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Все про:Слуга народу (336) Формула Штайнмаєра (65) капітуляція (1)

 Депутат "Слуги народу" Кузьміних: "Тільки перемога без капітуляції! ПТН ПНХ у Гаагу за всі вбивства!"

Долю окупованих територій Донбасу буде вирішувати Верховна Рада. Всякі спецстатуси ОРДЛО і амністії убивць-сепарів не отримають ніякої підтримки депутатського корпусу з проукраїнських сил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це нардеп написав на сторінці в фейсбуці.

"Колишній радник, який відповідав у колишнього президента за армію агресивних ботів та ділив патріотичних українців на якісь відсотки, знову продовжує розхитувати ситуацію та скуповувати масовку.

Конституція України ст.39 надає право на мирні зібрання і щоб люди звісно могли відстоювати свої погляди, але тут потрібно розуміти деяких невдах-маніпуляторів, які цілі вони переслідують. Не піддавайтесь на маніпуляції. Поки не до Майданів, бо країна як тоненьке скло зараз.

Велика кількість є справді занепокоєних людей з нормальними питаннями, які перебувають у стані очікування від президента Зеленського, котрий вже багато разів пояснював про останню мінську зустріч та що нема там в домовленостях ніякої капітуляції і зради, але хтось не хоче дуже, щоб відбулись перемовини у нормандському форматі.

Долю Донбасу буде вирішувати Верховна рада, і всякі спец.статуси ОРДЛО та амністії вбивць-сепарів разом з місцевими виборами і тп не отримають жодної підтримки депутатського корпусу з проукраїнських сил. Зараз потрібно щоб відбулась зустріч на вищому рівні у нормандському форматі, бажано + американці, і дуже прикуто наглядати за домовленостями і наступними діями.

Ніколи не натисну "за", щоб пробачити тим, хто вбивав та знущався над нашими Захисниками! Відступати не можна, ми на своїй землі! Вірю президенту! Тількі перемога без капітуляції! ПТН ПНХ в Гаагу за всі вбивства! Слава нації і Україні!
PS: Закон про особливий статус Донбасу діє з подачі пАпередніків і почитайте уважно, що було підписано 5 вересня 2014 року в Мінську.

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Депутат Слуги народу Кузьміних: Тільки перемога без капітуляції! ПТН ПНХ у Гаагу за всі вбивства! 01

