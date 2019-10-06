 Зеленський: Жодні пільги для військових, які захищали територіальну цілісність України, не скасовуватимуть

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це глава держави заявив на нараді з питань безпеки і оборони.
Відзначається, що на нараді окремо приділили увагу питанню соціального забезпечення учасників бойових дій.
"Президент запевнив, що жодні пільги для військових, які захищали територіальну цілісність України, не скасовуватимуть. У державному бюджеті на наступний рік має бути передбачене фінансування соціального забезпечення військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на цій нараді Зеленський обговорив з керівниками силових та інших відомств розведення сил на Донбасі. Повідомлено, що наступного тижня представники влади відвідають Петровське, Золоте і Станицю Луганську.
Снова на войну, так снова!
Только такая 3.14здота как ты на парашу отправится!
України!!!! види те ли от украины устали??? напали и убивают и от нас устали? ЯДЕРНЫЙ СТАТУС ПРЯМ СЕГОДНЯ!!! содержать пару ракет дешевле чем большую армию!!!
https://youtu.be/wF2vSH-jMdM
а клоун ЗЕ должен задуматься - КОМУТО путь в ГААГУ. А КОМУТО и судьба КАДДАФИ подойдет
Например, Гончарук.
Ну, кому это недоразумение нужно?
Сейчас сделает он свою поганую работы, приведет Украину к дефолту, а дальше его куда?
Где его историческая родина?
В расход его тогда, "так вернее будет"(С).
- Сколько врагов лично уничтожил, сколько писать, три или четыре ?
- Пиши пять. Нечего их жалеть.
Держава - це, поперше, люди, народ. През, кабмін та ін. - манагери. Час міняти иманагерів: вони НЕ компетентні і НЕ відпрацьовують гроші, які народ їм платить.
Почему украинские СМИ и ЦЕНЗОР об этом молчат ??? Почему ЦЕНЗОР не опубликуют эту информацию от Хартыя"97 ?
Хартыя"97: - https://charter97.org/ru/news/2019/10/6/350863/
Кремлевская.
И сценарист оттуда же.
Хороший сценарист, к слову.
Пока им ведь все удается, верно?
Только санкции тогда Европа отменит 100%.
Эх, нажать бы кнопку "перегрузить компьютер".
Или "переформатировать диск", но это совсем жестоко.
Лечение одно - никогда больше не пускать эту свору во власть.
У них есть своя страна - пускай там и гуляют!
Зе знову прикалується? Чи знущається над українцями? Клоун, пора включати тормоза, досить стукати пісюном по клавішах. Дограєшся, до Ростова не добіжиш.
да к тому же,многие и нее нюхали пороху,а вся задница в орденах...
А теперь ВДРУГ "полстраны под оккупацией"?
Ведь это же было условие хидранта - перестать стрелять?
Тогда в чем проблема?
Гидрант опять засцал, видимо.)))
Сцарь хороший-бояре плохие.
ОН КРЕМЛЁВСКИЙ ИУДА ПЛЮНУЛ В ЛИЦО ВСЕМ ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ ЗАПРЕТИЛ ПАРАД НА ПРАЗДНОВАНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ! А ПРОВЁЛ СВОЁ АНТИУКРАИНСКОЕ СБОРИЩЕ КАПИТУЛЯНТОВ , СЕПАРАТИСТОВ , КЛОУНОВ, НАРКОМАНОВ , ГОЛУБЫХ ********* ...ВСЯКОЙ АНТИУКРАИНСКОЙ ЗАРАЗЫ., ТЕПЕРЬ ОН ВЫГОНЯЕТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ В ГОЛОЕ ПОЛЕ НАШИХ ВОИНОВ, И КРИЧИТ КАК ПОДОРВАННЫЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ КАПИТУЛЯЦИЯ ПО ФОРМУЛЕ КРЕМЛЁВСКОГО ФАШИСТА ШТАНЫМАЕЙРА. А ВЕРХОВНА ЗРАДА НАЧАЛА РАССМАТРИВАТЬ ПРОЕКТ ЗАКОНА О ЛИШЕНИЕ ЛЬГОТ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ..И ТУТ ОН ИСПУГАЛСЯ МАССОВЫХ ПРОТЕСТОВ И ПОДРЖКУ ИХ ВОЕННЫМИ И РЕШИЛ ВРЕМЕННО ОТЛОЖИТЬ ЭТОТ ЗАКОН. ЭТО НЕ СЛУГА УКРАИНСКОГО НАРОДА И ТЕМ ЕГО ЗАЩИТНИКОВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОН ОН ВСЕМ ЛЮТЫЙ ВРАГ - КАПИТУЛЯНТ.
конечно не будут вами забраны так как не вами дадены(
но тема для социума заброшена
тема прозвучала от главы комитета ВР - значит охфис прэзэдэнта тему подбросил
ученых уже на е бали по полной программе
при Юле пенсия для ученых была 80% как в Италии для ВСЕХ
падло петя эти обещания похерил и сделал пенсию 30%
те люди вместо того чтобы уйти с науки и заработать хоть какую то пенисю оказались обманутыми и остались без средств к существованию
так же на е баны и чернобыльцы
Уродам якимось армія заважає .. Якби народ промовчав, то тихцем би відмінили
.
Но сучку с русской фамилией, заявившей о льготах, нужно гнать.
Иначе - никак...
Если реакция нехорошая, то делается шаг назад и "бровки домиком": а что такое? Мы ни при чем.
Сценарист у Квартала явно кремлевский, там такие вбросы любят...
Источник: https://censor.net.ua/n3152349
Не останавливайте хидранта, если он опять решит пешком идти на Луганск или Донецк.
Не останавливайте.
Пусть идет.
Пусть.
Когда ж уже эти идиоты начнут внятно изъясняться?