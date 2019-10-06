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Все про:Зеленський (3063) привітання (426) свято (410) вчитель (108) Разумков Дмитро (222)

 Зеленський і Разумков привітали вчителів зі святом: "Саме від вас значною мірою залежать наші успіхи, перемоги і майбутнє"

Президент України Володимир Зеленський і голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітали українських вчителів із професійним святом.

Як передає Цензор.НЕТ, їх привітання розміщено на офіційних сторінках в фейсбуці.

"Щодня ви даруєте своїм учням найцінніший скарб – знання! Щодня сієте у свідомості вихованців зернята людяності, ввічливості, доброти та мудрості. Плоди цієї кропіткої роботи не з’являться швидко, для цього потрібні роки. Тож кожного дня ви наполегливо та самовіддано, не заради нагород чи слави робите свою складну справу", - йдеться в привітанні президента України.

Зеленський і Разумков привітали вчителів зі святом: Саме від вас значною мірою залежать наші успіхи, перемоги і майбутнє 01

Також українських вчителів привітав голова Верховної Ради Разумков.

"Щиро вітаю із професійним святом! Бажаю здоров`я, терпіння, витримки, гідної оцінки ваших старань, адже ви саме ті, хто закладає фундамент нашого майбутнього та майбутнього України!" - йдеться в привітанні спікера.

Він висловив подяку вчителям за нескінченно великий внесок в розвиток української держави. "Саме від вас  значною мірою залежать наші успіхи, перемоги та майбутнє. Ваша робота дуже непроста - виховання та навчання майбутнього нашої країни, наших дітей", - резюмував Разумков.

Зеленський і Разумков привітали вчителів зі святом: Саме від вас значною мірою залежать наші успіхи, перемоги і майбутнє 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з переможцями конкурсів "Учитель року-2019" і Global Teacher Prize Ukraine 2019. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152341
 
 
 Топ коментарі
 
не переживай, Моники так причмокивают, что ничего другого не слышно.
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Сейчас начнётся треш и угар про 4000 баксов в месяц.
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СПАСИБІ вам і велика шана. Правда жаль що зменшують фінансування освіти на 7 млрд. Та педагогам о труднощів не звикати. Головне , щоб уряд України платив гідні зарплати сєпарам -апалченцям. Ото вони розсеряться і почнуть стріляти.
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Сейчас начнётся треш и угар про 4000 баксов в месяц.
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В чём треш7 Разве не обещалась эта сумма учителям? Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее" - Цензор.НЕТ 4907
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0бещали 1 сентября..
.
А счасс 0ктябрь..
.
Так что 3енелейсский не врал !
.
.
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а кто тогда должен отвечать за базар?он же сам обещал
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обіцянка-цяцянка.Дурним вчителям радість. Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее" - Цензор.НЕТ 7855І -привітання! Декому й похвальну грамоту в рамці. Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее" - Цензор.НЕТ 7855
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Треш и угар начался, когда Анку Самосад назначили министром освиты и науки. Все остальное - это уже ничто. А эти их поздравлениЯ после Анки звучат просто как насмешка.
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Сейчас во всю трубят о поднятии экономики на 40% ( явный популизм) , а через полгода такие как ты будут писать про трэш и угар
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А достойных зарплат не пожелали?
Странно-странно...

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Поздравлять не буду. Просто задам вопрос учителямкоторые голосовали за мастера имитации игры на рояле х..м, - чему вы можете научить детей, если сами настолько глупы (этоещё мягко сказано), что повелись на лапшу в виде увеличения ваших зарплат до 4000 долларов США?
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за мастера имитации игры на рояле х..м

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це саме образливе та принизлеве що я бачив на форумі
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Из жизни эпизод не выкинуть. как слов из песни. Правда у этого обсоса получилось выкинуть целый куплет из Гимна Украины на День Независимости. А это уже статья ККУ. И не первая.
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Не раскачивайте рояль. Может крышка упасть. Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее" - Цензор.НЕТ 6422
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В УКРАЇНІ ПОЧНЕТЬСЯ СКОРОЧЕННЯ БЮДЖЕТНИКІВ