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152337
 
   
 Топ коментарі
 
главное, чтобы не получилось "пристально следить" уже за ФАКТОМ подписанных клоуном договоренностей по сдаче национальных интересов ...
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Хватит пытаться манипулировать
Минск существует в двух интерпретациях.
Имплементация интерпретации кремля это зрада.
Только зря люди зарплату получают за стратегию оболванивания и за создание плакатика.
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Пусть держит х"ло своих х"лопцев-такой питерок не свидетель,а алкаш.А вообще-то боевиков-террористов за насильствнное изменение конситуционного строя на определенной территории страньґ лишают гражданства.
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Лахта, этот "алкаш" убивал украинцев и он - преступник в Украине и, к тому же, гражданин Украины, которых Украина, по Конституции, никому не выдаёт.
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Я и все мои знакомые среди которых много добровольцев думаем так .... По любому украинский народ несмотря на продажную прокремлёвскую власть ЗЕбилов капитулянтов выйдет и остановит врага оккупанта на линии фронта . И если деморализованные капитуляцией ВСУ не могут защитить свою родную Украинскую землю. А так уже было когда ЗЭК уничтожил и деморализовал ВСУ , тогда выручили добровольцы остановили лютого врага оккупанта. Значит пускай и сейчас разваленные капитуляцией ВСУ своё тяжёлое а с далёким не должно быть проблем вооружение хотя бы частично передали многим десяткам тысяч патриотам добровольцам которые не дадут продажной антиукраинской власти ЗЕбилов капитулянтов в угоду кремлю уничтожить территориальную целостность ( Крым, Донбасс) и суверенитет Украинской державы. И я и многие думают что эта продажная прокремлёвска зараза ЗЕбилов она власть временная и скоро Украинский народ поймёт каких продажных Иуд -капитулянтов он по приколу допустил в эту антиукраинскую власть, и жёстко сметёт их продажных уродов. Главное сейчас не дать им успеть навязать Украинскому народу позорную капитуляцию которую они Слуги кремлёвских фашистов поспешно продвигают пытаясь успеть в угоду кремлю уничтожить Украинскую державу пока народ не разобрался и не уничтожил их .
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мусимо це пережити щоб "вилікуватись" і отримати імунітет від наступних ЗЕ-ГО-ЧЕ-СИ-демагогів
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"скоро Украинский народ поймёт каких продажных Иуд -капитулянтов он по приколу допустил в эту антиукраинскую власть" - тут маю протестне заперечення, я не довіряю цику, жодному за часів незалежності, жодному, по всіх рівнях виборчого процесу в Україні, заходили такі яких ну ні як не обирав народ. А гадаю, що у служб є дані викривлення підрахунку. Навіть останні вибори цик ввдмовився від камер спостереження на дільницях.
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Зебилы вы сделали это вместе пуйло уже ваш миротворец-
Россия и США поменялись ролями на международной арене, заявила бывшая глава МИД Испании Ана Паласио в своей статье для Project Syndicate.
По ее словам, Москву многие воспринимали как державу, которая наносит вред миропорядку, в особенности после воссоединения с Крымом в 2014 году и помощи Сирии. Однако сегодня российская сторона является настоящим субъектом власти, пишет бывший министр. Кроме того, победой России Паласио назвала согласие Украины принять «формулу Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Автор статьи считает, что рост влияния России связан с тем, что США в последние годы теряют лидерские позиции на международной арене. В качестве примера она привела ситуацию с атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которой американские власти обвинили Иран и анонсировали санкции.
«[Президент России Владимир] Путин, наоборот, показал Россию потенциальным гарантом стабильности в регионе. Он не стал обвинять Иран и сказал, что будет работать со всеми сторонами. Это подход стратега, а не вредителя», - заявила Паласио.
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Брехня. Запоминайте ник этого брехуна.
Есть 2 показателя определения платных шокодуполизов.
1. На всех кто гонит на петропарашу пишут шо он агент мацквы.
2. Обзови его как угодно, в ответ будет тебе писать как ни в чём не бывало (ибо пп платит по 5 грн. за пост)
Это ж дебилов так инструктируют петрушкины холуи более высокого уровня...типа кто не за петра-парашу - тот агент пукина.
А Новый год скоро....и всему своё время....
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давай чмонтка прокацапская на тебе опэкспериментируем, скольким дала уже сегодня?
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Сутенёр на ленинградке,что-ли?Пиндуй пой гимн "Умру за путана"казел.
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Наївний...
Нехай би пояснив чому Зеля штовхає країну на це тонке скло.
Йому адреналіну не вистачає ?
Вірить він президенту..
А от я не вірю.
Бо він зрадник і брехун.
