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Все про:Трамп (2108) Мей Тереза (152) Скрипаль (462)

 Трамп у розмові з Мей оскаржував висновки розвідслужб Великої Британії щодо причетності Росії до отруєння Скрипаля, - WP

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у телефонній розмові з колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей засумнівався в причетності Росії до отруєння Скрипалів.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Він оскаржував висновок її розвідслужб про те, що влада Росії організувала спробу отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля на британській території", - йдеться в повідомленні Washington Post.

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Також видання наводить дані про розмови Трампа з іноземними лідерами з посиланням на анонімні джерела, пояснюючи, що йдеться про чинних і колишніх співробітників Білого дому.

"Трамп був абсолютно переконаний у тому, що з приводу отруєння були серйозні підстави для сумнівів", - повідомило джерело .

"Добрі 10 хвилин пішли на те, щоб Мей говорила про високу ймовірність (причетності влади РФ. - Ред.), а також на відповіді Трампа, який заявляв, що він у цьому не впевнений", - додав співрозмовник .

Крім того, під час розмови Трамп "вичитував" Мей через недостатність внеску її країни до НАТО.

Читайте також: Отруєння Скрипалів: сліди отрути виявлено в організмі ще одного поліцейського, який працював на місці подій, - Скотленд-Ярд

Нагадаємо, експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Він також повідомилв, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

Читайте також: Поліція Великої Британії розслідує участь Путіна в отруєнні Скрипалів, - The Guardian

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152326
 
 
 Топ коментарі
 
Корешь Зекловуна. Оба подкацапники.
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Ответ от народа на Зеобращение по фомуле Штанмайера
Трамп у розмові з Мей оскаржував висновки розвідслужб Великої Британії щодо причетності Росії до отруєння Скрипаля, - WP - Цензор.НЕТ 609
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Кацапка, восхищён твоей беспристрастностью, а теперь не подскажешь - Где проверить информацию о том, что Порошенко украл и намарадёрил?
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А я вот знаю как бла-бла-бла пишется на английском тоже - blah-blah-blah и означает то же самое, что на русском или украинском.
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Вижу, бла-ла-ла, бла-ла-ла. Так что Порошенко украл и намарадёрил?
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Так статьи почитай и видео посмотри
Ватан, не тупи. Ссылки тебе дали
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Главное шо к Бабломойскому у тебя претензий нету, Он у тебя честный бизнесмен.
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А що так? Знайшла статтю якій майже рік, а про цю свіженьку забула? 🤔
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/expert-qa-will-the-steinmeier-formula-bring-peace-to-ukraine/
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Да, именно он, я его две или три недели назад слушал на паРаша ТВ и почти слово в слово его теперешние зебы, бывшая зрада, его повторяет...
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Вы не совсем точны. Там есть возможность прочтения в свободном доступе и пара предложений для подписки, одна для нескольких недель, точно не помню, и одна годовая. А вот выдержка на эту тему: "In a summer 2018 call with Prime Minister Theresa May, Trump harangued the British leader about her country's contribution to NATO. He then disputed her intelligence community's conclusion that Putin's government had orchestrated the attempted murder and poisoning of a former Russian spy on British soil."
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Нет, я хочу ссылку именно на ту статью в оригинале, которую тут приводят
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напоминает лошадь пржевальского лаврова да и всю кремлевскую банду, русо-ракеты, танки, любым оружием кишит донбасс, миллион доказательств, а оно блеет - какие ваши доказательства
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Суть новини в тому, що Трамп невпевнений у причетності Росії до отруєння Скрипалів, а Мей - менш невпевнена. Суті, по суті, нема. Але на почерк кгбешної гвардії по боротьбі з політичними ворогами скрєпності ситуація зі Скрипалями дуже схожа.
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Трампон на крючке у Путина,интересно глянуть ,что за компромат есть на рыжего.
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Одно видел на паРаша ТВ, как владелец какого-то элитного ресторана говорил, что друзья с сыном Трампа и думаю, что такие заведения ФСБ без внимания не оставляют...
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Та 100 пудів, шо папочеи а першу чергу формуються з ***....дями ! А трамп ше той збоченець! Його на цьому зловити було, шо два пальця обісцяти! Не здивуюсь, шо рижий і в рот бере
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Так Трампа в Москві ще до президентства феесбешні проститутки обсцикали на камеру.
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даже если вначале был маленький, то теперь большой и много. Каждая уступка раше уже компромат. Трамп у розмові з Мей оскаржував висновки розвідслужб Великої Британії щодо причетності Росії до отруєння Скрипаля, - WP - Цензор.НЕТ 5146
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Это такой интерес, что краем глаза, уха или еще чем - то ощутить хотела бы половина человечества. Думаю, что этот крючок кремлевский недомерок держит в личном сейфе, а ключик от него - на шее
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Могу представить о чем он разговаривал с *****
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Тепер зрозуміло всім Трамп і Моніка Зєлєнский це шестьорки х.....йла !
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Ну дуже схоже на те, що у пуйла дохрініща "потрібної" інформації зібрано на всіх можновладців світу.
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В страха великі очі. Там не стільки інформації, скільки натяків.

