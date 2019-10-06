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Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України, Київські новини
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 "Слуга, виходь - народ прийшов!" На Майдані відбувається віче "проти капітуляції". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ+ФОТОРЕПОРТАЖ

У центрі української столиці, на Майдані Незалежності, в неділю активісти скликали віче "Зупинимо капітуляцію".

Як передає Цензор.НЕТ, приводом для проведення заходу активісти назвали протидію "будь-яким спробам влади прийняти рішення, які приведуть до поразки у війні з Росією, як "формула Штайнмаєра","особливий статус" для Донбасу".

"Україна стоїть за пів кроку від капітуляції у війні з Росією. Проведення виборів в ОРДЛО відкриває двері до атономіі ОРДЛО, легалізації терористів як політиків і "народної міліції", і врешті-решт втрати суверенітету України. З метою системної протидії капітуляції ми оголошуємо створення опору КАПІТУЛЯЦІЇ. Закликаємо об'єднуватися всіх небайдужих патріотів. На віче ми висунемо ультиматум владі і обговоримо стретігію і план подальших дій", - йдеться в повідомленні організаторів, які підкреслили, що це "загальна акція" і закликали не використовувати подію в партійних інтересах.

"Приносьте з собою жовтий скотч і жовті стрічки як символ опору капітуляції. Акція відбудеться виключно під національними прапорами ... Тільки національна символіка - синьо-жовта, червоно-чорна, кримськотатарська тощо. Жодної партійної символіки", - повідомили організатори.

Фото Олега Богачука

Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 01
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 02
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 03
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 04
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 05
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 06
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 07
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 08
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 09
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 10
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 11
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 12
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 13
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 14
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 15
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 16
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 17
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 18
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 19
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 20
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 21

Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 22
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 23
Слуга, виходь - народ прийшов! На Майдані відбувається віче проти капітуляції 24

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152350
 
   
 Топ коментарі
 
Народу много!это гуд!
ЗеЛю на ростов!
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ЗЕ-БИЛЫ!
Компромисс, это когда ОБЕ стороны идут на уступки!
А когда только ОДНА, то это и есть - КАПИТУЛЯЦИЯ!
На Майдане проходит вече "против капитуляции" - Цензор.НЕТ 7046
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А разве преЗЕдент "в том самом Счастье или любом ином участке линии фронта"?
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ждем когда закончишь мыть унитаза в испании, и поведешь всех патриотов на ордло, когда вылетаешь?
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Зробити Конституцію лише із двох статей:

1. Народ має право на Майдан.
2. Дивись статтю першу.

І це буде найкраща у світі Конституція !
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Пускай люди протестуют, они имеют право, если народ сидит и молчит, то любая власть сядет на голову. Эти слуги типа народа, тоже уже начали зазнаваться.
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Ну свалит Зеля в Ростов, а дальше шо? Разве в нем основная проблема? Шо делать с теми 73%, которые выберут нового Зелю, просто, чтоб насрать нам?
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Ха, я спрашивал тот же вопрос. Ваши аж заспамили от обиды))))
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все просто) ты, и тебе подобные, больше никогда не получат приглашения на выборы -так поступают в нормальных странах если есть проблема с подкацапниками
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все кто голосовал за зепену в 24 часа депортировать в ордло, или на фронт, защищать родину
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вам - это кому ? Фанатам 8-ми процентного Свинарчука ? Придётся подчиниться большинству - это и называется демократия.
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Лишим их права голоса, как в Прибалтике
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А почему никто не пошел на Майдан, когда Пеца подписывал "минск" ?
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Здрасте, вьі проснулись?, народ чуть всю зРаду гранатами не закидал.
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Методички поменяйте)

"Зараз на телеграм-каналах починається маніпуляція інформацією стосовно протестів проти формули Штайнмаєра. Зазвичай це стосується "гріхів минулого" та спроб "порохоботизувати" акції протесту.

Адмін каналу ЩНВ: гнилий ліберал та гомозбочинець, а тому не має свідомих причин підтримувати Нацкорпус. Однак від любові до історії я хочу спростувати інформацію.

День 31-го серпня 2015-го року став відомим через теракт біля Верховної Ради. Тоді праворадикал Ігор Гуменюк жбурнув гранату в ряди нацгвардійців, внаслідок чого загинуло четверо бійців. Ця подія сталася на момент оголошення ВО "Свобода" акції протесту проти затвердження законопроєкту Порошенка щодо "особливого статусу". Однак у зв'язку з терактом, акція швидко припинилася, а протести не стали безстроковими.

