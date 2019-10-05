 Із загиблим у зоні ООС бійцем 14-ї ОМБр Юрієм Тишиком попрощаються на Волині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Юрій Анатолійович Тишик народився в 1991 році в селі Мизове. Працював на заробітках у Польщі, в 2016 році проходив службу в 93-й ОМБр, а влітку цього року підписав новий контракт з 14-ю окремою механізованою бригадою. Служив старшим солдатом. Загинув 3 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил у Луганській області від смертельного кульового поранення, заподіяного снайпером РФ.
У нього залишилися мати і син.
Без коментарів.
Родным и близким Юрия - искренние соболезнования
Царство Небесне
****, вот почему видя смерти ребят, всякая пида...та считает, что с лишнехромосомными можно договариваться??
Может Зе и ко туда своих выб..дков отправят - договорняки устраивать?