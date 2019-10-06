 Захищаючи таким чином життя наших солдатів, ми піддаємо небезпеці життя держави, - Джемілєв про "формулу Штайнмаєра"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ATR.
"Захід пішов на це, тому що йому хочеться, щоб ця справа швидше зав'язалася, і вони дуже хочуть торгувати на дуже великому ринку Росії і заробляти свої євро. Українських інтересів тут, звичайно, немає", - зазначив Джемілєв.
Лідер кримських татар також вважає, що проведення виборів на окупованих територіях відразу після відведення військ неприпустиме,бо протягом п'яти років там активно впроваджувалася російська пропаганда.
"Що стосується Криму. Ми протягом цих багатьох років говорили, цілком обгрунтовано виставляли претензії про те, чому в Мінських угодах немає ні слова про забезпечення повної територіальної цілісності України, в тому числі звільнення окупованого Криму. Зараз те ж саме - в так званій "формулі Штайнмаєра" взагалі не йдеться про повний контроль держави над своєю територією, включаючи АР Крим", - додав він.
На думку Джемілєва, доводи про те, що "формула Штайнмаєра" потрібна для проведення саміту в Нормандському форматі - це поганий аргумент, адже на зустрічі "нормандської четвірки" західні країни не готові рішуче підтримувати суверенітет України і змусити РФ звільнити окуповані території, в тому числі Крим.
"Відведення військ дуже потрібно, бо людське життя на першому місці. Мабуть, керувалися таким же принципом (як було при окупації півострова. - Ред.): не стріляти у ворога, людське життя понад усе і без єдиного пострілу віддати Крим. Ну що ж, давайте без єдиного пострілу віддамо тепер Донбас, Луганськ, а далі ще щось захоче Путін.
Але тоді ми вже не держава. Для чого тоді ми утримуємо армію, платимо понад 5 мільярдів платників податків, якщо життя людське дороге? Так, дороге, але, захищаючи життя наших солдатів, ми піддаємо небезпеці життя держави", - підсумував Джемілєв.
Ну начинай а татарские дивизии подтянутся чуть позже...
Він їх боїться і ненавидить.
Моя особиста думка.
"Прекратив" войну на Донбассе зебилы гарантировано получат ее же только уже у себя дома...
"Ну что же, давайте без единого выстрела отдадим теперь Донбасс, Луганск, а дальше ещё что-то захочет Путин"
Он даже не в курсе, что Луганск давно отдан.
Говорили вы это Порошенко, а теперь виноватите Зеленского?
А так да, татары даже свой батальон собрать не смогли, несмотря на громкие объявления. И в Крыму тишина - пара десятков репрессированных из 300 тысяч за 6 лет - фигня, считай сопротивления нет. Не ваш Крым, татары, несмотря на все ваши замашки
Пояснить почему?
Или лучше промолчать?
И не влияют на решения даже на уровне своей республики ( до 14 года).
Это не правильно.
Ваше же большинство Екатерина ДавиденКО показали себя безответственными гарлопанами в части защиты территории Украины и Крыма в частности от внешней агрессии.
И тактически и стратегически.
Потому просто помолчите.
За умную сойдете.
А насчёт татар - кроме бла-бла и требований изменить конституцию с внесением "автономии крымскотатарского народа" за 6 лет ничего не было. Даже та же блокада Крыма - производилась националистами, а татары к ней примазались.
А где роль татар в части защиты хотя бы "их родного Крыма"? Получали спокойно паспорта и живут себе, рашкованских отдыхает обслуживают.
А вот Вам ХЕР , товарищ Волобуев !!!
Да они по факту другой народ и ничего Вам не должны.
Если Вы не согласны на симбиоз т.е. взаимовыгодное существование с ними то подавайте на развод.
Вы же только требуете и ничего не хотите давать.
Или, согласно древнейшим правилам, пусть отстаивают право на свою автономию и землю с оружием в руках. Благо, ситуация для этого уникальная - им придется воевать не с центральной властью Украины, а против оккупантов.
Крым это же Украина.
Вы чересчур хитросделанная.
Если бы Вы их считали такими же гражданами как и другие то не было бы кукареков про крымскотатарские отдельные батальоны которые должны воевать за Крым.
Если Украина не хочет за него воевать то откажитесь от него и прекращайте демонстрировать свою хитрожопость.
Это очень легко вычисляется т отвратительно выглядит.
