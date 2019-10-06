EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
  2420  90
Матеріали за темою:
Все про:залізниця (339) Крим (7555) Гончарук_Олексій (140)

 "Уряд не відновлює жодного сполучення з окупованим Кримом. Крим - це Україна!" - Гончарук

Облаштування пунктів пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом не означає, що уряд відновлює з'єднання з півостровом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав на сторінці в фейсбуці.

"Я постійно наголошую на людиноцентризмі. Це якраз про розбудову КПП "Каланчак" та "Чонгар", де створюють режимну й сервісну зони. У новітніх КПП з’явиться центр надання адміністративних послуг, автостанція та будівля для відпочинку водіїв. Проте уряд не відновлює жодного сполучення з тимчасово окупованим Кримом. Крим - це Україна!" - написав Гончарук.

Також читайте: Зростання економіки на 40% - це наша спільна мета, вона реальна, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152339
 
 
 Топ коментарі
 
Это мне напоминает Штепу в Славянске в марте 2014:"Это же наши ребята"
 показати весь коментар
 
Ещё подадут воду - а что тут такого: Крым это Украина
 показати весь коментар
 
Тим самим заохочує громадян до відвідин окупованого Криму.
А потім матимем заручників і будемо лбмінювати їх на суверенітет.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
а зрада в том что не востановят так как мордор не захочет как бы гончарук не хотел кацапы скажут это неотъемлимая часть росии и им решать пускать или нет
 показати весь коментар
 
 
А это "аватар" "Бори Козлова"... Тот вчера "нахерачился", залез на форум и такую "херню" нёс, как Ленин на броневике, из старого анекдота, а этот - "продолжатель"...
 показати весь коментар
 
 
Гончарук говорить гасла, а Верховний Колабораст робить своє чорне діло.
 показати весь коментар
 
 
Зрада в том. что возврат Крыма никто реально в мире даже не обсуждает и не желает обсуждать ибо это напрасная трата времени. Россия внесла изменения в свою Конституцию и рым теперь - рос. округ. Любые разговоры о его возврате равноценны войны с ядерной Россией.
 показати весь коментар
 
 
В возврат Курил Японии никто не верит.Так же и Крым-болтовня под выборы, или наТВ шоу"Уряд не відновлює жодного сполучення з окупованим Кримом. Крим - це Україна!" - Гончарук - Цензор.НЕТ 9978
 показати весь коментар
 
Это мне напоминает Штепу в Славянске в марте 2014:"Это же наши ребята"
 показати весь коментар
 
 
Кстати, что с принцессой, давно не слышно о ней. Всё ещё в башне сидит, прынц на белом верблюде не приехал, не освободил ?
 показати весь коментар
 
Знаю точно, что , к великому сожалению, не висит!
 показати весь коментар
 
 
согласен. зеленая сволочь с рыгами "взасос".
 показати весь коментар
 
 
Готується до виборів мера.Поця її так і не посадив,а Зеля як Поця.
 показати весь коментар
 
 
Ещё подадут воду - а что тут такого: Крым это Украина
 показати весь коментар
 
 
Все равно опять какая-то гибридность - с территорией агрессора ж/д сообщение можно и есть, а со своей территорией - нельзя и нет? хотя может так и надо
 показати весь коментар
 
 
"Алежка", для вас, "лахтинцев", это - "неразрешимая загадка", покруче ваших "ихтамнет" в Украине, Сирии, ЦАР, Ливии... (вот только "жмуры" оттуда регулярно, возвращаются...).
 показати весь коментар
 
 
Я и не спорю, хз, может так и надо, как и ихтамнеты и т.п. - каждый ведет свою игру.
 показати весь коментар
 
Соевым патриотам в украинский Крым низзя на паровозе ездить, а вот к бывшим сослуживцам и родичам в Новосибирск, то это даже патриотично "Уряд не відновлює жодного сполучення з окупованим Кримом. Крим - це Україна!" - Гончарук - Цензор.НЕТ 7912
 показати весь коментар
 
