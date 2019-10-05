 За 8 місяців цього року в Україні було виявлено 7,5 тис. іноземців-нелегалів

Про це повідомила Державна міграційна служба у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Варто зазначити, що упродовж 8 місяців 2019 року виявлено 7 567 іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні нелегально", - йдеться у відповіді ДМС.

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