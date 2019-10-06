EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
  8950  196
Матеріали за темою:
Все про:Сенцов (803) Формула Штайнмаєра (65)

 Сенцов про "формулу Штайнмаєра": Раптом що, то сам потягну покришки під Банкову

Погодивши "формулу Штайнмаєра", Україна не зрадила інтересів держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов написав у своєму фейсбуці.

У разі, якщо це станеться, колишній політв'язень обіцяє особисто протестувати під Офісом президента на Банковій.

"Все навперебій коментують підписання "формули Штайнмаєра". У Раді Європи мене теж просили висловити свою думку з цього приводу, тому можу тут лише її повторити. Переговори краще за війну. Нічого страшного поки не відбулося. Ніхто інтересів України ще не здав. Якщо це станеться, то я сам потягну покришки під Банкову", - написав український режисер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутати Хмельницької облради закликали Зеленського і Раду не допустити реалізації "формули Штайнмаєра": "Вважаємо це відвертою капітуляцією"

При цьому Олег Сенцов допускає, що Путін разом з європейцями будуть намагатися примусити Зеленського до миру на їх умовах, але закликає поки що не робити різких кроків і відстежити розвиток ситуації.

"Подивимося, що буде далі", - написав він.

Сенцов про формулу Штайнмаєра: Раптом що, то сам потягну покришки під Банкову 01
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152336
 
   
 Топ коментарі
 
Цікаво,що примусило редакцію вивісити позавчорашню новину ? Може оце ?
Сенцов о "формуле Штайнмайера": Если что, то сам потащу покрышки под Банковую - Цензор.НЕТ 5820
 показати весь коментар
 
Спасибо, сэкономил мне время:
Віталій Гайдукевич
1. Просування Зеленським «формули Путіна-Штайнмаєра» - це державна зрада. Його - Зеленського - і усіх, хто поруч із ним: ОПа, уряд, фракція - усіх, хто погодиться із станом речей і не покине це збіговисько.
2. Росія - ворог. Мир на умовах ворога - капітуляція. Капітуляція - знищення української державності. Чому? Тому що мета Росії - припинення існування України раніше чи пізніше. На котиках (Білорусі) вони вже потренувалися.
3. Будь-який наказ відвести наші війська від лінії фронту - це державна зрада не лише Зеленського, як верховного главкома, а й тих, хто цей наказ виконає. Думай ТЕ
4. Лавров озвучив - їх мета «як Придністров'я». Після цього БУДЬ-ЯКИЙ ЛОМ, активіст, чиновник, політик має чітко усвідомити - якщо він про Україну, він має ПУБЛІЧНО дистанціюватися від капітулянтів.
5. Будь-яка адвокація державної зради - сприяння Росії. Дискусії можуть вестися лише в площині - «ЯК ЦЬОМУ ПРОТИДІЯТИ». Спостерігайте, хто адвокатує державну зраду - навряд чи варто до цих людей повертатись спиною чи подавати їм руку.
6. Будь-які політичні сили, громадські організації, окремі політики\чиновники мають чітко розуміти - усі, хто ПРО Україну мають єднатися в широке коло спротиву.
7. Це про політику. Захист України - політика. Москва і її посіпаки бояться лише одного - нашого масового спротиву. Відтак - єднайтеся попри старі образи. Хто волає «давайте без політичних прапорів» - ідіот - громадяни, які за Україну мають бачити, які політики із ними.
8. Мірятися, хто більший патріот - зло.
9. Білі пальто - мовчазна колаборація.
10. Конституція гарантує право на протест - користуйтеся.
11. Закордон нам не допоможе. Тепер ми самі - «спасибі» тим, хто обрав х*йового піаніста в президенти. Європа станцювала на граблях Мюнхенської змови. Значить покладатися слід лише на себе. Європа поважає сильних. Хочемо, щоб із нами рахувалися - мусимо стати сильними. Для початку не класти на власну країну те, що Зеленський поклав на піаніну. І це рішення особисте кожного.
12. Не чекайте, що маси дебілізованого «Сватами» і «Кварталами» населення почують Громадян.
13. Влада буде намагатися нас розділити, розсварити, залякати. Для цього у них є маріонетки в балаклавах, тітухани ригів, поліція, ручні судді, корисні дурні і шалений медіаресурс. Пам'ятайте це.
14. Припиніть дивитися медіа-помийки.
15. Країна, це ВИ. Не чекайте лідерів, месій, ватажків. Якщо ВИ пасивні і безпорадні, то жоден лідер не перетворить вас із маси населення і ГРОМАДЯН.
16. Порятунок України і нас усіх, як нації - відповідальні громадяни. Будьте ними.
 показати весь коментар
 
