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Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Бойко (254) Порошенко (9764) Шустер (141)

 Порошенко - Бойку: Не варто нав'язувати українцям і світу думки про вину самої України в російській агресії проти нас

П'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" під час дискусії з головою фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрієм Бойком застеріг від нав'язування українському суспільству і світу думки про вину самої України в російської агресії проти нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я стверджую і стверджував, що "формули Штайнмаєра" в Мінських угодах немає, ви сказали, що вона там є. Подивіться в інтернеті і переконайтеся самі, що це не так", - заявив Порошенко.

Він звернувся до Юрія Бойка: "Скажіть будь ласка, ви правда вважаєте, що за останні п'ять років вина за те, що немає миру, лежить на українській стороні, а не на Путіну? Ви правда вважаєте, що Росія не здійснювала агресію проти нас і вона не є головною причиною смерті 13 тисяч українців? Або все-таки ви вважаєте, що це відсутність політичної волі в українському парламенті? У такому разі кажіть тезу, що ви вважаєте, що в Україні громадянська війна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий прапор миру, який нам сьогодні пропонують, - це прапор капітуляції, - Порошенко

Зі  свого боку, Бойко сказав: "Я вам, Петре Олексійовичу, скажу відверто: людям, які живуть в Золотому, Красногорівці, Мар'їнці,  абсолютно байдуже, де є  "формула Штайнмаєра". І взагалі вона існує".

Він зазначив, що коли Порошенко йшов на вибори, обіцяв людям за два тижні припинити війну.
Депутат також висловив думку, що головною причиною того, що сталося, була відсутність ініціативи в переговорах саме з українського боку.

"Це було нам потрібно - Україні, припинити війну. Тому що це ми втратили території, ми втрачали людей щодня. Ініціатива повинна була йти від нас", - сказав він.

"І нормандський формат, який збирався два або три рази з вашою участю ... повинна бути відпрацьована дорожня карта гарантій і тоді, я міг би сказати - так ви зробили все, що могли. Але я цього не бачив", - сказав Бойко.

Він додав: "Я можу сказати відверто - ініціативи з вашого боку не було продовжити політичний шлях розвитку Мінських угод. Це теж правда".

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На це Петро Порошенко резюмував: "Тобто не Путін (винен у війні проти України. - Ред.), а українська влада".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152347
 
   
 Топ коментарі
 
Конечно лучше молчать.
А интересно какой тебе гешефт от уступок кремлю интересов Украины?
Ну если с Бойко понятно то с тобой не совсем.
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Веками Украйна пытается получить независимость от московии. Столько жертв во имя этого. И вот опять, "давайте садидимся России, будет голодомор сного, но хотя пулями убивать не будут".
Парни, берегите свою независимость
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Порошенко лучше вообще молчать, предводитель лицемерный, лживый, алчный...ОПГ коррупционеров, мародёров 5 лет всей полноты власти. На допросы ходи, не пропускай, пока ещё свидетель. На Рождественские праздники свалит с семейкой за бугор и после 1 января не вернётся. Будет орать о "политических преследованиях".
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Сначала прочитай пост. Потом сам удалишь свое сообщение
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Надо раздельно картинки постить, т.к. текст нечитаем и пришлось сохранять, чтобы прочитать.
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Бовдуре, ти різниці не бачиш між тоді і тепер?

Ну говорив Порошенко і що? Мавпи стріляли - розведення не було. А що тепер? Мавпи стріляють і далі, але процес "розведення" запущений на повну. І преЗЕдент вперто цього не помічає, говорить одне, а робить зовсім інше.

