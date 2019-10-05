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Все про:Андрушко (4) журналістика (871) Мендель (36)

 Готовий до діалогу про свободу слова з новим прессекретарем президента, - журналіст Андрушко

Журналіст Сергій Андрушко оприлюднив "реакцію на Мендель".

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Чи готовий я до діалогу про свободу слова з прессекретарем президента? Так, готовий. З новим адекватним прессекретарем президента. Моя позиція", - повідомив Андрушко.

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Готовий до діалогу про свободу слова з новим прессекретарем президента, - журналіст Андрушко 01

Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання главі держави. Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.

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Пізніше було опубліковано відео ще одного інциденту, під час якого речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель відтягує від глави держави журналіста Крістофера Міллера, який намагався поставити йому запитання. Міллер спростував її слова про те, що пресслужби в США працюють подібним чином, заявивши, що Офіс Зеленського часто поводиться в такий спосіб із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди. Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав Мендель і Офіс президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів.

Юлія Мендель прокоментувала свій конфлікт із журналістами. Зокрема, сказала, що навіть якщо вона поводилась неправильно, це "не має викликати такого рівня цькування, булінг і харасмент" і знайти спільну мову і налагоджувати діалог "ми зможемо, коли почнемо говорити не лише про свободу слова, але і про стандарти журналістики".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152323
 
   
 Топ коментарі
 
зачетно поддернул цепную овчарку вазелина
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с каждым днем растет благосостояние украинского народа под чутким руководством зеленского и его великолепной команды

Готовий до діалогу про свободу слова з новим прессекретарем президента, - журналіст Андрушко - Цензор.НЕТ 8576
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Мій народ живе в Україні, а ти живеш в дупі у пороха...
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С другой стороны это же фактически американский журналист(Радио Свобода). По его требованию можно и президента уволить, за то что не дал интервью.
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президент Зеленський згуртував навколо себе проукраїнські сили:
Готовий до діалогу про свободу слова з новим прессекретарем президента, - журналіст Андрушко - Цензор.НЕТ 8442
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" Кому и кобила навеста.." ( Ильф и Петров "12 стульев") 😁😁😁😁😁😁😁😁
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Ну звиняй. На ЛГБТ меня не тянет, сугубо гетеросексуален.
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Кива уже "вдул", не знает как бы назад выдуть
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Так страшніше.
А виходють вони у Хєлловін, та їдять російськомовних малюків. Це ж всі знають.
😂🤣😂🤣😂🤣😂
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Ну, яка вся романтична ... Готовий до діалогу про свободу слова з новим прессекретарем президента, - журналіст Андрушко - Цензор.НЕТ 5472 зразу картинка золотої осені ... листочків ...
То й думаю в такому напрямку ... і оте =чорні= якось не дуже вписалося. Готовий до діалогу про свободу слова з новим прессекретарем президента, - журналіст Андрушко - Цензор.НЕТ 5472

Але =чорні= - так =чорні=, шо ж уже перебирать ...
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Та ні. Якщо вже змінювати собачку то вже за одне і даму . Бо що одна, що друга ...😕
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Народ вірить Зеленському і його команді - все буде гаразд !
а "зраду" від соєвих кацапів все одно ніхто не читає ..))
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А при чём здесь Зеленский? Это всё про #всенародноизбранного - Лукашенко и соевых каких то приплёл...
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а чому ти тут одразу про Луку згадав ?
от же ці білоруси - одразу про Бацьку свого загдують ..))
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Потому, что зебы плагиатом занимаются и все жополизательные речи для Лукашенко решили украсть для своего Зелемойского.
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Так зебобики Монику "батьком Украинской нации" величают. Недалеко вы от своих мышебратух ушли,холопы.
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Зеленський може і Скабєєву на роботу взяти. В принципі, та сама Мєндєль.
Готовий до діалогу про свободу слова з новим прессекретарем президента, - журналіст Андрушко - Цензор.НЕТ 4094
RT- раша тудей. Російський пропагандистський канал. Типу нашого 1+1.
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Повестку этому Андрюшке на сверку документов в военкомат.И фсе,и заблеет как овца...
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А я все думаю, чё клоун блеющим голосом говорит. А это после трех повесток.
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И фсе,и заблеет как овца...

Ну не факт, у нас один такой уклонист аж 4 раза отлинивал..
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Я как то ни одного порядочного за всю жизнь как и не встретил. То одно падло, то другое. Я думал, что мне не повезло. Выбрали одного еврея, потгм второго. Что одно падло, что другое. Поэтгму я как то убедился, как говорил американский генерал Першинг Когда вижу краснокожего рука тянется к кольту. В нашем случае это евреи
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А это натуральная ксенофобия. Придется пожаловаться администрации, тут расисты не нужны.
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Андрушко сам не правий, а обвинувачує пані Пендель.
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Попробуй на ЦН ..
🤣🤣
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Не вірю... одіяло в клітинку і інвалідний візок. тоді повірю...
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Лучше так: "с новым адекватным пресс-секретарем нового адекватного президента".
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Ахаха! Андрушко - кому ти нахрін здався?))) Готовий до діалогу про свободу слова з новим прессекретарем президента, - журналіст Андрушко - Цензор.НЕТ 8241
Генітальний журналізд з помийки)
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На Радио Свободу абы кого не берут.
Иди устройся.
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Так у этого ЗЕбила только одна нормальная журналистка с Г+Г, та шо визжала шо мова не нагодуе. Вот этого его любимые журналисты
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Так у этого ПОРОХбила только одна нормальная журналистка с 5кАнала, та шо визжала шо мова не нагодуе. Вот этого его любимые журналисты...))
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Ваауу!! Чувак п`ять вакансій, прямо зараз. https://www.radiosvoboda.org/p/5412.html
Там як раз до андрушка режисер-монтажа потрібен. Бо повна хєрня виходить с матеріальчиком на "Схемах". Так для вузьколобих порохосранців канає, а нормальні люди блюють) Готовий до діалогу про свободу слова з новим прессекретарем президента, - журналіст Андрушко - Цензор.НЕТ 5517
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#Вибачте_що_ми_не_здохли?
НЕ ПРИЄДНУЮСЬ ДО ФЛЕШМОБУ!
Да ніхера! Чхав я на вас і на ваші пільги! Не за них я воював, та й не за вас, як виявляється; бо вам мої вороги рідніші за мене. Воював я за тих, перед ким вибачатися не треба. За них і здохнути готовий був. За мамку, за сестер; за те щоб мої племінники не боялися в школу ходити! За тих, хто любить Україну!
А ви, швобло зелене, йдіть на йух зі своїми пільгами!

