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Все про:обстріл (5570) поранення (1532) Донбас (13202) Об'єднані сили (376)

 Ворог від початку доби 10 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, поранено бійця, - пресцентр

У порушення Мінських угод противник спеціально обстріляв ділянку розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил (ОС).

Також наголошується, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції Об'єднаних сил неподалік від Гнутового (зі стрілецької зброї), Новогнатівки (з автоматичного гранатомета), Старогнатівки (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї) та Павлополя (з автоматичної гранатомета).

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації та її найманці відкривали вогонь поблизу Золотого (з міномета калібру 82 мм), хутора Вільний (із ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї), Південного (з мінометів калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї), Майорська (з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї) і двічі - неподалік від Луганського (з гранатометів різних систем).

"Упродовж поточної доби унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 жовтня російсько-окупаційні війська 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень.

Дивіться також: 4 жовтня у зоні ООС на Донбасі через обстріл терористів загинув старший солдат розвідроти 1-ї окремої танкової бригади Олег Ремінний. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152316
 
 
 Топ коментарі
 
"ДБР звернулося за правовою допомогою до країни АГРЕССОРА! У справі проти Порошенко за Керченський пролив."
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Надо просто верить , на Донбасе все будет хорошо, мьі договоримся
Враг с начала суток 10 раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, ранен боец, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 822
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Головна нечисть УКраїни сидить на Банковій. І допоки не вичестимо нечість, розвитку України не буде. Зєля, пошол вон, кацеповська нечисть.
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Що робиться із телеканалом Зік? Одна ЗРАДА. ІЗєбєні нічого робити не хочуть. Сєпари для Зєлі
рііні чуваки.
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І для всіх них, починаючи від Гордона і закінчуючи Білецьким, єдиний і головний ворог Порошенко.
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Одного моста мало, надо еще три построить. Может тогда стрелять перестанут.
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Трохи спрощеної хронології
2014
Україна: вимагаємо від Росії почати виконувати Мінські угоди
США: вимагаємо від Росії почати виконувати Мінські угоди
ЄС: вимагаємо від Росії почати виконувати Мінські угоди
2015
Україна: вимагаємо від Росії почати виконувати Мінські угоди
ЄС: вводимо проти Росії санкції за невиконання Мінських угод
США: Росія має почати виконувати Мінські угоди
2016
Україна: вимагаємо від Росії почати виконувати Мінські угоди і просимо посилити проти неї санкції
ЄС: продовжуємо і посилюємо санкції проти Росії за невиконання Мінських угод
США: Росія все ще ігнорує виконання Мінськіх угод, вимагаємо дотримуватись взятих зобов'язань
2017
Україна: вимагаємо від Росії почати виконувати Мінські угоди
ЄС: ми не послабимо санкції поки Росія не почне виконувати Мінські угоди
США: вимагаємо від Росії виконувати Мінські угоди
2018
Україна: вимагаємо від Росії почати виконувати Мінські угоди
ЄС: санкційний тиск проти Росії збережеться поки не буде прогресу у виконанні Мінських угод
США: ми не бачимо бажання Росії почати виконувати Мінські угоди
2019
Україна: ми починаємо відведення військ і пропонуємо закріпити на постійній основі особливий статус ОРДЛО
ЄС: Росія має викону... що? ееее... але ж Росія не виконує... ееее.... ну добре... Вітаємо сторони з прог... з прогресом...
Росія: ЛОЛ!
США: ¯\_(ツ)_/¯ (Трамп твітить вітання)
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Я вам уж как то писал, что такого позора как Минские соглашения найти трудно. Это пеивое и второе, все эти призывы не более, чем словестный мусор. В реальности ЕС и РФ строят С П 2.После его запуска об Украине практически забудут....
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Ты ещё не писал про предательство, про договорняк с ****** в качестве "доказательств", а мы бы теперь поверили, ведь это ТЫ сказал.
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После подписанного 12 февраля 2015 года документа «Минск-2» , ВСУ продолжали освобождать от оккупантов украинские населенные пункты. Так были освобождены - Гладосово, Травневое, Пивденное, Золотое-4, Верхнеторецкое, Новоалександровка, Катериновка.А вот, подписанная Зеленским капитуляция на условиях москвы, это действительно позор.
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В Дебальцево ВСУ воевали против регулярных российских войск (2-ых в мире по мощи). И воевали достойно. События в Дебальцево показали, что путин просрал "новороссию". Именно колосальные потери россиян в этом населенном пункте заставили забыть кремль об проекте по захвату 8-ми украинских областей.
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Хватит пургу гнать про события в Дебальцево. Так воевали, чсо бросили американские радары в упаковке. Если бы не Поросячий пр каз прекратить огонь, то Дебальцево были все силы и возможности удержать
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заткнись. просто заткнись. ты патологичный лжец. на жри

