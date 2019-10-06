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Все про:Зеленський (3063) США (5587) Трамп (2108)

 Жодних попередніх умов для зустрічі Трамп не висував, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заперечує, що президент США Дональд Трамп чинив на нього тиск або висував будь-які умови для їхньої зустрічі.

Про це він сказав в інтерв'ю японському інформагентству Kyodo, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На мене не чинили тиск, і ніякі попередні умови висунуто не було", - повідомив Зеленський, таким чином заявивши, що не було жодних умов для зустрічі з Трампом або вимог від американського колеги розпочати розслідування у справі, в якій фігурує колишній віцепрезидент США Джо Байден.

Зеленський також підкреслив, що у рамках чинної конституції у нього немає повноважень ініціювати будь-які розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп телефонував Зеленському на прохання міністра енергетики Перрі: "Я навіть не хотів дзвонити"

Нагадаємо, за повідомленням ЗМІ США, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування відносно Хантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи можна оголосити імпічмент Трампу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152356
 
 
 Топ коментарі
 
Моника-Моника, выходи из домика!
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І чому зараз замість дєрзкого пацанчика кругом їзде перелякане чмо?
Жодних попередніх умов для зустрічі Трамп не висував, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6327
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На Майдані ВІЧЕ. А моніка звідки, з якого підвалу голос подає?
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Как только берут за жопу, сразу и про Законы вспоминают и про Конституцию....
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На Майдані ВІЧЕ. А моніка звідки, з якого підвалу голос подає?
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Ще з першої заяви зєбілів про зустріч з Трампом, було зрозуміло, що зєбіла будуть ще дуже довго тягати на "зустрічі з Трампом".
Никаких предварительных условий для встречи Трамп не выдвигал, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1896
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Горе какое ,Трамп Зебеню поматросил и бросил..
"Не хотів дзвонити Зеленському!" Трамп зробив зрадницьку заяву про розмову

"Мало хто знає, що я навіть не хотів дзвонити Зеленському. Єдина причина, по якій я подзвонив, це прохання Ріка. Щось про завод зі зрідження природного газу", - сказав Трамп.

https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/ne-hotiv-dzvoniti-zelenskomu-tramp-zrobiv-zradnitsku-zayavu-pro-rozmovu.htm
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он не то что не выдвигал, он его не хотел, а когда невозможно было укрыться от него, то не упустил возможность надавить. Но откуда клоуну знать, что такое политическое давление.
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Він і досі не розуміє що це не на сцені кривлятися над політиками!!! Воно зелене в політиці та і в житті, клоун недоробленний!!!
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шото к показаниям в Конгрессе у меня больше веры...
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Мало того, даже и звонить не хотел,говорить не с кем! Даже рыжий дурак шлюху клоуна не уважает.
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Дьякую, дуже дьякую .... прям камень с души, успокоил, можешь бежать к дитям
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Шо, даже рояль не просил с собой прихватить? Никаких предварительных условий для встречи Трамп не выдвигал, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6844
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Трамп ни каких требований не выдвигал.. Он вообще ничего не говорил кроме "Байден, байден, байден.." Я так и не понял , о чем это он, переспросить постеснялся. Но мне сказали после "знающие люди" что за разъяснениями нужно обращаться в Джулиани и Луценко.
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Токсичная Моника-"лепит горбатого" и "идёт в несознанку".
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зэк , барыга , шут теперь надо выбрать ......раста (((((( Украина , ауу
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Слухайте, зе!біли, а де ви діли оцього дєрзкого пацанчіка,що так борзєл на порошенка?

Жодних попередніх умов для зустрічі Трамп не висував, - Зеленський - Цензор.НЕТ 944
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І чому зараз замість дєрзкого пацанчика кругом їзде перелякане чмо?
Жодних попередніх умов для зустрічі Трамп не висував, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6327
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напомните мне, пожалуйста, где нибудь...какой-нибудь президент еще так оправдывался из-за разговора с другим президентом...или это только наш эксклюзивововчик такому сподобился?
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ЗЕленая сопля, вследствии своего слабоумия и тотальной безграмотности не понимает, что революции, и свержения любой власти делают не 73% лохов, которые его избрали, а всего 2-3% активных патриотов! Если эти 2-3% найдут нужным, для спасения страны, растереть об асфальт эту ЗЕленую соплю, то 73% его гнилого электората ему ничем не помогут!
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***** зачекати і не патякати лишнього допоки Конгрес проведе всі процедури по імпічменту Трампа,який ганебно продався московському ворогу і персонально *****,такої ганьби США,ще не знала,а потім просити допомоги в Конгреса,який безумовно її надасть Україні,як союзнику.
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рамках конституции... нет полномочий... мама Римма плакала...
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Странно другое! Почему Моника не разговаривает с УКРАИНСКИМИ ЖУРНАЛИСТАМИ? ПОЧЕМУ?
ПОЧЕМУ украинский народ должен узнавать про Украину из иностранных СМИ?
Его кто избирал? Кто? Почему наши журналисты об жтом не говорят и не задают ему этого вопроса? Как такое может быть?
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