Невже не зрозуміло, що в перші роки свого президенства Порошенко вже спробував піти шляхом односторонніх припинень вогню, переговорів та розведень військ? У нього по суті нічого не вийшло, тому надалі хоч риторика різко і не мінялася, але на ділі кацапів шмалили як на Донбасі, так і на міжнародній арені. А тепер зебіли вирішили поскакати по тих же граблях, та ще й при цьому усім розповідають, що воно так і має бути.
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Мародер зі своєю шоблою не має права бути на Майдані. Будь він і досі президентом, все було б те саме.
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Що було б "те саме", бовдуре? Розстрілювали, наприклад, кожен день кацапські снайпери наших воїнів? Безкарно і без втрат зі сторони орків?! Залізли б у цей зашморг штайнмаєровський, з якого уже виходу не буде?
Ну якісь мізки повинні бути у голові...
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Сказал хитрожопый барыга заработавший миллионы в Украине и простроивший на эти средства суперсовременный завод в Липецке.
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Ага, а потім взяв і закрив його. Ну прям барига баригою
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И что ты этим хотел сказать?
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Игра была ровна, общались два .овна
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Зараз зЕ і кацапські тролі, одностайно, кинуться захищати рига бойка і поносити Пороха. Яке "дивне" співпадіння. Троляки, що по темі? Україна винна в тому, що кацапи напали на нас, вбивають українців, віджамають наші території?
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Пять лет дружил...А тут нате.Выкусите. Кто ж с тобой дружить теперь таким будет ? - Да шучу. И он шутит. Это показуха.
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Две падлы отмазываются от своей вины за то что произошло за 5 лет .Один винит кацапов включая своего оппонента , другой винит в ответ второго оппонента но без кацапов .Хотя прокацаплены они ОБА до мозга костей , просто один напялил вышиванку а второму было просто западло это сделать .один опанував державну мову , а второму было западло и это сделать , он иврит учил в школе а не украiнську . Сволочей в одну камеру посадить за держзраду -пусть там дискутируют лет 10 между собой
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А где у вас находится ,,пердак" Стёпа ? Я выделю вам ушат водицы , потому что у остальных людей орган ,,пердак" отсутствует.
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о вине самой Украины в российской агрессии против нас/ И уважаемые люди растолковали: смотрящий по Украине -"Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", Коломойский о войне на Донбассе./Путин умный человек. можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир.
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я знову ж, в 3017-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бойки, медведчуки, шуфричі, рабіновичі, мураєви, новінські, допи з гепами....і....і.....!
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Сколько же здесь колорадной сволочи среди комментаторов!!!
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прошенко ,це ганьба Нації,це воно привело у бізнес України ворога-новінського,труханова,Гєпу,допомогло купити два канали Мєртвєчуку і стати монополістом ахмєтову,підірвав 5 АРСЕНАЛІВ,зробив іловайський і дебальцевський котли.
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А еще он тебе в штаны насрал. Иди валежник собирай, пока разрешают.
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Як не старайся холоп свиночолого,а від правди не втечеш.
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Другоє дєло презідєнт міра, солнцелікій Пуцін, нє??? Це не він нагнав орків і окупував наші території? Це Порох зробив? Ворог не в Кремлі, нє?
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путін *****,як і його агент порохло,а мєртвєчук їхній зв'язковий.
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Две прокацапские сволочи решили выяснить кто больше виноват в убийстве украинцев и бесконечной войне -кацапский сцарь или они вместе взятые .
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Сказал хитрожопый барыга заработавший миллионы в Украине и построивший на эти средства суперсовременный завод в Липецке.

Бутусик,порохобот грязный,это разве спам?
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Повторяешься? Обмельчали боты, уже и двух слов выдавить не могут. Зебилы все тупее и тупее.
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Конечно повторяюсь,порохоботы боятся что мои тексты кто то прочитает,повторить смогу ещё много раз.
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Твои тексты читают такие же ватные долбойобы, как и ты. Поэтому «пеши истчо». Тексты, *****. Полторы строки бреда, который ты месяца два заучивал, дегенератушко.
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Одно и тоже, платят за одинаковую херню?
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>Он отметил, что когда Порошенко шел на выборы, обещал людям за две недели прекратить войну


A oн забыл отметить что 24-го августа подул "северный ветер", в виде 58-й армии и четырёх десантных дивизий ВС РФ.
Редкостная гнида этот Бойко.
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Обрезанный дурак, ты не думал о том что он когда шёл в Президенты и давал обещание закончить ато за две недели должен был понимать что прийдётся воевать с регулярной армией рф а не с ,.шахтиорами дамбаса "? Дурак учится на своих ошибках а умный на чужих .Ему про югоосетинских попочленцев с которыми пошёл воевать Мишико в 2008 году и которые потом дошли практически до Тбилиси забыли рассказать ? или он забыл прочитать? Даже то что Мишико то ато обещал закончить за 3 ! суток .И закончил .....просто впопучленцы оказались гражданами московии ВСЕ поголовно .И кстати твой Кондитер совсем НЕ дурак .Он обычный негодяй , коррупционер и пустобрёх .Всё он знал и понимал .Просто соелохам главное ПООБЕЩАТЬ , а дальше хоть ssы в глаза всё равно -перемога
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Мощно высрал. А откуда знаешь, что дурак обрезанный, шалунишка? Ну да ладно - твои сексуальные пристрастия не интересны. А остальное - полная *****, кроме «ссы в глаза», это сейчас бенин нацюцюрник шмаркля осуществляет перманентно, в этом он достиг совершенства. Кстати, стратег мамкин, а ты тоже от военкомата прятался, как зелупа, или не достиг призывного возраста.
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Нет я хотел в Англию поехать закосить и там в футболке ,,srussia" с бурятками фоткаться но не доехал , мое место там уже заняли . Или на Йолке Алехановой , рассейской шлюшке жениться чтоб в питер к её родне свалить , но тоже кто то опередил меня .Все вакантные места уже кто то занял . Даже место депутата в Раде занял какой то П.ЕСдюк вместо меня . Абидна мне Стьопа .Абидна .Может тебе повезёт ?
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Опять ***** какую-то бессвязную высрал. Что за селекция у кацапов, где они такое тупое унылое говно находят?
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Свинья , расскажи про Мальдивы Порошенко - Бойку: Не варто нав'язувати українцям і світу думки про вину самої України в російській агресії проти нас - Цензор.НЕТ 4258
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Ты тоже свинья ? Порошенко - Бойку: Не варто нав'язувати українцям і світу думки про вину самої України в російській агресії проти нас - Цензор.НЕТ 741
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Лапоть, что тебе интересно по Мальдивам ?
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Та моніка розбирається у Мальдивах, як свиня в апельсинах. Поспитайся в моніки щось простіше 😃
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Он прекрасно знает что Порох ездил в отпуск на свои деньги, потому хамит вместо ответа на вопрос.
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Та навіть не вартує звертати увагу на все це блювотиння 😃
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Не спорь с обрезом Джамал.Он Великий Сраиль аж в Австралию строить припёрся Порошенко - Бойку: Не варто нав'язувати українцям і світу думки про вину самої України в російській агресії проти нас - Цензор.НЕТ 2244
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Чего тут рассуждать кто прав, кто виноват, суть одна и она является истиной, а именно Порошенко , как избранник запада выполнял волю запада и не мог уйти от этого пути, потому что знал, что он потерял бы все и что человек, который грубо нарушил конституцию и международное право в случае отказа его ждала бы либо Гаага, либо судьба Каддафи.
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Через плече.
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Лапти не слетают? Тварь набутылочная
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Гандон задротов, займись уже сбором валежника, пока тебя твой чеченский муж не наказал. Сидишь, мокша, в американском интернете, прикрывшись британским флажком. Диды-ваивалы смотрят на тебя с недоумением из страны вечного девятого мая.
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ну, канешна, формула швайнштайгера не подразумевала свинячего побыття Порошенко - Бойку: Не варто нав'язувати українцям і світу думки про вину самої України в російській агресії проти нас - Цензор.НЕТ 6248
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Может я забыл, что РФ хотела Новороссию от Харькова до Одессы?
Они хотели выпустить наших из- Илоайска. чтоб они дальше сражались против Новороссии?

