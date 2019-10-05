 Міністр енергетики США Перрі пропонував включити американців до ради НАК "Нафтогаз", - Politico

Про це повідомили Politico джерела, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"Серед іншого Перрі наполягав на тому, щоб українська державна газова компанія "Нафтогаз" розширила свою раду, включивши в неї американців", - йдеться в статті.
За інформацією одного з джерел, знайомого з відносинами адміністрації з компанією, серед тих, кого розглядали на цю роль, були два менеджери з енергетичного сектора з рідного для Перрі штату Техас.
Представник Міністерства енергетики США Шейлін Хайнс заявила, що Перрі порадив розширити склад ради. Вона не змогла відразу прокоментувати, чи запропонував Перрі імена для заповнення нових місць.
Тому корупція може не хвилюватися.
. А УГОЛЬ с УКРАИНЫ--НЕ ПОКУПАЮТ---ибо КААААРРУПЦЫЯ !
Почитай что ли, а то одни методички постишь. Суке-Туке отдельный привет.
Если оседлали тему коррупции значит проворовались...
Может теперь тебе смешно станет от того, на чём как вас, лохов, разводят #*****************************.
какие времена - такие и политики
в идеале США должны были бы сейчас всей своей военной мощью нанести удар по КНДР или Ирану
неважно, за что - важен факт и результат
и всё в мире вновь стало бы с головы на ноги
ВВП Іраку на душу населення більше ніж в Україні майже у два рази.😳