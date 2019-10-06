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 Фоторепортаж, За кордоном
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Все про:Ірак (46) протест (995)

 Від початку протестів в Іраку вже загинуло 94 людини. МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок у країну. ФОТОрепортаж

Кількість загиблих учасників загальнонаціональних демонстрацій в Іраку зросла до 94 осіб, понад 4000 постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, вогонь по демонстрантах вели поліцейські снайпери. Кореспондент агентства розповів, що бачив, як одного з демонстрантів поранили в голову. Лікарі в лікарні підтвердили його загибель, пише УП із посиланням на Reuters.

Про факти кровопролиття повідомляється з різних міст країни. Нинішнє протистояння журналісти називають найважчим з часів придушення два роки тому збройного опору учасників терористичної організації "Ісламська держава".

Від початку протестів в Іраку вже загинуло 94 людини. МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок у країну 01
Від початку протестів в Іраку вже загинуло 94 людини. МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок у країну 02
Від початку протестів в Іраку вже загинуло 94 людини. МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок у країну 03
Від початку протестів в Іраку вже загинуло 94 людини. МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок у країну 04
Від початку протестів в Іраку вже загинуло 94 людини. МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок у країну 05
Від початку протестів в Іраку вже загинуло 94 людини. МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок у країну 06
Від початку протестів в Іраку вже загинуло 94 людини. МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок у країну 07
Від початку протестів в Іраку вже загинуло 94 людини. МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок у країну 08
Від початку протестів в Іраку вже загинуло 94 людини. МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок у країну 09
Від початку протестів в Іраку вже загинуло 94 людини. МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок у країну 10
Від початку протестів в Іраку вже загинуло 94 людини. МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок у країну 11
Від початку протестів в Іраку вже загинуло 94 людини. МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок у країну 12

Демонстранти вимагають нормального електропостачання, чистої води, дотримання санітарних норм і перемоги над корупцією в органах влади.

Заворушення спалахнули на півдні Іраку, в районах, де переважає шиїтське населення. Протестний рух швидко поширився на інші провінції.

Прем’єр-міністр країни Адель Абдул Махді у п’ятницю закликав співгромадян до спокою і пообіцяв провести реформи. Один з найбільш впливових кліриків в Іраку поклав провину за акти насильства на політиків, заявивши, що їм не вдалося поліпшити життя іракців і закликав владу прислухатися до вимог протестувальників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали знищувати калмицьку", - протестувальники проти ватажка "ДНР" Трапезнікова на посаді мера столиці Калмикії заговорили по-українськи. ВIДЕО

Як пише "Інтерфакс-Україна", в МЗС громадянам України рекомендують утриматися від поїздок до Республіки Ірак в зв'язку зі складною ситуацією з безпекою.

"У зв'язку з масовим антиурядовими протестами в столиці Республіки Ірак - м.Багдад й істотним погіршенням ситуації в країні, а також нездатністю іракських правоохоронних органів забезпечити належний захист на території Іраку іноземних громадян, Міністерство закордонних справ України вкотре рекомендує громадянам України, які планують відвідати цю країну, утриматися від поїздок до Іраку без гострої необхідності, а тим громадянам, які вже там перебувають, покинути її територію", - йдеться в повідомленні.

Також в МЗС рекомендують за відсутності можливості безпечно виїхати з країни, не залишати місць проживання і відстежувати повідомлення українських та міжнародних ЗМІ, місцевих органів влади про розвиток ситуації.

"У разі потрапляння в надзвичайні ситуації, виникнення загрози життю або здоров'ю під час перебування на території Іраку, рекомендуємо громадянам України звертатися в посольство України в Іраку", - підкреслили в консульській службі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152343
 
 
 Топ коментарі
 
Казлов так и бегают потому что кАзлАмордые воду каламутят!
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В Московии уже пора, а то давно не было свежих фото из автозаков!
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г*споди, зачем же бегать с протестами то?
Бананы - есть, вода - пить. В чем проблема то?
..... ну да, жаль людей и т.д.
правда они верят в духов, так что - "гурии" им в помощь
да, мне их жаль(смеется над смешным фото кота в соседней вкладке)
а еще жаль экологию - засерают верожопые атмосферу, когда горят.

....

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Казлов так и бегают потому что кАзлАмордые воду каламутят!
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та ты еще в Зимбабве ручищу Путина найди то.
я бы кстати и не удивился, ибо даже в ЦАР покрошили кацапов, стандартно свинорожалки завыли на Рязанщине, от радости, бабло считая за своих пушмясов Від початку протестів в Іраку вже загинуло 94 людини. МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок у країну - Цензор.НЕТ 4279
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************* они такие - чем хуже тем лучше!
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козел борисов. вот скажи еще что у тебя на удмуртии такого нету и все на карликового ******** у вас молятся.
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та ладно, у меня фамилия настолько украинская, шо нема спасу.
я просто уже пару(сотни раз) чуть не обосрался от выкрутасов наших властей.
докатились, сейчас, до реальной войны(Путин нападет). че тут сраться то?
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так ***** нападает на модрву или не нападает?
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че тут смешные реплики писать то?
напал - уже. и на/в Украину нападет, только повод дай.те
и он будет то, повод.
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ну передохнет немного кацапов не за что! Кто же поможет брата утилизировать?!
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знаешь, никогда такого не писал, но:
ты с окопа щас пишешь то?

