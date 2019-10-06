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Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Джемілєв (229) Крим (7555) Формула Штайнмаєра (65)

 Захищаючи таким чином життя наших солдатів, ми піддаємо небезпеці життя держави, - Джемілєв про "формулу Штайнмаєра"

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає, що в "формулі Штайнмаєра" немає українських інтересів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ATR.

"Захід пішов на це, тому що йому хочеться, щоб ця справа швидше зав'язалася, і вони дуже хочуть торгувати на дуже великому ринку Росії і заробляти свої євро. Українських інтересів тут, звичайно, немає", - зазначив Джемілєв.

Лідер кримських татар також вважає, що проведення виборів на окупованих територіях відразу після відведення військ неприпустиме,бо протягом п'яти років там активно впроваджувалася російська пропаганда.

"Що стосується Криму. Ми протягом цих багатьох років говорили, цілком обгрунтовано виставляли претензії про те, чому в Мінських угодах немає ні слова про забезпечення повної територіальної цілісності України, в тому числі звільнення окупованого Криму. Зараз те ж саме - в так званій "формулі  Штайнмаєра" взагалі не йдеться про повний контроль держави над своєю територією, включаючи АР Крим", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сповнений сил і готовий до подальшої боротьби за деокупацію Криму", - Чубаров і Джемілєв зустрілися з Балухом

На думку Джемілєва, доводи про те, що "формула Штайнмаєра" потрібна для проведення саміту в Нормандському форматі - це поганий аргумент, адже на зустрічі "нормандської четвірки" західні країни не готові рішуче підтримувати суверенітет України і змусити РФ звільнити окуповані території, в тому числі Крим.

"Відведення військ дуже потрібно, бо людське життя на першому місці. Мабуть, керувалися таким же принципом (як було при окупації півострова. - Ред.): не стріляти у ворога, людське життя понад усе і без єдиного пострілу віддати Крим. Ну що ж, давайте без єдиного пострілу віддамо тепер Донбас, Луганськ, а далі ще щось захоче Путін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якщо буде наказ відійти, а громадяни Станиці Луганської, Золотого, Петровського волатимуть про допомогу, добровольці залишають за собою право зайняти ці позиції, - Лапін. ВIДЕО

Але тоді ми вже не держава. Для чого тоді ми утримуємо армію, платимо понад 5 мільярдів  платників податків, якщо життя людське дороге? Так, дороге, але, захищаючи життя наших солдатів, ми піддаємо небезпеці життя держави", - підсумував Джемілєв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152362
 
