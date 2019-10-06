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Все про:Кабмін (3182) економіка (296) Гончарук_Олексій (140)

 Зростання економіки на 40% - це наша спільна мета, вона реальна, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв у кінці кожного тижня проводити аналіз діяльності Кабміну.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що щодня протягом  тижня на різних майданчиках країни міністри "пояснювали людям цілі Програми дій уряду". "Люди повинні знати до деталей про всі наші наміри і амбітні плани. Підкреслю ще раз: зростання економіки на 40% - це наша спільна мета. Вона реальна. Для цього необхідно багато працювати, тому бажаю всім нам сил", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не до $4000, але навіть на 4 тис. грн немає грошей у бюджеті-2020 підвищити зарплати вчителям, - Гончаренко. ВIДЕО

Глава уряду зауважив, що відтепер в кінці кожного тижня буде проводити аналіз діяльності Кабміну. Зокрема, нинішній тиждень, за його словами, був дуже напруженим і особливо відповідальним, адже уряд представив Програму діяльності на 5 років, і Верховна Рада її прийняла. "Головна її мета - зробити так, щоб держава працювала для людей. Людиноцентричність - базовий акцент документа", - підкреслив прем'єр-міністр.

Крім того, зазначив він, Кабмін на цьому тижні прийняв кілька проривних рішень, зокрема про цифровізації довіреностей на митні огляди, завдяки чому мінімізується корупційна складова і зайві витрати бізнесу.

Тепер майно боржників продаватимуть через електронні аукціони "Прозоро. Продажі". Ціна угод зросте, а зловживання в інтересах "своїх" унеможливляться. Окрім того, ми відклали до 1 січня стягнення штрафів із власників авто на єврономерах.


"Чиновники Держгеокадастру виконали моє доручення, яке я поставив тиждень тому. Виявляється, за 7 днів усе-таки можливо запустити розробку єдиної системи кадастрів, яка міститиме достовірну інформацію про природні ресурси країни та буде доступною громадянам. Відтепер можна бачити онлайн всі рішення територіальних органів. Усі дані оновлюються автоматично.

Щоби перевірити готовність регіонів до опалювального сезону та скоординувати дії з реалізації реформ, у вівторок я провів селекторну нараду. Уряд визначив там головні акценти.

Перший - субсидії мають отримати без виключення всі, хто цього потребує. Водночас ми з’ясовуємо, якими методами для приховування реальних доходів користуються деякі заявники на субсидію.  Другий акцент - кожна українська родина, усі дитячі садочки, школи та лікарні будуть забезпечені теплом, світлом та гарячою водою. Це енергетична безпека держави, тобто один із головних наших пріоритетів.

Для прискорення економічного зростання країни ми поглибили та впорядкували співпрацю між Урядом і Національним банком. Підписали Меморандум про координацію політик. Я вдячний Нацбанку за незалежну й послідовну політику. Наша економіка відновлюється, а інфляція знижується.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада затвердила програму діяльності Кабміну

А вчора я мав велику зустріч із представниками бізнесу, де окреслив основні напряки Програми дій Уряду, які стосуються підприємців. Ми на постійному контакті. Уряд дбатиме про бізнес і захищатиме його від тиску, зокрема який чинять силові структури", - написав він.

Прем'єр-міністр також подякував парламенту за підтримку надзвичайно важливих економічних законів. Зокрема, він згадав про прийняття закону №1054-1 про приватизацію, який скасовує перелік з 1470-ти заборонених до приватизації підприємств, і закон №1046 "Про концесії", який об'єднає зусилля держави і бізнесу в розвитку дуже великих об'ектів.

Зростання економіки на 40% - це наша спільна мета, вона реальна, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152331
 
