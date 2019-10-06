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Все про:Зеленський (3063) США (5587) Трамп (2108) Перрі Рік (26)

 Трамп телефонував Зеленському на прохання міністра енергетики Перрі: "Я навіть не хотів дзвонити"

Президент США Дональд Трамп заявив, що дзвонив українському президенту Володимиру Зеленському на прохання міністра енергетики Ріка Перрі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Білого дому сказав республіканцям в палаті представників США, пише Укрінформ із посиланням на Axios.

Телефонна розмова Трампа з однопартійцями відбулася 4 жовтня.

"Мало хто знає це, але я навіть не хотів дзвонити (Зеленському. - Ред.). Єдина причина, чому я подзвонив, тому що Рік попросив мене. Щось про завод зі зрідження газу", - сказав Трамп.

Журналісти припустили, що такою відмовкою американський лідер спробував зняти з себе відповідальність за скандал.

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Нагадаємо, за повідомленням ЗМІ США, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування відносно Хантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи можна оголосити імпічмент Трампу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152344
 
 
 Топ коментарі
 
Бездарно прокакати 73% підтримки. Вести Україну до катастрофічного внутрішнього конфлікту. Зєля впєрьод. От Пуйло сміється.
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Мда ... Интересно, а о прошлом Президенте кто-то говорил в таком уничижительном духе? Избрали Шута на свою голову, к нему, как к Шуту, и относятся.
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Моніка Зеленська вже токсична, навіть Трамп вже почав морозитись від Моніки Зєлєнскі
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Трамп по страческому недомыслию сам наговорил на себя свеженького компроматца.
Так что нечего теперь кивать на Рика Перри и телефонный апарат под рукой.
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Після зустрічі тет-а-тет з Монікою Зелінскі в Дональда через три дні засвербіла і почала сопливити шкіряна сопілка - " Ну Рікі, зачекай!" 😬
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Трамп убожество - представляете когда клерк диктует руководителю организации кому и когда звонить - он реальный идиот, то есть, запрос в гугле " idiot " и вам покажут картинку трампа - он реальный идиот, лучше сидел бы и молчал.
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По просьбе комика Джима Керри Трамп звонил )) То он спутал ))
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