Найбільше не лише потрібної, а взагалі любої інформації на всіх в США.
Просто на путєна це ніяк не впливає. Він диктатор.
А Трамп повинен йорзати в кріслі. Там інша справа. В потилицю демократи дихають.
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Трампа можна зрозуміти, бо дуже важко збагнути де починаються спецслужби Британії і де Росії.
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Моніка зеленська взагалі а попандосі зі всім цим ... Трамп, путін, Народ України, який вже хоче в Ростов гнати Моніку і Лєнку... Прийдеться лисому з кварталу в Ростов до кума в гості їздити і там свої тупі анекдоти травити !
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Вибачте за це непорозуміння. Я не знаю чому воно так ******** Х@ла. Обіцяю піти на наступні вибори, то проголосувати проти цього ідіота☹️
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Голосуй не голосуй, все равно получишь ... далее по тексту старинной кричалки.
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когда с ***** тему скрипалей перетирал, и тот сказал ему, шо 100% не его рук дело, то трампушка точно слебезил: - 1000% шо не вы мой фюрер послали своих нукеров на шпили посмотреть)
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давай уточним ввёл (от чистого сердца - с особой американской любовью к руцким) или подписал (под давлением - возможно его питали утюгом)
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Так вам шашечки или санкции? Главное что ввел, а ведь мог бы просто выразить озабоченность. Трамп у розмові з Мей оскаржував висновки розвідслужб Великої Британії щодо причетності Росії до отруєння Скрипаля, - WP - Цензор.НЕТ 6561
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А как тут не оспорить, если яйца Трампа у ***** в руках?
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они в руках у его подельников - бизнес партнеров рф
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Цей чувак з дохлою білкою на голові зовсім не палиться,що підвішений ****** за мошонку))
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Трамп і Жиріновський - люди одного типу. Саме такі недолугі популісти вигідні диктаторам типу *****.
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И после этого кто то скажет, что Пуйло не держит за яйца этого рыжего дебила...!? Трамп у розмові з Мей оскаржував висновки розвідслужб Великої Британії щодо причетності Росії до отруєння Скрипаля, - WP - Цензор.НЕТ 8968
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Цікаво які зараз ставки в букмекерів на імпічмент Трампа. Бо щось підказує , що за останні після його побачення з Монікою Зеленскі вони значно підросли 😕
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Ніякого імпічменту не буде. У демократів недостатню голосів у Конгресі. Але через рік будуть вибори. Там і подивимось.
Якщо економіка буде на зрості, Трампа перевиберуть. Якщо ні, то буде демократ.
Моніка Зелінські як і Х@ло не грають ніякої ролі у цьому процесі🤔
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Ну короче без слов.Есть над чем подумать.
Gladiator • Now We Are Free • Hans Zimmer & Lisa Gerrard https://youtu.be/NBE-uBgtINg
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Трампу как и нашему клоуну недолго осталось.
Кацапские подстилки...
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Президент Дональд Трамп доверяет президенту России Владимиру Путину, а не своим собственным спецслужбам, заявил бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб в своей новой книге
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Как выяснилось правильно делал что не доверял. Где это видано чтобы спецслужбы шпионили за собственным президентом.)
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Про "собствєнного президента" - це дуже цікаво. Ще про "мій народ" треба щось прогундосити.
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Он, вообще-то, президент США, а значит и ЦРУшников, и ФБРщиков, и прочих обиженных демократов.
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короче хана чубатому. госдеп зрады против рептилоидов не простит. тем более все знают о зарусляченности рыжего.
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Трамп - подкацапная сволочь. нужно помочь братскому народу Америки выбрать нормального президента вместо рыжего агента )(уйла
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Один президент дал Украине джавелины, другой - сына Байдена. Ну и кто из них сволочь?
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Хельсинки Трамп -Путин
https://www.youtube.com/watch?v=zEHv4fFdr1c
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Трампу русская мафия помогала, когда у него были проблемы и это известный факт в узких кругах! Потому он им долг отдает!
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мда. народ США конечно и выбрал президента. русскую подстилку.
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мда. народ України вибрав кращу підстилку
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В порівнянні з попередньою - трохи краща.
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Ну да тебе только блеять под флажком фр про попереднього президента.
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Зачем Штаты тратят сотни миллиардов на ФБР, если простой анонимный источник на право и налево сливает важную и конфиденциальную информацию президента США? Найти предателя и впаять ему 50 лет совесть не позволяет или демократы?
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пока США под властью рыжего под)(уйловника - они враг. Враг Украины. Необходимо выслать всех дипломатов, закрыть визы и границы, прекратить торговые отношения. ответ Украины должен быть жестким и последовательным.
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Це гумор якогось нового ґатунку. Треба поквапитися з цими жорсткими мірами і роздати їх ще до повної ліквідації складу
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Скоро на всех порносайтах эротический триллер "VERKHOVNA RADA"


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в цього рижого шоумена якась маніакальна любов до кремлівського *****, окрім того, що останній точно має на нього компромат...То до любові додається ще й почуття страху...якась фатальна пристрасть рудого до лисого
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Оспаривал?
И наказал русских больше всех, закрыл два консульства , выгнал 120 шпионов-дипломатов = в разы больше чем сами бриты!
Вашингтонская правда врет как дышит
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