   
 Топ коментарі
 
Зе не захищає наших солдат.
Він їх боїться і ненавидить.
Моя особиста думка.
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козломордое, а есть гарантии что получив Донбасс твое хуйло не полезет дальше?
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зедебилы а почему вы так уверены что получив от Зели Донбасс хуйло успокоится и не полезет дальше?
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Ты что Крым собрался освобождать?
Ну начинай а татарские дивизии подтянутся чуть позже...
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alks , як би ти сам воював , то знав , що татари воювали, і продовжують захищати Неньку з 2014 року " Кримсько-татарський " батальон , якщо не чув. Но а зараз практично в усіх батальонах є татари .
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Зе не захищає наших солдат.
Він їх боїться і ненавидить.
Моя особиста думка.
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Нажаль, теж саме робив і порошенко...
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Согласен,но какое это имеет значение, если сейчас это все происходит именно при клоуне?Порохоботов на майдане нет, есть люди которые выходили в 13м году,так просто лгать что это все порох у них уже не получится.
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Те що вийшли люди на Майдан, висказати своє ставлення до відступу - це дуже правельно і я всією душею з ними. Але... чому якщо не зеля то тільки порошенко? Є люди, які біль достойні керувати державою! Я впевнений, що при Руслані Кошулинському, навіть мови не могло бути про відступ, не те, щоб збирати мітинг... Так, що думайТе кого обираєТе...
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А я й не казав що за порошенко.Ще чого не вистачало.
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та да, мы уже давно в курсе, шо Зеля Крым и Донбасс просрал, после того, как светлейший президент мира их отбил.
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Можно показать хотя бы взвод крымских татар на передовой?
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Низзя, вдруг убьют кого из них, а они коренной народ, "вымирающий". Их в Украине всего меньше полумиллиона (в Турции, например, несколько миллионов, но чего-то в Крым или Украину они переезжать не хотят). А украинцев миллионы - пусть они и воюют. А хитрые татары потом точно также как Лугандон будут автономии просить
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То есть пускай солдаты дальше умирают, Джемилев готов подождать лет 10-100 и т.д.? Или лучше сразу пустить в атаку а там толпы войск РФ вооруженных до зубов, и новые Иловайски, Дебальцево, и десятки тысяч гробов по всей Украине?
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козломордое, а есть гарантии что получив Донбасс твое ***** не полезет дальше?
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ПО формуле Штанмайера Донбасс получает Украина.
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Украина получает содержание донбасса и все. Контролировать его и владеть им по факту будут мокши. Спасибо, нам такого добра не надо.
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Скорее наоборот, ***** получив дамбас гарантировано полезет дальше на Харьков, Одессу, Днепр и Киев.
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и я о том.
"Прекратив" войну на Донбассе зебилы гарантировано получат ее же только уже у себя дома...
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я ставлю гинею, против ломаного пенса, что полезет.
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Дедушка уже старенький.
"Ну что же, давайте без единого выстрела отдадим теперь Донбасс, Луганск, а дальше ещё что-то захочет Путин"
Он даже не в курсе, что Луганск давно отдан.
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Согласен, как говорили вяликие защитники интересов государства: "Бабы еще нарожают"
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Да нет, вы ныне сраку сывочолого гетьмана "прикрываете", раздувая зраду зрадную. Потому, как или он Пэтра сьест или Пэтро его. Вот и вся суть вашего "патриотизма" сегодня.
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Это же происходит в Лугандоне. Думай-ТЕ. Если, конечно, есть чем.
Защищая жизнь наших солдат, мы подвергаем опасности жизнь государства, - Джемилев про "формулу Шнтайнмаейра" - Цензор.НЕТ 455
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"Защищая жизнь наших солдат, мы подвергаем опасности жизнь государства, - Джемилев" - не о солдатах беспокоятся, если на зиму с оборудованных позиций выводят в чистое поле, да ещё при сокращении финансирования армии.
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Что касается Крыма. Мы в течение этих многих лет говорили, вполне обосновано выставляли претензии о том, почему в Минских соглашениях нет ни слова об обеспечении полной территориальной целостности Украины, в том числе освобождении оккупированного Крыма. Сейчас то же самое - в так называемой "формуле Штайнмайера" вообще не говорится о полном контроле государства над своей территорией, включая АР Крым", - добавил он.Источник: https://censor.net.ua/n3152362

