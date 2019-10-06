 У Києві затримали зловмисників, які викрали мультимедійне обладнання на 4 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Інцидент трапився на території підприємства на вулиці Туполєва у Шевченківському районі столиці. До поліції надійшло повідомлення, що невідомі проникли до складського приміщення та викрали звідти обладнання. На місце скоєння злочину черговий направив слідчо-оперативну групу територіального управління поліції.
Начальник відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Ігор Леус розповів, що співробітники карного розшуку оглянули територію та відразу розпочали пошуки осіб, причетних до злочину:
"Ми встановили, що зловмисників було четверо. Вони під’їхали до складського приміщення, а далі один чоловік залишився біля автомобіля та спостерігав за обстановкою. Тим часом його спільники зламали замки та проникли у будівлю. Потім вони почали виносити майно та вантажити його до автомобіля. У результаті крадії викрали екрани, проектори, пультові відеосервери на суму понад 4 мільйони гривень".
Поліцейські провели комплекс розшукових заходів і встановили місце перебування одного із правопорушників, а згодом - і його.
Обидва фігуранти – жителі міста Обухів, 1978 та 1981 років народження, один із них раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку з проникненням у житло. Під час проведення невідкладних обшуків за місцями мешкання у крадіїв вилучили речові докази. Зараз тривають оперативно-розшукові заходи з метою встановлення та затримання ще двох підозрюваних.