 Депутат "Слуги народу" Кузьміних: "Тільки перемога без капітуляції! ПТН ПНХ у Гаагу за всі вбивства!"

Як передає Цензор.НЕТ, про це нардеп написав на сторінці в фейсбуці.
"Колишній радник, який відповідав у колишнього президента за армію агресивних ботів та ділив патріотичних українців на якісь відсотки, знову продовжує розхитувати ситуацію та скуповувати масовку.
Конституція України ст.39 надає право на мирні зібрання і щоб люди звісно могли відстоювати свої погляди, але тут потрібно розуміти деяких невдах-маніпуляторів, які цілі вони переслідують. Не піддавайтесь на маніпуляції. Поки не до Майданів, бо країна як тоненьке скло зараз.
Велика кількість є справді занепокоєних людей з нормальними питаннями, які перебувають у стані очікування від президента Зеленського, котрий вже багато разів пояснював про останню мінську зустріч та що нема там в домовленостях ніякої капітуляції і зради, але хтось не хоче дуже, щоб відбулись перемовини у нормандському форматі.
Долю Донбасу буде вирішувати Верховна рада, і всякі спец.статуси ОРДЛО та амністії вбивць-сепарів разом з місцевими виборами і тп не отримають жодної підтримки депутатського корпусу з проукраїнських сил. Зараз потрібно щоб відбулась зустріч на вищому рівні у нормандському форматі, бажано + американці, і дуже прикуто наглядати за домовленостями і наступними діями.
Ніколи не натисну "за", щоб пробачити тим, хто вбивав та знущався над нашими Захисниками! Відступати не можна, ми на своїй землі! Вірю президенту! Тількі перемога без капітуляції! ПТН ПНХ в Гаагу за всі вбивства! Слава нації і Україні!
PS: Закон про особливий статус Донбасу діє з подачі пАпередніків і почитайте уважно, що було підписано 5 вересня 2014 року в Мінську.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".
Россия и США поменялись ролями на международной арене, заявила бывшая глава МИД Испании Ана Паласио в своей статье для Project Syndicate.
По ее словам, Москву многие воспринимали как державу, которая наносит вред миропорядку, в особенности после воссоединения с Крымом в 2014 году и помощи Сирии. Однако сегодня российская сторона является настоящим субъектом власти, пишет бывший министр. Кроме того, победой России Паласио назвала согласие Украины принять «формулу Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Автор статьи считает, что рост влияния России связан с тем, что США в последние годы теряют лидерские позиции на международной арене. В качестве примера она привела ситуацию с атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которой американские власти обвинили Иран и анонсировали санкции.
«[Президент России Владимир] Путин, наоборот, показал Россию потенциальным гарантом стабильности в регионе. Он не стал обвинять Иран и сказал, что будет работать со всеми сторонами. Это подход стратега, а не вредителя», - заявила Паласио.
Есть 2 показателя определения платных шокодуполизов.
1. На всех кто гонит на петропарашу пишут шо он агент мацквы.
2. Обзови его как угодно, в ответ будет тебе писать как ни в чём не бывало (ибо пп платит по 5 грн. за пост)
Это ж дебилов так инструктируют петрушкины холуи более высокого уровня...типа кто не за петра-парашу - тот агент пукина.
А Новый год скоро....и всему своё время....
Нехай би пояснив чому Зеля штовхає країну на це тонке скло.
Йому адреналіну не вистачає ?
Вірить він президенту..
А от я не вірю.
Бо він зрадник і брехун.
Людина якого, богдан, літає у москву ?
Не бридко вводити в оману народ, лише тому, що ти віриш особисто ?
Ми навіть достеменно не знаємо, чи він незалежний в своїх рішеннях.
Путин тока и ждет конфликта. Вон, Антиколорадос чуть не обосрался от высеров Мани Макрона.
Я буду, 12:00, Майдан, Пью Пунш
1. рашка з України.
2. Все інше.
І за кожних півроку невиконання пункту 1 рашці продовжували або вводили нові санкції.
Моніка вирішила підзаробити й виконати так як наказали ляльководи:
1. Відвести війська, вліпити особливий статус ордло в Конституцію України, зняти санкції з рашки, провести вибори під дулами рашкозброї.
2. Потім моніка папросіт путєна атвесті вайска.
ЧМО!
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11. Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначеними в примітці, до кінця 2015 року.
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Далі ці самі примітки мінських угод.
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Такі заходи відповідно до Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей» включають наступне: - звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей;
- право на мовне самовизначення;
- участь органів місцевого самоврядування у призначенні голів органів прокуратури та судів в окремих районах Донецької і Луганської областей;
- можливість для центральних органів виконавчої влади укладати з відповідними органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;
- держава надає підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;
- сприяння з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва в окремих районах Донецької і Луганської областей з регіонами Російської Федерації;
- створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької і Луганської областей;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на дострокових виборах, призначених Верховною Радою України цим законом, не можуть бути достроково припинені. ~~~~
«Нормандський формат»: на рассєє висунули ще одну умову для проведення саміту.
5 жов 2019, 22:05
Перспектива проведення саміту лідерів країн «нормандської четвірки» - України, обісРашки, Франції та Німеччини, стане зрозумілою лише !!!після підтвердження спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ !розведення сил в районі населених пунктів Петровське та Золоте.
Ще однією !умовою він назвав !!!імплементацію в українське законодавство так званої «формули Штайнмаєра».
Виконання цих доручень! ( кремлядь дає шмарклі доручення, ось як! з Порошенко рашисти так не розмовляли, тому що срати він хотів на їх хотєлкі) якраз і відкриває шлях для нового саміту «нормандської четвірки»(хай ще ЗеБєня побільше розливав та відступить, тоді Сцарьок, можливо сАізволять зустрітися з блазнем!).
В іншому випадку зустріч заради зустрічі навряд чи буде затребувана, - зазначив Лукашевич.
Вчора міністр зовнішніх справ України Вадим Пристайко в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що наступна зустріч «нормандської четвірки», ймовірно, відбудеться наприкінці жовтня...
Одягайтесь потепліше. Настрій впевнений, піднесений, але без фанатизму. Влада має отримати серьозне попередження і не більше. Головні виступи попереду, якщо щось буде не так.
- капитуляция под вопли "ні кроку назад! ми не дозволимо!!!"
_______________________КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇННИ ________________________
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Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її
економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою
всього Українського народу.
І звичайно що не Україна винна я що до вищої влади пробралися її люті вороги Іуди -ЗЕбіли - капітулянти.
Тепер Украинському народу треба терміново виправляти свою жахливу помилку не дивлячись на продажну владу ЗЕбілів - капітулянтів, треба всім як один піднятися на захист суверенітету і територіальної цілісності України.
Та зупинити проклятих Слуг кремлівських оккупантій які навязуютЬ капітуляцию и знищення Української держави.
СЛАВА УКРЇНІ! УКРАЇНА ПОНАД УУСЕ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
Т.з. формулою Штанмаєра пуйло легалізує другу ПМР, де влада Молдови обмежується лише літерою "М" в назві, та зніме або мінімізує санкції.
Амністії для ввХ другорядне.
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
Ты кем себя возомнил? Поднимет Разумков руку и ты нажмешь нужную кнопку. А если не нажмешь - неприкосновенность сняли, Рябошапка "100% мой [Зеленского] человек" и заменят тебя разумным Зе!депутатом-слугой, который научился правильно жать кнопки.
понятно, что Трамп и послал Монику "гаварить"
І це одна й та сама влада! Шапіто.