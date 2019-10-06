 Зростання економіки на 40% - це наша спільна мета, вона реальна, - Гончарук

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що щодня протягом тижня на різних майданчиках країни міністри "пояснювали людям цілі Програми дій уряду". "Люди повинні знати до деталей про всі наші наміри і амбітні плани. Підкреслю ще раз: зростання економіки на 40% - це наша спільна мета. Вона реальна. Для цього необхідно багато працювати, тому бажаю всім нам сил", - зазначив він.
Глава уряду зауважив, що відтепер в кінці кожного тижня буде проводити аналіз діяльності Кабміну. Зокрема, нинішній тиждень, за його словами, був дуже напруженим і особливо відповідальним, адже уряд представив Програму діяльності на 5 років, і Верховна Рада її прийняла. "Головна її мета - зробити так, щоб держава працювала для людей. Людиноцентричність - базовий акцент документа", - підкреслив прем'єр-міністр.
Крім того, зазначив він, Кабмін на цьому тижні прийняв кілька проривних рішень, зокрема про цифровізації довіреностей на митні огляди, завдяки чому мінімізується корупційна складова і зайві витрати бізнесу.
Тепер майно боржників продаватимуть через електронні аукціони "Прозоро. Продажі". Ціна угод зросте, а зловживання в інтересах "своїх" унеможливляться. Окрім того, ми відклали до 1 січня стягнення штрафів із власників авто на єврономерах.
"Чиновники Держгеокадастру виконали моє доручення, яке я поставив тиждень тому. Виявляється, за 7 днів усе-таки можливо запустити розробку єдиної системи кадастрів, яка міститиме достовірну інформацію про природні ресурси країни та буде доступною громадянам. Відтепер можна бачити онлайн всі рішення територіальних органів. Усі дані оновлюються автоматично.
Щоби перевірити готовність регіонів до опалювального сезону та скоординувати дії з реалізації реформ, у вівторок я провів селекторну нараду. Уряд визначив там головні акценти.
Перший - субсидії мають отримати без виключення всі, хто цього потребує. Водночас ми з’ясовуємо, якими методами для приховування реальних доходів користуються деякі заявники на субсидію. Другий акцент - кожна українська родина, усі дитячі садочки, школи та лікарні будуть забезпечені теплом, світлом та гарячою водою. Це енергетична безпека держави, тобто один із головних наших пріоритетів.
Для прискорення економічного зростання країни ми поглибили та впорядкували співпрацю між Урядом і Національним банком. Підписали Меморандум про координацію політик. Я вдячний Нацбанку за незалежну й послідовну політику. Наша економіка відновлюється, а інфляція знижується.
А вчора я мав велику зустріч із представниками бізнесу, де окреслив основні напряки Програми дій Уряду, які стосуються підприємців. Ми на постійному контакті. Уряд дбатиме про бізнес і захищатиме його від тиску, зокрема який чинять силові структури", - написав він.
Прем'єр-міністр також подякував парламенту за підтримку надзвичайно важливих економічних законів. Зокрема, він згадав про прийняття закону №1054-1 про приватизацію, який скасовує перелік з 1470-ти заборонених до приватизації підприємств, і закон №1046 "Про концесії", який об'єднає зусилля держави і бізнесу в розвитку дуже великих об'ектів.
бл., совок же. т.е. по, если подсчитать, по 6-7% в год - шикарно даже для нынешнего Китая.
1.07^5=1.40255..... или
1.40^0.2=1,06961
А это - Квартал.
У них и 100% в год будет, запросто.
вот хоть вы мне ответьте честно, есть дед Мороз или нет?
а то мама говорит есть... а жена смеется)))
Коли повертаєшся ?
на прощі був шолі?
Гройсман за полгода построил железку в Борисполь, за цену в 20 (двадцать) раз меньше чем предлагали китайцы (а был бы ещё один долг ! которого нет. А поезд - есть).
Покажи на что ты способен. Ну, хоть что-нибудь, знаковый проект. Метро на Троещину, например, за полгода.
Иначе ты жалкий поц на фоне Гройсмана.
1. Обанкротить металлургию.
2. Разорить ФОПы и мелкий бизнес
3. Освободить последнего олигарха от налогов
4. Добавить в бюджет компенсации последнему олигарху за то, что он хороший
5. Ожидать роста ВВП в 40% о
Я же говорил зебикам перед выборами: не слушайте обещаний. Смотрите, кто что делал до начала выборов. И делайте выводы.
Микрон уже вот подстелился, Меркель типо придуривается что жесткая, Трамп - вообще кореш Путина, а Джавелинов у нас:
а) мало
б) их тупо не успеют довезти, так как конвои будут атакованы
а) капитулировать без боя, отдав на расправу москалям и Портнову всех, кто сражался за Украину
или
б) все-таки бороться?
Джавелины не панацея. Москали гораздо больше боятся Точек-У, Стугны, Грома. Но для этого у власти должны быть люди с яйцами, способные отдать команду на испепеление оккупантов, как уничтожили в 2015 российских пушкарей в Илловайске
https://glavred.info/crime/302973-v-ilovayske-razbombili-eshelon-russkih-pushkarey-vmeste-s-boezapasom-vyzhivshie-ne-obnaruzheny-socseti.html
http://cripo.com.ua/opinion/?p=213061/
Кстати, потери россиян в том эпизоде были больше, чем наши в иловайском котле, выживших и раненых вообще не было обнаружено, но наши СМИ помнят только котел, и не помнят месть за него.
