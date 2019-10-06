 "Сьогоднішній Майдан - це меседж владі: зупинитися", - Гайдукевич

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність", про це заявив член президії Центральної ради політсили Віталій Гайдукевич під час Всеукраїнського віче на Майдані "Зупинимо капітуляцію", яке відбувається в Києві.
"Влада не готова чути людей, і те відеозвернення з поясненнями, яке кілька днів тому було оприлюднено президентом, було ні про що. Там не було видно людину, яка хоче чути і за результатами почутого щось робити для країни. Тому важко прогнозувати, чи з'явиться це "чути" після сьогоднішньої акції, яка відбувається як в столиці, так і в усіх великих містах України", - заявив він.
Гайдукевич зазначив, що люди на Майданах у Києві, і на майданах в Україні прийшли не протистояти, вони прийшли заявити, що вони громадяни цієї країни, яких не влаштовує, те, що влада відмовляється від державності України. Адже відводити українські війська зі своєї території під час війни - це зрада державних інтересів.
Він підкреслив: "Перше, що хочуть люди, які стоять на Майдані, щоб їх почали чути, і прислухалися. Їх основне прагнення сьогодні - це вступити в прямий діалог з людьми, які зараз перебувають на Банковій в ролі керівництва держави".
Також Гайдукевич зазначив, що не варто говорити про якусь радикалізацію ситуації, варто тільки розуміти, що будь-яка імплементація, будь-якої формули має проходити через парламент.
"Є ще попереду кілька кроків, які повинна зробити влада і ці кілька кроків є декількома шансами для Зеленського зупинитися. Сьогоднішній Майдан - це меседж влади: зупинитися", - додав він.
1 Не шатайте лодку, а то нападёт!
2 Альтернативы минским соглашениям нет!
3 Если не Порошенко, то Путин (предвыборные бигморды)
Теперь вот логическое продолжение про 5й канал. Всё сходится.
2. Так, інших домовленостей немає. Якщо вже виконувати, то так як прописано з двох сторін, виконувати Україною і рашкою. Хтось з бобіків взагалі в курсі, що це накладає масу зобов'язань на кацапів і колаборантів? Те що відбувається не Мінськ, а одностороння капітуляція і навіть вже не від рахи, а він "своих люжєй".
3. 100% так і сталось. Немає вже Пороха зато появились Портнов, Лукаш і т.д. Бурят презедент, Лукашенко брат-блізнєц, а Путін духовний атєц
2 Минские-точно такая же несуразица, как ФШ. Там определены лишь действия, которые должны сделать обе стороны, но видение их последовательности у каждой из сторон переговоров разное, из-за чего и длится вся эта говорильня уже не первый год. В ФШ то же самое.
3 Ерунда. А Бондаренко не появилась при Порошенко?А все эти регионалы, которые себя прекрасно эти годы чувствовали, Шуфрич, Бойко, кум пуйла Медведчук, им что-то сделали плохое?
Усі ці це хто? Майдануті? Україномовне западенське бидло? А ну просвятите нас на своем вяликом и могучем?
Зеля со вскружённой головой решил/является самым умным!
Может он совсем не предатель,,,,
Примите во внимание такие вот соображения.....
1. "Если план заключается в том, чтобы втянуть Путина в переговоры о выполнении минских соглашений на таких условиях, чтобы он их не выполнил и обосрался перед мировой общественностью.
Если они реально смогут это сделать - честь им и хвала!"
2. " А молодой украинский президент почему-то возлагает очень большие надежды на личные встречи на высшем уровне и верит в успех своей персональной дипломатии."
3.
Alina Sadovska
ответил на ваш комментарий в теме Сенцов о "формуле Штайнмайера": Если что, то сам потащу покрышки под Банковую
Я дуже, дуже на це сподіваюся.
4.
амфаш
Вот только боюсь - не станет Путин такую мякину есть....
Он ИХ сделает, как с моряками....