Ты с головой дружишь, или поссорился ?
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сторінка 12 та 13 Звіту ТСК:
запит на видачу полонених 10 рашистів був надісланий МВС РФ ввечері 27.08, рішення про прорив було прийнято в другій половині 28.08 Хомчаком та командирами батальонів

Висновки моєї власної ТСК:
1. Не вірь Путіну !
2. Хомчака до суду !
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Если бы Петя шел по улице, а навстречу - бешеная собака. Петя начал собаку дразнить, она его порвала. Вопрос: кто виноват - Петя или бешеная собака? Если хотите, кто виноват больше? Если очень хотите, то можно ли было избежать нападения бешеной собаки?
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>Петя начал собаку дразнить,


Это как ? Послал ВСУ организовать "Ростовскую народную республику" что ли ?
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Ты с головой дружишь, или поссорился ?

Мне кажется, это Путин послал организовать на половине Украины государство Новороссия.
Или уже все забыли ?
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Я задал Барсуку вопрос: что он имел ввиду когда сказал что "Петя начал собаку дразнить" ?
Пусть объяснит.
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вибачайте, тоді це питання до тієї свинособаки, яка "Барсук"
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януковичи, бойки, медведчуки, и прочая московская мразь с начала настроила население Донбасса против Украины , а теперь плачут о гибели сепаратистов в Золотом, Красногоровке, Марьинке,....Петр Алексеевич, московская мразь плюет тебе в спину. Конфуций: " Если тебе плюют в спину, значит ты впереди." Респект Порошенко!Источник: https://censor.net.ua/n3152347

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У вас , что у всех память отшибло? Порошенко обещал 20 дней, когда не было еще танков с России. А потом пошли танки на Мариуполь и стреляли с Российской территории по Украине. Из за этого Турчинов отодвинул пограничников еще до инагурации Порошенко. Зашли танки и о каких 20 днях тогда можно было уже говорить? Вы же хронологию событий смотрите.Политическая воля была, да Армии не было. Будьте же справедливыми. Порошенко Путину поперек горла стал, как и Бойко и подобным.
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У удмуртской мрази памяти никогда и не было
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Привет цензорам!!! Я польщен, что мои убеждения, сформулированные и оформленные в предложениях, перед публикацией проверяются цензором: censor.net.ua/n3152347
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а при чьем правлении биоматериал не посадили?
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А что Бойко может нового "навязать" если прокурор Международного суда в Гааге усматривает на Донбассе признаки как межгосударственного, так и внутриукраинского вооруженного конфликта?
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бойко така ж гнида,як і порошенко просто гнида порошенко хитріша наділа вишиванку і знищила всі прагнення Майдану.
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А что разве майдан начали не граждане Украины?Война это результат майдана.100 лет назад так же было,революция,гражданская война а потом вторая мировая.Сейчас революция прошла,гражданская затухает,на пороге третья мировая.
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