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А вот нечего было брехуна выбирать Депутат "Слуги народа" Кузьминых: "Только победа без капитуляции! ПТН ПНХ в Гаагу за все убийства!" - Цензор.НЕТ 552 Надо было выбирать честного и принципиального политика Порошенка (не зрадывшего ни одну из надцати партий, в которых перебував). К трму же за пять лет он выконав аж одно свое обещание. Святой небрехун! Депутат "Слуги народа" Кузьминых: "Только победа без капитуляции! ПТН ПНХ в Гаагу за все убийства!" - Цензор.НЕТ 1657
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Да, нужен сильный лидер, который не боится достать свой и сдать анализы, а не тот, который сдаёт анализы в штаны, даже у своего бизнес-партнёра в Евролабе.
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Як можна вірити людині, яка тримає біля себе портнова ?
Людина якого, богдан, літає у москву ?
Не бридко вводити в оману народ, лише тому, що ти віриш особисто ?
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А як вірити баризі ..який має гешефти з кумом ***** ..і в кого було п*ять рочків Депутат "Слуги народа" Кузьминых: "Только победа без капитуляции! ПТН ПНХ в Гаагу за все убийства!" - Цензор.НЕТ 7599 для розгрому 5 - ї колони запроданців !?
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Молодец.Пиши, пиши комменты.Пусть корявые, с ошибками,на суржике, пусть не понятно о чём. Зато свои а не тупые перепечатки сайтов ДНР и РФ.Расти над собой.Теперь твоя сверхзадача- осилить коммент в три строчки.
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А в чому ви побачили суржик, пане рюзьгещелепомовний Сідарав? Поділіться спостереженнями
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Зеля теж має гешефти. Біля нього колишні одіозні риги. І він робить те, на що Петя не насмілювався.
Ми навіть достеменно не знаємо, чи він незалежний в своїх рішеннях.
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Ха ..! Так хто там в засновниках СДПу та ригіаналів ? ..Хто там працював в уряді Міколки Азарова !?
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хто працював в уряді Миколкі Азарова кажеш? сьогоднішні зе-депутатики і їхні радники.
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Кто-то понял, что за бред в новости несет этот Кузьминых? Чушь собачья! после этого идиотского поста остается орать во все горло: Всі на Віче!
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Смотри не захлебнись своими газами ..."пропан", тока не забудь шо 73% набьют ипала 8% без особых усилий...
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Всі на Віче пока Иваны Ивановы не захватили Украину и не превратили нас в рабов.
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смотри,что бы усилие не лопнуло ,миротворец.Набьете .
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страшно маленькому Игасу? Бойся! обыватель сегодня не серая мышь, а главный враг украинца.
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забудь, кацап) львиная доля зебоб откололась и требует Майдана-не долго вы танцевали, полудурки...
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Ванья, не говорите этих глупостев... 73% как пердели на диванах, так и будут пердеть...
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ахаха, посмотри сколько армий орков у границы и иди.... не на виче.
Путин тока и ждет конфликта. Вон, Антиколорадос чуть не обосрался от высеров Мани Макрона.
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Так и есть ,у зеленобобиков самые отважные.Это чмо в плен завело сразу 30 десантников ,перепутал направление движения.За заслуги ,героические был сослан с понижением обслуживать полигон.Однако пригодился герой зедебилам.Кто не знает может уточнить путь хероя.
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При всем уважении, вот не надо опять про папередников.
Я буду, 12:00, Майдан, Пью Пунш
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Якщо Вовік протягне особливий статут Лугандону, то треба буде виходити на Майдан з лозунгом: "Вову і Пєцю за грати!". Бо Пєця мародерів, шкодив, зраджував в Мінську, а тут раптово став цинічним, і навіть скаженим бандерівцем.
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Ну а про "кота в мішку" Вовіка вже за чотири місяці стало все зрозуміло - Вовік це ліквідаційна комісія для України. Дострокові президента і Ради.
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так ты же за этого кота в мешке здесь горло свое луженое драл. Не заплатили тебе, дурашка, облом вышел?
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Это ванька сулейманов ,бот кацарылый.Оно сразу появляется ,если хоть слово про Пороха появляется. Боятся его кацарылые ,и еще лет 50 сратся будут при одном его воспоминании.
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Успіх зє - уріноофтальмології... У вуха мабуть теж потрапляє свята сеча, тому ефект подвійний...
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Одні й ті самі Мінські угоди Порошенко виконував так як треба:
1. рашка з України.
2. Все інше.
І за кожних півроку невиконання пункту 1 рашці продовжували або вводили нові санкції.

