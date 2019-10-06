 "Уряд не відновлює жодного сполучення з окупованим Кримом. Крим - це Україна!" - Гончарук

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав на сторінці в фейсбуці.
"Я постійно наголошую на людиноцентризмі. Це якраз про розбудову КПП "Каланчак" та "Чонгар", де створюють режимну й сервісну зони. У новітніх КПП з’явиться центр надання адміністративних послуг, автостанція та будівля для відпочинку водіїв. Проте уряд не відновлює жодного сполучення з тимчасово окупованим Кримом. Крим - це Україна!" - написав Гончарук.
А от з поїздом в Москву подібних казусів немає. Так, агресор, але юридично все чисто.
А потім матимем заручників і будемо лбмінювати їх на суверенітет.
Или у них полная неработоспособность или это делается специально, в надежде запутать украинцев и обделать по тихому свои темные делишки!
То же самое делает и ЗЕ-команда... Проанализируй их "высеры" предвыборного периода, после победы на выборах - "Два шаги налево, два шаги направо, шаг вперёд и два - назад..."
Россия и США поменялись ролями на международной арене, заявила бывшая глава мид Испании Ана Паласио в своей статье для Project Syndicate.
По ее словам, Москву многие воспринимали как державу, которая наносит вред миропорядку, в особенности после воссоединения с Крымом в 2014 году и помощи Сирии. Однако сегодня российская сторона является настоящим субъектом власти, пишет бывший министр. Кроме того, победой России Паласио назвала согласие Украины принять «формулу Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Автор статьи считает, что рост влияния России связан с тем, что США в последние годы теряют лидерские позиции на международной арене. В качестве примера она привела ситуацию с атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которой американские власти обвинили Иран и анонсировали санкции.
«[Президент России Владимир] Путин, наоборот, показал Россию потенциальным гарантом стабильности в регионе. Он не стал обвинять Иран и сказал, что будет работать со всеми сторонами. Это подход стратега, а не вредителя», - заявила Паласио.
Или все-таки "соросоцентризм"?
ээээ, если есть тут чуваки, ну, то есть бабы, которые "видят" - вчера был ролик с этой Алешей - скажите, врет ли он, а?
мне кажидся что врет и не меняет цвет землянистого лица. ... и да, я не хочу ошибаться, ибо если даже я увидел шо он поц - то нуивонах..... война еще наверное будет из-за этих козлов, то есть редисок
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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Дострокові і негайно.
Но вот только как в Гурзуфе нашлась тетя ее родителей (седьмая вода на киселе, короче), с трешкой и без наследников - мотаются они туда раз в несколько месяцев. Подруга сама не то что ватная, но аполитичная. Показывала мне фотки мужа, в том числе и как он позировал в "форме" рассеянского ВМФ на пляже. Сам он такие фотки до сих пор не выкладывает))) Более того - недавно выкладывал призыв "не оставлять деньги оккупантам в Крыму". Так и хотелось в комментах выложить его фото, где он жрет в кафе в Крыму.
Это все, что стоит знать о половине наших "патриотов"
меня другое интересует - какие такие сервисные центры собрался гончарук строить на крымских переходах? это чтобы вата из крыма сразу на границе могла биометрические загранпаспорта получать и в Европы мотаться? может мы им еще дополнительные выплаты назначим за вредность? а бесплатной красной икрой с трюфелями ты их на переходах кормить не собираешься а гончарук?
Если Украина считает крымчан своими гражданами, то создавать препятствия в получении тех или иных документов, мягко говоря, неправильно. Напротив, это должно быть облегчено максимально в существующей ситуации. Сервисные центры на админгранице с ускоренной выдачей - неплохой шаг в этом направлении.
P.S. И почему наши зебубочки обижаются, когда их называют зебилами? Вот Гончарук их публично называет зебилами, значит это нормально, а если нормально, то не должно вызывать никаких негативных реакций с их стороны.
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Що тепер? Дострокові президентські і парламентські.
"...Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю, бо це означатиме програш. Ніякого воєнного стану і активізації наших військ! Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру..."
Должность главы военного блока партии меня не впечатляет, сам могу на следующей неделе зарегистрировать себе ОО и объявить себя Главой военного блока этой организации и всем этим "званием" в лицо тыкать.
Там асфальтируют площадку для отстоя транспорта. на одном пункте пропуска я сегодня буду. так что смогу если у меня будет желание сфотографировать эту стройку века.
Просто конченые!
Продление паспортов, регистрация новорожденных, чем там ещё не довольны крымчане и за чем ездят на материк?
Любопытны и приоритеты человекоориентирования - на всех остальных направлениях уже улучшили, осталось только КПП новенькое поставить и можно передохнУть, прально?
Имхо, Гончарук чего-то очень сильно не договаривает.