Тут позиція дипломатів і при Пєті, і зараз проста і однакова. Дамо і воду, і поїзди, і що завгодно, тільки юридично по всіх документах Крим повинен бути прописаний як Україна. Тобто хочете воду - РФ підписує угоду в якій вказується, що Україна постачає, а РФ оплачує постачання води на територію Автономної Республіки Крим, Україна. Хочете поїзди - пунктом призначення повинен вказуватися, наприклад, Сімферополь, Україна. Але оскільки ********* вже прописала в свою Конституцію Крим як РФ і ввела покарання за заклики до сепаратизму, то тут без варіантів, нічого не буде.
А от з поїздом в Москву подібних казусів немає. Так, агресор, але юридично все чисто.
 показати весь коментар
 
Любые юридические нюансы при желании или необходимости в мире обходятся или перепрописываются, при соответствующей пропагандистской поддержке, короче, преодолеваются на раз.
 показати весь коментар
 
Але робить всі зручності для переміщення та сполучення.
 показати весь коментар
 
 
Тим самим заохочує громадян до відвідин окупованого Криму.
А потім матимем заручників і будемо лбмінювати їх на суверенітет.
 показати весь коментар
 
 
хорошо для отчетности повышения турпотока крымчан))) там все заборами городят, тут комфорт европейский,Welcome to the Crimea!))))
 показати весь коментар
 
Отсутствие автостанций на админгранице на руку только местным барыгам-перевозчикам. Которые от Херсона и Новоалексеевки пассажиров нелегально возят
 показати весь коментар
 
Такое впечатление, что у нас в правительстве, сейчас, одни дебилы и непрофессионалы, делающие постоянно противоречивые говновбросы!

Или у них полная неработоспособность или это делается специально, в надежде запутать украинцев и обделать по тихому свои темные делишки! "Правительство не восстанавливает никакого сообщения с оккупированным Крымом. Крым - это Украина!", - Гончарук - Цензор.НЕТ 6546
 показати весь коментар
 
 
Тут отрабатывается методика, аналогичная путинской - сначала Жириновский, Мизулина, Милонов, Малафеев, Дугин, или кто-то иной, из "прибабахнутых", делают "вброс" какого-то бредового проекта. Потом "серенькие мышки", в Кремле, делают анализ реакции общества, на подобный "говновброс"... Если реакция положительная, нейтральная, или "слабоотрицательная", проект внедряется в жизнь... Если реакция резко отрицательная, его "спускают на тормозах", и "забывают". На вопросы - "А шо это было?", либо "недоумённо" двигают плечами, либо действуют, как принцесса из мультфильма "Король Дроздобород" - "И что вы хотите с нашего дурачка? Он же шут! Он глупенький!...".
То же самое делает и ЗЕ-команда... Проанализируй их "высеры" предвыборного периода, после победы на выборах - "Два шаги налево, два шаги направо, шаг вперёд и два - назад..."
 показати весь коментар
 
 
Зелебоб, а до чого в кінці фраза "Крым это Украина"? Що він хотів сказати? Достатньо було б сказати " Правительство не восстанавливает никакого сообщения с оккупированным Крымом". А так, раз Крим-це Україна, чому туди потяги не їздять? Чи вони укурені там усі, чи чорт їх знає.
 показати весь коментар
 
