 Готовий до діалогу про свободу слова з новим прессекретарем президента, - журналіст Андрушко

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Чи готовий я до діалогу про свободу слова з прессекретарем президента? Так, готовий. З новим адекватним прессекретарем президента. Моя позиція", - повідомив Андрушко.
Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання главі держави. Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.
Пізніше було опубліковано відео ще одного інциденту, під час якого речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель відтягує від глави держави журналіста Крістофера Міллера, який намагався поставити йому запитання. Міллер спростував її слова про те, що пресслужби в США працюють подібним чином, заявивши, що Офіс Зеленського часто поводиться в такий спосіб із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди. Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав Мендель і Офіс президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів.
Юлія Мендель прокоментувала свій конфлікт із журналістами. Зокрема, сказала, що навіть якщо вона поводилась неправильно, це "не має викликати такого рівня цькування, булінг і харасмент" і знайти спільну мову і налагоджувати діалог "ми зможемо, коли почнемо говорити не лише про свободу слова, але і про стандарти журналістики".
Тільки чому чорні ?
А виходють вони у Хєлловін, та їдять російськомовних малюків. Це ж всі знають.
😂🤣😂🤣😂🤣😂
То й думаю в такому напрямку ... і оте =чорні= якось не дуже вписалося.
Але =чорні= - так =чорні=, шо ж уже перебирать ...
а "зраду" від соєвих кацапів все одно ніхто не читає ..))
от же ці білоруси - одразу про Бацьку свого загдують ..))
RT- раша тудей. Російський пропагандистський канал. Типу нашого 1+1.
Ну не факт, у нас один такой уклонист аж 4 раза отлинивал..
🤣🤣
Генітальний журналізд з помийки)
Иди устройся.
Там як раз до андрушка режисер-монтажа потрібен. Бо повна хєрня виходить с матеріальчиком на "Схемах". Так для вузьколобих порохосранців канає, а нормальні люди блюють)
НЕ ПРИЄДНУЮСЬ ДО ФЛЕШМОБУ!
Да ніхера! Чхав я на вас і на ваші пільги! Не за них я воював, та й не за вас, як виявляється; бо вам мої вороги рідніші за мене. Воював я за тих, перед ким вибачатися не треба. За них і здохнути готовий був. За мамку, за сестер; за те щоб мої племінники не боялися в школу ходити! За тих, хто любить Україну!
А ви, швобло зелене, йдіть на йух зі своїми пільгами!
Для шмарклей копирую.
просто зайвий привід , якійсь журнашлюсі , нагадати про себе ...
а з рештою буде , як казав Шкіряк - "погавкають і заспокояться" (с) ...
От газпрома?
Вероятно хреновый журналист, вот пытается самоутвердиться
уберите эту мразь:
люди, не позорьтесь.
или здесь нет людей одна срань засирающая информационное пространство?...
Комментаторы с циферками и пафосными копипастами теребят друг другу гениталии до изнеможения создавая массовость общественного мнения) Я лично прихожу сюда с научной целью - изучение поведения кретинов)
Её будут поливать пока не скиснет.
"Потрібно обмежити її спілкування з журналістами, тому що це небезпечно… Спочатку кричить, потім за руки хапає, а що буде далі?" - сказав Грішин.
https://ubn.in.ua/spikeru-zelenskoho-mendel-podaruvaly-namordnyk-ta-povidok-video-ta-foto/
Эту мендель в США уже давно бы за приставание засудили бы.
Руки она распускает.... Мужиков лапает....