 Трамп у розмові з Мей оскаржував висновки розвідслужб Великої Британії щодо причетності Росії до отруєння Скрипаля, - WP

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"Він оскаржував висновок її розвідслужб про те, що влада Росії організувала спробу отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля на британській території", - йдеться в повідомленні Washington Post.
Також видання наводить дані про розмови Трампа з іноземними лідерами з посиланням на анонімні джерела, пояснюючи, що йдеться про чинних і колишніх співробітників Білого дому.
"Трамп був абсолютно переконаний у тому, що з приводу отруєння були серйозні підстави для сумнівів", - повідомило джерело .
"Добрі 10 хвилин пішли на те, щоб Мей говорила про високу ймовірність (причетності влади РФ. - Ред.), а також на відповіді Трампа, який заявляв, що він у цьому не впевнений", - додав співрозмовник .
Крім того, під час розмови Трамп "вичитував" Мей через недостатність внеску її країни до НАТО.
Нагадаємо, експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.
Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Він також повідомилв, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.
5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.
У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.
Ватан, не тупи. Ссылки тебе дали
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/expert-qa-will-the-steinmeier-formula-bring-peace-to-ukraine/
Найбільше не лише потрібної, а взагалі любої інформації на всіх в США.
Просто на путєна це ніяк не впливає. Він диктатор.
А Трамп повинен йорзати в кріслі. Там інша справа. В потилицю демократи дихають.
https://www.themoscowtimes.com/2019/08/02/trump-signs-new-russia-sanctions-over-skripal-poisoning-media-reports-a66675
Якщо економіка буде на зрості, Трампа перевиберуть. Якщо ні, то буде демократ.
Моніка Зелінські як і Х@ло не грають ніякої ролі у цьому процесі🤔
Gladiator • Now We Are Free • Hans Zimmer & Lisa Gerrard https://youtu.be/NBE-uBgtINg
Кацапские подстилки...
Президент Дональд Трамп доверяет президенту России Владимиру Путину, а не своим собственным спецслужбам, заявил бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб в своей новой книге
https://www.youtube.com/watch?v=zEHv4fFdr1c
И наказал русских больше всех, закрыл два консульства , выгнал 120 шпионов-дипломатов = в разы больше чем сами бриты!
Вашингтонская правда врет как дышит