 "Слуга, виходь - народ прийшов!" На Майдані відбувається віче "проти капітуляції". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ+ФОТОРЕПОРТАЖ

Як передає Цензор.НЕТ, приводом для проведення заходу активісти назвали протидію "будь-яким спробам влади прийняти рішення, які приведуть до поразки у війні з Росією, як "формула Штайнмаєра","особливий статус" для Донбасу".
"Україна стоїть за пів кроку від капітуляції у війні з Росією. Проведення виборів в ОРДЛО відкриває двері до атономіі ОРДЛО, легалізації терористів як політиків і "народної міліції", і врешті-решт втрати суверенітету України. З метою системної протидії капітуляції ми оголошуємо створення опору КАПІТУЛЯЦІЇ. Закликаємо об'єднуватися всіх небайдужих патріотів. На віче ми висунемо ультиматум владі і обговоримо стретігію і план подальших дій", - йдеться в повідомленні організаторів, які підкреслили, що це "загальна акція" і закликали не використовувати подію в партійних інтересах.
"Приносьте з собою жовтий скотч і жовті стрічки як символ опору капітуляції. Акція відбудеться виключно під національними прапорами ... Тільки національна символіка - синьо-жовта, червоно-чорна, кримськотатарська тощо. Жодної партійної символіки", - повідомили організатори.
Фото Олега Богачука
1. Народ має право на Майдан.
2. Дивись статтю першу.
І це буде найкраща у світі Конституція !
"Зараз на телеграм-каналах починається маніпуляція інформацією стосовно протестів проти формули Штайнмаєра. Зазвичай це стосується "гріхів минулого" та спроб "порохоботизувати" акції протесту.
Адмін каналу ЩНВ: гнилий ліберал та гомозбочинець, а тому не має свідомих причин підтримувати Нацкорпус. Однак від любові до історії я хочу спростувати інформацію.
День 31-го серпня 2015-го року став відомим через теракт біля Верховної Ради. Тоді праворадикал Ігор Гуменюк жбурнув гранату в ряди нацгвардійців, внаслідок чого загинуло четверо бійців. Ця подія сталася на момент оголошення ВО "Свобода" акції протесту проти затвердження законопроєкту Порошенка щодо "особливого статусу". Однак у зв'язку з терактом, акція швидко припинилася, а протести не стали безстроковими.
І це не єдиний супротив проти Порошенка та його політики припинення конфлікту. Після цього проводилися акції з блокади Донбасу та Криму, які не підтримав Порошенко, акції проти залучення Медведчука та Кучми у Мінський процес та акції проти "Свинарчуків Порошенка", які проводив той самий Нацкорпус, що і зараз. Отже протести були, а ті, хто питає "Де були ваші протести у 2015-му?" - маніпулюють свідомістю.
Шановні адміни інсайдерських каналів. Якщо ви згадуєте кожну промову Порошенка щодо мінських протоколів та формули Штайнмаєра, то згадуйте й "майдани" проти цих промов Порошенка. Не вводіть в оману своїх підписників.
Особливо це стосується тих, хто кричить про "правдиву інфу", та яких репостить до себе один "непроросійський" блогер."
Поставь зраднюков в ступор
Блокируйте аэропорт Жуляны!
https://www.facebook.com/svyryd.opanasovych/posts/1414917311989950
Як організувати Майдан. Швидко та ефективно.
Інструкція для влади.
Алгоритм дій:
1. Учудить якусь вопіющу херню.
2. Потурбуватися, аби небайдужі громадяни дізналися про вопіющу херню випадково. Або повідомити про неї у якійсь ізвращонній формі.
3. Початок протестів обов'язково ігнорувати. На цьому етапі владі рекомендується якомога сильніше тупити і гальмувати.
4. Визнати нарешті, що совершили вопіющу херню, але назвати її охренєнним здобутком.
5. Наростаючі протести назвати проплаченими. На цьому етапі владі слід уже не лише тупити, але й потроху бикувати.
6. По мірі наростання протесту підтримувати градус його кипіння хитрими технологіями: вироки судів, тітушки, провокації і т.п. Що більше буде технологічних новинок, то грандіознішим у вас вийде Майдан. І він неодмінно порадує вас у відповідь такими креативними родзинками, які вам і не снилися.
7. Запросити лідерів Майдану на переговори. Дискредитувати їх. Паралельно організувати Антимайдан.
8. Із здивуванням дізнаватися, що Майдан не розходиться, а його вимоги з кожним днем стають жорсткіші. Продовжувати тупити і бикувати.
9. Вдатися до силових акцій. Насолоджуватися миттєвою появою самооборони Майдану та його стрімкою радикалізацією.
10. ???????
11. PROFIT.
На підсумковій прес-конференції зламати авторучку.
Недели через 2-3 из оставшихся очередь в Ростов образуется- во главе с Зелей, Богданом и Разумковым.
Поэтому "любителей мира" (срусского)- под шконку.
Позиції партій ЕС , "Голос ", БЮТ " , "Радикальна партія Ляшка " --"Ні капітуляції " озвучені . А яка позиція інших партій ? Но наприклад Гриценко ? Сидять мовчки ?
А ведь еще не зима, еще не пришли платежки за отопление, в Кривом Роге еще не отапливаются кизяками из-за долгов по ЖКХ.
Что же оно к зиме то будет, а, Владимир Александрович?
Сдается мне, что ближе к зиме ваш Квартал будут бить кассовыми аппаратами прямо по кумполу.
Порошенко качает страну не из-за формулы никакой, а из-за снятия неприкосновенности первого числа.
Пэтин патриотизм липовый , как и он сам
После этого скажите, сколько Вы согласны компенсировать Крыму за потери в сельском хозяйстве.
Потому что платить придется всем, в том числе и Вам.
Мои Вам поздравления.
До всех вдруг дошло, что всем платить придется, и ниоткуда денег не будет, потому что подписание формулы Штайнмайера означает, что имеет место быть внутри-украинский конфликт, а это значит, что кроме Украины ЛДНР никто ничего не должен.
Возьмем, например, Юлию Владимировну.
Что она имела от донецких, кроме срока на нарах?
Да ничего.
И вот за этот срок ей теперь придется "выкашлять" денюжки на "ре-интеграцию ЛДНР".
Не то, чтобы я сильно сочувствовала Юлии Владимировне, но будем справедливы: где она, а где донецкие.
И так всем, как Юлии Владимировне, придется оплачивать то, с чего никто кроме неприятностей не имел.
Мои вам, ЗЕбобики, поздравления.
Эх, если бы голосование за Владимира Александровича было открытым.
Тогда можно было бы повесить "ре-интеграцию ЛДНР" на ЗЕбобиков - и не вопрос, а так придется платить всем.
...потеряли чувство реальности...
выкурить скоро будем эту челедь