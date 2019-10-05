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Все про:журналістика (873) булінг (21) Мендель (36)

 Моя поведінка не має викликати такого рівня цькування, булінг і харасмент, - Мендель про конфлікт із журналістами. ВIДЕО

Речниця Зеленського Юлія Мендель прокоментувала свій конфлікт із журналістами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BIHUS.Info.

Мендель сказала, що навіть якщо вона поводилась неправильно, це "не має викликати такого рівня цькування, булінг і харасмент" і знайти спільну мову і налагоджувати діалог "ми зможемо, коли почнемо говорити не лише про свободу слова, але і про стандарти журналістики".

"Наскільки я зрозуміла, оскільки зі мною зв'язалися з комітету зі свободи слова, ми маємо зустрітися з паном Андрушком, який зі мною зв'язувався, але жодного разу не порушував тему вибачень або ж якихось образ. Я розумію ситуацію з Крістофером Міллером. Я не знаю третього журналіста. Почалася якась маніпуляція: мені почали говорити вже відверто абсурдні речі, мовляв, я когось там домагалася", - зазначила прессекретарка президента.

Дивіться також: "Кричить, за руки хапає, а що буде далі?" - журналіст Гришин передав Зеленському повідець, нашийник і намордник "для співпраці" з Мендель. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мендель закликала громадськість розуміти, де "закінчується дискусія і починається просто цькування".

Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання главі держави. Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.

Пізніше було опубліковано відео ще одного інциденту, під час якого речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель відтягує від глави держави журналіста Крістофера Міллера, який намагався поставити йому запитання. Міллер спростував її слова про те, що пресслужби в США працюють подібним чином, заявивши, що Офіс Зеленського часто поводиться в такий спосіб із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди. Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав Мендель і Офіс президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152319
 
