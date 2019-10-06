 Глава Офісу Президента Богдан вважає, що акцію "Ні - капітуляції" організовано за гроші

Як інформує Цензор.НЕТ, на своїй сторінці в фейсбуці глава ОП розмістив фотографії повідомлень, що пропонують гроші за участь в акції "Ні - капітуляції".
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"Ні капітуляції", - акція націоналістів під офісом президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У...БОК БУРЯТСКИЙ ЧТО УХУ... ЕЛ... ТВАРЬ КОГДА ТЫ СДОХНЕШЬ ТО ИЗДЕЛИЕ № 2
правильно звучит:
"Скоро беня, перепуганный ФБР, все украденное вернет в бюджет по решению Лондонского суда"
Тебе информация по поводу того, что произойдет, если будут выполнены требования Путина по отводу наших войск.
В этих требования русских по отводу заключается подлая ловушка для тебя лично.
Если мы отведем войска, то на переговорах это будет сильный аргумент для твоего шантажа, что дает возможность Путину заставить тебя подписал условия русских.
Подлый шантаж заключается в том, что Путин угрожать тебе, что займет своими войсками отведенные территории. Исходя из информации ниже у русских для этого все готово.
Вариант №1:
Теперь представь себе ситуацию, ты не соглашаешься на подписание и Путина занимает оставленные нашими войсками территории. Ты дал гарантии всему украинскому народу, что тогда тебя ждет дома? Как думаешь?
Вариант №2
Ты под шантажом и другими обстоятельствами подписываешь хотелки Путина.
Как ты будешь возвращаться домой? Ты Януковича хорошо помнишь? Януковиче еще крупно повезло, не было войны с русским и народ не был готов убивать.
Путина устраивают оба варианта, в обоих у нас Майдан, шины горят. А куда тебе тогда бежать?
У Путина уже все готово к провокации. А отбить назад территории потребуется много крови.
Вова, ты хоть хорошо понимаешь, что тебя в любом случае оставят в дураках. Если бы только тебя то и хрен с тобой, но есть я и есть Украина а я не потерплю позора.
Вова не выбирай позор иначе с позором не буди лихо пока оно тихо, ДУМАЙ.
Это только один из заходов.
Две ночи подряд 27-28. июня с территории россии, с Ростовской обл, Новошихтинськ, в Украину зашли регулярные воинские части РФ. Были переброшены по ж/д с Центрального, Уральского, Южного и Дальневосточного военных округов в составе 4-х батальонов.
Один танковый и один САУ и один мотопехотный в составе БМП автомобили КамАЗы, Уралы с минометами разных калибров.
Один бат с пушками 122мм + рота обеспечения.
Напрвление - конечный маршрут при делении на БТГ Район Светлодарск дуги, Попасная, Золотое и район Станица Луганская.
Тактические регулярные войска РФ мобильные, вооруженные и с запасом боеприпасов.
2.в фото, предоставленные Богданом, не верю т.к. нет имени организатора, место сбора на мой взгляд "креативщики" 95 квартала сами создали, сами порассылали, чтобы дискредитировать акцию.
3. разве можно услышать другое, если в окружении нынешней власти люди из обоймы власти януковича ( богдан, портнов,)
Тот майдан был действительно оплачен....жизнями и кровью.Тоже за деньги?
Мразь !!!