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 Глава Офісу Президента Богдан вважає, що акцію "Ні - капітуляції" організовано за гроші

Глава Офісу Президента Андрій Богдан вважає, що акція "Ні - капітуляції", яка відбувається 6 жовтня в Києві, організована за гроші.

Як інформує Цензор.НЕТ, на своїй сторінці в фейсбуці глава ОП розмістив фотографії повідомлень, що пропонують гроші за участь в акції "Ні - капітуляції".

Глава Офісу Президента Богдан вважає, що акцію Ні - капітуляції організовано за гроші 01Глава Офісу Президента Богдан вважає, що акцію Ні - капітуляції організовано за гроші 02
Глава Офісу Президента Богдан вважає, що акцію Ні - капітуляції організовано за гроші 03
Глава Офісу Президента Богдан вважає, що акцію Ні - капітуляції організовано за гроші 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152367
 
   
 Топ коментарі
 
У...БОК БУРЯТСКИЙ ЧТО УХУ... ЕЛ... ТВАРЬ КОГДА ТЫ СДОХНЕШЬ ТО ИЗДЕЛИЕ № 2
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"Скоро кто-то очень перепуганный все украденное раздаст народу" -
правильно звучит:
"Скоро беня, перепуганный ФБР, все украденное вернет в бюджет по решению Лондонского суда" Глава Офісу Президента Богдан вважає, що акцію "Ні - капітуляції" організовано за гроші - Цензор.НЕТ 4964
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Революция не закончилась и очищение власти не прошло и даже больше старые гниды вернулись и теперь они рядом с Зеленским. Богданы, Портновы, и т.п. Они думают, что технологиями обдурили народ и теперь они сильнее народа??? пф. Прикол в том, что их не будет защищать даже полиция и выполнять преступные приказы и армия лютая вообще не знаю, что после войны с ними сделать может. Их шайка, а народа миллионы! Или они возомнили себя уже царьками??? забыли где последний, кто царьком себя представлял??? так ему еще повезло, что ноги до Ростова унес, а сейчас население более лютое!
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Пусть Зеленский уволит Богдана!!! Пусть доказывает, что он не предатель Украины!!!
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Какой то бред несёт этот проклятый бандит эксрыгоАнал соратник сбежавшего в проклятую паРашу кровавого ЗЕКА - Иуды... Эта продажная тварь янычар ездил к кремлёвским фашистам вместе с кровоссиси где получал там строгие указание по уничтожению вступления Украины в ЕС ...чего они продажные твари и добились А теперь его Иуду обратно направили с той же целью уничтожить вступление Украины в братскую семью народов ЕС и НАТО...И ускорить капитуляцию Украины а если получится то и уничтожить государственность нашей державы. Этот кремлёвский вылупок самый лютый враг Украины среди всей продажной команды кремлёвский холуев - ЗЕбилов капитулянтов.
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А хтось дуже переляканий, ховається за спиною презідента. Віходь Андрію на майдан - поділимося.
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Ось вам і відповідь від вови сцикла. Що там про народовладдя було у зебілів. Отже буде по поганому...
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ооо зі слів богдана походу він буде свою теслу продавати і роздавати народу!! Молодець. Але йому це всеодно не допоможе. Я там сьогодні був абсолютно безвозмєздно.
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Ця худоба до останнього сиділа в кабміні Азірова. Цікаво, його відчуття дежавю не турбує?
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Ой, бубочки! Про оплату 400грн. за Майдан, то чухня, бо сьогодні день педагога, тож видавали по 4000💲 Глава Офісу Президента Богдан вважає, що акцію "Ні - капітуляції" організовано за гроші - Цензор.НЕТ 9927
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Владимир Зеленский, Президент Украины!!!
Тебе информация по поводу того, что произойдет, если будут выполнены требования Путина по отводу наших войск.
В этих требования русских по отводу заключается подлая ловушка для тебя лично.
Если мы отведем войска, то на переговорах это будет сильный аргумент для твоего шантажа, что дает возможность Путину заставить тебя подписал условия русских.
Подлый шантаж заключается в том, что Путин угрожать тебе, что займет своими войсками отведенные территории. Исходя из информации ниже у русских для этого все готово.
Вариант №1:
Теперь представь себе ситуацию, ты не соглашаешься на подписание и Путина занимает оставленные нашими войсками территории. Ты дал гарантии всему украинскому народу, что тогда тебя ждет дома? Как думаешь?
Вариант №2
Ты под шантажом и другими обстоятельствами подписываешь хотелки Путина.
Как ты будешь возвращаться домой? Ты Януковича хорошо помнишь? Януковиче еще крупно повезло, не было войны с русским и народ не был готов убивать.
Путина устраивают оба варианта, в обоих у нас Майдан, шины горят. А куда тебе тогда бежать?
У Путина уже все готово к провокации. А отбить назад территории потребуется много крови.
Вова, ты хоть хорошо понимаешь, что тебя в любом случае оставят в дураках. Если бы только тебя то и хрен с тобой, но есть я и есть Украина а я не потерплю позора.
Вова не выбирай позор иначе с позором не буди лихо пока оно тихо, ДУМАЙ.
Это только один из заходов.
Две ночи подряд 27-28. июня с территории россии, с Ростовской обл, Новошихтинськ, в Украину зашли регулярные воинские части РФ. Были переброшены по ж/д с Центрального, Уральского, Южного и Дальневосточного военных округов в составе 4-х батальонов.
Один танковый и один САУ и один мотопехотный в составе БМП автомобили КамАЗы, Уралы с минометами разных калибров.
Один бат с пушками 122мм + рота обеспечения.
Напрвление - конечный маршрут при делении на БТГ Район Светлодарск дуги, Попасная, Золотое и район Станица Луганская.
Тактические регулярные войска РФ мобильные, вооруженные и с запасом боеприпасов.