Билецкий - подставная шавка... Только тупая.
Я в этом убедился когда этот "обличитель" на Шустере начал петь, что всё что он говорил перед этим - туфта и нужно укреплять экономику...
срань... Сенцов про "формулою Штайнмаєра": Якщо що, то сам потягну покришки під Банкову - Цензор.НЕТ 7965
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Думаю лучше все таки военных поставить на временное руководство, но учитывать при отборе- отсутствие коммерческих структур зарабатывающих на армии у родственников ,семье .
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
сегодня что парад Зеботов? Зебилы я так понимаю все что делает клоун об отводе войск, формулу ,эту вас устраивает? и наоборот если попередники против то они за войну?то есть вы за то чтобы стать кацапскими рабами холуями пускай забирают раздерают Украину главное мир?но мира не будет так как это начало отделения Одессы, Запорожья, Харькова ,там создадутся рос агентами подстрекатели будут занимать администрации местные вас это устраивает? и еще пороха нет сколько у руля? сколько погибло наших защитников уже после процесса начала отведение войск? где главнокомандующий ваше "солнышко Владимир Алексндрович ваш лучик ваша гордость как же нам повезло что есть вы народный президент" как вы любите писать и лайкать ему в фейсбуке или ему как пороху по вашему выгодна война и не договорится и просто перестать стрелять-так какого хрена ваш обдолбанный клоун не скажет пуйлу об этом зассал?он герой только видосики выпускать для своих давать 24 часа а против пуйла язык в жопу засунул и еще ваш клоун стукач после помощи европы оно Трампу заполизливо сказало что 1000% согласен что мало помощи от европы
 показати весь коментар
 
 
Если «Это произойдёт» то уже поздно будет тащить покрышки на банковую !
Сенцов , по объективным, не зависящим от него причинам , ещё не разобрался в поведении орков , и европейцев .
 показати весь коментар
 
 
Надо годик подождать, вовочка учится. А коли что не так- виноваты парахаботики
 показати весь коментар
 
 
Короткий перелік цитат Порошенка про "формулу Штайнмаєра" про розведення військ..

Відео - https://www.youtube.com/watch?v=bwNi0OLrszE
 показати весь коментар
 
 
Кому теперь это надо? Что это теперь решит?Одни пришли на януковича кивали,вы теперь на Пороха, кто то кивнет в сторону Украины?или так и будете трон делить? Заколебали.
 показати весь коментар
 
 
Горячий и ненасытный... Мы-же наедены за 5 лет "броуновским движением" ловких рук Барыги
 показати весь коментар
 
 
Так уже произошло!!!
"Все наперебой комментируют подписание формулы Штайнмайера. В Совете Европы меня тоже просили высказать свое мнение по этому поводу, поэтому могу здесь лишь его повторить. Переговоры лучше войны. Ничего страшного пока не произошло. Никто интересов Украины еще не сдал. Если это произойдет, то я сам потащу покрышки под Банковую", - написал украинский режиссер.Источник: https://censor.net.ua/n3152336

У нас новая Надя Савченко?
 показати весь коментар
 
 
Только хотела сказать.Первое что пришло на ум после прочитаной статьи.
Когда начинает отрабатывать презу за свое освобождение ,пусть лучше вспомнит тех кто погиб освобождая территории которые теперь зелюк освобождает от ВСУ.
Того ,кто погиб при поимки Цемаха.
Не тому начал кланяться Сенцов.
 показати весь коментар
 
Власть не имеет права давать суверенитет оккупированным территориям! Потому что это государственная измена и работа на врага!!! Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
 показати весь коментар
 
 
Да похоже, что европейцам тоже надоело и толкают поскорее запихнуть "незапихиваемое" ОРДЛО в Украину...надоели санкции или наша коррупированная "Ылита" достала, которая даже на войне не прочь подзаработать...или свои договорняки з Ху, кто их знает.
 показати весь коментар
 
 
Дайте Гадям прийти в себя после промывки мозга российской пропагандой.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Цікаво,що примусило редакцію вивісити позавчорашню новину ? Може оце ?
Сенцов о "формуле Штайнмайера": Если что, то сам потащу покрышки под Банковую - Цензор.НЕТ 5820
 показати весь коментар
 
