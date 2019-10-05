 ЦВК скасувала реєстрацію чотирьох кандидатів у нардепи, які увійшли до складу Комісії

Відповідні постанови ЦВК прийняла на засіданні в суботу, 5 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, такі рішення прийнято у зв'язку з надходженням 4 жовтня 2019 року заяв від кандидатів у народні депутати у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Олександри Кармази (було внесено до списку партії "Слуга народу" під номером 162), Юрія Мірошниченка (№41 від "Опозиційної платформи - За життя"), Андрія Гевка і Павла Любченка (№23 і №120 у списку партії "Голос"), які стосувалися відмови у балотуванні та скасуванні їхньої реєстрації як кандидатів.
Їх було вилучено із зазначених виборчих списків.
Нагадуємо, Верховна Рада 4 жовтня призначила 17 нових членів ЦВК. Серед них 12 представників фракції "Слуга народу", 2 - від "Опозиційної платформи - За життя" і по одному кандидату від "Батьківщини", "Європейської солідарності" і "Голосу".
Вчера было 400 за 1,5 часа
https://npn.net.ua/12171/vibachte-shho-mi-ne-zdoxli-veterani-zhorstko-vidpovili-deputatci-vid-slugi-narodu/?fbclid=IwAR0VaBZrWvEHg45JbLXqaDRb9w4qmP8gRM5KJkeJtoQVhSWwjMes5U37OX4
А все, що треба - кумів на ...уй, злодіїв на уй... росіюшку на ...уй... тих хто пи..ли мільярди в тюрму... Тарифи прийдеться знизити...
Вова і ніяких Майданів не буде... Або ти, або тебе... Часу на рішення обмаль...
Тягнибакс,кличко,порошенко,юля,правда без каляски,лузери мріють як в 2013 році знову розвести народ
Смішно.