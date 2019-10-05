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 Бійця 1-ї ОТБр Олега Ремінного, який загинув на Донбасі, проведуть в останню путь на Черкащині

У місті Шпола Черкаської області 6 жовтня о 12:00 розпочнеться церемонія прощання з Олегом Ремінним, загиблим у Мар'їнці 4 жовтня.

Про це пише Цензор.НЕТ.

Олег Ремінний народився 10 грудня 1985 року. 13 травня 2017 року вступив на військову службу за контрактом. З перших днів разом із бригадою брав участь у бойових діях на Донбасі. Служив старшим солдатом, механіком-водієм взводу розвідки розвідувальної роти 1-ї окремої танкової бригади. Загинув 4 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил у районі міста Мар'їнка Донецької області унаслідок смертельних поранень, отриманих під час обстрілу наших позицій найманцями РФ.

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"Він був щирим, він був справжнім... Він прагнув до миру і для цього виборював перемогу... Він віддав своє життя за те, у що вірив - за Україну, за свободу і честь українського народу... Олег загинув... Не стало одного з найкращих синів України... Йому було лише 33... І назавжди залишиться", - згадують його побратими.

Бійця 1-ї ОТБр Олега Ремінного, який загинув на Донбасі, проведуть в останню путь на Черкащині 01

Нагадаємо, 4 жовтня російсько-окупаційні війська 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152318
 
 
 Топ коментарі
 
они погибли защищая Родину - нашу Украину!.. тебе такое слово знакомо?!
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они погибли защищая Родину - нашу Украину!.. тебе такое слово знакомо?!
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Царство Небесне Герою України, а сєпарам і Зєлє що там по Біблії є.
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Печаль........
Вечная и светлая память Олегу.......Пусть покоятся с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования.
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Вибач нас Воїн,за те шо тепер здаються ворогу землі, що политі кровью найкращіх з українців,за те що булава гетьманьска забруднена руками зрадника.
Низький уклін тобі ,Козаче,та вічна пам,ять тобі і наша шана ! Ти віддав Україні найдорожче....
Бійця 1-ї ОТБр Олега Ремінного, який загинув на Донбасі, проведуть в останню путь на Черкащині - Цензор.НЕТ 8440
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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