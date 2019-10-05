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Все про:Донбас (13202) Золоте (19) Офіс Президента (118) Станиця Луганська (78)

 Наступного тижня представники влади відвідають Петрівське, Золоте і Станицю Луганську, - ОП

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі, присвяченій питанням безпеки й оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, на заході були присутні начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, голова СБУ Іван Баканов, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, помічник президента Андрій Єрмак та інші.

Учасники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, зокрема в районі населених пунктів Золоте та Петрівське, де заплановано розведення військ. Глава держави наголосив, що питання безпеки українців, а особливо населення у зоні розведення, і досягнення стійкого миру на сході країни є пріоритетними для нього.

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Очікується, що наступного тижня представники влади відвідають Петрівське, Золоте та Станицю Луганську, щоб особисто переконатися у тому, що місцевим мешканцям нічого не загрожує. Також на зустрічі обговорили будівництво мосту через Сіверський Донець поблизу Станиці Луганської, де відкрили тимчасовий перехід для громадян.

Окремо було приділено увагу питанням соціального забезпечення учасників бойових дій. Президент запевнив, що жодні пільги для військових, які захищали територіальну цілісність України, не скасовуватимуть. У державному бюджеті на наступний рік має бути передбачено фінансування соціального забезпечення військовослужбовців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152325
 
   
 Топ коментарі
 
пошла отработка назад. во же говнюки ссыкливые
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100% - якщо його діти , бабло , нерухомість і т.д ..- все за кордоном , а отже - там в нього і дім ... А тут в нього що ?
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зрадаааааааааа Зеленский не собирается призывать вылавливать силой людей и посылать их на войну, как это делал Порох На следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, - ОП - Цензор.НЕТ 3711
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жаль..я бы на месте военкомов пришел завтра на парад уродов на майдан и вручил там всем повестки))
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Це ти про зрадогідранта, який втікав від повісток?
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пороХНЯ- бреХНЯ. давно ВСУ сказали что не было уклонения от повесток
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пошла отработка назад. во же говнюки ссыкливые
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не сцыкливые а мыролюбные и предусмотрительные. поняли штейны что срок их жизни может очень быстро закончиться. вот и включили форсированый реверс.
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смотрите чтоб им местные головы не вырвали...зеЛеную падаль уже не любят все
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За что? Зеленский скоро закончит войну и они скоро снова заживут без войны
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если при посещении золотого зеле не прилетит мина, значит все его телодвижения согласованы с куйлом...
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Да что значит пробирался? Он и сейчас ежечасно и ежеминутно в тылу врага
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100% - якщо його діти , бабло , нерухомість і т.д ..- все за кордоном , а отже - там в нього і дім ... А тут в нього що ?
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Это ты про зелю и беню? Так они и не скрывают ,у них все там в Израиле и родина то же.
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Незадекларированная вилла в Италии в московском квартале? Ты про это??? Офоршки на Кипре - ты про них??
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щас золотое обстреливается, с чего бы просто так все приекратилось при посещении зели. думай.те если осталось чем
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та в него все стрыляли лица без признаков одежды.
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потому что зеля делает все что надо сепарам и куйлу
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Во-первых, только представители.
Во-вторых, никто не будет глав государств убивать, чтобы не получить ответку...
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при поездках сивой свинорошенки, обстрелы моментально прекращались.
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вот вот езжайте и назад не возвращайтесь,
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вову опять ловить будут за руки или в этот раз отпустят?
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Я не пойму а почему должны быть какие-то ущемления прав обычным мирным людям? Они же раньше как-то спокойно жили вместе со всей Украиной
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да и спокойно живут на подконтрольных территориях
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вот видишь, все будет спокойно, не бойся
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Правда сама ты пока в Германии посидишь, при малороссе Зеленском смотрю назад в Украину не спешишь...
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Ботва нагнетает. Типа это кучка тех слабоумных пенсионеров что там стояли на митингах в 2014 воевала, а не российская оккупация

Выведи оттуда русню, война закончится практически мгновенно. Это признают даже российские боевики.
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Тут одна ылита порохоботная блюёт, до желчи. Бедолаги, надрываются не по-децки. Во шо значит за державу обидно - аж на говно исходят, пенятся. Тут и дерьма на вентилятор тоннами накидать, стараются, а то путен нападёт. Господя, та напейтесь уже яду, шоб так не мучиться.
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Та я тоже не понимаю, что ж так убиваются, они ж так не убьются
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Они уже убитые с детства, тока исчо не поняли, в силу своего умственного отставания.
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Забесплатно на путч тем не менее идти не хотят
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Попрутся - а вдруг шо обломится, ну, там дрыном по балде от азовцев, али исчо от каких почитателей пети-патриота, любителя котлов.
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Так выведи.
В чем проблема?
Лапшу на уши вешаешь а выводить не выводишь.
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Можеш ще в десна з тими пенсами подовбитися. Вони за шмат ковбаси все продадуть. Хрін би там кацапи щось втворили, якби не місцеві зрадники. Бо в 2014-му це вже виглядало б, як повноцінне вторгнення, а не "восстаніє донбаскаго народа", і реакція світу була б зовсім іншою.
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Ну уж кому-кому, но не вам, проплаченцам тырнетным, возмущаться продажей за кусок колбасы

