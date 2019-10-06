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Все про:віче (9) майдан (519) Європейська Солідарність (129)

 "Сьогоднішній Майдан - це меседж владі: зупинитися", - Гайдукевич

Тисячі людей на Майдані в Києві і на майданах у багатьох містах України - це звернення до президента із закликом їх почути, зробити висновки з почутого і відреагувати на їх думку і позицію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність", про це заявив член президії Центральної ради політсили Віталій Гайдукевич під час Всеукраїнського віче на Майдані "Зупинимо капітуляцію", яке відбувається в Києві.

"Влада не готова чути людей, і те відеозвернення з поясненнями, яке кілька днів тому було оприлюднено президентом, було ні про що. Там не було видно людину, яка хоче чути і за результатами почутого щось робити для країни. Тому важко прогнозувати, чи з'явиться це "чути" після сьогоднішньої акції, яка відбувається як в столиці, так і в усіх великих містах України", - заявив він.

Гайдукевич зазначив, що люди на Майданах у Києві, і на майданах в Україні прийшли не протистояти, вони прийшли заявити, що вони громадяни цієї країни, яких не влаштовує, те, що влада відмовляється від державності України. Адже відводити українські війська зі своєї території під час війни - це зрада державних інтересів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Офісу Президента Богдан вважає, що акцію "Ні - капітуляції" організовано за гроші

Він підкреслив: "Перше, що хочуть люди, які стоять на Майдані, щоб їх почали чути, і прислухалися. Їх основне прагнення сьогодні - це вступити в прямий діалог з людьми, які зараз перебувають на Банковій в ролі керівництва держави".

Також Гайдукевич зазначив, що не варто говорити про якусь радикалізацію ситуації, варто тільки розуміти, що будь-яка імплементація, будь-якої формули має проходити через парламент.

"Є ще попереду кілька кроків, які повинна зробити влада і ці кілька кроків є декількома шансами для Зеленського зупинитися. Сьогоднішній Майдан - це меседж влади: зупинитися", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152368
 
   
 Топ коментарі
 
Зеботи ану натужте свої мозжечки!
Ви 5 років з піною верещали про лоліту агента путіна, а тепер здійняли вереск що пеця проплатив мітинг ні капітуляії по формулі путіна штанмаєра яку радісно схавав зелена шмаркля.
Дати вам снікерс з лісовими горіхами?
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По ночам не снится порох который тебя обокрал не? У ты болезный, к частью не лечится твоя хворь.
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От такого количества шоколада в комменте у меня чуть скулы не свело. А впрочем, для вас то это привычно.
1 Не шатайте лодку, а то нападёт!

2 Альтернативы минским соглашениям нет!
3 Если не Порошенко, то Путин (предвыборные бигморды)