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Первое - касапы отдают Дебальцево согласно Минских соглашений , второе разводим войска возле Горловки , Ясиноватой , Донецка и Луганска . Касапы автоматом оставляют все вышеперечисленные города.
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та чим їх на банковій годують? і ушитому вже кажеться проплата, мозгів не вистачає додуматись що це просто елементарний шанс вижити
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Перед ним проблема виживання не стоїть, і він напевно має куди тікати.
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Краще спитай що вони там на Банковій курять чи нюхають.
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Вот козел, лучше ничего не придумал, как вякать по путинским методичкам.
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Богдан це проросіська посіпака!! Зрадник Українського народу тут в мене немає ЖОДНОГО сумніву!! Глава Офісу Президента Богдан вважає, що акцію "Ні - капітуляції" організовано за гроші - Цензор.НЕТ 5939 Глава Офісу Президента Богдан вважає, що акцію "Ні - капітуляції" організовано за гроші - Цензор.НЕТ 5939 Глава Офісу Президента Богдан вважає, що акцію "Ні - капітуляції" організовано за гроші - Цензор.НЕТ 5939
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Ці в ламтях та з балалайками по іншому не можуть мислити. Їм ніколи не зрозуміти, що люди просто ******* свою країну без грошей ї готові за це УЖЕ ВБИВАТИ.
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Все эти сообщения о проплате митинга - провокация, организованная ЗЕленой плесенью и самим Богдагом, который является подлецом, предателем и скотиной.
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Вокруг Зеленского бывшие члены партии регионов шепчут на ушко!
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каждый меряет по себе, продажная ****(жена кобеля) в том числе..))))
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У нього мізкив немає . Бо якби мав , ніколи не балотувався на презитента України під час війни .
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1. что-то подобное мы уже слышали в 2014
2.в фото, предоставленные Богданом, не верю т.к. нет имени организатора, место сбора на мой взгляд "креативщики" 95 квартала сами создали, сами порассылали, чтобы дискредитировать акцию.
3. разве можно услышать другое, если в окружении нынешней власти люди из обоймы власти януковича ( богдан, портнов,)
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100%-Зеленский не самостоятельный игрок.Тот кто организовал этот "приход мессии" очень хорошо подкован и не слабо подготовился.Зеленского использовали как "ширму" использовав при этом либо его тщеславие,либо конкретно подцепив его на крючек,замазав какими то мутками.Думаю сегодня сам Зеленский начинает понимать куда он влез и чем это может для него закончиться.Не прошло и пол года ,а ситуация начинает развиваться против него.За эти месяцы,что команда СН у власти Украина полностью провалила все на дипломатическом фронте и вот теперь готовится отвод войск..
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Это все даже без малейших сомнений. Только тупые ублюдки могут разменять Страну, Отчизну на 400грн от мародера.
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Тю, а я думал это опять Госдеп платит.
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как ни странно, но Янукович тоже так считал.... и где он теперь, думаю зеленые жабы-капитулянты прекрасно знают!....
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Порошенко сказал бы что это агенты Кремля лодку шатают и что Путин нападёт. А потом своё козырное: остаточно прощевай. Особо упоротых борцунов поставили бы на колени в снег.
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власть пытается тушить пожар бензином, ладно поглядим к чему это приведет
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Думала що Богдан підлий , але все ж таки розумніший ! Таку кількість людей купили? Так говорили корисні ідіоти Януковича типу Добкіна ... і воно туди ж !
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Скажем честно, организаторы действа - пес. Так, что есть там бессеребренники, добровольцы, есть и ботоферма, есть и за копеечку. Соотношение определить не удастся.
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Він дійсно провокує громаданську - БЄбушка ж казала про це , а оця адвокатська пухлина заводить процес на громадянську...
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богдан - типичная циничная шестёрка олигархов , он всю свою никчемную жизнь врал и будет только впать
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Богдан запалює сірник, а Аваковські жони можуть й піднести його в потрібний час в потрібне місце , щоб розбурхати громадянську в виправлдання слів рейдера Бєні
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Чи важно Білецькому зіграти цей сценарій на нервах ветеранів? Ні!і
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як цього покидька можно слухати? Ладно Зеля, той просто тупий малорос, але ж на цьому, не має де печатку класти! Воно при Азарові відповідало за боротьбу із корупцією в КМУ. Що ще потрібно про нього знати?
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я чогось Богдану вірю - ну не може така людина казати неправду. Раз так каже - Значить - за гроші!
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Господин управляющий ухом Зеленского, посмотрите в кремлёвских методичках 14 г ,там еще и про наколотые апельсинки есть и про печенки ..а вы только про деньги.
Тот майдан был действительно оплачен....жизнями и кровью.Тоже за деньги?
Мразь !!!
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Хто воно взагалі такий, щоб робити подібні заяви? Можливо цю істоту народ вибирав? Ні. Покажіть мітинг на підтримку Моніки без автобусів, тоді будемо розмовляти. Сьогодні не бачив жодного автобуса.
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