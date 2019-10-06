 Зростання економіки на 40% - це наша спільна мета, вона реальна, - Гончарук

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що щодня протягом тижня на різних майданчиках країни міністри "пояснювали людям цілі Програми дій уряду". "Люди повинні знати до деталей про всі наші наміри і амбітні плани. Підкреслю ще раз: зростання економіки на 40% - це наша спільна мета. Вона реальна. Для цього необхідно багато працювати, тому бажаю всім нам сил", - зазначив він.

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Глава уряду зауважив, що відтепер в кінці кожного тижня буде проводити аналіз діяльності Кабміну. Зокрема, нинішній тиждень, за його словами, був дуже напруженим і особливо відповідальним, адже уряд представив Програму діяльності на 5 років, і Верховна Рада її прийняла. "Головна її мета - зробити так, щоб держава працювала для людей. Людиноцентричність - базовий акцент документа", - підкреслив прем'єр-міністр.

Крім того, зазначив він, Кабмін на цьому тижні прийняв кілька проривних рішень, зокрема про цифровізації довіреностей на митні огляди, завдяки чому мінімізується корупційна складова і зайві витрати бізнесу.

Тепер майно боржників продаватимуть через електронні аукціони "Прозоро. Продажі". Ціна угод зросте, а зловживання в інтересах "своїх" унеможливляться. Окрім того, ми відклали до 1 січня стягнення штрафів із власників авто на єврономерах.



"Чиновники Держгеокадастру виконали моє доручення, яке я поставив тиждень тому. Виявляється, за 7 днів усе-таки можливо запустити розробку єдиної системи кадастрів, яка міститиме достовірну інформацію про природні ресурси країни та буде доступною громадянам. Відтепер можна бачити онлайн всі рішення територіальних органів. Усі дані оновлюються автоматично.



Щоби перевірити готовність регіонів до опалювального сезону та скоординувати дії з реалізації реформ, у вівторок я провів селекторну нараду. Уряд визначив там головні акценти.



Перший - субсидії мають отримати без виключення всі, хто цього потребує. Водночас ми з’ясовуємо, якими методами для приховування реальних доходів користуються деякі заявники на субсидію. Другий акцент - кожна українська родина, усі дитячі садочки, школи та лікарні будуть забезпечені теплом, світлом та гарячою водою. Це енергетична безпека держави, тобто один із головних наших пріоритетів.



Для прискорення економічного зростання країни ми поглибили та впорядкували співпрацю між Урядом і Національним банком. Підписали Меморандум про координацію політик. Я вдячний Нацбанку за незалежну й послідовну політику. Наша економіка відновлюється, а інфляція знижується.

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А вчора я мав велику зустріч із представниками бізнесу, де окреслив основні напряки Програми дій Уряду, які стосуються підприємців. Ми на постійному контакті. Уряд дбатиме про бізнес і захищатиме його від тиску, зокрема який чинять силові структури", - написав він.



Прем'єр-міністр також подякував парламенту за підтримку надзвичайно важливих економічних законів. Зокрема, він згадав про прийняття закону №1054-1 про приватизацію, який скасовує перелік з 1470-ти заборонених до приватизації підприємств, і закон №1046 "Про концесії", який об'єднає зусилля держави і бізнесу в розвитку дуже великих об'ектів.