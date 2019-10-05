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Все про:кандидат (182) партія (168) ЦВК (845)

 ЦВК скасувала реєстрацію чотирьох кандидатів у нардепи, які увійшли до складу Комісії

ЦВК скасувала реєстрацію кандидатами у народні депутати Олександри Кармази, Юрія Мірошниченка, Андрія Гевка та Павла Любченка, яких було обрано членами Комісії.

Відповідні постанови ЦВК прийняла на засіданні в суботу, 5 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, такі рішення прийнято у зв'язку з надходженням 4 жовтня 2019 року заяв від кандидатів у народні депутати у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Олександри Кармази (було внесено до списку партії "Слуга народу" під номером 162), Юрія Мірошниченка (№41 від "Опозиційної платформи - За життя"), Андрія Гевка і Павла Любченка (№23 і №120 у списку партії "Голос"), які стосувалися відмови у балотуванні та скасуванні їхньої реєстрації як кандидатів.

Їх було вилучено із зазначених виборчих списків.

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Нагадуємо, Верховна Рада 4 жовтня призначила 17 нових членів ЦВК. Серед них 12 представників фракції "Слуга народу", 2 - від "Опозиційної платформи - За життя" і по одному кандидату від "Батьківщини", "Європейської солідарності" і "Голосу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152321
 
 
 Топ коментарі
 
На самом деле Свыня и его свынопартия ПЕС есть тем говном, цементирующим власть Клована как никто и ничто другое. Находится рядом со свыночолым гэтьманом - это зашквар и западло
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А ты смотри, дешевеет
Вчера было 400 за 1,5 часа
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А он должен был назваться Фёдором Семеновичем Паскудко, приложить ИНН и прописку? 😁
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При чем ник охеренный у чела, Карлсон ))) там чебурашки за 600 нет?))
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А он должен был назваться Фёдором Семеновичем Паскудко, приложить ИНН и прописку? 😁
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Да ты не понял, просто ник милый, ботовский ))
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Может скорее всего так в телефоне сохранен. Студенты же.
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Я бы не против посмотреть всю переписку, забавно ведь было бы ))
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На самом деле Свыня и его свынопартия ПЕС есть тем говном, цементирующим власть Клована как никто и ничто другое. Находится рядом со свыночолым гэтьманом - это зашквар и западло
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Этот скрин что-то доказывает? Я тоже с Карлсоном могу переписываться.
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Мне тоже по-человечески жаль ПАПа, но, исходя из общих соображений, считаю необходимым ему....в общем всякое нехорошее.
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Методи дискредитації Майдану не міняються...

А все, що треба - кумів на ...уй, злодіїв на уй... росіюшку на ...уй... тих хто пи..ли мільярди в тюрму... Тарифи прийдеться знизити...

Вова і ніяких Майданів не буде... Або ти, або тебе... Часу на рішення обмаль...
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вже сказали, що тарифи не будуть знижувати, а може ще й підвищать
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це лише пропозиція як знизити соціальну напругу...рішення побачимо..
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Методи дискредитації Майдану не міняються... (с). Зато следуют веяниям моды. Раньше были печеньки Нуланд, теперь конфетки Рошен. Почерк один и тот-же.
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Зате сцена завтра буде стара
Тягнибакс,кличко,порошенко,юля,правда без каляски,лузери мріють як в 2013 році знову розвести народ
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Шоколадки рошен там хіба пєтькі в дупу напхають.
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Теперь слуги Ирода будут сами себя вибирать.
Смішно.
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Ці новини всім до сраки - є депутани, нема депутанів. Для чого такі новини?
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