При отходе из Дебальцево 128-ой горно-пехотной бригады был подорван только один из двух американских радаров, детали второго остались на складе и попали в руки боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.
"Про судьбу американских радаров AN-TPQ-48 под Дебальцево. Два таких радара были на Дебальцевском плацдарме в составе бригадной артгруппы 128-й горно-пехотной бригады. Оружие отличное, и значительно повысило эффективность боевого применения украинской артиллерии. Проблема одна - ограниченный радиус действия. Противник применяет гаубицы и РСЗО куда активней, чем минометы. Один радар был поврежден огнем противника, выведен из строя, и сдан на склад ракетно-артиллерийского вооружения 128-й бригады на плацдарме. Его запчасти использовались для поддержания дееспособности второго радара. Это второй радар накануне "организованного вывода" был подорван", - написал Бутусов.
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А бутусов для меня не авторитет.любая скажем так неточность подтверждается дал нейшими действиями. Радары стали поставлять с усовершенствованиями, а джавелины прячут в Львовской области.
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мне насрать кто для тебя авторитет а кто нет. можешь жрать там где тебе хочется. но это не отменяет того что ты жрешь гниль. и она тебе нравится.
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Я стараюсь относится обьективно. Америкснцы не просто так и от фонаря, стали вводить усовершенствовпния к радарам и прятать джавелины во Львовской области. Любая правда выходит наружу. Как бы ее не скрывали.
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и как же усовершенствование радара поможет при потери его в бою? какое нахрен "усовершенствование"?

хватит нести чушь. кинь ее. кака кака.. домой.. сидеть..

бл какие он команды понимать должен - кто подскажет?
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инфу о якобы рабочем радаре распространяли кацапы показывая фото комплектующих а не целого радара. и ты радостно жрешь их дерьмо полным ртом
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Ты как то читай. Я не писал о рабочем радаре. Я писал об радаре в упаковке. Уточняю, элементы радаров в упаковке
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началось виляние как с кредитом на два месяца.
не бросили радары (мн.число) а радар (ед.число) нерабочий

не радар а элементы радара
вывод - ты манипулятор и лжец
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Ну ты как то про Минские соглашения слился. Что касается кредитов и евробондов, ты как не обьяснил в чем разница. Что касается сроков, то я ошибся. Я признал ошибку. Но в процентах я оказался прав.
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проспали??? а ви там були?? чи то як ота скотиняка риголетите!!!! кацап гребаний!! там стільки Українських воїнів полегло, а ви просрали!!!!
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Порося сдал Дебальцево в обмен на Минск 2
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ага так сдал что под Дебальцево исчезло танковое подразделение сепаров "Август" которое считалось одним из самых боеспособных в луганде на тот момент и было на уровне "пятнашки". состав 70х30. в основном "отпускники"
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Я написал, что Порося сознательно сдал Дебальцево а обмен на Минск 2. Других причин нет.
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да я знаю что ты нагадил про то что дебальцево сдали. но это не значит что это так.
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Это мое личное мнение, недоразвитый. И у меня для этого 5сть все основания. В том, числе и подтверждение Порося. У меня хорошая память я и без интернета помню, его слова
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А, чтг Минские соглашения Моника подеисала??????
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подталкивают чобы зеля быстрее отводил всу. так с помощью обстрелов с безопасного расстояния будут передвигать границу захваченных территорий
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Той, хто не хоче миру, той хто хоче, щоб кожен день гинули патріоти, самий ліпший генофонд України. Потрібен мир, треба домовлятись, треба торгувати.
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Чому зебіки кричали про це до виборів всюди, а тепер як води в рот набрали?
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А какая разница Ворог від початку доби 10 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, поранено бійця, - пресцентр - Цензор.НЕТ 4496?
Раша- Абхазия, Приднестровье, Чечня, Крым,Южная Осетия...
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А хто це поряд з ху#ло, дуже схожий на порося ???
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Картинка прям в 10
***** фашистский режим у себя устроило, и Петя такой же режим пытался в Украине построить. По сути - Петя строил в Украине фашизм.