Для шмарклей копирую.
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Більше пафосу! Штани ще зніми і ранєніє покажи в сраку штиком)
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Похоже, Андрушко не хочет быть столбовой дворянкой, а хочет быть владычицей морской
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"хотєлка" , в нього не виросла ...))
просто зайвий привід , якійсь журнашлюсі , нагадати про себе ...
а з рештою буде , як казав Шкіряк - "погавкають і заспокояться" (с) ... Готовий до діалогу про свободу слова з новим прессекретарем президента, - журналіст Андрушко - Цензор.НЕТ 8320
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Да там в сказке все закончилось разбитым корытом
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Гад какой, вопрос хотел задать сонцеликому.
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Да не хочет, так же как Лалка не хочет назад в Украину возвращаца, в Германии оно повеселей пасквили свои строчить, сутками сидя на Цензоре. Пособие уже получила ??
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Даже не знаю...Хто то против их диалога? Готовий до діалогу про свободу слова з новим прессекретарем президента, - журналіст Андрушко - Цензор.НЕТ 9468
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Амбиции Андрушки
Вероятно хреновый журналист, вот пытается самоутвердиться
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Бутусов такая же журнашлюха пиарящая по заказу гавнюка:
уберите эту мразь:

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тендитная девушка избила этого бугая-вафла?

люди, не позорьтесь.
или здесь нет людей одна срань засирающая информационное пространство?...
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Тут не пространство, тут порохнявая клоака. Тут засерать нечего, тут всё в говне и из говна.
Комментаторы с циферками и пафосными копипастами теребят друг другу гениталии до изнеможения создавая массовость общественного мнения) Я лично прихожу сюда с научной целью - изучение поведения кретинов) Готовий до діалогу про свободу слова з новим прессекретарем президента, - журналіст Андрушко - Цензор.НЕТ 5084
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Александр Топор открою тебе тайну твой диагноз не излечим
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Проснулись зеленые боты, нужно же хабалку мендель отбелять
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Андрушко на эту хабалку ккуй ложил (не клал, а именно ложил).
Её будут поливать пока не скиснет.
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Ей нужно учиться посылать зарвавшихся журнашлюх, спокойно и далеко. А то схарчат.
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Мендель ********* пыль глотать - ей светит инфаркт и разрыв грудной жжаббы..
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Значит нужно кого-то посильнее, вроде нашей Сары Хакаби Сандерс. Вот она зарвавшихся "журналистов" на раз ставила на место.
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"Sergiy Grishyn приніс в ОП подарунок для прес-секретарки Зеленського Юлії Мендель - намордник", - написав Роман Скрипін в Facebook.
"Потрібно обмежити її спілкування з журналістами, тому що це небезпечно… Спочатку кричить, потім за руки хапає, а що буде далі?" - сказав Грішин.
https://ubn.in.ua/spikeru-zelenskoho-mendel-podaruvaly-namordnyk-ta-povidok-video-ta-foto/

Готовий до діалогу про свободу слова з новим прессекретарем президента, - журналіст Андрушко - Цензор.НЕТ 4397
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А причём свобода слова к физ воздействию?
Эту мендель в США уже давно бы за приставание засудили бы.
Руки она распускает.... Мужиков лапает....
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Десь десять днів тому в Італію приїзжав Помпео.Знаєте,що США підняли податок на імпорт італійської продукції?Італія ризикує вилетіти з американського ринку.Так ось,на офіційній зустрічі Помпео з Конте(італ. прим'єр міністр),в момент,коли дві високі персони ручкались,до них підійшла журналістка і вручила американцю кусок Пармезану.З словами:»шановний Помпео,скуштуйте наш сир,із-за Вас американці не будуть мати можливість його їсти».І все.Помпео сміявся,а Конте розізлився,як пес.Журналістку вивели із зали.Вже за годину Конте вибачався за свій неадекват.Найголовніше,що він нікого не штовхав,не хамив,ніяких різких рухів не робив.В нього просто зробилася щуряча мордочка.І ось за цю « щурячу морду»по відношенню до журналістки він і вибачався.Прем'єр міністр не мав права показувати своє роздратування.Він так і сказав:»вибачте,що я не правильно повівся з журналісткою,яка,просто,виконувала свою роботу.»
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Да мендель-животное должна сидеть на цепи
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