 
бо останннім часо вірніше при клоуні вони не незивають мордор агрессором і ворогом таке враження що це внутрішній конфлікт навіть пуйла вже хвалять що зумів переконати клоуна на формулу да і самі наші чиновники майже не вживають словосполучення россійский агрессор ворог війна з росією ось пишут навіть західні ЗМІ-
Россия и США поменялись ролями на международной арене, заявила бывшая глава мид Испании Ана Паласио в своей статье для Project Syndicate.
По ее словам, Москву многие воспринимали как державу, которая наносит вред миропорядку, в особенности после воссоединения с Крымом в 2014 году и помощи Сирии. Однако сегодня российская сторона является настоящим субъектом власти, пишет бывший министр. Кроме того, победой России Паласио назвала согласие Украины принять «формулу Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Автор статьи считает, что рост влияния России связан с тем, что США в последние годы теряют лидерские позиции на международной арене. В качестве примера она привела ситуацию с атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которой американские власти обвинили Иран и анонсировали санкции.
«[Президент России Владимир] Путин, наоборот, показал Россию потенциальным гарантом стабильности в регионе. Он не стал обвинять Иран и сказал, что будет работать со всеми сторонами. Это подход стратега, а не вредителя», - заявила Паласио.
 показати весь коментар
 
 
Наглядний приклад маніпуляцій думкою для простого народу не звикшого аналізувати: одному реченні є 2 види маніпуляцій і заперечення, і твердження. Не знаю хто їх вчив, але виглядає професійно
 показати весь коментар
 
"Я постоянно подчеркиваю человекоцентризм Источник: https://censor.net.ua/n3152339\\\\\\\\\

Или все-таки "соросоцентризм"?
ээээ, если есть тут чуваки, ну, то есть бабы, которые "видят" - вчера был ролик с этой Алешей - скажите, врет ли он, а?
мне кажидся что врет и не меняет цвет землянистого лица. ... и да, я не хочу ошибаться, ибо если даже я увидел шо он поц - то нуивонах..... война еще наверное будет из-за этих козлов, то есть редисок "Правительство не восстанавливает никакого сообщения с оккупированным Крымом. Крым - это Украина!", - Гончарук - Цензор.НЕТ 8055
 показати весь коментар
 
3,14здить і не червоніє ... а куди йдуть "шаланды полные "кефали"" з Одеси ...наприклад ...невже болгарам жрачку возять ...а фірташа "заводік" на якому "титані" працює ...невже з Австралії "возить" ...бо у ********** йух "свого" вистачає
 показати весь коментар
 
 
як звідки ...багато з моїх знайомих голосували за його ...з залізним аргументом тільки щоб не порошенко ...зараз правда плюються ...кажуть що не чекали що це ЗЕ виявиться таким ГЕ ...а це не 18тирічні діти а дорослі дядьки після сорока ...
 показати весь коментар
 
 
печально, что дядьки после сорока, на плечах носят не голову, а жопу....(
 показати весь коментар
 
 
Поки може й ні... От про залізничне сполучення з лугандонією вже чув... Й електрику чомусь почали купувати у фєдєрастів... - то перемога??? Чия???
 показати весь коментар
 
 
.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
.
.
.
.
 показати весь коментар
 
 
Что-бы будущим заложникам было где переночевать нормально перед попаданием СИЗО, как это человечно! Браво!
 показати весь коментар
 
 
Мона постійно повторювати що Крим це Україна, а ***** і вухом не веде.
 показати весь коментар
 
 
Еще как ведет. Вваливает в Крым по нескольку лярдов зелени. чтобы крымчане даже и думать не смели про Украину. А они смотрят на золотой дождь и думают. как хорошо. что мы слиняли с того дурдома под названием Украина
 показати весь коментар
 
основной тренд зебилов - звеждеж до усрачки, а под этот звездеж распродаж Украины с молотка
 показати весь коментар
 
 
маленький пинок под зад и штейны включают дурака а потом заднюю. как это знакомо все. мыролюбность 2.0.
 показати весь коментар
 
 
Гончарук перестав приховувати, що він грає дурня. А що, все природньо: команда клоунів грає дурнів.
 показати весь коментар
 
 
команда клоунів грає дурнів.-Эх, Ваня, Ваня, что ж ты, Ваня, ведь сам по проволке идёшь/ разочаровываешь ты , тёзка, Ивана Петровича Сидорова. Он считал тебя одним из лучших пропагандистов новой власти: пламенным, несгибаемым, непродажным . Твой же коммент: ЖОДНОГО не проплаченого критика Зеленського не існує по визначенню. Єдине, що оплата у них різна. А платить їм всім одна людина - мародер Порошенко. 28.06.2019 11:46