и слово "котел", высрали совки, украв у немецких армейцев - немцы худобу, скот совковый называли что тот в "котле", а совки собезьянничали у них.
у нормальных - тактическое/оперативное окружение, или "огневой мешок".
как-то так, нужно видеть ситуацию..
и да, этих "мешков", походу "то ли еще будет". Путин сошел с ума.
Возьмем ФОПа 2-й группы. Это те, кто работает с населением, но не на рынке: мелкие магазинчики, парикмахерские, сапожники и т.д.
У них ограничение 1,5 млн выручки в год (сейчас увеличили). Работать с юрлицами они не могут - запрещено. А в розницу они больше и не заработают.
Налоги у них не зависят от выторга. Так какой кому профит от РРО?
- Налоги не увеличатся
- РРО стоит больших денег
- программный РРО пока не разработан, его программировать долго и неудобно Вся правда о программных РРО для ФЛП (ФОП).
- обслуживание РРО стоит еще бОльших денег ежемесячно
- наличие РРО в магазинчике приводит к проверкам и обязательным штрафам. В 2000 моего знакомого оштрафовали на 1700 грн за то, что у него в РРО время расходилось с реальным на 20 минут. Сейчас штрафы на два порядка больше
- само администрирование РРО занимает столько времени, что сапожнику и работать будет некогда Регистрация кассового аппарата в Украине. Восемь кругов бюрократии - YouTube
- и мелким ФОПам, и крупным сетям грозят фиктивные жалобы на невыдачу чека https://uainfo.org/blognews/1569786282-populyarneyshiy-v-ukraine-internet-magazin-rozetka-gotovitsya.html
И Розетка права. Ютуб уже запит рекомендациями, как подделать чек.
(102) PrintChek | Программа для печати кассовых чеков с QR-кодом - YouTube
ПЕЧАТАЕМ, ЛЮБОЙ КАССОВЫЙ ЧЕК, ДОМА, КАССА БОЛЬШЕ НЕ НУЖНА ТЕРМОПРИНТЕР - YouTube
Вот такие перспективы.
Все, к чему это приведет - к росту инфляции.
А, еще к росту числа "проверяльщиков", но то для феодалов "святое дело"(С).
Если розничный торговец (скажем, на рынке), не сможет увеличь цену товара (чтобы отбить налог), потому что покупатель за более дорогим товаром к нему не пойдет, а пойдет в супермаркет, то бизнес ему вести станет не выгодно, и он закроется (работать себе в убыток он не сможет).
После этого супермаркеты цены повысят, только не из-за налогов, а потому, что конкуренции с рыночками не будет, что же покупателей то не обстричь, как баранов.
Так что все, во что выльются кассовые аппараты у торговцев на рыночках - это повышение цены товаров во всех торговых точках, то есть виток инфляции.
Вот и вся "маржа".
Легким движением руки ВВП превращается...превращается ВВП....
тупые ленивые животные
да что ж такое...все красивые слова заняты)))) адиёт, короче
Россия и США поменялись ролями на международной арене, заявила бывшая глава МИД Испании Ана Паласио в своей статье для Project Syndicate.
По ее словам, Москву многие воспринимали как державу, которая наносит вред миропорядку, в особенности после воссоединения с Крымом в 2014 году и помощи Сирии. Однако сегодня российская сторона является настоящим субъектом власти, пишет бывший министр. Кроме того, победой России Паласио назвала согласие Украины принять «формулу Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Автор статьи считает, что рост влияния России связан с тем, что США в последние годы теряют лидерские позиции на международной арене. В качестве примера она привела ситуацию с атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которой американские власти обвинили Иран и анонсировали санкции.
«[Президент России Владимир] Путин, наоборот, показал Россию потенциальным гарантом стабильности в регионе. Он не стал обвинять Иран и сказал, что будет работать со всеми сторонами. Это подход стратега, а не вредителя», - заявила Паласио.
Ведь если "уронить" гривну до курса 1 USD = 400 UAH, то в гривневом эквиваленте ВВП выростит на 40%.
А так, как вазелины собираются набрать баксовых кредитов больше, чем за предыдущие 3 года, то для их "отдачи" придется включать гривневый станок. Что за собой повлечет гипер девальвацию.
"Грошей на пенсії - нема
На вчителів - нема
На субсидії - нема
На армію - нема
А на "реінтеграцію" ОРДЛО, тобто данину - є
Гончарук: "В бюджеті 2020 заложені кошти на реінтеграцію Донбасса"
А заплатять за це ФОПи та звичайні громадяни. Кому не подобався 1,5% військовий збір, тепер заплатять значно більше.
Мо-лод-ці!"
Константин Нескоромный
Ну і так, останній раз 7-8% росту ВВП було при Ющі. Згадайте, які тоді умови були і що робила влада, а що зараз.
Лише одне скажу: при Ющі значну частку ВВП давав малий бізнес. Тоді ніякий ідіот не додумався б заборонити перукаря чи сантехнікам бути ФОПами... Тоді всі платили єдиний податок, нікого не шманала податкова і всі були щасливі!