 Мендель про конфлікт із журналістами: Моя поведінка не має викликати такого рівня цькування, булінг і харасмент. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BIHUS.Info.

Мендель сказала, що навіть якщо вона поводилась неправильно, це "не має викликати такого рівня цькування, булінг і харасмент" і знайти спільну мову і налагоджувати діалог "ми зможемо, коли почнемо говорити не лише про свободу слова, але і про стандарти журналістики".

"Наскільки я зрозуміла, оскільки зі мною зв'язалися з комітету зі свободи слова, ми маємо зустрітися з паном Андрушком, який зі мною зв'язувався, але жодного разу не порушував тему вибачень або ж якихось образ. Я розумію ситуацію з Крістофером Міллером. Я не знаю третього журналіста. Почалася якась маніпуляція: мені почали говорити вже відверто абсурдні речі, мовляв, я когось там домагалася", - зазначила прессекретарка президента.

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Мендель закликала громадськість розуміти, де "закінчується дискусія і починається просто цькування".

Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання главі держави. Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.

Пізніше було опубліковано відео ще одного інциденту, під час якого речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель відтягує від глави держави журналіста Крістофера Міллера, який намагався поставити йому запитання. Міллер спростував її слова про те, що пресслужби в США працюють подібним чином, заявивши, що Офіс Зеленського часто поводиться в такий спосіб із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди. Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав Мендель і Офіс президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів