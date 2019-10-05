 Ворог від початку доби 10 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, поранено бійця, - пресцентр

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил (ОС).
Також наголошується, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції Об'єднаних сил неподалік від Гнутового (зі стрілецької зброї), Новогнатівки (з автоматичного гранатомета), Старогнатівки (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї) та Павлополя (з автоматичної гранатомета).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації та її найманці відкривали вогонь поблизу Золотого (з міномета калібру 82 мм), хутора Вільний (із ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї), Південного (з мінометів калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї), Майорська (з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї) і двічі - неподалік від Луганського (з гранатометів різних систем).
"Упродовж поточної доби унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 4 жовтня російсько-окупаційні війська 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень.
рііні чуваки.
2014
Україна: вимагаємо від Росії почати виконувати Мінські угоди
США: вимагаємо від Росії почати виконувати Мінські угоди
ЄС: вимагаємо від Росії почати виконувати Мінські угоди
2015
Україна: вимагаємо від Росії почати виконувати Мінські угоди
ЄС: вводимо проти Росії санкції за невиконання Мінських угод
США: Росія має почати виконувати Мінські угоди
2016
Україна: вимагаємо від Росії почати виконувати Мінські угоди і просимо посилити проти неї санкції
ЄС: продовжуємо і посилюємо санкції проти Росії за невиконання Мінських угод
США: Росія все ще ігнорує виконання Мінськіх угод, вимагаємо дотримуватись взятих зобов'язань
2017
Україна: вимагаємо від Росії почати виконувати Мінські угоди
ЄС: ми не послабимо санкції поки Росія не почне виконувати Мінські угоди
США: вимагаємо від Росії виконувати Мінські угоди
2018
Україна: вимагаємо від Росії почати виконувати Мінські угоди
ЄС: санкційний тиск проти Росії збережеться поки не буде прогресу у виконанні Мінських угод
США: ми не бачимо бажання Росії почати виконувати Мінські угоди
2019
Україна: ми починаємо відведення військ і пропонуємо закріпити на постійній основі особливий статус ОРДЛО
ЄС: Росія має викону... що? ееее... але ж Росія не виконує... ееее.... ну добре... Вітаємо сторони з прог... з прогресом...
Росія: ЛОЛ!
США: ¯\_(ツ)_/¯ (Трамп твітить вітання)
При отходе из Дебальцево 128-ой горно-пехотной бригады был подорван только один из двух американских радаров, детали второго остались на складе и попали в руки боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.
"Про судьбу американских радаров AN-TPQ-48 под Дебальцево. Два таких радара были на Дебальцевском плацдарме в составе бригадной артгруппы 128-й горно-пехотной бригады. Оружие отличное, и значительно повысило эффективность боевого применения украинской артиллерии. Проблема одна - ограниченный радиус действия. Противник применяет гаубицы и РСЗО куда активней, чем минометы. Один радар был поврежден огнем противника, выведен из строя, и сдан на склад ракетно-артиллерийского вооружения 128-й бригады на плацдарме. Его запчасти использовались для поддержания дееспособности второго радара. Это второй радар накануне "организованного вывода" был подорван", - написал Бутусов.
хватит нести чушь. кинь ее. кака кака.. домой.. сидеть..
бл какие он команды понимать должен - кто подскажет?
не бросили радары (мн.число) а радар (ед.число) нерабочий
не радар а элементы радара
вывод - ты манипулятор и лжец
Раша- Абхазия, Приднестровье, Чечня, Крым,Южная Осетия...
***** фашистский режим у себя устроило, и Петя такой же режим пытался в Украине построить. По сути - Петя строил в Украине фашизм.
И если посмотреть на сою, на их нетерпимость к чужому мнению, к желанию вешать всех несогласных, то аналогия ещё отчетливее
Потім звернуться по «справам» Турчинова, Муженка, Яценюка, а там і до рядових «каратєлєй бєндєровцев» дійде...
100%
Підарашка у таких справах «нє устанєт»....
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******* Слуг смещного " народа "
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объявила , - что победила кумовсство и ПОЧТИ КАААААРРРУПЦЫЮ ... ?
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А СВИНАРЧУКИ --НОВЫЕ ЛИЦА ..
??? !!!!!!
..."Попелюшки"... ("Золушки")