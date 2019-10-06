 Від початку протестів в Іраку вже загинуло 94 людини. МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок у країну. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, вогонь по демонстрантах вели поліцейські снайпери. Кореспондент агентства розповів, що бачив, як одного з демонстрантів поранили в голову. Лікарі в лікарні підтвердили його загибель, пише УП із посиланням на Reuters.
Про факти кровопролиття повідомляється з різних міст країни. Нинішнє протистояння журналісти називають найважчим з часів придушення два роки тому збройного опору учасників терористичної організації "Ісламська держава".
Демонстранти вимагають нормального електропостачання, чистої води, дотримання санітарних норм і перемоги над корупцією в органах влади.
Заворушення спалахнули на півдні Іраку, в районах, де переважає шиїтське населення. Протестний рух швидко поширився на інші провінції.
Прем’єр-міністр країни Адель Абдул Махді у п’ятницю закликав співгромадян до спокою і пообіцяв провести реформи. Один з найбільш впливових кліриків в Іраку поклав провину за акти насильства на політиків, заявивши, що їм не вдалося поліпшити життя іракців і закликав владу прислухатися до вимог протестувальників.
Як пише "Інтерфакс-Україна", в МЗС громадянам України рекомендують утриматися від поїздок до Республіки Ірак в зв'язку зі складною ситуацією з безпекою.
"У зв'язку з масовим антиурядовими протестами в столиці Республіки Ірак - м.Багдад й істотним погіршенням ситуації в країні, а також нездатністю іракських правоохоронних органів забезпечити належний захист на території Іраку іноземних громадян, Міністерство закордонних справ України вкотре рекомендує громадянам України, які планують відвідати цю країну, утриматися від поїздок до Іраку без гострої необхідності, а тим громадянам, які вже там перебувають, покинути її територію", - йдеться в повідомленні.
Також в МЗС рекомендують за відсутності можливості безпечно виїхати з країни, не залишати місць проживання і відстежувати повідомлення українських та міжнародних ЗМІ, місцевих органів влади про розвиток ситуації.
"У разі потрапляння в надзвичайні ситуації, виникнення загрози життю або здоров'ю під час перебування на території Іраку, рекомендуємо громадянам України звертатися в посольство України в Іраку", - підкреслили в консульській службі.
Бананы - есть, вода - пить. В чем проблема то?
..... ну да, жаль людей и т.д.
правда они верят в духов, так что - "гурии" им в помощь
да, мне их жаль(смеется над смешным фото кота в соседней вкладке)
а еще жаль экологию - засерают верожопые атмосферу, когда горят.
....
я бы кстати и не удивился, ибо даже в ЦАР покрошили кацапов, стандартно свинорожалки завыли на Рязанщине, от радости, бабло считая за своих пушмясов
я просто уже пару(сотни раз) чуть не обосрался от выкрутасов наших властей.
докатились, сейчас, до реальной войны(Путин нападет). че тут сраться то?
напал - уже. и на/в Украину нападет, только повод дай.те
и он будет то, повод.
ты с окопа щас пишешь то?
Давай, иди останавливай орды танков, плюс штурмовая авиация.
Большая совковая армия против маленькой - давай, иди.
ППО наша - обосрется за неделю, а потом классические орды будут брать в окружение части ВСУ, которые не успели отмобилизоваться. Плюс - высеры о "мы вас освобождаем".
кому ты и что рассказываешь то, а?
То есть у них два оккупационных режима. Внутренний и внешний.
Подавляющее большинство иракцев этим недовольны. Особенно молодежь у которой забрали любые перспективы. Для них единственная "работа" это наниматься воевать на стороне Ирана.
и второе - мне не жалко рабов.
жалко Обаму - она им ввела, а теперь отгавкивается от высеров Трампа.
Пусть бы и бились себе, но вмешательством извне равновесие нарушено и теперь будет/есть куча проблем. На стороне Ирана фактически выступили рашка, США и ко в войне против исламского государства суннитов, которое как раз и возникло как противовес исламскому государству Ирана (шииты).
это реально что-то есть в высерах о масонах. Ну просто - непонятно что они творят. Ясно шо Саддамка - поддержана совком была, а потом совок сделал вот так:
из-за цен на нефть.