Моніка вирішила підзаробити й виконати так як наказали ляльководи:
1. Відвести війська, вліпити особливий статус ордло в Конституцію України, зняти санкції з рашки, провести вибори під дулами рашкозброї.
2. Потім моніка папросіт путєна атвесті вайска.
ЧМО!
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Ты их хоть читал, дятел шоколадный ? Текст давно лежит в интернете в свободном доступе. Зеля не придумал абсолютно НИЧЕГО нового. Всё до него уже было подписано твоим Свинарчуком, который до этого 4 года бубнил за безальтернативность подписанного им "минска", а сейчас визжит "зрада".
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Далі без маніпуляцій цитати з тексту мінських угод, які підписав такий собі мужик Медведчук, призначений на переговори від України своїм Порошенком. Ну просто мужик, так як ніякої державної посади (крім кума президента Порошенко ну і за сумісництвом кум Путіна) він не займав.
~~~~~~
11. Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначеними в примітці, до кінця 2015 року.
~~~~~
Далі ці самі примітки мінських угод.
~~~~~
Такі заходи відповідно до Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей» включають наступне: - звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей;
- право на мовне самовизначення;
- участь органів місцевого самоврядування у призначенні голів органів прокуратури та судів в окремих районах Донецької і Луганської областей;
- можливість для центральних органів виконавчої влади укладати з відповідними органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;
- держава надає підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;
- сприяння з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва в окремих районах Донецької і Луганської областей з регіонами Російської Федерації;
- створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької і Луганської областей;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на дострокових виборах, призначених Верховною Радою України цим законом, не можуть бути достроково припинені. ~~~~
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так це 11 пункт у ціх домовленостях і виконатиметься після попередніх 10 пунктів, а що в них прописано ??? а рогаті їх не бажають виконувати ставлячі свої!!!! хотелки кляті усе перегортаючі!!!! щоб їх клятих!!!!
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кремлядь водить Зелену шмарклю за носа як цуцика...

«Нормандський формат»: на рассєє висунули ще одну умову для проведення саміту.

5 жов 2019, 22:05

Перспектива проведення саміту лідерів країн «нормандської четвірки» - України, обісРашки, Франції та Німеччини, стане зрозумілою лише !!!після підтвердження спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ !розведення сил в районі населених пунктів Петровське та Золоте.

Ще однією !умовою він назвав !!!імплементацію в українське законодавство так званої «формули Штайнмаєра».

Виконання цих доручень! ( кремлядь дає шмарклі доручення, ось як! з Порошенко рашисти так не розмовляли, тому що срати він хотів на їх хотєлкі) якраз і відкриває шлях для нового саміту «нормандської четвірки»(хай ще ЗеБєня побільше розливав та відступить, тоді Сцарьок, можливо сАізволять зустрітися з блазнем!).
В іншому випадку зустріч заради зустрічі навряд чи буде затребувана, - зазначив Лукашевич.

Вчора міністр зовнішніх справ України Вадим Пристайко в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що наступна зустріч «нормандської четвірки», ймовірно, відбудеться наприкінці жовтня...
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У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. +5. (Сіноптик).

Одягайтесь потепліше. Настрій впевнений, піднесений, але без фанатизму. Влада має отримати серьозне попередження і не більше. Головні виступи попереду, якщо щось буде не так.
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Тогда, Серега, тебе прямая дорога на фронт. Сдавай мандат, и вперед за орденами.
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Я думал вообще все такие вояки уже давно на фронте ! Даже тут - многие прямо из окопов пишут.
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Во, живое лаптеногое, надеюсь твоё любимое ***** тебя тоже в окопы отправило
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Все кто устал от войньі на диване, могут взять канистру с бензином, сжечь кремль вместе с ****** и закончить войну досрочно.
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у пацана теперь мандат отберут - отклонился от линии партии ))))
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та нифига - это и есть линия партии:
- капитуляция под вопли "ні кроку назад! ми не дозволимо!!!"
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_______________________КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇННИ ________________________
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Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її
економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою
всього Українського народу.
І звичайно що не Україна винна я що до вищої влади пробралися її люті вороги Іуди -ЗЕбіли - капітулянти.