Говорили вы это Порошенко, а теперь виноватите Зеленского?
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О, петина подстилка вылезла))) Я всегда думала, что Джемилев и его компания под любую власть ложатся. Даже на выборах раскидали своих кандидатов по многим партиям (то есть, своих убеждений нет, лишь бы в Парламент пролезть). Но после победы СН пока так и не влезли к ним, прогадали)))
А так да, татары даже свой батальон собрать не смогли, несмотря на громкие объявления. И в Крыму тишина - пара десятков репрессированных из 300 тысяч за 6 лет - фигня, считай сопротивления нет. Не ваш Крым, татары, несмотря на все ваши замашки
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И не Ваш Екатерина ДавиденКО.
Пояснить почему?
Или лучше промолчать?
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зедебилы а почему вы так уверены что получив от Зели Донбасс ***** успокоится и не полезет дальше?
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Или что ***** не натравит Донбасс на Украину, если ему что-то в нашей политике не понравится. Только тогда это будет уже настоящая гражданская война. И давить Мокшандию уже никто не будет.
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ну так ситуация обкатана. Финляндия, та же денера только в 1919.
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а шо ему мешает лезть дальше, сейчас ? И до этого 5 лет мешало ?
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Дивна позиція у кримських татар... Я б сказав, позиція очікування, що Українці прийдуть і принесуть їм автономію на рушнику... при цьому, мають російські паспорти і відбувають строкову військову службу в росії...
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ця позиція незмінна ще з 2013 року.....
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Тот кто не хочет воевать за свою страну будет воевать за Рашку уже в составе ее армии в первых рядах как при жукове, уже в Сирии, Чечне и скоро с Китаем.
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В крыму и на дамбасе тоже кричали что не хотят войны, только сейчас покорно йдут в росийские военкоматы и едут дохнуть в Сирию, потому что Рашка никогда не устает от войны и на Рашке от армии откосить не получится.
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Кому нужна и кто развязал войну?? КАЦАПЫ. Цель? Развалить Украину.В данной ситуации время работает на кацапов.Запад смирился и не хочет ничего-только бла-бла. Новых санкций нет,старые смешные. Время явно упущено-ситуацию надо менять.Кто хочет победить оружием есть чеченский вариант :пояса шахидов и на орду. Пять -шесть нордостов и кацапам воевать перехочется,Нам надо единство и помочь Зеленскому изменить ситуацию. Гавкать с теплых диванов и ставить палки в колеса могут только кацапские выродки ненавидящие Украину. КОМУ ЭТО НЕ ПОНЯТНО?!
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Они до сих пор в придуманном мирке живут, где НАТО посылает авианосцы Крым отвоевывать
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А что я сказала не так? По вашему не показательно, когда крымские татары говорят "мы решили выставить наших кандидатов в 5 партий, чтобы повысить шансы прохождения в Раду"? Идеология, взгляды - фигня, главное пролезть в депутаты.
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Они меньшинство.
И не влияют на решения даже на уровне своей республики ( до 14 года).
Это не правильно.
Ваше же большинство Екатерина ДавиденКО показали себя безответственными гарлопанами в части защиты территории Украины и Крыма в частности от внешней агрессии.
И тактически и стратегически.
Потому просто помолчите.
За умную сойдете.
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Принцип демократии - мнение большинства превалирует над мнением меньшинства. Не так ли?
А насчёт татар - кроме бла-бла и требований изменить конституцию с внесением "автономии крымскотатарского народа" за 6 лет ничего не было. Даже та же блокада Крыма - производилась националистами, а татары к ней примазались.
А где роль татар в части защиты хотя бы "их родного Крыма"? Получали спокойно паспорта и живут себе, рашкованских отдыхает обслуживают.
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Если они в меньшинстве и по этой причине не могут влиять на решения большинства то для чего Вы их выделяете в отдельную этническую группу?
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Потому что они и являются отдельным этносом. Национальным меньшинством в многонациональном украинском государстве. Но при этом имеющие амбиции и требования не меньше, чем у кацапов - и республику им сделай, и Крым пусть ВСУ освободят.
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Все правильно говорить Джемілев, але влада не слухає, бо має задачу продати Україну.
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Его можно понять , загребая жар жизнями украинцев , этот "храбрый" татарин , рассчитывает , в недалёком будущем , переименовать Крым в Крымско-татарскую Народную Республику в составе Украины , ну а потом " В СОСТАВЕ " убрать и при поддержке Турции , Саудовской Аравии , Эмиратов и других весомых мусульманских государств , объявить независимую Крымско -Татарскую Джамахерию !!!
А вот Вам ХЕР , товарищ Волобуев !!!
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Вот именно. Интересно представить, если бы не х.йло посылал зелёных человечков, а Эрдоган. Вот уверена, что тогда бы крымские татары жаловались бы на "бандеровцев и казаков", Аксенов с Константиновым с билбордов гордились, что они украинцы, а Джемилев и Чубаров были "героями, вернувшими Крым в Тюркский мир".
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И что Екатерина ДавиденКО?
Да они по факту другой народ и ничего Вам не должны.
Если Вы не согласны на симбиоз т.е. взаимовыгодное существование с ними то подавайте на развод.
Вы же только требуете и ничего не хотите давать.
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Ничего не должны? Какой бы они не были национальности, они - граждане Украины. С паспортами, правами и обязанностями гражданина. Не нравится им отсутствие собственной автономии в унитарной Украине - пусть чешут хоть в Турцию, хоть в Рашу, хоть обратно в среднеазиатские степи.
Или, согласно древнейшим правилам, пусть отстаивают право на свою автономию и землю с оружием в руках. Благо, ситуация для этого уникальная - им придется воевать не с центральной властью Украины, а против оккупантов.