 
Шо, опять будете кофе пить во здравие барыги? Прошлый раз, вас удалось согнать лишь 1,5 десятка. Шас тоже все цензоровские тролли соберутся? Вы для количества хоть родителей своих возьмите и санитаров)))
 показати весь коментар
 
ПРИ ПОРОХУ КРАЩЕ З ОБОРОНКІ КРАЛОСЬ НУ ТО ТАКЕ😝
 показати весь коментар
 
 
при зеленой шмакли оборонки не осталось, а зачем? там же наши люди!
 показати весь коментар
 
 
Чмірь кацарыльский ,ты ему помогал? Откуда знаешь?
 показати весь коментар
 
После фактов о разворовывание оборону лично Порошенко.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
не верю я Сенцову! Считаю, что из русского плена такого уйти не завербованным нереально практически! я смотрел фильмы про яды и эксперименты ядами русскими спецслужбам над людьми вот видео https://www.youtube.com/watch?v=FQOVZH5o6A4
потому думаю, что он завербованный и пока не раскрылся. может конечно и нет, но его словам я верить точно не стану! Савченко завербовали и она тоже не сразу раскрылась. Потому считаю, что к мнению прошедших русский плен нужно относится максимально критически! Потому что он может из позиции маскировки говорить до поры до времени патриотическое, а когда русские ему прикажут, то он начнет в их интересах вещать! Кто знает, какой они ему там ад устраивали...
 показати весь коментар
 
 
А ти. звідки взялось?Геть під лавку, тварина ольгінська!
 показати весь коментар
 
 
лахта, ты даже мову выучило. Что на сто грам боярки больше наливают?
 показати весь коментар
 
Навчись вірно писати на кацапський! Ми. українці. краще знаємо ваш езык!
 показати весь коментар
 
 
Билецкий загнал украинский национализм под плинтус - он такой же как и потрох.
 показати весь коментар
 
Билецкий - подставная шавка... Только тупая.
Я в этом убедился когда этот "обличитель" на Шустере начал петь, что всё что он говорил перед этим - туфта и нужно укреплять экономику...
срань... Сенцов про "формулою Штайнмаєра": Якщо що, то сам потягну покришки під Банкову - Цензор.НЕТ 7965
 показати весь коментар
 
 
в полном видео, Порох ответом размазал эту продажную сучку..Лахта днем и ночью фейкы клепает
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А ПЕСикам взапад ...мову навіть вивчити ! Сенцов про "формулу Штайнмаєра": Раптом що, то сам потягну покришки під Банкову - Цензор.НЕТ 8824
 показати весь коментар
 
 
Це ти Сенцов про "формулу Штайнмаєра": Раптом що, то сам потягну покришки під Банкову - Цензор.НЕТ 2237 , а це я кажу тобі Сенцов про "формулу Штайнмаєра": Раптом що, то сам потягну покришки під Банкову - Цензор.НЕТ 177. Наразі ти виглядаеш так - Сенцов про "формулу Штайнмаєра": Раптом що, то сам потягну покришки під Банкову - Цензор.НЕТ 6996.

ЗІ. А це знову я Сенцов про "формулу Штайнмаєра": Раптом що, то сам потягну покришки під Банкову - Цензор.НЕТ 6983
 показати весь коментар
 
 
Поучи зелика украинской,.Или прикажи Розумкову, плесень.
 показати весь коментар
 
Білецький це та потвора яка майже з власної шкіри не вискочила бо робила все для того, щоб в кріслі президента опинилась моніка й капітулювала перед рашкою?
 показати весь коментар
 
 
Легко быть смелым против Порошенко. Попробовал бы зе поставить
 показати весь коментар
 
Білецький - це проект Авакова та Коломойського. Такий собі контрольований націоналізм для повалення пороха.
 показати весь коментар
 
Так покрышки уже нужно тащить, ибо зе это холуй всё той же олигархической, казнокрадской, антиукраинской и антинародной системы - разве ж уже не видно?
 показати весь коментар
 