   
 Топ коментарі
 
Ця брехня виглядає як знущання над тими хто вибрав це зелене непорозуміння 🤔
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А вы еще налоги повысте, ФОПам какуюто отчетность придумайте со штрафами и будет вам рост экономики в ЖОПУ!!
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Что именно не так ? Ты не знаешь разве что мировые инвесторы ориентируются на МВФ ?
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это сайт такой, если туда зайти, то видишь что тебя послали.
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Tolko ne v Belorus xotia ona i po vasemu na 37 meste vyse cem Slovakija Ruminija.Rosija toze ne variant
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Pervuju ocered investori kladut dengi v EC strani tut mnogo pricin,zakony nemeniajetsia,rynok bolsoj,net tomozni,mozno nebojatsia za dengi kotoryje ti investirujes,.Eto glavnoje
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я це до того, що потрібні реальні швидкі та радикальні реформи, а не якась незрозуміла фігня як зараз..
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Надо же так нагло ссать в глаза с умнвм видом
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Да курнул он чего-то крепко; грибочков каких-то.
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не, план его на 5 лет....
бл., совок же. т.е. по, если подсчитать, по 6-7% в год - шикарно даже для нынешнего Китая.
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Po 8% togda polucajetsia.Rumynija gde to tak rosla,no tam realno prosli reformy.U nix nalogi samyje niskije Evrope,oni v EC takze
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проценты сложные
1.07^5=1.40255..... или
1.40^0.2=1,06961
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Так то ЕС.
А это - Квартал.
У них и 100% в год будет, запросто.
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Зеленый мечтатель....этот мальчик наверное и в Деда мороза верит...
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*** (анекдот если что))))
вот хоть вы мне ответьте честно, есть дед Мороз или нет?
а то мама говорит есть... а жена смеется)))
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Ні, цей мальчик вірить в українських лохів. Каже, що хоче піднімати економіку, а вугілля і газ купляє в Росії. В той час,коли на укр шахтах повні склади вугілля, яке не відвантажують і не платять шахтарям зарплату. Прийняли закон, що дозволяє приватизувати і продавати стратегічні державні підприємства, готуються продавати землю іноземцям, здають укр територію ворогам, давлять на малий і середній бізнес. Це їхні амбітні плани? 40% росту -- це як комунізм, що нам обіцяли.
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Осенние итоги Гончарука.Картоха -20,гречка -35.Мои поздравления з Успихами СН.
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Вішають лохам локшину на вуха. Років через два зеленої влади українці будуть харчуватися на газонах як корейці.
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Гончарук, ты занятный свистобол, это уже ясно.
Гройсман за полгода построил железку в Борисполь, за цену в 20 (двадцать) раз меньше чем предлагали китайцы (а был бы ещё один долг ! которого нет. А поезд - есть).

Покажи на что ты способен. Ну, хоть что-нибудь, знаковый проект. Метро на Троещину, например, за полгода.
Иначе ты жалкий поц на фоне Гройсмана. Рост экономики на 40% - это наша общая цель, она реальная, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1435
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Ну, як. Він також щось зробив, наприклад, написав Меморандум о координации политик ( з Нацбанком)
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Мда.
1. Обанкротить металлургию.
2. Разорить ФОПы и мелкий бизнес
3. Освободить последнего олигарха от налогов
4. Добавить в бюджет компенсации последнему олигарху за то, что он хороший
5. Ожидать роста ВВП в 40% о
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Может, он просто придурок ? Хорошо он маскировался, однако.
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Нет. Просто если он прямо озвучит свои планы, то Майдан начнется прямо завтра. Вот и заговаривает зубы маниловскими проектами.

Я же говорил зебикам перед выборами: не слушайте обещаний. Смотрите, кто что делал до начала выборов. И делайте выводы.
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ты еврей? Путин только и ждет этого.
Микрон уже вот подстелился, Меркель типо придуривается что жесткая, Трамп - вообще кореш Путина, а Джавелинов у нас:
а) мало
б) их тупо не успеют довезти, так как конвои будут атакованы
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А вот что хуже:
а) капитулировать без боя, отдав на расправу москалям и Портнову всех, кто сражался за Украину
или
б) все-таки бороться?

Джавелины не панацея. Москали гораздо больше боятся Точек-У, Стугны, Грома. Но для этого у власти должны быть люди с яйцами, способные отдать команду на испепеление оккупантов, как уничтожили в 2015 российских пушкарей в Илловайске
https://glavred.info/crime/302973-v-ilovayske-razbombili-eshelon-russkih-pushkarey-vmeste-s-boezapasom-vyzhivshie-ne-obnaruzheny-socseti.html
http://cripo.com.ua/opinion/?p=213061/
Кстати, потери россиян в том эпизоде были больше, чем наши в иловайском котле, выживших и раненых вообще не было обнаружено, но наши СМИ помнят только котел, и не помнят месть за него.
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Крипо у мну в закладках кстати. вроде немного так как сайт "патриоты украины", т.е., не очень наш.

и слово "котел", высрали совки, украв у немецких армейцев - немцы худобу, скот совковый называли что тот в "котле", а совки собезьянничали у них.

