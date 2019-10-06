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 Київські новини, Суспільство
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 В акції на Майдані бере участь близько 10 тис. людей, 300 правоохоронців стежать за порядком, - Нацполіція

300 правоохоронців стежать за порядком 6 жовтня під час заходів на Майдані Незалежності в Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

В акції на Майдані бере участь близько 10 тис. людей, 300 правоохоронців стежать за порядком, - Нацполіція 01

"На службу заступили 300 поліцейських, в тому числі співробітники поліції діалогу, і військовослужбовців Національної гвардії України.

В акції на Майдані бере участь близько 10 тис. людей, 300 правоохоронців стежать за порядком, - Нацполіція 02

До столичної поліції надійшло кілька заявок про проведення акції на Майдані Незалежності. На цей час там перебуває близько 10 000 осіб. Порушень не зафіксовано", -повідомили в поліції.

Зазначимо, що деякі організатори та учасники віче називають цифру в 20 тисяч осіб.

В акції на Майдані бере участь близько 10 тис. людей, 300 правоохоронців стежать за порядком, - Нацполіція 03

Нагадуємо, 6 жовтня в центрі Києва, на Майдані Незалежності, відбувається  акція "Зупинимо капітуляцію".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152359
 
   
 Топ коментарі
 
А хто тут казав про кілька сотень? Зараз подивлюсь в коментарях.
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Коли бушував Майдан , то Азаров говорив що там безчинствує пара сотень злочинців , таке саме москва повторювала на всіх каналах . Згоден боддасику ?
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Ну, брехня...
Я ЛИЧНО видел, сколько народу сколько места занимает...
Помню даже МИЛЛИОН в 2004, два раза было....
А сейчас - ну тысячи три.....

"Святая ложь, пусть даже ты свята,
Твоя мне надоела доброта.
Я тебе не верю!
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