 показати весь коментар
 
 
Альо! Петрович! Це було ще коли??? 28го Червня??? Через місяць після інагурації??? Після цього вже мільон років пройшло! Вовік тоді сидів ще в мішку і муркотів. А зараз воно вилізло з мішка, показало людям свої роги, козлячу бороду, ратиці і захрюкало.
Дострокові і негайно.
 показати весь коментар
 
Моя бывшая однокурсница с Запорожья вышла замуж несколько лет назад за очень патриотично парня. Вся страница у него в патриотических картинках типа "Я поддерживаю блокаду Крыма" и т. д.
Но вот только как в Гурзуфе нашлась тетя ее родителей (седьмая вода на киселе, короче), с трешкой и без наследников - мотаются они туда раз в несколько месяцев. Подруга сама не то что ватная, но аполитичная. Показывала мне фотки мужа, в том числе и как он позировал в "форме" рассеянского ВМФ на пляже. Сам он такие фотки до сих пор не выкладывает))) Более того - недавно выкладывал призыв "не оставлять деньги оккупантам в Крыму". Так и хотелось в комментах выложить его фото, где он жрет в кафе в Крыму.
Это все, что стоит знать о половине наших "патриотов"
 показати весь коментар
 
 
ничего страшного в этом нету. мы вернемся и не придется мужу этой подруги фотаться в робе удмуртского матроса. и ему работа по зачистке русни найдется.
 показати весь коментар
 
Возвращатель, парабеллум дать? Или на диване удобнее возвращать?
 показати весь коментар
 
давай парабеллум. В чем проблема удмурт?
 показати весь коментар
 
понтно. вот все у вас так у монголоидных свинособак. и куда то сразу пропадает вяличие.
 показати весь коментар
 
 
У лаптеногой дичи "возвращать"-это обязательно бежать на амбразуры с криком "ура". Такая уж у вас генетика скота на мясокомбинате. Сгниет твоя засрашка и Крым останется только подобрать. Только не визжи-"не дождетесь". Совки тоже так визжали. И где тот ссср? ссср 2.0 ждет та же участь.
 показати весь коментар
 
ну а чо ж не выложила? так как хотелось так и выложи! да еще и спроси его почему он такой лицемер и фарисей? а ватная подруга тебе зачем! я со своими ватными бывшими сокурсниками по политеху еще в 2014 раругался в пух и прах.... сейчас некоторые прозрели и пытались мосты наводить но я их послал!!!
меня другое интересует - какие такие сервисные центры собрался гончарук строить на крымских переходах? это чтобы вата из крыма сразу на границе могла биометрические загранпаспорта получать и в Европы мотаться? может мы им еще дополнительные выплаты назначим за вредность? а бесплатной красной икрой с трюфелями ты их на переходах кормить не собираешься а гончарук?
 показати весь коментар
 
 
С одной стороны вы правы, а с другой - прикрывать или усложнять перемещение и получение украинских документов - ещё больше отталкивать украинцев в Крыму. Вот уже 6-й год оккупации идёт. Сколько, к примеру, за это время подростков достигли 16 лет? А как им получать паспорт, если, вроде, на территорию Украины их и пустят по свидетельству о рождении, но потом им нужно делать документ на подконтрольной территории. А это, сами знаете, пара недель минимум, за время которых им нужно где-то жить. Вот и едут получать паспорта Украины единицы, у кого есть возможность. Ещё лет 10 - и там уже будет полноценное поколение, которое вообще не имеет никаких документов Украины - от свидетельств до паспортов и аттестатов.
 показати весь коментар
 