И если посмотреть на сою, на их нетерпимость к чужому мнению, к желанию вешать всех несогласных, то аналогия ещё отчетливее
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В любой теме,глядя на коменты,сразу можно определить где адекватные коменты.Они все в спаме.
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партія войни зараз хто? Кому і куди ідуть криваві гроші і не малі !
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Мне тоже это интересно Ворог від початку доби 10 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, поранено бійця, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5598 У Порошенко была одна единственная кондитерская фабрика в россии, которую закрыли. Зеленский снялся в 59 фильмах, ни один из них не был запрещен в россии.
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да и недвига в крыму, приобретенная уже после оккупации и оформленная по кацапским законам не национализирована до сих пор.
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тому зебіл і лиськає у путін-*****, боїться втратити "чесним шляхом" зароблене...
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Под ЯБП слышны раскаты перемирия и разведения. Только непонятно, кто кого разводит.
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Прошу прощения, кажется это боженька гневается... Гром гремит.
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Пусть лучше уж гром, чем артиллерийская канонада.
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"ДБР звернулося за правовою допомогою до країни АГРЕССОРА! У справі проти Порошенко за Керченський пролив."
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Це тільки початок.
Потім звернуться по «справам» Турчинова, Муженка, Яценюка, а там і до рядових «каратєлєй бєндєровцев» дійде...
100%
Підарашка у таких справах «нє устанєт»....
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Месяц назад....
.
******* Слуг смещного " народа "
.
объявила , - что победила кумовсство и ПОЧТИ КАААААРРРУПЦЫЮ ... ?
.
А СВИНАРЧУКИ --НОВЫЕ ЛИЦА ..
??? !!!!!!
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Надо просто верить , на Донбасе все будет хорошо, мьі договоримся
Враг с начала суток 10 раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, ранен боец, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 822
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враги сожгли раадную хату... Враг с начала суток 10 раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, ранен боец, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 1950
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От, почему, как кацап, так дурак? Ой, грубовато. Надо правила соблюдать и толерантно комментировать: полудурок.
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Это не война, а террор и геноцид украинцев.
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Ну нормальный ход, пора и о выборах договариваться.
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скорее! скорее! скорее уже начинайте "разведение" и отдавайте наши хорошо оборудованные позиции с окопами, дотами и блиндажа !!!
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Такое впечатление, что ***** сильно хочет сорвать перемирие, а зе тупо упёрся рогом и верит *****, шо тот хочет мира.
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Кто теперь наживается на войне, если Барыга отстранен от власти и все его посипаки накшталт Муженки, Пастора, Полторака отогнаны от корыта? Что происходит? Ворог від початку доби 10 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, поранено бійця, - пресцентр - Цензор.НЕТ 4583
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пораненому найскорішого одужання!

Ворог від початку доби 10 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, поранено бійця, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1830

..."Попелюшки"... ("Золушки")
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Одужання пораненному воїну України!!! смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! зе та його гоп компаша, не йдіть на моркву путіна-***** як вислюки, бо дограїтесь!!!!
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