Давай, иди останавливай орды танков, плюс штурмовая авиация.
Большая совковая армия против маленькой - давай, иди.

ППО наша - обосрется за неделю, а потом классические орды будут брать в окружение части ВСУ, которые не успели отмобилизоваться. Плюс - высеры о "мы вас освобождаем".
кому ты и что рассказываешь то, а?
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Ирак де-факто оккупирован Ираном. Что-то по типу рашки и лугандона.

То есть у них два оккупационных режима. Внутренний и внешний.
Подавляющее большинство иракцев этим недовольны. Особенно молодежь у которой забрали любые перспективы. Для них единственная "работа" это наниматься воевать на стороне Ирана.
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оттолкнемся от того шо они там все верозавры.
и второе - мне не жалко рабов.
жалко Обаму - она им ввела, а теперь отгавкивается от высеров Трампа.
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Да. Они там все упоротые. Тот же Иран ведёт эту войну уже 800 лет.
Пусть бы и бились себе, но вмешательством извне равновесие нарушено и теперь будет/есть куча проблем. На стороне Ирана фактически выступили рашка, США и ко в войне против исламского государства суннитов, которое как раз и возникло как противовес исламскому государству Ирана (шииты).
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да там же и прикол был - штатки поставляли хорошей Хуссейнке ХО, а потом, когда она стала злой - под тем же предлогом раздолбали эту Хуссейнку.
это реально что-то есть в высерах о масонах. Ну просто - непонятно что они творят. Ясно шо Саддамка - поддержана совком была, а потом совок сделал вот так: Від початку протестів в Іраку вже загинуло 94 людини. МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок у країну - Цензор.НЕТ 8403
из-за цен на нефть.
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Во, блин, придется в Зимбабве ехать отдыхать...
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Тебе хорошо, а нам с соседом, придется, дровами топить. ПЕНСИИ только до Ирана хватает.
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Хорошая пенсия, хотя, если мы с соседом сбросимся на 4 куба,то одному и хватит.
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ТАК УЖЕ ПОРА В ИРАНЕ НАЧИНАТЬ ПРОТЕСТЫ !!!
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В Московии уже пора, а то давно не было свежих фото из автозаков!
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так и не едут потому что не за кого! Там восновном кацапы братьям по вере помогают!
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В Ирак пришел Американский мир.
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"Руський мир" там был при Саддаме. Сейчас там европейская демократия.
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При Саддаме там был иракский мир. А сейчас именно что русский
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Сейчас там анархия, как при батьке Махно. Сунниты хотят свое государство, шииты хотят свое государство, а курды хотят свое...Каждый полевой командир, если имеет нефтяную вышку, считает себя президентом. Від початку протестів в Іраку вже загинуло 94 людини. МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок у країну - Цензор.НЕТ 2972
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Слишь петух иди петуха с говна лепи такого как сам.
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Гарну владу підтримують американці. Мабуть іракці вже сумують за Саддамом.
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Після того, як Ірак здали іранцям іракці дійсно сумують за Саддамом. Навіть ІГІЛ вважають непоганим варіантом.
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В Ираке есть одна большая проблема - противоречия двух арабских сект, каждая из которых уверенна в своем абсолютном праве управлять страной: арабы-сунниты намерены вернуть былое Саддамовское господство в Ираке, активно сотрудничая с ИГИЛ и не позволяя построить реальную федерацию, а арабы-шииты, руководствуясь своим численным большинством считаю единственно верным свое исключительное участие в государственном управлении.
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туда сунули свой нос свинособаки, т.ч. будет много смертей...(
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У нас тоже пора начинать задумываться,квартальный,зелёный жонглер кассовыми аппаратами страну загадит в самое ближайшее время.
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Украинцы не летают в Ирак,они предпочитают отдыхать на Мальдивах инкогнито во время войны и ежедневной гибели украинских воинов на Домбабве.
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гена крокодилов. что ты несеш? или ты ыркуцкой боярки пережрал?
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нет Wevelsdurg, - просто ты пропустил последнюю проповедь патриарха Порошенко на собрании свiдкiв секти "Клептоманiв Порошенко", где он как раз и пел песню о своем незабываемом отдыхе Главнокомандувача под охраной на Мальдивах, а в это время на Донбассе гибли его подчинённые.
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Не так. Настоящие укґаинцы летают в Турцию в красных труселях, отдают военных преступников и граждан своей страны в обмен на попиариться, и отводят войска на неукрепленные позиции при увеличивающихся с каждым днем обстрелах и ежедневной гибели украинских воинов Від початку протестів в Іраку вже загинуло 94 людини. МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок у країну - Цензор.НЕТ 6432
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