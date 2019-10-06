 Порошенко - Бойку: Не варто нав'язувати українцям і світу думки про вину самої України в російській агресії проти нас

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я стверджую і стверджував, що "формули Штайнмаєра" в Мінських угодах немає, ви сказали, що вона там є. Подивіться в інтернеті і переконайтеся самі, що це не так", - заявив Порошенко.
Він звернувся до Юрія Бойка: "Скажіть будь ласка, ви правда вважаєте, що за останні п'ять років вина за те, що немає миру, лежить на українській стороні, а не на Путіну? Ви правда вважаєте, що Росія не здійснювала агресію проти нас і вона не є головною причиною смерті 13 тисяч українців? Або все-таки ви вважаєте, що це відсутність політичної волі в українському парламенті? У такому разі кажіть тезу, що ви вважаєте, що в Україні громадянська війна".
Зі свого боку, Бойко сказав: "Я вам, Петре Олексійовичу, скажу відверто: людям, які живуть в Золотому, Красногорівці, Мар'їнці, абсолютно байдуже, де є "формула Штайнмаєра". І взагалі вона існує".
Він зазначив, що коли Порошенко йшов на вибори, обіцяв людям за два тижні припинити війну.
Депутат також висловив думку, що головною причиною того, що сталося, була відсутність ініціативи в переговорах саме з українського боку.
"Це було нам потрібно - Україні, припинити війну. Тому що це ми втратили території, ми втрачали людей щодня. Ініціатива повинна була йти від нас", - сказав він.
"І нормандський формат, який збирався два або три рази з вашою участю ... повинна бути відпрацьована дорожня карта гарантій і тоді, я міг би сказати - так ви зробили все, що могли. Але я цього не бачив", - сказав Бойко.
Він додав: "Я можу сказати відверто - ініціативи з вашого боку не було продовжити політичний шлях розвитку Мінських угод. Це теж правда".
На це Петро Порошенко резюмував: "Тобто не Путін (винен у війні проти України. - Ред.), а українська влада".
Ну говорив Порошенко і що? Мавпи стріляли - розведення не було. А що тепер? Мавпи стріляють і далі, але процес "розведення" запущений на повну. І преЗЕдент вперто цього не помічає, говорить одне, а робить зовсім інше.
Невже не зрозуміло, що в перші роки свого президенства Порошенко вже спробував піти шляхом односторонніх припинень вогню, переговорів та розведень військ? У нього по суті нічого не вийшло, тому надалі хоч риторика різко і не мінялася, але на ділі кацапів шмалили як на Донбасі, так і на міжнародній арені. А тепер зебіли вирішили поскакати по тих же граблях, та ще й при цьому усім розповідають, що воно так і має бути.
Ну якісь мізки повинні бути у голові...
https://youtu.be/wF2vSH-jMdM
Бутусик,порохобот грязный,это разве спам?
A oн забыл отметить что 24-го августа подул "северный ветер", в виде 58-й армии и четырёх десантных дивизий ВС РФ.
Редкостная гнида этот Бойко.
Они хотели выпустить наших из- Илоайска. чтоб они дальше сражались против Новороссии?
Ты с головой дружишь, или поссорился ?
запит на видачу полонених 10 рашистів був надісланий МВС РФ ввечері 27.08, рішення про прорив було прийнято в другій половині 28.08 Хомчаком та командирами батальонів
Висновки моєї власної ТСК:
1. Не вірь Путіну !
2. Хомчака до суду !
Это как ? Послал ВСУ организовать "Ростовскую народную республику" что ли ?
Мне кажется, это Путин послал организовать на половине Украины государство Новороссия.
Или уже все забыли ?
Пусть объяснит.