 Наступного тижня представники влади відвідають Петрівське, Золоте і Станицю Луганську, - ОП

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, на заході були присутні начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, голова СБУ Іван Баканов, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, помічник президента Андрій Єрмак та інші.
Учасники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, зокрема в районі населених пунктів Золоте та Петрівське, де заплановано розведення військ. Глава держави наголосив, що питання безпеки українців, а особливо населення у зоні розведення, і досягнення стійкого миру на сході країни є пріоритетними для нього.
Очікується, що наступного тижня представники влади відвідають Петрівське, Золоте та Станицю Луганську, щоб особисто переконатися у тому, що місцевим мешканцям нічого не загрожує. Також на зустрічі обговорили будівництво мосту через Сіверський Донець поблизу Станиці Луганської, де відкрили тимчасовий перехід для громадян.
Окремо було приділено увагу питанням соціального забезпечення учасників бойових дій. Президент запевнив, що жодні пільги для військових, які захищали територіальну цілісність України, не скасовуватимуть. У державному бюджеті на наступний рік має бути передбачено фінансування соціального забезпечення військовослужбовців.
Во-вторых, никто не будет глав государств убивать, чтобы не получить ответку...
Выведи оттуда русню, война закончится практически мгновенно. Это признают даже российские боевики.
В чем проблема?
Лапшу на уши вешаешь а выводить не выводишь.
Кстати, стояли там зомбированные донбасяне и луганцы за бесплатно. За запах от колбасы, которым их поманили. И колбасу не дали.
Назову несколько человек и ты по каждому ответь.
Степан Чубенко
Алена Кулиш
Юрий Поправко
Почитай якщо зможеш осилити.
Хлопці, не здумайте відходити.
Ну а что им может угрожать если войска отвели и оставили людей без защиты? Надеются, что первыми успеют вернуться если вдруг сепары пойдут вперед? А если не успеют? Сепарам надо 15 минут на захват Станицы...
Пару противопехотных на улице поставили, машину заминировали?
Наутилус Помпилиус - Зверь
https://youtu.be/OBWcmvBLKP4
Короче чувака Пуйла,вы можете замутить кровью для своего представления
-У двох?!Так!Дружини та Пуйла
Лалала Лалалала 6478e8b9
Расспамьте пожалуйста мой комментарий
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3152323/71662646
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+++++СПАМ знято