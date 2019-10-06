 Зеленський: Жодні пільги для військових, які захищали територіальну цілісність України, не скасовуватимуть

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це глава держави заявив на нараді з питань безпеки і оборони.

Відзначається, що на нараді окремо приділили увагу питанню соціального забезпечення учасників бойових дій.

"Президент запевнив, що жодні пільги для військових, які захищали територіальну цілісність України, не скасовуватимуть. У державному бюджеті на наступний рік має бути передбачене фінансування соціального забезпечення військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на цій нараді Зеленський обговорив з керівниками силових та інших відомств розведення сил на Донбасі. Повідомлено, що наступного тижня представники влади відвідають Петровське, Золоте і Станицю Луганську.