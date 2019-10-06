 Зеленський і Разумков привітали вчителів зі святом: "Саме від вас значною мірою залежать наші успіхи, перемоги і майбутнє"

Як передає Цензор.НЕТ, їх привітання розміщено на офіційних сторінках в фейсбуці.
"Щодня ви даруєте своїм учням найцінніший скарб – знання! Щодня сієте у свідомості вихованців зернята людяності, ввічливості, доброти та мудрості. Плоди цієї кропіткої роботи не з’являться швидко, для цього потрібні роки. Тож кожного дня ви наполегливо та самовіддано, не заради нагород чи слави робите свою складну справу", - йдеться в привітанні президента України.
Також українських вчителів привітав голова Верховної Ради Разумков.
"Щиро вітаю із професійним святом! Бажаю здоров`я, терпіння, витримки, гідної оцінки ваших старань, адже ви саме ті, хто закладає фундамент нашого майбутнього та майбутнього України!" - йдеться в привітанні спікера.
Він висловив подяку вчителям за нескінченно великий внесок в розвиток української держави. "Саме від вас значною мірою залежать наші успіхи, перемоги та майбутнє. Ваша робота дуже непроста - виховання та навчання майбутнього нашої країни, наших дітей", - резюмував Разумков.
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А счасс 0ктябрь..
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Так что 3енелейсский не врал !
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Странно-странно...
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це саме образливе та принизлеве що я бачив на форумі
Для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом Україні потрібно підвищити пенсійний вік, скоротити кількість держслужбовців і бюджетників, скасувати "спрощенку" і відкрити земельний ринок.
Про це йдеться в останній версії меморандуму про співпрацю України з МВФ.
И именно поэтому про повышение вам зарплат забыли в бюджете 2019
https://dostup.pravda.com.ua/request/47501/response/111715/attach/3/04%2013.136%2027.03.2019.pdf
Такой процент зедебилов именно по причине особенностей образования.
-Учись, сынок! Иначе станешь соевым идиотом.
Но ты их не послушал и не учился...
б*же, вы так троллите, мистер президент?
мне уже не смешно, реально.
сперва обосрали учителей с обещанием зарплаты как у нач.цеха в Германии, а теперь издеваются.
я уважаю такой троллинг, но это уже просто как издеватеьство(люди подумали что будут "получать" как "там", но "учить" как тут).
не, зачетно обосрали служителей науки и логики..... хотя с "логикой" я погорячился, пожалуй.те...
🤣🤣🤣
мне ваще странно что это мусолят. просто взять кол-во мУчителей и умножить, а потом проверить бюджет МОіН України.
мне реально странно что высер дурака какого-то, восприняли реально.
это..... это оценка наших "учителей". тьху, реально тошно.
а у нас - мені побоку, бо або звалю, або здохну. у цьому напівсовку реально жити неможливо. А, чорнозем маємо, ура.!.)
а потом - а шо я сделаю то? я не буду изгонять дураков, бо изберут других. да, это смешно, но это так.
жри барбекю и не издевайся над цирком.....
с уважением пишу, конечно, привет Обамке, или кто там Чунгачкук у вас щас
Ще і перед виборами надули.
Обіцяли 4000 долярів зарплати.
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Мавр сделал свое дело, мавр может уходить!...
Они и такие как они, привели это лядство в правительство, теперь их, коленом под зад - Я ПОДДЕРЖИВАЮ!
Садитесь Зеленский - два !!! )
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