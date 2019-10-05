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 Із загиблим у зоні ООС бійцем 14-ї ОМБр Юрієм Тишиком попрощаються на Волині

У селі Мизове Старовижівського району Волинської області 6 жовтня о 12:00 розпочнеться церемонія прощання з Юрієм Тишиком, загиблим 3 жовтня на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Юрій Анатолійович Тишик народився в 1991 році в селі Мизове. Працював на заробітках у Польщі, в 2016 році проходив службу в 93-й ОМБр, а влітку цього року підписав новий контракт з 14-ю окремою механізованою бригадою. Служив старшим солдатом. Загинув 3 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил у Луганській області від смертельного кульового поранення, заподіяного снайпером РФ.

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У нього залишилися мати і син.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152322
 
 
 Топ коментарі
 
Царство небесне Воїну.

Без коментарів.
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Пусть покоится с миром........
Родным и близким Юрия - искренние соболезнования
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Пусть покоится с миром........
Родным и близким Юрия - искренние соболезнования
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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За каждого Украинского война должно сдохнуть минимум 10 имперских захватчиков!!!
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"Даавайти перестаним стрилять"....

****, вот почему видя смерти ребят, всякая пида...та считает, что с лишнехромосомными можно договариваться??
Может Зе и ко туда своих выб..дков отправят - договорняки устраивать?
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Тільки жорстка і невідворотна помста підлим москалям за кожного вбитого українця здатна зупинити інвазію смердів і холопів ***** в Україну.
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