Для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом Україні потрібно підвищити пенсійний вік, скоротити кількість держслужбовців і бюджетників, скасувати "спрощенку" і відкрити земельний ринок.
Про це йдеться в останній версії меморандуму про співпрацю України з МВФ.
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ну, или не отдавать Бене Приват. Но, это для ********** табу
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Не "скоро", а ще минулим нині літом скоротили третю частину тих самих вчителів.
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СПАСИБІ вам і велика шана. Правда жаль що зменшують фінансування освіти на 7 млрд. Та педагогам о труднощів не звикати. Головне , щоб уряд України платив гідні зарплати сєпарам -апалченцям. Ото вони розсеряться і почнуть стріляти.
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Хорошо когда есть фейсбук, учителей можно поздравить
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Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее
И именно поэтому про повышение вам зарплат забыли в бюджете 2019
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Неправильно написав. Про підвищення ЗП вчителям забули в бюджеті 2020.
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А где торжественно открытый школьный туалет или загон для кроликов? Где перерезанные ленточки и часовые речи перед второклашками о потужных реформах и ришучых пэрэмогах, произнесенные брынящим металлом голосом? Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее" - Цензор.НЕТ 8828 Ганьба!
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кацапа, включай рашу тудей, что ж там все для таких зебилов как ты Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее" - Цензор.НЕТ 2463
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молодец, только что ты сам сказал, что новая власть, хотя для одной школы, даже новый туалет не удосужилась построить.
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Совковое наследие-дни учителей,врачей,водителей,и пр
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Це єдиний день в році коли дані категорії професій можуть цілком легально набухатися в робочий час.Бо ж свято! Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее" - Цензор.НЕТ 858
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Это точно.
Такой процент зедебилов именно по причине особенностей образования.
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А ведь говорили тебе учитиля в школе:
-Учись, сынок! Иначе станешь соевым идиотом.
Но ты их не послушал и не учился...
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вы свой мозг, уважаемый, потеряли. Он там , возле унитаза еще парует , подберите, вдруг пригодится
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ничего он не терял! его(мозга в смысле) там никогда не было. Из бурсы был выгнан за неуспеваемость.
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Я знаю одного человека, который вместо учебы буем по пианине стучал. И представляешь, его выбрали президентом.
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Но ныне вам уже поздно - надо было вам слушать учитилей в школе. И никакие "бла бла бла" вам уже не помогут. Увы!
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"Поздравляю всех педагогов Украины с Днем Учителя! Ежедневно вы дарите своим ученикам самое ценное сокровище - знания! Ежедневно сеете в сознании воспитанников зерна человечности, вежливости, доброты и мудрости. Источник: https://censor.net.ua/n3152341\\\\\\\\\\

б*же, вы так троллите, мистер президент?
мне уже не смешно, реально.
сперва обосрали учителей с обещанием зарплаты как у нач.цеха в Германии, а теперь издеваются.
я уважаю такой троллинг, но это уже просто как издеватеьство(люди подумали что будут "получать" как "там", но "учить" как тут).
не, зачетно обосрали служителей науки и логики..... хотя с "логикой" я погорячился, пожалуй.те...
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Так вместо 4 000 тысяч долларов обосрали?
🤣🤣🤣
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блин, если ты человек, то мона и подсчитать шо высер про четыре тысячи был высран либо идиотом, либо "популистом".
мне ваще странно что это мусолят. просто взять кол-во мУчителей и умножить, а потом проверить бюджет МОіН України.
мне реально странно что высер дурака какого-то, восприняли реально.
это..... это оценка наших "учителей". тьху, реально тошно.
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Так з вчителів будь-яка влада починає....То на мітинги зганяють,то зарплати урізають,то перед виборами обіцяють підняти до нереальних меж... Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее" - Цензор.НЕТ 3124
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в Рашці не піднімають, а висрали - такий-то процент за "Є*іную Расію" має бути(відео бачив, як це бидло пачками бюлетені запихає в урну?)
а у нас - мені побоку, бо або звалю, або здохну. у цьому напівсовку реально жити неможливо. А, чорнозем маємо, ура.!.)
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Странно. Высер дурака тебя не удивляет. А то, что этот дурак и сейчас находится при власти, это тебя не удивляет.
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шо?
а потом - а шо я сделаю то? я не буду изгонять дураков, бо изберут других. да, это смешно, но это так.
жри барбекю и не издевайся над цирком.....
с уважением пишу, конечно, привет Обамке, или кто там Чунгачкук у вас щас Зеленський і Разумков привітали вчителів зі святом: "Саме від вас значною мірою залежать наші успіхи, перемоги і майбутнє" - Цензор.НЕТ 9901
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Вчитель зараз людина безправна.
Ще і перед виборами надули.
Обіцяли 4000 долярів зарплати.
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что же ты не слушался учителей своих то вовка?уроки где рассказывают и учат как любить и защищать родину ты наверно прогуливал
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Да уж. С такой новой министеркой недоОбразования и с такими зарплатами.....Издевательство.
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по скольку дорожек кокса за день вынюхивают эти долпо..бы?
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Конечно, от них ЗАВИСЕЛО!...
Мавр сделал свое дело, мавр может уходить!...
Они и такие как они, привели это лядство в правительство, теперь их, коленом под зад - Я ПОДДЕРЖИВАЮ! Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее" - Цензор.НЕТ 2429
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Realno zarpalty ucitelej jest malyje 4000 gryven,a v rade oni tam polucajet po 40000 gryven i bolse.Pocemu takaja nespravidlivost?Nikde Evrope tak net,mozet byt raznica 2 ili 3 raza, no ne 10 ili 15 raz kak jest teper
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В знак глубокого уважения и признания, в бюджете на учителей - целый ноль !
Садитесь Зеленский - два !!! )
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я так и не понял, когда учителям выдадут первые 4000 евро?
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А теперь реалии. Миносвиты Анки Самосад недавно урезало количество часов по кредитах на треть. Товарищ с универа, который не пенсионер и так имел 0,7 ставки. Так вот неделю назад его обрадовали -теперь у него меньше 0,5 (точно не помню). Иди, доцент, готовся к своему празднику, жди тебя поздравят.
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А взамен 4000 долларов только пустые поздравления...
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