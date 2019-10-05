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Все про:журналістика (873) булінг (21) Мендель (38)

 Мендель про конфлікт із журналістами: Моя поведінка не має викликати такого рівня цькування, булінг і харасмент. ВIДЕО

Речниця Зеленського Юлія Мендель прокоментувала свій конфлікт із журналістами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BIHUS.Info.

Мендель сказала, що навіть якщо вона поводилась неправильно, це "не має викликати такого рівня цькування, булінг і харасмент" і знайти спільну мову і налагоджувати діалог "ми зможемо, коли почнемо говорити не лише про свободу слова, але і про стандарти журналістики".

"Наскільки я зрозуміла, оскільки зі мною зв'язалися з комітету зі свободи слова, ми маємо зустрітися з паном Андрушком, який зі мною зв'язувався, але жодного разу не порушував тему вибачень або ж якихось образ. Я розумію ситуацію з Крістофером Міллером. Я не знаю третього журналіста. Почалася якась маніпуляція: мені почали говорити вже відверто абсурдні речі, мовляв, я когось там домагалася", - зазначила прессекретарка президента.

Дивіться також: "Кричить, за руки хапає, а що буде далі?" - журналіст Гришин передав Зеленському повідець, нашийник і намордник "для співпраці" з Мендель. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мендель закликала громадськість розуміти, де "закінчується дискусія і починається просто цькування".

Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання главі держави. Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.

Пізніше було опубліковано відео ще одного інциденту, під час якого речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель відтягує від глави держави журналіста Крістофера Міллера, який намагався поставити йому запитання. Міллер спростував її слова про те, що пресслужби в США працюють подібним чином, заявивши, що Офіс Зеленського часто поводиться в такий спосіб із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди. Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав Мендель і Офіс президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152319
 
 
 Топ коментарі
 
Наглая шалава...знает что жопа зебобиком прикрыта...
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твое поведение достойно того чтобы тебя уволили и забыли про тебя навеки.
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Ну шо пристали к девке. Никого ж не покалечила. А могла и бритвой по глазам
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" буллинг и харассмент."
Мерчерндазмент по онтолическим кундштюкам?
На КАКОМ языке говорит этот "пресс-секретарь"?
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Харассмент ей не светит, а буллинг ещё не начинался.
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Харасмєнт, - це харя с мєнтом, навєрно. ))))
Тут, кстатє, козлокацапохарасьмєнт.

Моя поведінка не має викликати такого рівня цькування, булінг і харасмент, - Мендель про конфлікт із журналістами - Цензор.НЕТ 395
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Она забыла сексизм, чтоб уж точно казаться умной и продвинутой, как Зе команда...
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просто адекватный ответ на свои действия
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Мокрощелка мендель, тебя пороть как сидорову козу надо(ремнем в смьісле пороть). Как дитя малое и неразумное. А потом просто вьігнать нах с волчьим билетом и все решение проблемьі твоей, коза, "травли"
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Результатом такого поведения, должен быть пинок под сраку.
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Снять с неё трусы, и по морде, по морде...
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Харрасмент? В твоих влажных мечтах, чучело.
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может она на зелю намекает ,но он вроде не по тем делам)
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Может быть нужно было вести себя нормально? ))
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В глухой бан однозначно. И сделать само имя Мендель нарицательным, что бы впредь никому не повадно было так кабанеть
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если она не может извиниться, можно просто оттолкнуть от зеленского на камеру, чтобы все успокоились и было не так противно на нее смотреть.
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Наглая хайка при зебильном маланце.
Их нужно не поправлять.
Их нужно убирать!
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даже если я веду себя неправильно это не повод поливать меня грязью.
А. Гитлер
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Эту дуру зе выбрал из 4 тыс. претендентов - о-ху-еть.
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