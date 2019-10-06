 Жодних попередніх умов для зустрічі Трамп не висував, - Зеленський

Про це він сказав в інтерв'ю японському інформагентству Kyodo, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На мене не чинили тиск, і ніякі попередні умови висунуто не було", - повідомив Зеленський, таким чином заявивши, що не було жодних умов для зустрічі з Трампом або вимог від американського колеги розпочати розслідування у справі, в якій фігурує колишній віцепрезидент США Джо Байден.

Зеленський також підкреслив, що у рамках чинної конституції у нього немає повноважень ініціювати будь-які розслідування.

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Нагадаємо, за повідомленням ЗМІ США, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування відносно Хантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи можна оголосити імпічмент Трампу.