 
Я и все мои знакомые среди которых много добровольцев думаем так .... По любому украинский народ несмотря на продажную прокремлёвскую власть ЗЕбилов капитулянтов выйдет и остановит врага оккупанта на линии фронта . И если деморализованные капитуляцией ВСУ не могут защитить свою родную Украинскую землю. А так уже было когда ЗЭК уничтожил и деморализовал ВСУ , тогда выручили добровольцы остановили лютого врага оккупанта. Значит пускай и сейчас разваленные капитуляцией ВСУ своё тяжёлое а с далёким не должно быть проблем вооружение хотя бы частично передали многим десяткам тысяч патриотам добровольцам которые не дадут продажной антиукраинской власти ЗЕбилов капитулянтов в угоду кремлю уничтожить территориальную целостность ( Крым, Донбасс) и суверенитет Украинской державы. И я и многие думают что эта продажная прокремлёвска зараза ЗЕбилов она власть временная и скоро Украинский народ поймёт каких продажных Иуд -капитулянтов он по приколу допустил в эту антиукраинскую власть, и жёстко сметёт их продажных уродов. Главное сейчас не дать им успеть навязать Украинскому народу позорную капитуляцию которую они Слуги кремлёвских фашистов поспешно продвигают пытаясь успеть в угоду кремлю уничтожить Украинскую державу пока народ не разобрался и не уничтожил их .
 показати весь коментар
 
 
Зебилы вы сделали это вместе пуйло уже ваш миротворец-
Россия и США поменялись ролями на международной арене, заявила бывшая глава МИД Испании Ана Паласио в своей статье для Project Syndicate.
По ее словам, Москву многие воспринимали как державу, которая наносит вред миропорядку, в особенности после воссоединения с Крымом в 2014 году и помощи Сирии. Однако сегодня российская сторона является настоящим субъектом власти, пишет бывший министр. Кроме того, победой России Паласио назвала согласие Украины принять «формулу Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Автор статьи считает, что рост влияния России связан с тем, что США в последние годы теряют лидерские позиции на международной арене. В качестве примера она привела ситуацию с атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которой американские власти обвинили Иран и анонсировали санкции.
«[Президент России Владимир] Путин, наоборот, показал Россию потенциальным гарантом стабильности в регионе. Он не стал обвинять Иран и сказал, что будет работать со всеми сторонами. Это подход стратега, а не вредителя», - заявила Паласио.
 показати весь коментар
 
 
кремлядь водить Зелену шмарклю за носа, як цуцика...

«Нормандський формат»: на рассєє висунули ще одну умову для проведення саміту.

5 жов 2019, 22:05

Перспектива проведення саміту лідерів країн «нормандської четвірки» - України, обісРашки, Франції та Німеччини, стане зрозумілою лише !!!після підтвердження спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ !розведення сил в районі населених пунктів Петровське та Золоте.

Ще однією !умовою він назвав !!!імплементацію в українське законодавство так званої «формули Штайнмаєра».

Виконання цих доручень! ( кремлядь дає шмарклі доручення, ось як! з Порошенко рашисти так не розмовляли, тому що срати він хотів на їх хотєлкі) якраз і відкриває шлях для нового саміту «нормандської четвірки»(хай ще ЗеБєня побільше розливав та відступить, тоді Сцарьок, можливо сАізволять зустрітися з блазнем!).
В іншому випадку зустріч заради зустрічі навряд чи буде затребувана, - зазначив Лукашевич.

Вчора міністр зовнішніх справ України Вадим Пристайко в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що наступна зустріч «нормандської четвірки», ймовірно, відбудеться наприкінці жовтня...
 показати весь коментар
 
 
как быстро подчищают неугодные коменты. шлюхи уже удалили - повторю:
и заодно вопрос: что по этому поводу думает Гадя? её ж мнение как бы не первично...

 показати весь коментар
 
 
А зеля готовий стати на коліна перед ******. Хто з них гірший, Сєнцов чи Моніка?
 показати весь коментар
 
 
Слыхал что Сенцов говорил что оторвёт )(уйлу руку которой тот подписал начало оккупационной войны против Украины , и возможно потов его слова исказазили. Я думая то что перенёс Сенцов в кремлёвских застенках ,то у него точно появилось крепкое желание крепко по тиснуть )(уйла за горло. Что касается ....продажного ..резидента - капитулянта он как стал на колени перед )(уйлом ещё будучи клоуном скоморохом так до сих пор и стоит. И кажется что наверно так и сдохнет стоя на коленях неистово крича капитуляция. Но главное то что украинский народ он никогда не поставит на колени перед )(уйлом.
 показати весь коментар
 