Кстати, стояли там зомбированные донбасяне и луганцы за бесплатно. За запах от колбасы, которым их поманили. И колбасу не дали.
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Не, наши порохоботики лучче, они идейные, до колик в животе и умопомрачения. Жаль, исчезающий вид, - поубиваются нах на форумах, себя не жалеючи. Печалька...
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Я то же не пойму нахера было убивать обычных мирных людей?
Назову несколько человек и ты по каждому ответь.
Степан Чубенко
Алена Кулиш
Юрий Поправко
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"они хотят убедиться, что мирным гражданам ничего не угрожает"...Идиоты! Сейчас - ничего не угрожает, а вот как ВСУ отойдет на километр и оставит занятые с боями села - тогда сразу появится угроза!!!
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Лишнеромосомный, ты уже отправил свой пост Киселёву или ты оттуда его постишь для лугандонцев про киевских карателей?
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Парадокс - чим більше , на форумах гавкає соєва кацапня на президента Зеленського - тим більше зростає його підтримка в народу України ! На следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, - ОП - Цензор.НЕТ 3639
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Чекай ще те сцило побачить всю народну любов
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ну , соєве сцикло вже більше нічого не побачить - хіба що в'язничну клітку ..))
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а ти побачиш тулу, тверь або ростов, або свої обідрані шпалери, бо після 3-го майдану будеш боятися на вулицю вийти
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ЗЕбил ты так быстро улетаешь в спам шо я твои высеры не успеваю прочитать
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Раніше твого зе просто згадували матом, сьогодні плюють, а завтра вже будуть бити. Готуйся в ростов тікати з ним.
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Щоб він застряг в багнюці на бездоріжжі, там, куди "відводять" вояків із влаштованих позицій.
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Угу, "переконаються".

Хлопці, не здумайте відходити.
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Давайте, зелю в станицу, богдана в золотое, а гончарука в петровское, и пусть там посидят хотя бы неделю. Посмотрим, перестанут ли там стрелять. Если вдруг перестанут, то остальных главзебобиков разселить по прифронтовым населенным пунктам и дело в шляпе. Страной и оттуда смогут управлять.
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чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает...

Ну а что им может угрожать если войска отвели и оставили людей без защиты? Надеются, что первыми успеют вернуться если вдруг сепары пойдут вперед? А если не успеют? Сепарам надо 15 минут на захват Станицы...
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Надеюсь в этот раз Пристайко не будет держать зеленского, если он вдруг захочет пешком дойти до самого Луганска)
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Це божевільне бажання моніки особисто побачити путєна вже коштує дуже дорого.
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В ОРДЛО важливо провести вибори президента. Якщо оберуть клоуна - то вже можна сказати, і приєдналися до України.
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Що треба було, щоб закінчити війну? Капітулювати. А ніхто й не знав, що так можна. Тільки клоун знав, що так можна завершити війну.
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Это вы диверсантам и террористам сообщаете? Чтобы подготовились?
Пару противопехотных на улице поставили, машину заминировали?
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Аж настроение мне поднял. Надеюсь что так и будет..Твои слова да Богу в уши...хоть бы заминировали.
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Даже не знаю...В разгрузке или в звёздных колпачках
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Ну даже не знаю.Тратить время на Пуйло и их договорённости
Наутилус Помпилиус - Зверь

https://youtu.be/OBWcmvBLKP4

Короче чувака Пуйла,вы можете замутить кровью для своего представления Наступного тижня представники влади відвідають Петрівське, Золоте і Станицю Луганську, - ОП - Цензор.НЕТ 6103
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Сподіваюсь трансфер організовують тільки "туди"!?
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А ,я понял это типо новый мир,заруленный Макроном на Людовика.И опять нац.Европа в войнах за ресурсах и 100их войнах
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Как жаль,що Макрон оказался подкаблучником у обоих господ куме.
-У двох?!Так!Дружини та Пуйла Наступного тижня представники влади відвідають Петрівське, Золоте і Станицю Луганську, - ОП - Цензор.НЕТ 4919
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Я шось нерозумію, як нам вернуть контроль над кордоном, коли Моніка наказала відступати... Мої співчуття цим селам, вас першими чекає нашестя голодних до наживи бойовиків з ордло !
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Яка цінна дописувачка для адміністрації сайту Наступного тижня представники влади відвідають Петрівське, Золоте і Станицю Луганську, - ОП - Цензор.НЕТ 1577
Наступного тижня представники влади відвідають Петрівське, Золоте і Станицю Луганську, - ОП - Цензор.НЕТ 8676 Лалала Лалалала 6478e8b9
Расспамьте пожалуйста мой комментарий
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3152323/71662646
+++++
+++++СПАМ знято
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Цікаво, коли війська відступлять за Дніпро... Наприклад в самому місті Дніпро, як зустрінуть бойовиків ордло з бурятами ?!
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