Тепер Украинському народу треба терміново виправляти свою жахливу помилку не дивлячись на продажну владу ЗЕбілів - капітулянтів, треба всім як один піднятися на захист суверенітету і територіальної цілісності України.
Та зупинити проклятих Слуг кремлівських оккупантій які навязуютЬ капітуляцию и знищення Української держави.
СЛАВА УКРЇНІ! УКРАЇНА ПОНАД УУСЕ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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Сам повний нуль, тому до брата примазавсь на аватарці. Звична історія для зеленої шмарклі.
Т.з. формулою Штанмаєра пуйло легалізує другу ПМР, де влада Молдови обмежується лише літерою "М" в назві, та зніме або мінімізує санкції.

Амністії для ввХ другорядне.
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Для начала разберись с Кивой , который дрочит прямо в сессионном зале.😁 А шо ты расскажешь за отведение ВСУ со своей территории😐
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они используют технологии, что они слуги народа говорят дадим, а другие говорят не дадим. как и с выборами манипулировали и говорили сепарам, что они хотели слышать на кремлевских каналах медведчука, а на проукраинских они говорили проукраинское. как в народе называется - на двух стульях одним задом хотят усидеть, но так не получиться! вы или за Украину или вы против Украины! Пристайко и Зеленский и другие сказали, что дадут особый статус ДНР, а значит они предали Украину потому что власть, которая дает оккупированным территориям - Особый статус и наделяет суверенитетом их, то такая власть предает государственные границы и предает народ Украины и за это должны быть выдвинуты обвинения в гос измене и снятие с должности! Стаття 111. Державна зрада 1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років. 2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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Кузьминых, так никто и не спорит, что Порох подписал минск и требовал от рады особый статус для донецкой и луганской области, это была его большая уступка *****,в тот момент, когда у нас не было армии, чтобы ***** остановился. Но Порох не подписывал абсолютно абсурдный порядок выполнения минска "сначала выборы, а потом вывод росийской армии". Поэтому ***** и не выполняет минск и продолжает обстрелы и находится под санкциями.И поэтому для ***** второй президентский срок Пороха стал бы катострофичным. Вот у него сейчас надежда на этого лоха зеленского и поэтоиму, общество требует от зеленского доказательств каждый день, что он не предатель.
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То есть Порошенко специально ради ***** не прописал порядок вывода дав ***** вертеть соглашениями как он хочет, а виноват в этом зеленский. Как-то грубо, впрочем б0льшего ожидать от примитивного хамла, которое 73% украинцев публично называет дебилами не стоит.
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Если тебе дадут лошадь и телегу, тебе надо объяснять, что поставить впереди, а что сзади?
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Надо, точно также как пишут в инструкции к мясорубке "пальцы не пхать" иначе засудят на миллионы! Петька сознательно не написал, а ***** объяснил так, как ему нужно вот и результат.
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И Порошенко - это двойной агент кремля и все его прошлое с Медведчуком и партией регионов - это дает четко понять! Порошенко при помощи мимикрии и патриотических речей попал во власть в один тур, а потом он показал полностью, что он двойной агент и с патриотической риторикой выполняет планы Путина и Минские соглашения с особым статусом тому подтверждения, а особый статус - это мина под государственность Украины - это федерализация де-факто и это развал на республики по всей стране! Порошенко изуродовал своей сущностью патриотическое в Украине. Ибо он лже патриот и он уродует патриотизм, когда говорит патриотической речью и пропихивает сепарское - это минские планы Путина с особым статусом и уничтожением Украины и коррупцией и всем остальным! Он искривляет восприятие патриотизма! на самом деле Порошенко не имеет никакого отношения к патриотизму! Порошенко заложил мины под Украину - это Минские соглашения Формулы Шатайнмаера и т.п. А Зеленский эти мины будет подрывать! И уничтожать Украину! Или по глупости или он такой же предатель. я патриот и я против особого статуса и выполнения любых документов подписных с кремлем! и я против Порошенко и считаю его врагом, который ничем не отличается от Медведчука, разве что мимикрией, а так они одинаковые!
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Патриотов в Украине было всего два, Черновол и Кушнарев, обоих убили, потому что истинный патриотизм не содержит пиара ради наживы. А идея Кушнарёва о нулевой политической толерантности, когда равнозначны взгляды и востока и запада Украины могла сделать Украину абсолютно стабильной страной.
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Получается Порошенко специально написал и утвердил на международном уровне "угоди" сдачи Украины врагу и сейчас строя рожу "это не я" использует эти же соглашения чтобы припасть к отобранному корыту. А "патриоты"-порохоботы скачут вокруг помогая развалить страну.