В общем, дискуссия зашла в тупик. Какие есть сейчас факты? В Крыму живёт 300 тысяч татар. Выехало меньше 10 тыс, это официальные данные. В самом Крыму репрессированы за пять с лишним лет хорошо если несколько десятков человек - опять-таки, официальные данные, в том числе и Меджлиса. Что нам дают эти факты? Татарам в Крыму не сильно то и плохо живётся, раз выехали считанные проценты. Особого сопротивления оккупантам они не создают, так как иначе счёт репрессированным шел бы на сотни и тысячи. Отсюда вывод - вся эта воинственная риторика лидеров Меджлиса слабо отражает желания их народа.
Поэтому Вам Екатерина ДавиденКО лучше помолчать о том кому принадлежит Крым ( самый первый Ваш посыл о том что Крым крымскотатарскому народу не принадлежит потому что они за него не воюют).
Поскольку я имею несчастье принадлежать с Вами вместе к одному народу у меня и была к Вам убедительная просьба помолчать на эту тему...
Россия оставила свой кровавый след в Молдавии и в Грузии. И что ЕС? Санкции против России были сняты через год после беспрецедентного прямого вооружённого вторжения с авиабомбёжками грузинских городов. Тогда Обамка примчался лично к Путину с "перезагрузкой". Тут же быстро подсуетилась фрау Меркель и на Путину пролился поистине золотой ливень из триллионов долларов! Неплохо так наказали за безневинно пролитую кровь...
Конфликт в Молдавии существует уже более 27 лет. Граждане Приднестровья ненанавидят Молдову, но без малейших угрызений ездят в ЕС по безвизу с молдавским паспортом.
Что касается Зеленского, то анализируя факты последней истории можно с уверенностью говорить, что наивному существу ( в простонародье лох ) усиленно промывали мозги ещё до вступления в должность президента. Это чётко видно на базе фактов. Днепропетровский клан неоднократно заявлял о ситуации на Донбассе, что нужно договариваться. Зеленский же в инагурационной речи прямым текстом заявил, что готов пожертвовать своей репутацией ради "мыра". То есть существо уже было морально подготовлено с гордостью стать публично половой тряпкой и всемирным посмешищем. А как иначе, если от него ни на шаг не отходит смотрящий за ним и шепчущий на ухо адвокат и представитель днепропетровского клана? Вовочка, это же ради мира! И существо готово к публичному и историческому позору, которое позволит ЕС закрыть глаза на очередные преступления неосовка и переложить вину на самого Зеленского и на Украину в целом.
Добавьте сюда братиков Шефиров с ихним "персональным" видением происходящего на Донбассе. Добавьте сюда наивных, но покорных "слуг народа" в парламенте.
Добавьте сюда прямые ээкономические интересы Германии и Франции обменивать российские нефтянные бананы на свою высокотехнологичную продукцию. Без российского ранка сбыта экономики Германии и Франции ждут экономические потрясения, которые в свою очередь прямо отразятся в персональной политической карьере фрау и мусьё.
Добавьте сюда желание России избавиться от санкций и продолжить теперь уже безопасное вторжение в Украину. Ведь не было же изначально целью России повесить на себя многомиллиардные и ежегодные затраты на содержание крымских совоковых фанатиков и донецких бандитов? Это ведь точно "победой" не назовёшь.
Донбасс был анклавом чистого криманала. Де-факто Украины или точнее государственных институтов там не было в принципе. Были 4 млрд долларов ежегодных дотаций донецкому клану. Были копанки, Была частная граница, через которую шла контрабанда нефтепродуктов, товаров, оружия и наркоты. Были дружественные связи донецкого и многих российских кланов. В том числе со всего северного Кавказа.
Этот криминал, вернее его желание сохранить статус-кво и были использованы Россией. Тем более, что почти всё работающее население Донбасса получала минимальную зарплату и плюс в конвертах зарплату в эквиваленте нескольких тысяч долларов.
В результате прихода украинских государственных институтов на Донбассе никто не ждал и, естественно, не ждёт сегодня когда Россия финансово поддерживает местный криминал, а пенсы получают две пенсии.
Понятно, что Россия будет сохранять такое положение до тех пор пока ей будет выгодно иметь рычаг на Украину в лице "её граждан". Понятно, что бесконечно финансировать праздник жизни для донецких уголовников, предателей и просто аморальных и алчных существ Россия не будет. Понятно, что эту ношу надо переложить на кого то другого. Но кто же этот лошара, который гордо согласится быть публичной тряпкой?