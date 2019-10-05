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 В Україні офіційно проживає 395 тис. іноземців, - Держміграції

В Україні офіційно проживає 395 тис. іноземців.

Про це повідомила Державна міграційна служба у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"За наявними в ДМС статистичними даними, станом на 1 вересня 2019 року в Україні на обліку перебуває 280 872 іноземці, які проживають на підставі посвідки на постійне проживання, та 114 394 іноземці, які проживають в Україні на підставі посвідки на тимчасове проживання", - йдеться у відповіді ДМС.

Читайте також: Від початку року 888 осіб отримали громадянство України, - Держміграції

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152315
 
 
 Топ коментарі
 
Зато никто не знает сколько украинцев В Украине официально проживает 395 тыс. иностранцев, - Госмиграция - Цензор.НЕТ 3622
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А вот сколько Украинцев? Вот в чем вопрос! В Україні офіційно проживає 395 тис. іноземців, - Держміграції - Цензор.НЕТ 7303
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ЦЕ ОДИН ТИ НЕ ЗНАЄШ.
«Населення України. Чисельність населення країни 2017 року становила 44,03 млн осіб (32-ге місце у світі)[1]. За оцінкою Державної служби статистики України, станом на 1 січня 2018 року чисельність наявного населення України без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь становила 42 386 403 осіб[2].»


https://uk.wikipedia.org/wiki/Населення_України»
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В Украине официально проживает 395 тыс. иностранцев, -И половина из них в Одессе на седьмом.
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«Населення України.
Чисельність населення країни 2017 року становила 44,03 млн осіб (32-ге місце у світі)[1].


https://uk.wikipedia.org/wiki/Населення_України»
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Если к ним добавить еще людей имеющих второе и даже третье гражданство, смотришь и в Украине осталось 25 миллионов чисто украинских граждан .
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плюс 1 карлсони штук 25 зелебобиков
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Не уволили бы пимахову, эта цифра была бы в раз 50 выше
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В крыму официально нелегально больше миллиона россиян, возбуждайте дела и пока формально делайте депорт, что бы потом сделать официально.
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коеда уже порохоботов приравняют к иностранцам?
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