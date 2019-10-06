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 Від початку доби в зоні ООС поранено 1 військовослужбовця, зафіксовано 7 ворожих обстрілів, - Міноборони

Від початку поточної доби станом на 12:30 російсько-окупаційні війська 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

На Луганському напрямку двічі з боку Доломітного були обстріляні опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новолуганського.

Після 1-ї ночі противник тут випустив 8 мін 82-го калібру і застосовував підствольні гранатомети. А після 11-ї години тут знову розривалися 82-мм міни і лунали кулеметні черги.

Також після 11-ї окупанти 15 хвилин вогнем зі стрілецької зброї провокували наших оборонців Попасної.

4 обстріли мали місце на Донецькому напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ 27 разів обстріляли позиції сил ООС на Донбасі: одного воїна поранено, одного травмовано, - штаб

Двічі, вночі зі стрілецької зброї, а вранці з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї ворог обстрілював військовослужбовців Збройних Сил України, які виконують бойові завдання в районі Павлополя.

З 3-ї години ночі упродовж 20 хвилин неподалік Новотроїцького російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичного гранатомета.

Наші воїни, які перебувають на підступах до Авдіївки, з о пів на восьму ранку були змушені відповідати на вогонь з автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї, який окупанти протягом півгодини вели з боку Спартака.

За наявною інформацією,за поточну добу один військовослужбовець зі складуОб’єднаних сил дістав поранення. Наразі військові медики надають йому необхідну допомогу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152358
 
 
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А у ЗСУ наказ ністрілять і показувати дулі з окопів.
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Одужуй, соколе. Бережи вас Господь, хлопці. Про "припинення вогню і "розведення" хАхлів", ..........
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В "словаре народа РФерии" это переводится как "принуждение к миру".
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если идет разведение и делаются шаги на примирение, то никаких обстрелов, а тем более ранений не должно быть по логике. А так получается, что разведение просто развод, если есть раненный и вчера есть убитый.
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