 
 Топ коментарі
 
Наглая шалава...знает что жопа зебобиком прикрыта...
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твое поведение достойно того чтобы тебя уволили и забыли про тебя навеки.
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просто она любовница близкого товарища который тоже пристроен на верхушку.
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В нормальной стране АльЁша, ты бы уже в банке брал кредит, что бы оплатить судовой иск за оскорбление...
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,,,и найти общий язык и налаживать диалог "мы сможем, когда начнем говорить не только о свободе слова, но и о стандартах журналистики"---"стандарт позора преза "зе" (фейс власти)
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Просто наблюдение...
Три сотни с хвостом комментариев уже набралось...
По остальным темам чуть-чуть всего лишь, за такой же период времени...
Процентов 80 из всего этого - боты!!!
Как-то так...
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А спама сколько
Ботва на смене
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На лалка беженка, сильно переживающая за Украину с Германии..Когда назад в Украину??
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А ты когда назад в Украину?
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Тебе сепарше беженке флаг Украины уже не Украина кацапская пособница?? Я под своим флагом. А вот где ты побираешься без родины и дома я не знаю, но судя по флажку точно не в Украине.
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Ой какой знакомый почерк
А шо другие ники забанили? 😁 кацап, твоя историческая - вон там ➡️роисся
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Эта Шмендель весьма наглядно олицетворяет 73% электорат. Они стоят друг друга.
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Єврейка єврея груддю закриває від всіх негараздів. Бо без клоуна не стане єврейського раю в Україні.
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Вона вчиться бути справжньою єврейською мамою.
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"...Я твоя шпарка, я секретарка, а твоя жона рознаряжона... (польська пісенька)
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Це замість вибачення??? - таке мале, а вже жлобеня...
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Кстати фамилия такая же как у путинского заменителя медведева.
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Жаль что в рожу не врезала. Ну так желали попиариться, а тут всего лишь отогнали как назойливых мух. Журналюсты в туалете необходимо отлавливать политиков Моя поведінка не має викликати такого рівня цькування, булінг і харасмент, - Мендель про конфлікт із журналістами - Цензор.НЕТ 8535
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Мендель пресс секретарь Зе только потому что еврейка. Никаких других причин или заслуг для ее назначения (как впрочем и для подавляющего большинства депутатов в списке Зепоца (76% в первой сотне) не существует и все имеют возможность в этом убеждаться постоянно - "свій до свого по своє". Это даже не мафия. Это местечковое шобло прокацапленных жидов.
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что докопались до девушки..., проблем больше нет ?
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Девушка она в баре, а её как политика критикуют.
Может она не видит разницы? Тогда зачем нам такие политики?
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О чем можно говорить со швондером? Об этике, свободе слова, чести? Не смешите. С этой упоротой хамкой общаться, себя не уважать. К ваЗЕлину все дерьмо липнет.
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Конечно липнет - это их родное , Зеленая муха зе-зе и ее опарыши .
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Это ппц! Она еще указывает как нормальным людям реагировать на ее быдлячество.
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Татышо? - А может не должно быть такого поведения?
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Да объясните девочке значение этих слов как-нибудь доступно ( рисунками что-ли), что она рендомно не генерировала не знакомые ей слова.
С другой стороны у каждой Моники Зелински должна быть своя "мендель"
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Да ничего страшного она не делала. Там охрана не доработала. Она предупредила дважды этого из РадСвоб, что "будь ласка,не треба", он всё одно полез. А то, что её травят - обычное дело, ведь соевая ботва - шваль.
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Запоребриком, по слухам, censor разблокировали.
Не могла никак я понять, почему они это сделали, яблоками кислыми они в РФ обожрались, что-ли?
Потом поняла: никакого освобождения украинских территорий больше нет и никогда не будет, зато есть цирк-шапито со скандалами больной во всю башку бабы при хидранте, заявления Гончарука о росте экономики на 40% и прочие, столь же увлекательные, сообщения.
Своего цирка для россиян не хватает, украинский подключают, благо Квартал старается, дело то для них привычное, в этом они, воистину, спецы - комедианты.
Давайте, Квартал жгите-отжигайте, над вами весь мир хохочет, а теперь будут хохотать и в РФ в прямом эфире.
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Ох Мендель, дать бы тебе поосто " волшебный пендель" под зад! Как в таких случаях обычно поступают адекватные политики ,а не Комедианты!
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Говорила долго и неизвестно о чем.
Двумя словами - Она так нихрена и не поняла, эта госпожа МАндель!
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Ничего необычного. Бумеранг возвращается. Как эти тупые клоуны устраивали травлю Порошенко последние два года, так они же сейчас на своей шкуре ощутят, как это "приятно". С тем, разве что, отличием, что травля Порошенко была хорошо оплачена и на 80% по высосанным из пальца причинам, а травля Зе-скотов абсолютно заслуженно и по делу.
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Я думала эту Мендель после зашквара с обстрелами засунули в дальнюю коморку бумаги перекладывать и уже к людям не выпускают. Тихо ж было. Не видно и не слышно ее. Я уже давно писала, что это слабое звено ОП. Она уже второй раз из конфликтной ситуации нормально выйти не может. Быкует. Наступеает на те же грабли. Тетю эту нужно в срочном порядке увольнять!!! Там не то что журналистских стандартов нет, там нет жизненной мудрости и воспитания и банальной смекалки. Тупая, наглая, глупая тетка.
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К моему сожелению,новая власть,как и ее избиратели, необучаемые. От слова совсем
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Не скромнічай Юльочко - заради таких як ти Зебіл і рекламував секс-тури в Україну. Може тебе він мав ввиду коли говорив про німецьку панянку "которая принимает со всех сторон и в любом количестве"?
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На вопрос не хочет ли извиниться, Мендель выкатила двухминутноую телегу, прикрылась харассментом и булингом, но не извинилась...
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Мандель сама поводить себе як буллєр, її потрібно звільнити.
ГАНЬБИЩЕ.
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мендель , а тебе нравиться твой новый позывной "торговка базарная"? нет? но ведь ты его сама заслужила! ты же сначала делаешь да и потом не думаешь! какая от тебя гарантику польза? и вообще, может ты лучше займешься то для чего женщина предназначена? помнишь об этом еще адольф шиккельгрубер говорил - "кухня, дети, церква"... а мужчинам оставь мужское, а то смешно и нелепо выглядишь.
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Каким дебилом бы ни был гидрант, его пресс секрктарь должен ,так сказать," обелять его и выгораживать" а не добавлять зедерьма в клозет 95.
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О якак цяця. То ти на базаре потом расскажеш
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"Мендель о конфликте с журналистами: Мое поведение не должно вызывать такого уровня травлю, буллинг и харассмент." - твоё поведение должно вызывать такого уровня травлю, буллинг и харассмент. Посмотрел, послушал, туповатая, наглая.
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