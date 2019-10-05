 Наступного тижня представники влади відвідають Петрівське, Золоте і Станицю Луганську, - ОП

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, на заході були присутні начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, голова СБУ Іван Баканов, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, помічник президента Андрій Єрмак та інші.

Учасники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, зокрема в районі населених пунктів Золоте та Петрівське, де заплановано розведення військ. Глава держави наголосив, що питання безпеки українців, а особливо населення у зоні розведення, і досягнення стійкого миру на сході країни є пріоритетними для нього.

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Очікується, що наступного тижня представники влади відвідають Петрівське, Золоте та Станицю Луганську, щоб особисто переконатися у тому, що місцевим мешканцям нічого не загрожує. Також на зустрічі обговорили будівництво мосту через Сіверський Донець поблизу Станиці Луганської, де відкрили тимчасовий перехід для громадян.

Окремо було приділено увагу питанням соціального забезпечення учасників бойових дій. Президент запевнив, що жодні пільги для військових, які захищали територіальну цілісність України, не скасовуватимуть. У державному бюджеті на наступний рік має бути передбачено фінансування соціального забезпечення військовослужбовців.