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Порошенко не подписывал на постоянной основе особого статуса, а он подписал на время и чтобы восстановиться от поражения в котле. А Зеленский сейчас хочет капитулировать и дать суверенитет оккупированным территориям и федерализировать страну и в последствии развалить ее! Не допустит никто Особого статуса на всегда! Не за это воевала армия и столько защищает свои земли, чтобы пришел в один момент слуга кремля и протащил тут капитуляцию и развал Украины! У него нет прав давать особые статусы потому что это противоречит конституции и это вообще статья 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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Я что-то не увидел в соглашениях фразы "на время", покажи и не бреши больше, заказную брехню видно за километры.
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Закон о особом статусе Донбасса временный и он действует до 31 декабря 2019 года. А Зеленский его хочет на всегда принять.
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Не съезжайте и не брешите, порошенко лично писал минские соглашения не прописывая порядок вывода сознательно давая возможность ***** требовать особый статус прежде вывода, и нет в соглашениях ни одного слова "временно".
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Закон про особливий статус Лугандону ! ..Напрмни йому .
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ПС ...Ось коли будуть приймати от тоді і будуть потрібні *покришкі * !
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Особый статус не нужно больше не продлевать, не на всегда тем более давать! Потому что это оккупированная территория и нужно ее признать такой! И дипломатическим путем ее не вернуть! Ее вернуть возможно только в 2 вариантах - это военная спец операция или это игра в долгую и делать все, чтобы холодная война запада развалила РФ, как они это сделали с СССР. И это противостояние при помощи пропаганды, при помощи санкций, цен на нефть, лишение РФ рынков, войны спецслужб, кибер войны, диверсионной войны, вербовок россиян, психологической войны, партизанской войны, культурой войны, созданием реальности другой в сознании россиян, которая переплюнет реальность создаваемую Путиным и нужно сделать так, чтобы россияне воспринимать начали путинскую пропаганду так, чтобы она начала действовать против Путина - это заставить их поверить, что это пропаганда и это лож, и когда люди начнут осознавать, что им врут, то тогда пропаганда начнет действовать против Путина! нужно также напралять пропаганду на регионы РФ и подымать там восстания и нужно начинать с таких регионов, как Дагестан, Чечня, Татарстан и т.д. И нужно в Раде даже принять законы о признании их независимыми странами! и мир заставить тоже это сделать! То бишь играть в долгую! И нужно ждать еще, когда в США нормальный президент будет не путинский, это или скоро его уберут или придется ждать 5 лет срока второго. Чтобы Холодная война заиграла новыми красками! И нужно не только с США работать, а и убеждать точечно по всему миру страны против РФ вести холодную войну! Потому что Путинский режим сравним с Сталинским захватничиским или даже Гитлеровским - вот какую реальность нужно создавать в восприятии мира! И нужно, чтобы союзники с Грузии, Литвы, Молдовы действовали единым фронтом против РФ! Эти страны маленькие, но вместе они имеют много силы! И нужно заставить других союзников говорить в один голос с Украиной и в Британии и ЕС и США и Канаде и Японии и по всюду должны быть Украинские дипломаты и они должны вести активные работы!
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а как это не вспомнил за наколотые апельсины и за печеньки негоже забывать исторические события Депутат "Слуги народу" Кузьміних: "Тільки перемога без капітуляції! ПТН ПНХ у Гаагу за всі вбивства!" - Цензор.НЕТ 9500
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Так я не понял, если порох подписал что-то плохое хрен знает когда, почему не произошло сдачи страны хрен знает когда, а перспектива замаячила с приходом команды частных профессионалов? Ну понятно одно, виноват порох, злые папередники и гейропа с пендосами
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А у этого депатутатама есть разрешение от хозяина ЗЕбилов давать интевью?
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"Судьбу Донбасса будет решать Верховная Рада, и всякие спецстатусы ОРДЛО и амнистии убийц-сепаров вместе с местными выборами и т.п. не получат никакой поддержки депутатского корпуса из проукраинских сил."

Ты кем себя возомнил? Поднимет Разумков руку и ты нажмешь нужную кнопку. А если не нажмешь - неприкосновенность сняли, Рябошапка "100% мой [Зеленского] человек" и заменят тебя разумным Зе!депутатом-слугой, который научился правильно жать кнопки.
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Моника ещё до выборов президента выла, что "нада пагаварить, Владимир Владимирович"
понятно, что Трамп и послал Монику "гаварить"
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Пристайко заявил о возможности восстановления ж/д сообщения с ОРДЛО

І це одна й та сама влада! Шапіто.
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да здравствует капитуляция, зрада и соя8%! уряяяя!
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