 Із загиблим у зоні ООС бійцем 14-ї ОМБр Юрієм Тишиком попрощаються на Волині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Юрій Анатолійович Тишик народився в 1991 році в селі Мизове. Працював на заробітках у Польщі, в 2016 році проходив службу в 93-й ОМБр, а влітку цього року підписав новий контракт з 14-ю окремою механізованою бригадою. Служив старшим солдатом. Загинув 3 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил у Луганській області від смертельного кульового поранення, заподіяного снайпером РФ.

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У нього залишилися мати і син.