у нормальных - тактическое/оперативное окружение, или "огневой мешок".
как-то так, нужно видеть ситуацию..
и да, этих "мешков", походу "то ли еще будет". Путин сошел с ума.
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Ну почему сразу придурок? Он просто креативный парень
Рост экономики на 40% - это наша общая цель, она реальная, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1286
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это он в шкуре медведя? )))) или в мамкиной шубе?
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А в чем проявляется разорение ФОПов? Тем что их принуждают платить налоги?
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Посмотрите сначала таблицу
Возьмем ФОПа 2-й группы. Это те, кто работает с населением, но не на рынке: мелкие магазинчики, парикмахерские, сапожники и т.д.
У них ограничение 1,5 млн выручки в год (сейчас увеличили). Работать с юрлицами они не могут - запрещено. А в розницу они больше и не заработают.
Налоги у них не зависят от выторга. Так какой кому профит от РРО?
- Налоги не увеличатся
- РРО стоит больших денег
- программный РРО пока не разработан, его программировать долго и неудобно Вся правда о программных РРО для ФЛП (ФОП).
- обслуживание РРО стоит еще бОльших денег ежемесячно
- наличие РРО в магазинчике приводит к проверкам и обязательным штрафам. В 2000 моего знакомого оштрафовали на 1700 грн за то, что у него в РРО время расходилось с реальным на 20 минут. Сейчас штрафы на два порядка больше
- само администрирование РРО занимает столько времени, что сапожнику и работать будет некогда Регистрация кассового аппарата в Украине. Восемь кругов бюрократии - YouTube
- и мелким ФОПам, и крупным сетям грозят фиктивные жалобы на невыдачу чека https://uainfo.org/blognews/1569786282-populyarneyshiy-v-ukraine-internet-magazin-rozetka-gotovitsya.html
И Розетка права. Ютуб уже запит рекомендациями, как подделать чек.
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Вот такие перспективы.
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"Налоги" увеличатся, только опосредованно, покупатель заплатит, потому что все затраты дополнительные ФОПы передадут покупателям, путем увеличения цен на товары и услуги. Если не смогут передать, то закроются. Но тогда цены увеличат супермаркеты, конкуренция то уменьшится, покупателю идти будет некуда.
Все, к чему это приведет - к росту инфляции.
А, еще к росту числа "проверяльщиков", но то для феодалов "святое дело"(С).
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Налоги заплатите Вы, то есть потребитель.
Если розничный торговец (скажем, на рынке), не сможет увеличь цену товара (чтобы отбить налог), потому что покупатель за более дорогим товаром к нему не пойдет, а пойдет в супермаркет, то бизнес ему вести станет не выгодно, и он закроется (работать себе в убыток он не сможет).
После этого супермаркеты цены повысят, только не из-за налогов, а потому, что конкуренции с рыночками не будет, что же покупателей то не обстричь, как баранов.
Так что все, во что выльются кассовые аппараты у торговцев на рыночках - это повышение цены товаров во всех торговых точках, то есть виток инфляции.
Вот и вся "маржа".
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А что общего между населением и олигархатом с его челядью кроме воздуха?Ну попадут эти 40% в корыто, а дальше что? Пока население не научится самоуправлению на уровне этажа подьезда,дома,квартала,школьного округа мы будем стадом которое временые пастухи стригут и сдирают шкуры в лучшем случае.
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У зелени своя математика.
Легким движением руки ВВП превращается...превращается ВВП....
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Не знаю, як буде зараз, а раніше він перетворювався в панамський офшор.
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Тепер не буде, навіть, офшору, -- все віднімуть і поділять. Не залишиться ні державної, ні приватної власності, та й землю продадуть іноземцям.
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Залишилось тільки падіння економіки зупинити.
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стока яростной критики и истерик, и ни одного на Майдане...
тупые ленивые животные
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Не хвилюйся. Коли почнеться Майдан- мало тобі не здасться.
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Зробіть хоча б 4, а не галасуйте , вже місяць, про майбутні 40... Бо крім обіцянок, поки лише здача інтересів країни в вас реально виходить...
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чтобы обеспечить рост экономики на 40 % за пять лет надо чтобы экономика росла в год примерно на 8,5 %
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"Что нам стоит дом построить: нарисуем - будем жить" (детский стишок)
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Лёха, заплати за коммуналку свою, а потом рассуждай!
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сказочник...нет сказочный долбо... ой, тоже нет - это х.ло