Теперь вот логическое продолжение про 5й канал. Всё сходится.
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1. Значить раніше взривати українців гранатами під Верховною Радою, публічно передавати пересування військ було ОК, не шатання ні разу, а зараз кришка рояля розхитується і "Порох нападєт"?
2. Так, інших домовленостей немає. Якщо вже виконувати, то так як прописано з двох сторін, виконувати Україною і рашкою. Хтось з бобіків взагалі в курсі, що це накладає масу зобов'язань на кацапів і колаборантів? Те що відбувається не Мінськ, а одностороння капітуляція і навіть вже не від рахи, а він "своих люжєй".
3. 100% так і сталось. Немає вже Пороха зато появились Портнов, Лукаш і т.д. Бурят презедент, Лукашенко брат-блізнєц, а Путін духовний атєц
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1 Вы смысл "шатания лодки" неправильно понимаете. Суть в том, что людям нельзя проявлять своё возмущение, историю с Коханивским помните?А сейчас кто мешает возмущаться, даже никакой Беркут по протестующим не стреляет?
2 Минские-точно такая же несуразица, как ФШ. Там определены лишь действия, которые должны сделать обе стороны, но видение их последовательности у каждой из сторон переговоров разное, из-за чего и длится вся эта говорильня уже не первый год. В ФШ то же самое.
3 Ерунда. А Бондаренко не появилась при Порошенко?А все эти регионалы, которые себя прекрасно эти годы чувствовали, Шуфрич, Бойко, кум пуйла Медведчук, им что-то сделали плохое?
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Кацапе, те що ти пишеш, лікарі називають "ехолалія". Коли хворий тупо повторює щойно почуті слова та фрази, абсолютно їх не усвідомлюючи. Саме вам, кацапам, недоступні для розуміння наші реалії, настрої та інше. Сиди на пляшці з коктейлем Молотова і не пукай, бо спалахне.
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О, старый знакомый. Ну, как обычно. И не забудь погуглить смысл слова "шизофазия". Это именно то, что ты написал в комменте.
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Кацапе, твої думки тут нікого не цікавлять. Ти сюди ходиш для того щоби бути публічно опущеним. Погугли слово мазохізм, слово Мазох і слово Захер. Тільки ніколи ти не поласуєш тістечками Захер у Відні. Бо рилом не вийшов.
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Ты б хоть во Львов сьездил бы и посмотрел бы скульптуру своего Мазоха, да куда там...У вас же в башке сплошной шоколад.
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Офигеть. А в митингующих даже Беркут никакой не стреляет. Вот же выродок этот Зеленский, правда? "Сьогоднішній Майдан - це меседж владі: зупинитися", - Гайдукевич - Цензор.НЕТ 6623
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ПОКА - "не стреляет"... В 2013 тоже "пока" не стреляли...
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Ну, вот будут стрелять, тогда будут и шины жечь и так далее. Кстати, скандинавская мифолоия это действительно фишка порохоботов, вы же в любом действии власти ждёте мол вот-вот Рагнарек начнётся
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Когда порох подписал минские почему -то все эти не протестовали?
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Мабуть тому, що ніхто їх не збирався виконувати, це був реальний крок який дозволяв спинити наступ ворога і зробити його світовим маргіналом?
Усі ці це хто? Майдануті? Україномовне западенське бидло? А ну просвятите нас на своем вяликом и могучем?
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Порошенко подтягивает к действиям языком всех своих преданных евреев -Гайдукевича,Бляхера,Цеголко,Фриз...к вечеру мы узнаем еще несколько активных фамилий из секты клептоманов и хорошо оплачиваемых болтунов.
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"преданных евреев" - коломойского, зеленского...
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Зелю, Богдана, Ахметова, Кучму на нари!!!
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а пэппо со всей брагой, "не имеющий отношения к вышкам" бойко, вилкулы, допы и гепы, новинский, гениальный военный страгег мужеложенко..?
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так идите все в атаку на Донецк. за столько лет ничего не сдвинулось с мёртвой точки. Придётся договариваться и этот процесс на десятилетия.
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Дети мои!
Зеля со вскружённой головой решил/является самым умным!
Может он совсем не предатель,,,,
Примите во внимание такие вот соображения.....

1. "Если план заключается в том, чтобы втянуть Путина в переговоры о выполнении минских соглашений на таких условиях, чтобы он их не выполнил и обосрался перед мировой общественностью.
Если они реально смогут это сделать - честь им и хвала!"

2. " А молодой украинский президент почему-то возлагает очень большие надежды на личные встречи на высшем уровне и верит в успех своей персональной дипломатии."

3.

Alina Sadovska

ответил на ваш комментарий в теме Сенцов о "формуле Штайнмайера": Если что, то сам потащу покрышки под Банковую
Я дуже, дуже на це сподіваюся.

4.
амфаш

Вот только боюсь - не станет Путин такую мякину есть....
Он ИХ сделает, как с моряками....
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До сегодняшнего дня этот великовозрастный игрок в солдатики пока успел отметиться только на поприще защиты свинарчуков. Новый "кулявлоб"?
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