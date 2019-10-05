 В Україні офіційно проживає 395 тис. іноземців, - Держміграції

Про це повідомила Державна міграційна служба у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"За наявними в ДМС статистичними даними, станом на 1 вересня 2019 року в Україні на обліку перебуває 280 872 іноземці, які проживають на підставі посвідки на постійне проживання, та 114 394 іноземці, які проживають в Україні на підставі посвідки на тимчасове проживання", - йдеться у відповіді ДМС.

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