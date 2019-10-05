 В Україні офіційно проживає 395 тис. іноземців, - Держміграції

Про це повідомила Державна міграційна служба у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"За наявними в ДМС статистичними даними, станом на 1 вересня 2019 року в Україні на обліку перебуває 280 872 іноземці, які проживають на підставі посвідки на постійне проживання, та 114 394 іноземці, які проживають в Україні на підставі посвідки на тимчасове проживання", - йдеться у відповіді ДМС.
«Населення України. Чисельність населення країни 2017 року становила 44,03 млн осіб (32-ге місце у світі)[1]. За оцінкою Державної служби статистики України, станом на 1 січня 2018 року чисельність наявного населення України без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь становила 42 386 403 осіб[2].»
https://uk.wikipedia.org/wiki/Населення_України»
Чисельність населення країни 2017 року становила 44,03 млн осіб (32-ге місце у світі)[1].
https://uk.wikipedia.org/wiki/Населення_України»