"Уряд не відновлює жодного сполучення з окупованим Кримом. Крим - це Україна!" - Гончарук - Цензор.НЕТ 2181Кому в Крыму нужен укр. паспорт? Зачем? Кто хотел выехать - давно уже выехал. Остальным Украина болит. только если нужно ехать к родственникам. На нормальную крымскую зарплату ехать батрачить в Польшу нет совершенно никакого смысла
 показати весь коментар
 
А какая крымская зарплата считается "нормальной"? И сколько в % ее получает?
 показати весь коментар
 
Не в курсе, сколько там в Крыму получают. И уверена, что в интернете правды не найдешь, с обоих сторон будут гнуть линию в свою сторону.
Если Украина считает крымчан своими гражданами, то создавать препятствия в получении тех или иных документов, мягко говоря, неправильно. Напротив, это должно быть облегчено максимально в существующей ситуации. Сервисные центры на админгранице с ускоренной выдачей - неплохой шаг в этом направлении.
 показати весь коментар
 
Строим автостанции, чтобы не восстанавливать транспортное сообщение. А табачную фабрику для борьбы с курением построить не пробовали?

P.S. И почему наши зебубочки обижаются, когда их называют зебилами? Вот Гончарук их публично называет зебилами, значит это нормально, а если нормально, то не должно вызывать никаких негативных реакций с их стороны.
 показати весь коментар
 
 
Это ничего не меняет, кто хотел тот поедет. Сформировано только по дебильному.
 показати весь коментар
 
Тепер стало зрозуміло, що Воха і Пєця - одна і та антиукраїнська шобла, а їх протистояння удаване, постановочне. Українці обрали собі не президента, а ліквідаційну комісію.
________________
Що тепер? Дострокові президентські і парламентські.
 показати весь коментар
 
 
Нам нужен истинно проукраинский Лидер, готовый отразить российскую агрессию и уже разработавший для этого стратегию. Кстати, вот эта стратегия:
"...Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю, бо це означатиме програш. Ніякого воєнного стану і активізації наших військ! Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру..."
 показати весь коментар
 
Більше для звільнення Криму(перекрив воду в Крим) ніж Сєнченко Андрій не зробив жоден. А він у Юлі очолює військовий блок.
 показати весь коментар
 
АРК воду перекрыло УСКК, т.к. кацапы решили не платить за воду, поставленную в 2013 году, и не заключать договор на 2014. Может где-то там Сенченко и пробегал, но я сомневаюсь, что он хоть как-то участвовал в этом хозяйственном споре.
Должность главы военного блока партии меня не впечатляет, сам могу на следующей неделе зарегистрировать себе ОО и объявить себя Главой военного блока этой организации и всем этим "званием" в лицо тыкать.
 показати весь коментар
 
возможны и перевыборы. но с начала гилляки мыролюбцам.
 показати весь коментар
 
Що тепер? Дострокові президентські і парламентські./Эх, Ваня. Иван Петрович Сидоров считал тебя самым эффективным пропагандистом новой власти . И после перехода из контрпропаганды в пропаганду действовать по твоей методе.
 показати весь коментар
 
Щоб розібратись - хто такий "кіт в мішку" Вовік вистачило чотири місяці. Малий і середній бізнес в загоні, олігархи отримують пільги і мільярди, військо деморалізоване одностороннім перемиррям і відводом в зиму в чисте поле, вся команда Зе аж трясеться, як хоче надати Лугандону особливий статут і завести в Раду моторол та влатувати громадянську по всій Україні і під цю марку продати 99,99% землі трьом корпораціям під три культури(рапс, соя, пшениця) для експорту. Що не встиг зробити Пєця, доробляє Воха.
 показати весь коментар
 
Тепер попа, тобто війна вже за "юхавасток" проект "навароссія" в агресивній формі, спочатку це буде золоте, Петрівське, потім донецькі та луганські обсластя в адміністративних кордонах, далі в низ по течії. Харків це не менеться. Всі посилення влади президента, це підготовка місця для "маріонетки", далі вибори, маріонетка з ручним циком узаконять "вибори", зайдуть спецслужби, зачистка. Федералізація. Злиття України рф Білорусі. Вперед в минуле!
 показати весь коментар
 