І це не єдиний супротив проти Порошенка та його політики припинення конфлікту. Після цього проводилися акції з блокади Донбасу та Криму, які не підтримав Порошенко, акції проти залучення Медведчука та Кучми у Мінський процес та акції проти "Свинарчуків Порошенка", які проводив той самий Нацкорпус, що і зараз. Отже протести були, а ті, хто питає "Де були ваші протести у 2015-му?" - маніпулюють свідомістю.

Шановні адміни інсайдерських каналів. Якщо ви згадуєте кожну промову Порошенка щодо мінських протоколів та формули Штайнмаєра, то згадуйте й "майдани" проти цих промов Порошенка. Не вводіть в оману своїх підписників.

Особливо це стосується тих, хто кричить про "правдиву інфу", та яких репостить до себе один "непроросійський" блогер."
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А кто помнит что вчера было. Только согласно методичке песиков.
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Оно ссыкло, моника не пришло на эфир с Яниной. Оно от журналистов бегвет, как ошпаренный,прикрываясь менделями! О чем ты говоришь)
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Не дайте этой сволочи вылететь в Ростов!
Блокируйте аэропорт Жуляны!
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Правильно, пороху надо не дать сбежать.
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Рано. Еще не весь план выполнен.
https://www.facebook.com/svyryd.opanasovych/posts/1414917311989950

Як організувати Майдан. Швидко та ефективно.
Інструкція для влади.
Алгоритм дій:
1. Учудить якусь вопіющу херню.
2. Потурбуватися, аби небайдужі громадяни дізналися про вопіющу херню випадково. Або повідомити про неї у якійсь ізвращонній формі.
3. Початок протестів обов'язково ігнорувати. На цьому етапі владі рекомендується якомога сильніше тупити і гальмувати.
4. Визнати нарешті, що совершили вопіющу херню, але назвати її охренєнним здобутком.
5. Наростаючі протести назвати проплаченими. На цьому етапі владі слід уже не лише тупити, але й потроху бикувати.
6. По мірі наростання протесту підтримувати градус його кипіння хитрими технологіями: вироки судів, тітушки, провокації і т.п. Що більше буде технологічних новинок, то грандіознішим у вас вийде Майдан. І він неодмінно порадує вас у відповідь такими креативними родзинками, які вам і не снилися.
7. Запросити лідерів Майдану на переговори. Дискредитувати їх. Паралельно організувати Антимайдан.
8. Із здивуванням дізнаватися, що Майдан не розходиться, а його вимоги з кожним днем стають жорсткіші. Продовжувати тупити і бикувати.
9. Вдатися до силових акцій. Насолоджуватися миттєвою появою самооборони Майдану та його стрімкою радикалізацією.
10. ???????
11. PROFIT.
На підсумковій прес-конференції зламати авторучку.
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вам - это кому ? Фанатам 8-ми процентного Свинарчука ? Придётся подчиниться большинству - это и называется демократия.
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Вважаєш, ось це цапориле лайно зрозуміє? Хії там... воне ж тупе...
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Хорошо, но мало. С зебилами и недобитыми рыгами надо поступать немного по-другому: некоторые из них (для начала- из "среднего звена", но заметные) должны уже начинать пропадать (по одному). Насовсем. "Слуга, виходь - народ прийшов!" На Майдані відбувається віче "проти капітуляції" - Цензор.НЕТ 2403
Недели через 2-3 из оставшихся очередь в Ростов образуется- во главе с Зелей, Богданом и Разумковым.
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Віче-це курс.Думайте і дійте зважено.Хто закликає до насилля-на нари!
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Курсы и говорильни мы уже проходили. Кончилось десятками миллионов жертв украинцев в 20-м веке и (пока) десятками тысяч жертв в 21-м веке.
Поэтому "любителей мира" (срусского)- под шконку.
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А кому там раздавать, если со слов кацапов и зебилов там 200 человек, половина из которых зеваки.
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Позиція українців Майдани по всім містам України сьогодні , і в Києві головний Майдан --- "Ні капітуляції "
Позиції партій ЕС , "Голос ", БЮТ " , "Радикальна партія Ляшка " --"Ні капітуляції " озвучені . А яка позиція інших партій ? Но наприклад Гриценко ? Сидять мовчки ?
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Ну что, народу не то, чтобы прямо море, но и не мало, совсем не мало.
А ведь еще не зима, еще не пришли платежки за отопление, в Кривом Роге еще не отапливаются кизяками из-за долгов по ЖКХ.
Что же оно к зиме то будет, а, Владимир Александрович?
Сдается мне, что ближе к зиме ваш Квартал будут бить кассовыми аппаратами прямо по кумполу.
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Вижу упоротые не дадут Зеле в любой способ взять под контроль границу, а потом отменить амнистию, особый статут и пересажать сепаров
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господа зебилы с методичками "про мир" - вы понимаете что здав сегодня Донбасс завтра придется здавать Одессу, Харьков, Запорожье и т.д. по списку. Вы правда думаете что орки получив желаемое успокоятся?
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Украине надо переписать конституцию и гетьманов себе выбирать не на выборах , а на майдане и майданы узаконить ...
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Ze!леная энергетика. Надеть на слуг народа шерстяные свитеры, а народу выдать эбонитовые палочки
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Те що люди виходять-це свято для 73%-ів українців,а не для 8%-х петюшок мародерів та 13%-ів мертини сепарської,які розпалюють громадянський конфлікт на радість х"ла.Листом до сайдика з підписом кучки кучка може підтертися-цим люди зганьбитись так вже не дадуть,як порохоботні зганьбилися на виборах.
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Они воевать не хотят и не станут. Воевать должны другие,а для них это сериал,типа Игра Престолов.Очень хотят продолжения ,новых сезонов.Не им, не ихним детям не погибать.Поэтому " Война до победного конца"
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Стримы на цензоре появились , раньше про то как мародеру хотели сделать импичмент , про все писали постфактум . Когда уже все разошлись
Порошенко качает страну не из-за формулы никакой, а из-за снятия неприкосновенности первого числа.
Пэтин патриотизм липовый , как и он сам
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Скажите, "Татьяна", а сколько Вы лично согласны "выкашлять" на "ре-интеграцию ЛДНР"?
После этого скажите, сколько Вы согласны компенсировать Крыму за потери в сельском хозяйстве.
Потому что платить придется всем, в том числе и Вам.
Мои Вам поздравления. "Слуга, виходь - народ прийшов!" На Майдані відбувається віче "проти капітуляції" - Цензор.НЕТ 6685
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Эй, Квартал, вы еще не поняли, что произошло?
До всех вдруг дошло, что всем платить придется, и ниоткуда денег не будет, потому что подписание формулы Штайнмайера означает, что имеет место быть внутри-украинский конфликт, а это значит, что кроме Украины ЛДНР никто ничего не должен.
Возьмем, например, Юлию Владимировну. "Слуга, виходь - народ прийшов!" На Майдані відбувається віче "проти капітуляції" - Цензор.НЕТ 3047
Что она имела от донецких, кроме срока на нарах?
Да ничего.
И вот за этот срок ей теперь придется "выкашлять" денюжки на "ре-интеграцию ЛДНР".
Не то, чтобы я сильно сочувствовала Юлии Владимировне, но будем справедливы: где она, а где донецкие.
И так всем, как Юлии Владимировне, придется оплачивать то, с чего никто кроме неприятностей не имел.
Мои вам, ЗЕбобики, поздравления.
Эх, если бы голосование за Владимира Александровича было открытым.
Тогда можно было бы повесить "ре-интеграцию ЛДНР" на ЗЕбобиков - и не вопрос, а так придется платить всем.
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Иван Петрович Сидоров мнения как закончить войну делит на три группы.1. Ни войны ни мира, группа "власть". 2. Миром, группа "голуби".3. Военной победой, группа "ястребы". Самая малочисленная. К ней принадлежит Иван Петрович Сидоров. Он разделяет точку зрения Ю.Бутусова " Ответом на военную операцию России должна стать эффективная военная операция Украины на Донбассе. -Война на Донбассе: как принудить Путина к миру? 23.07.18" /Согласен с отстранённым Зеленским от ВСУ Наевым : Другого выхода из вооруженного конфликта, кроме как получить военную победу, нет и быть не может, - Наев о возможных договоренностях с врагом .02.05.19 /Иван Петрович Сидоров от повесток не уклонялся и уклоняться не будет
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Интересно наш зелёный гарант щас новое видео « зради та капітуляції немає» записывает для собравшихся на майдане или надевши памперс всё-таки не зассыт и выйдет к людям?
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A почему все эти люди в центре Киева, а не на передовой? Хотят воевать чужими руками.? Это протест чтоб Вася из села воевал?

...потеряли чувство реальности...
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потому, тупоголовый, что отдав оркам сегодня Донбасс завтра придется воевать в Днепре и Харькове.
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Припини вказувати людям із Німеччини.
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Был в своем городе,повыходили те кто выходил на майдан 13го-14годов, пусть боты не п***дят что порохоботы повыходили.Богдана на березу.
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Первое января скоро."Свято наближається" Хряку Дед Мороз под елочку может наручники принести. Вот и раскачивает страну.Пока Хряка не "успокоят" бардак в стране не закончится.
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Вот именно. Хряк как сидел в Ростове, так и сидит.
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зеЛя уже обосрал все штаны и в бункере сидит!
выкурить скоро будем эту челедь
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Талант Зеленского собирать полные концертные залы перешел в умение собирать полные Майданы !😁😁😁🇺🇦
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