 "Уряд не відновлює жодного сполучення з окупованим Кримом. Крим - це Україна!" - Гончарук

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав на сторінці в фейсбуці.

"Я постійно наголошую на людиноцентризмі. Це якраз про розбудову КПП "Каланчак" та "Чонгар", де створюють режимну й сервісну зони. У новітніх КПП з’явиться центр надання адміністративних послуг, автостанція та будівля для відпочинку водіїв. Проте уряд не відновлює жодного сполучення з тимчасово окупованим Кримом. Крим - це Україна!" - написав Гончарук.

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