А в этой формуле прописаны после Донбасса дальнейшие действия по деоккупации Крыма? Если нет, то это просто отвлекающий манёвр. Типа нате вам бесполезный Донбасс разгребайте то что мы там натворили, с нас снимут санкции и все забудут о Крыме.
 показати весь коментар
 
 
"Сенцов о "формуле Штайнмайера": Если что, то сам потащу покрышки под Банковую"
ая-яй...какая не благодарность, зеля так старался ради тебя, засранца)))))))
 показати весь коментар
 
так ты же всегда был зазелинцем..
неужели перекрасился в порохоботы?
как нехорошо..)))))
 показати весь коментар
 
тут не комментировать, а кричать надо. как у хазанова: "Люди ... В зоопарке тиграм не докладывают мяса". Но мы не тигры, нам чужого мяса не надо. А УКРАИНУ свою мы не отдадим ни *****, ни его куму (с братьями по партии), ни господам "слугам народа", ни клоунам из вк-95. Фу ,аж противно стало от одного перечисления.
 показати весь коментар
 
 
если поставить мысленный эксперемент и допустить, шо в стране начались перемены, борьба с сегодняшняй развитой тотальной коррупцией, процессы над старыми проффесиональными ворами уже во втором поколении,..... то в этот момент, вопли отстраняемых от власти "стариков", коррупционеров,... по своему смыслу - "зрада, зрадная, фсе за шины,....." будут абсолютно не отличимы от криков действительных патриотов, которые будут делать то же самое, но только в ситуации, когда страна будет действительно стоять перед пропастью. нужен фильтр, который отделит людей действительно заботящихся о судьбе страны, от тех, кто свои "родимые пятна развитого коррупционизма" и мечты о возврате к старому, будет прикрывать абсолютно теми же лозунгами и действиями добиваясь расшатывания до криточного, вовсе и не критичной то ситуации. одним из признаков такого процесса, будет преобладающее большинство "сетевых борцунов-ботов и полуботов" зовущих страну к шинам. старое имеет достаточно много денег для взбития такой пены, оплачивая услуги своих наёмников. определить же точно, ситуация действительно угрожающая или просто это начало перемен, очень сложно. и ***** может поставить на это соотношение неопределённостей. виртуальный мир.
 показати весь коментар
 
 
если припустить, что в стране начались переменыы ... Еще как начались, тебе Беня это в легкую подтвердит Сенцов про "формулу Штайнмаєра": Раптом що, то сам потягну покришки під Банкову - Цензор.НЕТ 4120
 показати весь коментар
 
если коротко, то йа всегда ложил, как на беню с его ********, так и на бениных петрыков с их ********. та и на всех их папаредныкив ))
 показати весь коментар
 
Ті хто посидів довго в кацапських тюрмах тому вже гарненько мізки промили. Сенцов ПНХ.
А Зе мабуть з його молодою командою потрібно на вихід. Він швидко паказав свое справжне лице.
 показати весь коментар
 
 
Ігор Лапін який командував 2-ю штурмовою ротою «Захід» 24-го батальйону територіальної оборони: В Золотому близько 500 людей проживає. Вони з Україною в серці, вивісили українські прапори на будинках. Коли звідти відійдуть Збройні сили України, якщо буде відданий такий злочинний наказ, що буде з тими людьми? Ви що, думаєте, там хтось їх буде оберігати? Оте сліпе ОБСЄ, яке не бачить до сих пір жодного російського танка на окупованих територіях? Я хочу звернути увагу, що цих людей або розстріляють, або візьмуть для Путіна у підмінний фонд. Я хочу, щоб це всі зрозуміли. Та ж сама Станиця Луганська, де хлопці з українськими прапорами на будинках приходили і допомагали нам вгризатися у цю донбаську землю, копати окопи і будувати оборонні споруди", тепер їх що ростреляють, - наголосив він.
Тому "я звертаюся до хлопців, моїх побратимів з ДУКу і "Правого сектору", до "Да Вінчі", командира батальйону, до "Барса", мого побратима. Я закликаю Дмитра Яроша, я звертаюся до хлопців-побратимів з "Айдару", з "Донбасу" і "Азова"...і інших: Шановні "азовці", завтра прикажуть віддати Широкине, віддати позиції під Маріуполем - ви медаль за звільнення "Маріка" куди будете ховати? А на тих позиція є такі, знаєте, меморіальчики невеличкі солдатські, які ми робили, коли гинули наші побратими на тих взводних опорних пунктах", - сказав Лапін.
"Я закликаю до повної мобілізації також народний тил України. Георгій Тука, якщо ти мене чуєш. Тому що без волонтерів нам буде дуже важко. Тому що, якщо будуть даватися злочинні накази, я закликаю Збройні сили України, солдатів, сержантів і офіцерів не віддавати жодного клаптика української землі. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що це є здача інтересів. Вас будуть виводити на смерть в чисте поле , а на ці позиції прийде "сєпарня" з руськими загарбниками", - повідомив Лапін.
 показати весь коментар
 
 
Чмо яке не збирається нічого гарантувати, бо не може (а не може бо не здатне) сказало в стилі гопніків - я гарантірую. І здьорнуло в Київ подалі від Золотого.
 показати весь коментар
 
 
шош вы петрушки такие брехливые . Про Лапина https://www.volynnews.com/news/authority/heroy-deputat-chy-vse-zh-taky-samozvanets-ihor-lapin-chastyna-iii/ ещё https://www.volynnews.com/news/authority/nardep-chy-samozvanets-lapa-ryeshala-veteran-aydaru-pro-lapina/ А насчёт патриотов Украины в префронтовой зоне опять-же брехня . Ну 5% от силы может и будет за Украину остальные за руский мир . Живу не далеко
 показати весь коментар
 
"Посмотрим, что будет дальше", - написал он.Источник: https://censor.net.ua/n3152336

Я, эту херню уже слышу на протяжение пол-года ежедневных зашкваров. Сенцов про "формулу Штайнмаєра": Раптом що, то сам потягну покришки під Банкову - Цензор.НЕТ 8502
 показати весь коментар
 
 
-
_______________________КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇННИ ________________________
-
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її
економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою
всього Українського народу.
І звичайно що не Україна винна я що до вищої влади пробралися її люті вороги Іуди -ЗЕбіли - капітулянти.
Тепер Украинському народу треба терміново виправляти свою жахливу помилку не дивлячись на продажну владу ! ЗЕбілів - капітулянтів, треба всім як один піднятися на захист суверенітету і територіальної цілісності України.
Та зупинити проклятих Слуг кремлівських оккупантій які навязуютЬ капітуляцию и знищення Української держави.
СЛАВА УКРЇНІ! УКРАЇНА ПОНАД УУСЕ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
 показати весь коментар
 
 
В этой стране он еще не сидел. Сядет. Правда, кормят тут похуже.
 показати весь коментар
 
 
"Сенцов о "формуле Штайнмайера": Если что, то сам потащу покрышки под Банковую" - ещё одного террориста освободили. Савченко хотела ВР расстрелять, а этот угрожает, что ОП вместе с Богданом сожжёт. Надо его в тюрьму посадить, он не любит Зеленского.
 показати весь коментар
 
"Если что, то сам потащу покрышки под Банковую"___________________в военкомат иди а не на "банковую"!
 показати весь коментар
 
Еще можно добробат организовать и освобождать Крым с Донбассом.Комбат Сенцов -звучит.
Теоретиков хватает...Сенцов про "формулу Штайнмаєра": Раптом що, то сам потягну покришки під Банкову - Цензор.НЕТ 5874
 показати весь коментар
 
Осуждать Сенцова может тот,кто "там тянул скамейку ".
Путёвка в Лапытнангу дорого стоит для здоровья.

"Каждый мнит себя стратегом, Видя бой со стороны" Ш.Руставели
 показати весь коментар
 
сенцов-савченко -сенцов , одна судьба, одна дорога
 показати весь коментар
 
можна сказати, що у нас пів країни зрадників, а тут з полону "моноліт" приїхав ? вже були у нас приклади звільнених з полону московії... так, система може зламати кожного, по-людськи полонених зрозуміти можна, але забувати цей факт, і що вони могли там пообіцяти теж не можна виключати. довіра може бути тільки одна - якщо дії можновладця націлені на збереження курсу незалежності України, вільний її розвиток, демократичність та покращення життя громадян.
 показати весь коментар
 
Сторонники войны " до победного конца" , а сколько может длиться эта война? За пять лет -ничего хорошего. И кто должен быть пушечным мясом в этой войне ?
Сегодня всем вашим щоколажным майданчиком-до вийська!
 показати весь коментар
 
Покрышки тягать хорошо, а кто снаряды и мины будет подносить?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору