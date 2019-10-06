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 Найманці РФ 27 разів обстріляли позиції сил ООС на Донбасі: одного воїна поранено, одного травмовано, - штаб

Російсько-окупаційні війська на Донбасі 24 рази порушили режим припинення вогню в суботу, ще тричі сили ООС були обстріляні від початку цієї доби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні штабу сил ООС на сторінці в фейсбуці.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Крім того, порушуючи Мінські угоди, противник чотири рази навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте", - зазначили в штабі ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 6 обстрілів, ще 18 - в районі угруповання "ПІВНІЧ".

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"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення, а ще один - бойової травми", - поінформували в штабі.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 2 обстріли, ще один - в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ".

Протягом поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152335
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Самое циничное, они нас обстреливают, чтобы мы их поскорее взяли обратно на условиях хуйла.
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Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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я так понимаю о погибшем вчера сообщат позже. через пару дней. как о девочке которая погибла я пятницу прошлую а сообщили только в воскресенье
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Видно, що МО отримало наказ з Банкової не показувати втрати. Про реальні втрати українських воїнів за президентства моніки можна взнати лише з інших джерел.
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Из сводок штаба ООС можно сделать вывод , что наши тихо сидят в копах и им запрещено стрелять в ответ. Как-то странно получается...
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вот это и есть перемирие..однобокое...смертельное для наших и безнаказанное для ихтамнетов....вот это и есть те, с кем договорились и кто гарантировал...а в итоге???
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Найманці РФ 27 разів обстріляли позиції сил ООС на Донбасі: одного воїна поранено, одного травмовано, - штаб - Цензор.НЕТ 6152

параненим воїнам найскорішого одужання...
(най дощами змиває російську чуму і зрадників пошесть з українських земель..)
бережіть себе, синочки... наші захисники...
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Самое циничное, они нас обстреливают, чтобы мы их поскорее взяли обратно на условиях *****.
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Перемирия нет, но зе продолжает верить ***** в ущерб Украине, ибо верить ***** можно только в ущерб Украине.
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Навряд чи він йому вірить. Скоріш за все моніка- маріонетка справно виконує накази свого ляльковода. Але він же не знає довжини ланцюжка ляльководів.
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! І слова нема за те, що однобоке відведення військ України перенесеться...
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Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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А если развести военных, чтобы они друг друга не убивали.
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