зупинитися", - Гайдукевич

Нагадуємо, 6 жовтня в центрі Києва, на Майдані Незалежності, відбувається акція "Зупинимо капітуляцію".