В память об идеологическом противнике Ивана Петровича Сидорова его метода : Мародер Коломойський з підсвинком розуміють, що вони вже однією ногою на довічному з конфіскацією. І це попри десятки мільярдів накрадених доларів!!!
 показати весь коментар
 
Если Крым это Украина, то чего же воду перекрыли, почему отменили поезда? Давайте, не стесняйтесь. Плевать, что "наши люди" ненавидят Украину, украинский язык и украинцев, что естественно для потомов переселенцев из-за урала и деток отставников-офицеров ссср. Они сжигали паспорта Украины, а теперь ездят и восстанавливают. Так удобней жить: ненавидеть Украину и пользовать ее. Лохи-украинцы еще и радуются, что их имеют. Надо им еще пенсии туда платить. Недорабатывает новая власть.
 показати весь коментар
 
 
"Правительство не восстанавливает никакого сообщения с оккупированным Крымом - А с ДАмбасАм? Что там уже Пристайко морозит?
 показати весь коментар
 
За Крым можно забыть навсегда. Это факт. А вот за Донбасс - еще вилами по воде написано
 показати весь коментар
 
нет. просто ты скачеш на путена, вот это точно факт.
 показати весь коментар
 
Всего лишь ржу над высерами ботов. подобных тебе. Постройка на границе стационарных погранпунктов говорит лишь об одном... Догадаешься? Ты же бот со стажем. Живешь и спишь на цензоре
 показати весь коментар
 
кто тебе сказал что там стационарные пункты пропуска строят? или это тебе по твоему хакасскому радио сказали?
Там асфальтируют площадку для отстоя транспорта. на одном пункте пропуска я сегодня буду. так что смогу если у меня будет желание сфотографировать эту стройку века.
 показати весь коментар
 
А перевозчиком кто будет?кто уже выиграл конкурс? Или это потом? Или это Беня？
 показати весь коментар
 
Зедауны не могут прямо сказать -зачем???? Надо написать "не означает", а что "означает" зеленые твари?
 показати весь коментар
 
Давайте випзоны с дютифри там сделайте еще!!!
Просто конченые!
 показати весь коментар
 
Каких административных услуг, интересно?
Продление паспортов, регистрация новорожденных, чем там ещё не довольны крымчане и за чем ездят на материк?
Любопытны и приоритеты человекоориентирования - на всех остальных направлениях уже улучшили, осталось только КПП новенькое поставить и можно передохнУть, прально?
Имхо, Гончарук чего-то очень сильно не договаривает.
 показати весь коментар
 
Одни говорят что будет востанавливать, другие что нет?? Что ща *******?? Складывается впечатление что они или идиоты, или реално правая рука не знает что делает левая.
 показати весь коментар
 
даже и не думайте про это. темболее про пустить поезд в донбасяо как заявил ПРИСТАЙКО! совсем уже здурели скот завозить сюда составами...вот военный в интервью с окопа рассказал как сепары терористы переодеваются в гражданку и по новым нашим строящим мостам и КПП ходят свободно к нам всё фоткают. вынюхивают. шкодят и возращаясь назад переодеваются и продолжают обстреливать и убивать украинцев! я поддерживаю всегда сам а тут и ГОРДОНА что он заявил на ШУСТЕР ШОУ!и так уже с крыма и донбасяо эвакуировали всех без разбора к нам заключённых. свезли в страну всех преступников.... те кормить их не хотят и избавляются от них...а наши прямо только и читаю...что на днях ордло вернёт наших заключённых...раньше радовался думая что военных заключённых....ах нет! это вывозят нам всех зэков...и так уже кишит страна и улицы рылами чужеземными стрёмными ...грабежи и разбои...своих гопников хватает так теперь свезли всех отовсюду...((
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору