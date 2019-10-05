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Все про:Нафтогаз (592) США (5581) Перрі Рік (24)

 Міністр енергетики США Перрі пропонував включити американців до ради НАК "Нафтогаз", - Politico

Міністр енергетики Сполучених Штатів Америки Рік Перрі закликав президента України викорінити корупцію і підштовхував новий уряд країни до змін у державній нафтогазовій компанії.

Про це повідомили Politico джерела, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Серед іншого Перрі наполягав на тому, щоб українська державна газова компанія "Нафтогаз" розширила свою раду, включивши в неї американців", - йдеться в статті.

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За інформацією одного з джерел, знайомого з відносинами адміністрації з компанією, серед тих, кого розглядали на цю роль, були два менеджери з енергетичного сектора з рідного для Перрі штату Техас.

Представник Міністерства енергетики США Шейлін Хайнс заявила, що Перрі порадив розширити склад ради. Вона не змогла відразу прокоментувати, чи запропонував Перрі імена для заповнення нових місць.

Читайте також: США готові допомогти Україні досягти її повного потенціалу у сфері енергетики, - Перрі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152324
 
 
 Топ коментарі
 
Пропоную перевибори в Україні. Допустити лише американців республіканців та демократів.
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чому ця гарна пропозиция ланає не з вуст наших політиків?
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Пропоную перевибори в Україні. Допустити лише американців республіканців та демократів.
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Сейчас, говорят, один из последних трендов это свидетели секты Буратино. Вы одобряете их деятельность или нет?
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Встречное предложение: мы вам отдаем всех демократов, а вы их посылаете на Донбасс, рассказывать сепарам о прелестях социализма. Win-win! Міністр енергетики США Перрі пропонував включити американців до ради НАК "Нафтогаз", - Politico - Цензор.НЕТ 7521
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пора вводить Вашингтонский обком в Украину по полной.
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чому ця гарна пропозиция ланає не з вуст наших політиків?
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Ну лучше уж бы был Байден президентом Украины чем то существо которому дали булаву в руки вместо эбонитовой палки в сраку
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Лишнехромосомный, а он должен был сидеть на откидной скамейке, если с ним был разговор и чтобы он был доступен всем для вопросов? Это же не твоё *****, к которому доступ какой-то оригинальный :D

Министр энергетики США Перри предлагал включить американцев в совет НАК "Нафтогаз", - Politico - Цензор.НЕТ 4690
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А за шож мама кОбеля харчеваться будет?
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Щас, доктора трускавєцьких наук аж бігом почнуть боротися з корупцією. Вони .... специфічного рівня розвидку, це очевидно. А не перестають бути homo sapiens і мільйони років еволюційного розвидку так просто не розгубиш.

Тому корупція може не хвилюватися.
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Месяц назад , СЛУГА СМЕШНОГО НАРОДА ,- ( КРОВАЫВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ МАРОДЕР)= ВОЗОБНОВИЛ покупку ( БЕЗУСЛОВНО НЕ НА КРОВИ , и С новыми ЛИЦАМИ )) УЖЭ НЕ КРОВАВОГО УГЛЯ с РФ ..
. А УГОЛЬ с УКРАИНЫ--НЕ ПОКУПАЮТ---ибо КААААРРУПЦЫЯ !
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постоянные представители и наблюдатели рашиста в "нафтогазе" ,не допустят такого никогда- оббирать народ Украины это для них "святое дело"
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Украина шла в Европу шла а потом взяла и нырнула с головой в кучу зелёного дерьма и этот дебильный во всех отношениях выбор откинет нас как минимум на десяток лет при условии что очень сильно повезёт
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Свои люди в нужном месте это всегда хорошо. Американцы же борются за поставки своего газа в Европу.
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Похоже известную поговорку надо перефразировать:
Если оседлали тему коррупции значит проворовались...
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Первая морда - Лукашенко, вторая морда - Зелемойский, третья морда - Трамп, которые тему коррупции оседлали, а если ты без них жить не можешь, то получай.
Может теперь тебе смешно станет от того, на чём как вас, лохов, разводят #*****************************.
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как это мелко и провинциально
какие времена - такие и политики
в идеале США должны были бы сейчас всей своей военной мощью нанести удар по КНДР или Ирану
неважно, за что - важен факт и результат
и всё в мире вновь стало бы с головы на ноги
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Не пропустіть завтра

Міністр енергетики США Перрі пропонував включити американців до ради НАК "Нафтогаз", - Politico - Цензор.НЕТ 1705 Міністр енергетики США Перрі пропонував включити американців до ради НАК "Нафтогаз", - Politico - Цензор.НЕТ 6113
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А во сколько и до скольки завтра путч?
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Якщо з'явиться на Майдані свиночоле Брехло повісьте його на йОлку,бо воно любу ідею запарафінить.
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Для бородьби з корупцією потрібно запросити американьких суддів,прокурорів та генералів українського походження і призначити їх на ключові посади в МОУ,МВД,СБУ та генпрокуратуру тоді буте реальна реформа.
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ничего тогда не будет. им будет абсолютно насрать на проблемы туземцев.
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Ти мені спочатку відповідь на питання:хто такий путін?
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*****. и шо дальше? какое это имеет отношение к моему посту??
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безбожники будут воровать ВСЕГДА, и американцы тоже
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объявить страну 51-м штатом, да и все. а по большому счету, это вмешательство в дела страны. тут с одной стороны воюем за независимость от рашки, а с другой америкосы уже прямым текстом говорят кого и на какие должности нам ставить. какая же это тогда независимость?
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Нафтогаз - розсадник корупції, тут навіть мови нема.
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Тобто мы были....уловили пыльцу,но не приняли.а тут прям крылья накрывали со всеми ништяками,а стая в отказ...Бо треба самим зубами грызти.. Міністр енергетики США Перрі пропонував включити американців до ради НАК "Нафтогаз", - Politico - Цензор.НЕТ 7396
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Не страна, а проходной двор. Я б нах всех выставил из Украины. Кроме скандалов и обдиралова, от них никакого толку. Кроме своей внутренней коррупции, нужно ещё и внешнюю заводить в страну. Не напасёшься на всех доброхотов.
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США наш союзник проти руссскіх смердів холопів педофіла путінаХуйла.
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Союзник по джавелинам, тепловозам, "пенсильванскому углю". У США нет союзников. Только противники и мусорные бачки.
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Пока не искоренена коррупция, необходимо ставить американцев. В идеале ко власти должен прийти американец. только тогда Украина придет к процветанию, отойдет от гребанного совка, и наступит европейское счастье. Где Америка - там мир, демократия и процветание.
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ага, Ливия, Ирак, Афганистан и Сомали безумно счастливы, ведь к ним пришел "американский мир" ! )
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то-то я смотрю афганистан, ирак, ливия и т.д. богато живут. тебе мысль не приходит в голову, что иностранцу, который мог бы придти к власти в нашей стране, будет на самом деле глубоко насрать на наши проблемы?
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🤭
ВВП Іраку на душу населення більше ніж в Україні майже у два рази.😳
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Навіщо він вам? Після обрання кловуна президентом України, це не можливо☹️
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свободных мест нет. у нас своих хантеров жуликов хватает
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