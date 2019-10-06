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Все про:Дніпропетровськ (1173) гуртожиток (40)

 Ситуація з гуртожитком "Дніпровської політехніки" свідчить про критичний стан інфраструктури Дніпра, - надзвичайна комісія

Вранці 6 жовтня в мерії Дніпра зібралася надзвичайна комісія, в яку входять, зокрема, представники ДСНС, поліції і профільних міських служб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.


Ситуація з гуртожитком Дніпровської політехніки свідчить про критичний стан інфраструктури Дніпра, - надзвичайна комісія 01
Ситуація з гуртожитком Дніпровської політехніки свідчить про критичний стан інфраструктури Дніпра, - надзвичайна комісія 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 200 студентів дніпровського політеху відселено через обвал ґрунту біля гуртожитку, - ДСНС. ФОТО

Так, протягом минулої ночі фахівці знімали відмітки руху гуртожитку Національного технічного університету "Дніпровська політехніка". Надвечір 5 жовтня виявили зміщення будівлі на один сантиметр. Наразі її руху не зафіксовано.

Приміщення відключили від комунікацій газо- та електропостачання. В яму засипали 25 кубометрів землі та 10 кубометрів бетону. Проблематика, зокрема Нагірного схилу, відома, – кажуть представники комісії. Нині планують обстежити всі прилеглі будівлі та дослідити тамтешні ґрунти.

У тому числі перевірити небезпечні пустоти. Це зроблять за допомогою спеціального обладнання. Також хочуть встановити додаткові маячки на будівлю гуртожитку. Загалом те, що сталося, — питання критичної інфраструктури міста. Однак на відміну від трагічної ситуації з будинками на житломасиві Тополя у 1997 році, загрозу вдалося виявити вчасно та убезпечити людей. Водночас через пустоти обвали траплялися і на автошляхах.

Зокрема, у 2016 році на проспекті Поля в розмиту яму провалився автомобіль, а цьогоріч влітку схожа ситуація сталася і у середмісті Дніпра.

Коли фахівці зможуть зайти під будівлю гуртожитку "Дніпровської політехніки" та оцінити наслідки пошкоджень, комісія визначить орієнтовно через 48 годин.

Для студентів, що мешкають у другому гуртожитку, організовано тимчасовий штаб, котрий розташований за адресою: просп. Яворницького, 19, корпус № 4 (приймальна комісія), аудиторія № 29. Працює також гаряча лінія: (066) 010 32 31.

Нині рух в обидва напрямки перекрито просп. Дмитра Яворницького, від вул. Олеся Гончара до вул. Героїв Крут – у напрямку до Пам‘ятника Слави. Також  просп. Гагаріна, від вул Паторжинського до просп. Дмитра Яворницького.

Яке фінансування виділять на усунення проблеми та звідки братимуть кошти, буде відомо після остаточних висновків. Для цього зберуть робочу групу з технічних фахівців і спеціалістів із геодезії, а також фінансових експертів, котрі підіб‘ють вартість робіт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152363
 
 
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общежитию наступила анаконда или уже сразу витрина
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Город стоит на двух взаимно противоположных (по механическим свойствам) почвах: на гранитной плите и на плывуне. Там где плывун - никаких кирпичных зданий строить нельзя было в принципе. Просто потому что цемент (между кирпичами) не обладает практически никакой прочностью ни на растяжение, ни на сдвиг (на фотографии: справа: типичное разрушение кладки из-за того что между кирпичами цемент оказался в состоянии растяжения; по центру: очевидно последствие сдвиговых деформаций).
Строить можно только железобетонные конструкции на сваях.
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Ну да,а здоровенная яма,которую вырыли возле этой общаги больше года назад и как раз вчера срочно зарыли-вообще ни причём.Критическая изношенность,по словам Филатова, виновата...Ленточный фундамент...А никак не стройка метро через одно место.Яма,кстати,не единственная вдоль проспекта.Интересно,хватит ума наконец позарывать остальные?
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Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша. Вспомнился фильм, где молодой инженер увидел трещину в фундаменте общежития, начал замерять, рассчитал, что дом навернется через несколько часов Начал народ эвакуировать. Люди ночью на улицу вышли, где инженеру звездюлей наваляли, типа чешо спать не даешь, и разошлись по комнатам. Конец фильма.
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