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Т.е. пусть они пока повоюют за свою автономию а потом появитесь Вы и предьявите права на Крым.
Крым это же Украина.
Вы чересчур хитросделанная.
Если бы Вы их считали такими же гражданами как и другие то не было бы кукареков про крымскотатарские отдельные батальоны которые должны воевать за Крым.
Если Украина не хочет за него воевать то откажитесь от него и прекращайте демонстрировать свою хитрожопость.
Это очень легко вычисляется т отвратительно выглядит.
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А по вашему нужно сначала сделать им специальный статус, а потом они уже повоюют? Или, что вероятнее, начнут требовать от ВСУ "активных действий для возврата нашей исторической родины".
В общем, дискуссия зашла в тупик. Какие есть сейчас факты? В Крыму живёт 300 тысяч татар. Выехало меньше 10 тыс, это официальные данные. В самом Крыму репрессированы за пять с лишним лет хорошо если несколько десятков человек - опять-таки, официальные данные, в том числе и Меджлиса. Что нам дают эти факты? Татарам в Крыму не сильно то и плохо живётся, раз выехали считанные проценты. Особого сопротивления оккупантам они не создают, так как иначе счёт репрессированным шел бы на сотни и тысячи. Отсюда вывод - вся эта воинственная риторика лидеров Меджлиса слабо отражает желания их народа.
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А по моему Украина за Крым не воевала.
Поэтому Вам Екатерина ДавиденКО лучше помолчать о том кому принадлежит Крым ( самый первый Ваш посыл о том что Крым крымскотатарскому народу не принадлежит потому что они за него не воюют).
Поскольку я имею несчастье принадлежать с Вами вместе к одному народу у меня и была к Вам убедительная просьба помолчать на эту тему...
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Да пох госубарство, главное чтоб каждый зепримат по банану от коломойши получил и сваты регулярно показывали по г+г...
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......в любом деле ВСЁ надо делать правильно и ВОВРЕМЯ !!!а когда в начале натворили КАВАРДАК , дело ЗАТЯГИВАЕТСЯ и вообще получится НЕ ТО !!! (((((
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Абсолютно точное высказывание! Ни каких интересов Украины в этой формуле спасения бизнеса ЕС и России нет в принципе.
Россия оставила свой кровавый след в Молдавии и в Грузии. И что ЕС? Санкции против России были сняты через год после беспрецедентного прямого вооружённого вторжения с авиабомбёжками грузинских городов. Тогда Обамка примчался лично к Путину с "перезагрузкой". Тут же быстро подсуетилась фрау Меркель и на Путину пролился поистине золотой ливень из триллионов долларов! Неплохо так наказали за безневинно пролитую кровь...
Конфликт в Молдавии существует уже более 27 лет. Граждане Приднестровья ненанавидят Молдову, но без малейших угрызений ездят в ЕС по безвизу с молдавским паспортом.
Что касается Зеленского, то анализируя факты последней истории можно с уверенностью говорить, что наивному существу ( в простонародье лох ) усиленно промывали мозги ещё до вступления в должность президента. Это чётко видно на базе фактов. Днепропетровский клан неоднократно заявлял о ситуации на Донбассе, что нужно договариваться. Зеленский же в инагурационной речи прямым текстом заявил, что готов пожертвовать своей репутацией ради "мыра". То есть существо уже было морально подготовлено с гордостью стать публично половой тряпкой и всемирным посмешищем. А как иначе, если от него ни на шаг не отходит смотрящий за ним и шепчущий на ухо адвокат и представитель днепропетровского клана? Вовочка, это же ради мира! И существо готово к публичному и историческому позору, которое позволит ЕС закрыть глаза на очередные преступления неосовка и переложить вину на самого Зеленского и на Украину в целом.
Добавьте сюда братиков Шефиров с ихним "персональным" видением происходящего на Донбассе. Добавьте сюда наивных, но покорных "слуг народа" в парламенте.
Добавьте сюда прямые ээкономические интересы Германии и Франции обменивать российские нефтянные бананы на свою высокотехнологичную продукцию. Без российского ранка сбыта экономики Германии и Франции ждут экономические потрясения, которые в свою очередь прямо отразятся в персональной политической карьере фрау и мусьё.
Добавьте сюда желание России избавиться от санкций и продолжить теперь уже безопасное вторжение в Украину. Ведь не было же изначально целью России повесить на себя многомиллиардные и ежегодные затраты на содержание крымских совоковых фанатиков и донецких бандитов? Это ведь точно "победой" не назовёшь.
Донбасс был анклавом чистого криманала. Де-факто Украины или точнее государственных институтов там не было в принципе. Были 4 млрд долларов ежегодных дотаций донецкому клану. Были копанки, Была частная граница, через которую шла контрабанда нефтепродуктов, товаров, оружия и наркоты. Были дружественные связи донецкого и многих российских кланов. В том числе со всего северного Кавказа.
Этот криминал, вернее его желание сохранить статус-кво и были использованы Россией. Тем более, что почти всё работающее население Донбасса получала минимальную зарплату и плюс в конвертах зарплату в эквиваленте нескольких тысяч долларов.
В результате прихода украинских государственных институтов на Донбассе никто не ждал и, естественно, не ждёт сегодня когда Россия финансово поддерживает местный криминал, а пенсы получают две пенсии.
Понятно, что Россия будет сохранять такое положение до тех пор пока ей будет выгодно иметь рычаг на Украину в лице "её граждан". Понятно, что бесконечно финансировать праздник жизни для донецких уголовников, предателей и просто аморальных и алчных существ Россия не будет. Понятно, что эту ношу надо переложить на кого то другого. Но кто же этот лошара, который гордо согласится быть публичной тряпкой?
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Потому что коломой, помог ЗЕ стать тем кем стал, зе работает на фсб и своими законопроектами хочет ослабить экономику страну, а страна у которой не будет денег и будет раздор внутри, не сможет сопротивляться кремлю. Но вам зебилам как сцали в глаза и уши уже 29 лет, так вы столько и верите.
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