да что ж такое...все красивые слова заняты)))) адиёт, короче
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Стопами яценюка и гройсмана - обещать и воровать-воровать-воровать.
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Зебилы вы сделали это вместе пуйло уже ваш миротворец-
Россия и США поменялись ролями на международной арене, заявила бывшая глава МИД Испании Ана Паласио в своей статье для Project Syndicate.
По ее словам, Москву многие воспринимали как державу, которая наносит вред миропорядку, в особенности после воссоединения с Крымом в 2014 году и помощи Сирии. Однако сегодня российская сторона является настоящим субъектом власти, пишет бывший министр. Кроме того, победой России Паласио назвала согласие Украины принять «формулу Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Автор статьи считает, что рост влияния России связан с тем, что США в последние годы теряют лидерские позиции на международной арене. В качестве примера она привела ситуацию с атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которой американские власти обвинили Иран и анонсировали санкции.
«[Президент России Владимир] Путин, наоборот, показал Россию потенциальным гарантом стабильности в регионе. Он не стал обвинять Иран и сказал, что будет работать со всеми сторонами. Это подход стратега, а не вредителя», - заявила Паласио.
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"Рост экономики на 40% - это наша общая цель, она реальная, - Гончарук" - "рост" экономики будут считать в гривнах, а это означает, что надо готовиться к инфляции не менее 40%. Это повлечёт снижение зарплат и пенсий. Данными о зарплатах можно манипулировать, удобно считать доходы граждан по минимальным пенсиям. При Януковиче минимальная пенсия была 119 долларов, сейчас 62 доллара, после "роста" экономики на 40% будет 37,2 долларов. Как может расти экономика, если ничего нового не построено, оставшееся доприватизируют и разрушат. Всё пока идёт по плану написанному до 12 июня 1994 года - "Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведет к полному упадку промышленности, которую сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырье. Среди горожан много инженеров, квалифицированных рабочих, учителей. Мы создадим им такие условия выживания (без места работы, высокая квартплата, плата за коммунальные услуги, проезд), что они будут сами бежать", "Постараемся эти страны стравить между собой. Втянуть их в междоусобные войны с целью взаимоуничтожения. Украинец будет думать, что борется против экспансионистской России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрёл свою свободу, в то время, как полностью попадает в зависимость от нас. То же самое будут считать и русские, будто отстаивают они свои национальные интересы, возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее."
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Твоя цел - сделать рост Бени, все остальное вторично
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А как там 4000 баксов учителям? Уже не цель?
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Лохам після таких виборів можна вішати на вуха усе
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Правильно сказало чудо от экономики.
Ведь если "уронить" гривну до курса 1 USD = 400 UAH, то в гривневом эквиваленте ВВП выростит на 40%.
А так, как вазелины собираются набрать баксовых кредитов больше, чем за предыдущие 3 года, то для их "отдачи" придется включать гривневый станок. Что за собой повлечет гипер девальвацию.
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40%. Что-то это мне напоминает. А, точно. 40° - крепость водки. Вот откуда эта цифра.🍶
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І про економіку:

"Грошей на пенсії - нема
На вчителів - нема
На субсидії - нема
На армію - нема
А на "реінтеграцію" ОРДЛО, тобто данину - є
Гончарук: "В бюджеті 2020 заложені кошти на реінтеграцію Донбасса"
А заплатять за це ФОПи та звичайні громадяни. Кому не подобався 1,5% військовий збір, тепер заплатять значно більше.
Мо-лод-ці!"
Константин Нескоромный
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плять, походу вся зеленая ботва на коксе без просыха сидит
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кожна мета повинна мати термін. за скільки 40% ???
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Ціль-то амбітна, але для цього треба щорічне зростання 7-8%, а у другому півріччі 2019 намітився спад темпів росту ВВП і особливо промислового виробництва. Тому 2019 може ще виявитися і гіршим за 2018...

Ну і так, останній раз 7-8% росту ВВП було при Ющі. Згадайте, які тоді умови були і що робила влада, а що зараз.

Лише одне скажу: при Ющі значну частку ВВП давав малий бізнес. Тоді ніякий ідіот не додумався б заборонити перукаря чи сантехнікам бути ФОПами... Тоді всі платили єдиний податок, нікого не шманала податкова і всі були щасливі!
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